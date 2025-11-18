Каждое изделие декоративно-прикладного искусства является объектом великого творческого наследия России.
Мы с вами прикоснёмся к некоторым из них: мстёрская, холуйская и палехская роспись, ковровская глиняная игрушка, вышивка, кружевоплетение, ручная набивка на ткань. Познакомимся с местами, где они зародились и попробуем создать своими руками уникальные изделия.
Программа тура по дням
Ковров и Мстёра
09:30 Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Ковров. Табличка «Ремёсла земли русской».
Посадка в автобус, рассадка свободная.
Ковров — второй по величине и крупный промышленный центр Владимирской области. Главное предприятие — оружейный завод им. Дегтярева, выпускавший пулеметы и снабжавший оружием нашу армию в годы ВОВ.
Музей глиняной игрушки. Мастер-класс: лепим или раскрашиваем глиняную игрушку.
Обед в кафе города.
Переезд в Мстёру (54 км).
Мстёра. Что-то сказочное есть в этом названии. Перед глазами возникают какие-то волшебные образы, дивная природа, диковинные звери, вычурные храмы, причудливые терема…
Мстёра — крупнейший центр лаковой миниатюры в России. Меньше известно про вышивку (белая мстёрская гладь) и про ювелирные изделия. Местные жители — люди своеобразные, очень находчивые и талантливые. В большинстве своём ремесленники.
Отдалённость от основных магистралей заставила мстерян крутиться, кто как может. И стали из-под их рук произведения искусства выходить: иконы, лаковые шкатулки с миниатюрной росписью, кружева, вышивки, чеканные и ювелирные изделия.
Обзорная экскурсия по поселку. Речка Мстерка, высокий берег, силуэт Свято-Богоявленского монастыря, изящные главки храмов и грузный контур колокольни — это бесспорное архитектурное лицо посёлка. Памятник Сазану — местных жителей называют «сазанами».
Свято-Богоявленский мужской монастырь. Подворье Вязниковского Благовещенского женского монастыря. В Мстёре около 40 памятников гражданской архитектуры, под которыми подразумеваются каменные и деревянные жилые дома, лавки и лабазы. Многим из них уже около 150-ти лет.
Мстерский художественный музей. В музее представлены лучшие образцы мстёрских художественных промыслов — вышивка, лаковая миниатюра, картины местных художников.
Демонстрационный мастер-класс для детей и взрослых в экспозиции музея открывает возможность ближе познакомиться с традициями творчества мастеров Мстёры: с росписью лаковой миниатюрной живописи «Шкатулки мстёрской чернолаковой узор».
Мастер-класс по росписи: рисуем волшебного коня. Достаточно просто вдохновения, полета фантазии и хорошего настроения. Материалы, оборудование и тайны своего ремесла предоставят профессиональные мастера.
Мстерская вышивка. Мстёрская вышивка славится тем, что изделия с ней, не имея лица и изнанки, красиво смотрятся с обеих сторон. Изящные мелкие узоры растительного орнамента, ажурные изображения человеческих фигур и архитектурных форм искусно создаются мстёрскими мастерицами.
Цветная гладь — так называемый «владимирский шов», который выполняется крупными стежками с преобладанием красного цвета. Считается, что этой сложнейшей техникой в совершенстве владеют только вышивальщицы Мстёры, продолжая художественные традиции прошлого.
Знакомство с промыслом, встреча с вышивальщицей.
Переезд в Шую.
Посещение фирменного магазина «Шуйская водка». Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.
Размещение в гостинице «Гранд Отель Шуя».
Ужин за дополнительную плату — 750 рублей, оплачивается вместе с путёвкой.
Шуя, Палех, Холуй. «В поисках жар-птицы»
Завтрак в кафе гостиницы.
Переезд в Холуй (10 км).
Посещение Музея Холуйского искусства: среди 5000 единиц хранения можно видеть не только произведения холуйской лаковой живописи, но и предметы быта, живопись, графику, скульптуру, образцы декоративно-прикладного искусства (вышивка, кружевоплетение).
Значительную часть коллекции музея составляют иконы.
Переезд в Палех (30 км).
