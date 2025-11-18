Мои заказы

Ремёсла земли русской в Ивановской и Владимирской областях зимой. Учимся мастерству

Народные декоративные промыслы – наша история и культура.

Каждое изделие декоративно-прикладного искусства является объектом великого творческого наследия России.

Мы с вами прикоснёмся к некоторым из них: мстёрская, холуйская и палехская роспись, ковровская глиняная игрушка, вышивка, кружевоплетение, ручная набивка на ткань. Познакомимся с местами, где они зародились и попробуем создать своими руками уникальные изделия.
Программа тура по дням

1 день

Ковров и Мстёра

09:30 Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Ковров. Табличка «Ремёсла земли русской».

Посадка в автобус, рассадка свободная.

Ковров — второй по величине и крупный промышленный центр Владимирской области. Главное предприятие — оружейный завод им. Дегтярева, выпускавший пулеметы и снабжавший оружием нашу армию в годы ВОВ.

Музей глиняной игрушки. Мастер-класс: лепим или раскрашиваем глиняную игрушку.

Обед в кафе города.

Переезд в Мстёру (54 км).

Мстёра. Что-то сказочное есть в этом названии. Перед глазами возникают какие-то волшебные образы, дивная природа, диковинные звери, вычурные храмы, причудливые терема…

Мстёра — крупнейший центр лаковой миниатюры в России. Меньше известно про вышивку (белая мстёрская гладь) и про ювелирные изделия. Местные жители — люди своеобразные, очень находчивые и талантливые. В большинстве своём ремесленники.

Отдалённость от основных магистралей заставила мстерян крутиться, кто как может. И стали из-под их рук произведения искусства выходить: иконы, лаковые шкатулки с миниатюрной росписью, кружева, вышивки, чеканные и ювелирные изделия.

Обзорная экскурсия по поселку. Речка Мстерка, высокий берег, силуэт Свято-Богоявленского монастыря, изящные главки храмов и грузный контур колокольни — это бесспорное архитектурное лицо посёлка. Памятник Сазану — местных жителей называют «сазанами».

Свято-Богоявленский мужской монастырь. Подворье Вязниковского Благовещенского женского монастыря. В Мстёре около 40 памятников гражданской архитектуры, под которыми подразумеваются каменные и деревянные жилые дома, лавки и лабазы. Многим из них уже около 150-ти лет.

Мстерский художественный музей. В музее представлены лучшие образцы мстёрских художественных промыслов — вышивка, лаковая миниатюра, картины местных художников.

Демонстрационный мастер-класс для детей и взрослых в экспозиции музея открывает возможность ближе познакомиться с традициями творчества мастеров Мстёры: с росписью лаковой миниатюрной живописи «Шкатулки мстёрской чернолаковой узор».

Мастер-класс по росписи: рисуем волшебного коня. Достаточно просто вдохновения, полета фантазии и хорошего настроения. Материалы, оборудование и тайны своего ремесла предоставят профессиональные мастера.

Мстерская вышивка. Мстёрская вышивка славится тем, что изделия с ней, не имея лица и изнанки, красиво смотрятся с обеих сторон. Изящные мелкие узоры растительного орнамента, ажурные изображения человеческих фигур и архитектурных форм искусно создаются мстёрскими мастерицами.

Цветная гладь — так называемый «владимирский шов», который выполняется крупными стежками с преобладанием красного цвета. Считается, что этой сложнейшей техникой в совершенстве владеют только вышивальщицы Мстёры, продолжая художественные традиции прошлого.

Знакомство с промыслом, встреча с вышивальщицей.

Переезд в Шую.

Посещение фирменного магазина «Шуйская водка». Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.

Размещение в гостинице «Гранд Отель Шуя».

Ужин за дополнительную плату — 750 рублей, оплачивается вместе с путёвкой.

2 день

Шуя, Палех, Холуй. «В поисках жар-птицы»

Завтрак в кафе гостиницы.

Переезд в Холуй (10 км).

Посещение Музея Холуйского искусства: среди 5000 единиц хранения можно видеть не только произведения холуйской лаковой живописи, но и предметы быта, живопись, графику, скульптуру, образцы декоративно-прикладного искусства (вышивка, кружевоплетение).

Значительную часть коллекции музея составляют иконы.

Переезд в Палех (30 км).

