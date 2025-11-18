1 день

Ковров и Мстёра

09:30 Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Ковров. Табличка «Ремёсла земли русской».

Посадка в автобус, рассадка свободная.

Ковров — второй по величине и крупный промышленный центр Владимирской области. Главное предприятие — оружейный завод им. Дегтярева, выпускавший пулеметы и снабжавший оружием нашу армию в годы ВОВ.

Музей глиняной игрушки. Мастер-класс: лепим или раскрашиваем глиняную игрушку.

Обед в кафе города.

Переезд в Мстёру (54 км).

Мстёра. Что-то сказочное есть в этом названии. Перед глазами возникают какие-то волшебные образы, дивная природа, диковинные звери, вычурные храмы, причудливые терема…

Мстёра — крупнейший центр лаковой миниатюры в России. Меньше известно про вышивку (белая мстёрская гладь) и про ювелирные изделия. Местные жители — люди своеобразные, очень находчивые и талантливые. В большинстве своём ремесленники.

Отдалённость от основных магистралей заставила мстерян крутиться, кто как может. И стали из-под их рук произведения искусства выходить: иконы, лаковые шкатулки с миниатюрной росписью, кружева, вышивки, чеканные и ювелирные изделия.

Обзорная экскурсия по поселку. Речка Мстерка, высокий берег, силуэт Свято-Богоявленского монастыря, изящные главки храмов и грузный контур колокольни — это бесспорное архитектурное лицо посёлка. Памятник Сазану — местных жителей называют «сазанами».

Свято-Богоявленский мужской монастырь. Подворье Вязниковского Благовещенского женского монастыря. В Мстёре около 40 памятников гражданской архитектуры, под которыми подразумеваются каменные и деревянные жилые дома, лавки и лабазы. Многим из них уже около 150-ти лет.

Мстерский художественный музей. В музее представлены лучшие образцы мстёрских художественных промыслов — вышивка, лаковая миниатюра, картины местных художников.

Демонстрационный мастер-класс для детей и взрослых в экспозиции музея открывает возможность ближе познакомиться с традициями творчества мастеров Мстёры: с росписью лаковой миниатюрной живописи «Шкатулки мстёрской чернолаковой узор».

Мастер-класс по росписи: рисуем волшебного коня. Достаточно просто вдохновения, полета фантазии и хорошего настроения. Материалы, оборудование и тайны своего ремесла предоставят профессиональные мастера.

Мстерская вышивка. Мстёрская вышивка славится тем, что изделия с ней, не имея лица и изнанки, красиво смотрятся с обеих сторон. Изящные мелкие узоры растительного орнамента, ажурные изображения человеческих фигур и архитектурных форм искусно создаются мстёрскими мастерицами.

Цветная гладь — так называемый «владимирский шов», который выполняется крупными стежками с преобладанием красного цвета. Считается, что этой сложнейшей техникой в совершенстве владеют только вышивальщицы Мстёры, продолжая художественные традиции прошлого.

Знакомство с промыслом, встреча с вышивальщицей.

Переезд в Шую.

Посещение фирменного магазина «Шуйская водка». Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.

Размещение в гостинице «Гранд Отель Шуя».

Ужин за дополнительную плату — 750 рублей, оплачивается вместе с путёвкой.