Палех — село, где каждый десятый житель — художник. Символом села служит золотая Жар-птица, здесь почти сто лет живет удивительное искусство создания палехских лаковых шкатулок.
Посещение Палехской мастерской, где вас познакомят с особенностями Палехской школы лаковой миниатюры.
Мастер-класс: под руководством опытного художника напишем собственную жар-птицу и увезем домой на память и на счастье. И обязательно купим на память сувениры.
Здесь вы найдёте изумительной красоты шкатулки и настенные панно и картины, много красивых украшений на любой вкус и кошелёк.
Обед.
Возвращение в Шую.
Посещение музея, где вам расскажут и покажут, как вручную набивали рисунок на головные платки в 19 веке на фабрике Посылина в Шуе.
К концу XIX века набивные ситцевые платки получили большое распространение в крестьянской среде, где они дополнили или заменили старинные женские головные уборы — кички, сороки, кокошники, став органичной частью традиционного женского костюма.
Платок относится к традиционному типу головных уборов. Его древней формой являлся отрез домотканого полотна, поверхность которого могла быть украшена набивным рисунком.
Набивное дело известно на Руси с древних времён. Из набивных тканей изготавливали не только предметы одежды, платки, но и скатерти, полотенца, разного рода занавеси.
Мастер-класс по изготовлению рисунка на платке при помощи деревянных манер.
Для новогодних программ:
- Экскурсия в городской парк. Здесь вас ждет уникальное световое шоу, которое никого не оставит равнодушным. Организаторы подготовили нечто особенное — грандиозный рождественский вертеп. Арт-объект создавали палехские художники вместе со специалистами из Иванова, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.
- Свободное время для фото сессий.
Трансфер на ж/д вокзал города Шуя.
18:30 Окончание программы на ж/д вокзале города Шуя.
Возможен трансфер в Иваново на вечерний поезд.
Отправление в Москву самостоятельно.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице «Гранд Отель Шуя».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местный номер
|1-местный номер
|22 200
|24 500
Варианты проживания
Гранд Отель Шуя
Этот отель расположен в центре города Шуя, в нем работает оздоровительный центр и круглосуточная стойка регистрации. К услугам гостей удобные номера, оборудованные телевизором с плоским экраном. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в зонах общественного пользования.
Каждый номер в Гранд Отеле Шуя оформлен в строгом стиле, в теплых тонах. В номерах уложено ковровое покрытие, в них можно пользоваться мини-баром. Ванные комнаты оборудованы душевыми кабинами, в них предоставляются туалетно-косметические принадлежности.
Ежедневно в ресторане отеля сервируют континентальный завтрак, ресторан специализируется на блюдах европейской и русской кухни. Напитки и коктейли можно заказать в баре отеля, также предоставляется обслуживание номеров.
Оздоровительный центр Гранд Отеля располагает финской сауной и гидромассажной ванной. В отеле также работает фитнес-центр, услуги массажа предоставляются по запросу. Гости могут поиграть в бильярд в игровой комнате.
Воскресенский собор находится всего в 500 метрах от отеля. Железнодорожный и автобусный вокзал Шуи расположен в 1 км от Гранд Отеля Шуя, с него можно доехать до Иваново менее чем за 1 час.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание: 1 ночь в «Гранд Отель Шуя» 4* г. Шуя
- Питание, указанное в программе тура: 1 завтрак, 2 обеда в кафе
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи и мастер-классы)
- Работа сопровождающего и гидов
- Страховка
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Коврова и из Шуи или Иваново
- Питание, не включенное в программу тура: 1 ужин (750 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Билеты на поезд и самолет входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой транспорт используется в туре?
Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса). В автобусе свободная рассадка.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.
На каких поездах можно приезжать в Ковров и уезжать из Шуи?
Рекомендуемые поезда:
- Москва — Ковров: поезд № 727 Ласточка, отправление в 07:15, прибытие в Ковров в 09:30, в пути – 2 часа 15 минут;
- Шуя — Москва: поезд № 740 Ласточка, отправление в 19:31, прибытие в Москву в 22:39, в пути – 3 часа 08 минут.
Время отправления и прибытия поезда уточняйте на сайте РЖД и по купленным билетам.