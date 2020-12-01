Как добраться до Краснодара на самолёте
В Краснодаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Krasnodar International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Краснодара
- Пашковский KRRKrasnodar International Airport
Самые дешёвые билеты в Краснодар из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.12.2020
|из 🇷🇺Брянска
|888
|2ч
|20.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|888
|1ч 40м
|09.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|888
|1ч
|25.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|888
|2ч 5м
|02.02.2021
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|888
|2ч 15м
|06.12.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|888
|1ч 30м
|17.11.2020
|из 🇷🇺Калуги
|888
|1ч 55м
|14.01.2021
|из 🇷🇺Белгорода
|888
|1ч 30м
|06.12.2020
|из Ялты
|888
|1ч 15м
|02.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|967
|2ч 15м
|30.11.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|988
|2ч 25м
|03.02.2021
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|1 040
|2ч 20м
|03.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|1 205
|6ч 45м
|18.12.2020
|из 🇷🇺Саратова
|1 280
|1ч 45м
|08.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|1 488
|2ч 40м
|15.03.2021
|из 🇷🇺Махачкалы
|1 530
|1ч 45м
|11.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|1 591
|12ч 45м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|1 591
|31ч 20м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|1 680
|3ч 10м
|01.12.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|1 708
|2ч 15м
|24.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|1 776
|26ч 10м (⇵1)
|23.01.2021
|из 🇷🇺Перми
|1 776
|20ч 20м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Пскова
|1 776
|4ч 20м (⇵1)
|13.03.2021
|из 🇷🇺Сочи
|1 785
|55м
|28.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|1 888
|3ч 50м
|03.02.2021
|из 🇷🇺Самары
|1 980
|2ч 5м
|21.10.2020
|из 🇷🇺Липецка
|1 998
|7ч 10м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Кургана
|1 999
|31ч 20м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Анапы
|2 095
|3ч 40м
|20.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|2 150
|3ч 30м
|14.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|2 200
|5ч 10м
|10.02.2021
|из 🇷🇺Архангельска
|2 225
|24ч 25м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Петрозаводска
|2 524
|23ч 5м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|2 542
|10ч 15м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|2 635
|26ч 25м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|2 661
|29ч 10м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|2 734
|42ч 40м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|2 944
|21ч 45м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Тамбова
|3 000
|1ч 50м
|05.11.2020
|из 🇷🇺Магаса
|3 030
|6ч 15м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|3 030
|22ч 50м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|3 049
|13ч 30м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|3 049
|14ч 20м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Кирова
|3 049
|25ч 15м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Сургута
|3 049
|31ч 20м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|3 085
|25ч 25м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇮🇹Милана
|3 087
|25ч 20м (⇵2)
|13.12.2020
|из 🇮🇹Венеции
|3 354
|17ч 30м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|3 441
|23ч 40м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Нальчика
|3 683
|46ч 5м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Орска
|3 715
|32ч (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|3 720
|6ч 35м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|3 932
|10ч 40м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Элисты
|3 970
|22ч 5м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|3 998
|9ч 15м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Нарьяна-Мара
|4 000
|16ч 40м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇮🇪Дублина
|4 041
|48ч 5м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇮🇹Турина
|4 055
|40ч 40м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Когалыма
|4 069
|29ч 15м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Череповеца
|4 214
|11ч 30м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|4 220
|13ч 55м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|4 297
|26ч 35м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Курска
|4 518
|27ч 45м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|4 551
|35ч 30м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|4 555
|33ч 25м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|4 606
|35ч 25м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|4 656
|42ч 25м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|4 714
|29ч 10м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇮🇹Вероны
|4 755
|47ч 15м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|4 755
|46ч 30м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇨🇿Праги
|4 758
|50ч 10м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|4 763
|31ч 5м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|4 784
|28ч 25м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|4 906
|18ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Урая
|4 909
|25ч 45м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Горно-Алтайска
|4 948
|11ч 30м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|4 981
|39ч 40м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|5 003
|36ч 25м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|5 015
|54ч (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|5 061
|46ч 20м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|5 086
|19ч 45м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇩🇪Дрездена
|5 097
|46ч 55м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Пензы
|5 160
|22ч 55м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Кировска
|5 193
|19ч 15м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Йошкар-Олы
|5 238
|12ч 10м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|5 330
|34ч 50м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|5 359
|56ч 15м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Иваново
|5 455
|31ч 10м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|5 490
|48ч 5м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|5 496
|38ч 30м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|5 547
|20ч 25м (⇵1)
|16.01.2021
|из 🇨🇾Ларнаки
|5 557
|37ч 50м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇹🇷Антальи
|5 587
|44ч 40м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇪🇸Жироны
|5 661
|10ч 55м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|5 674
|31ч 25м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|5 738
|31ч 10м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|5 767
|39ч 10м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Советского
|5 829
|31ч 10м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|5 884
|32ч 10м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Саранска
|5 885
|27ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Краснодара
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Краснодара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Анталья, Стамбул, Калининград и Казань
- 30.11.202003.12.2020
- 05.12.202010.12.2020
- 10.03.202124.03.2021
- 21.10.202028.10.2020
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