Палех — село, где каждый десятый житель — художник. Символом села служит золотая Жар-птица, здесь почти сто лет живет удивительное искусство создания палехских лаковых шкатулок.

Посещение Палехской мастерской, где вас познакомят с особенностями Палехской школы лаковой миниатюры.

Мастер-класс: под руководством опытного художника напишем собственную жар-птицу и увезем домой на память и на счастье. И обязательно купим на память сувениры.

Здесь вы найдёте изумительной красоты шкатулки и настенные панно и картины, много красивых украшений на любой вкус и кошелёк.

Обед.

Возвращение в Шую.

Посещение музея, где вам расскажут и покажут, как вручную набивали рисунок на головные платки в 19 веке на фабрике Посылина в Шуе.

К концу XIX века набивные ситцевые платки получили большое распространение в крестьянской среде, где они дополнили или заменили старинные женские головные уборы — кички, сороки, кокошники, став органичной частью традиционного женского костюма.

Платок относится к традиционному типу головных уборов. Его древней формой являлся отрез домотканого полотна, поверхность которого могла быть украшена набивным рисунком.

Набивное дело известно на Руси с древних времён. Из набивных тканей изготавливали не только предметы одежды, платки, но и скатерти, полотенца, разного рода занавеси.

Мастер-класс по изготовлению рисунка на платке при помощи деревянных манер.

Для новогодних программ:

  • Экскурсия в городской парк. Здесь вас ждет уникальное световое шоу, которое никого не оставит равнодушным. Организаторы подготовили нечто особенное — грандиозный рождественский вертеп. Арт-объект создавали палехские художники вместе со специалистами из Иванова, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.
  • Свободное время для фото сессий.

Трансфер на ж/д вокзал города Шуя.

18:30 Окончание программы на ж/д вокзале города Шуя.

Возможен трансфер в Иваново на вечерний поезд.

Отправление в Москву самостоятельно.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостинице «Гранд Отель Шуя».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местный номер1-местный номер
22 200 24 500

Варианты проживания

Гранд Отель Шуя

1 ночь

Этот отель расположен в центре города Шуя, в нем работает оздоровительный центр и круглосуточная стойка регистрации. К услугам гостей удобные номера, оборудованные телевизором с плоским экраном. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в зонах общественного пользования.

Каждый номер в Гранд Отеле Шуя оформлен в строгом стиле, в теплых тонах. В номерах уложено ковровое покрытие, в них можно пользоваться мини-баром. Ванные комнаты оборудованы душевыми кабинами, в них предоставляются туалетно-косметические принадлежности.

Ежедневно в ресторане отеля сервируют континентальный завтрак, ресторан специализируется на блюдах европейской и русской кухни. Напитки и коктейли можно заказать в баре отеля, также предоставляется обслуживание номеров.

Оздоровительный центр Гранд Отеля располагает финской сауной и гидромассажной ванной. В отеле также работает фитнес-центр, услуги массажа предоставляются по запросу. Гости могут поиграть в бильярд в игровой комнате.

Воскресенский собор находится всего в 500 метрах от отеля. Железнодорожный и автобусный вокзал Шуи расположен в 1 км от Гранд Отеля Шуя, с него можно доехать до Иваново менее чем за 1 час.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание: 1 ночь в «Гранд Отель Шуя» 4* г. Шуя
  • Питание, указанное в программе тура: 1 завтрак, 2 обеда в кафе
  • Экскурсионная программа (включая билеты в музеи и мастер-классы)
  • Работа сопровождающего и гидов
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Коврова и из Шуи или Иваново
  • Питание, не включенное в программу тура: 1 ужин (750 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Владимирская область, Ковров
Билеты на поезд и самолет входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой транспорт используется в туре?

Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса). В автобусе свободная рассадка.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.

На каких поездах можно приезжать в Ковров и уезжать из Шуи?

Рекомендуемые поезда:

  • Москва — Ковров: поезд № 727 Ласточка, отправление в 07:15, прибытие в Ковров в 09:30, в пути – 2 часа 15 минут;
  • Шуя — Москва: поезд № 740 Ласточка, отправление в 19:31, прибытие в Москву в 22:39, в пути – 3 часа 08 минут.

Время отправления и прибытия поезда уточняйте на сайте РЖД и по купленным билетам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
