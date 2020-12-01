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Как добраться до Краснодара на самолёте

В Краснодаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Krasnodar International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Краснодара

  1. Пашковский KRR
    Krasnodar International Airport

Самые дешёвые билеты в Краснодар из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
01.12.2020из 🇷🇺Брянска888
20.10.2020из 🇷🇺Воронежа8881ч 40м
09.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод888
25.11.2020из 🇷🇺Москвы8882ч 5м
02.02.2021из 🇷🇺Нижнего Новгорода8882ч 15м
06.12.2020из 🇷🇺Астрахани8881ч 30м
17.11.2020из 🇷🇺Калуги8881ч 55м
14.01.2021из 🇷🇺Белгорода8881ч 30м
06.12.2020из Ялты8881ч 15м
02.12.2020из 🇷🇺Казани9672ч 15м
30.11.2020из 🇷🇺Ярославля9882ч 25м
03.02.2021из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)1 0402ч 20м
03.12.2020из 🇷🇺Калининграда1 2056ч 45м
18.12.2020из 🇷🇺Саратова1 2801ч 45м
08.12.2020из 🇷🇺Уфы1 4882ч 40м
15.03.2021из 🇷🇺Махачкалы1 5301ч 45м
11.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга1 59112ч 45м (⇵1)
13.12.2020из 🇷🇺Тюмени1 59131ч 20м (⇵1)
10.12.2020из 🇷🇺Челябинска1 6803ч 10м
01.12.2020из 🇷🇺Волгограда1 7082ч 15м
24.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону1 77626ч 10м (⇵1)
23.01.2021из 🇷🇺Перми1 77620ч 20м (⇵1)
05.12.2020из 🇷🇺Пскова1 7764ч 20м (⇵1)
13.03.2021из 🇷🇺Сочи1 78555м
28.11.2020из 🇷🇺Мурманска1 8883ч 50м
03.02.2021из 🇷🇺Самары1 9802ч 5м
21.10.2020из 🇷🇺Липецка1 9987ч 10м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Кургана1 99931ч 20м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Анапы2 0953ч 40м
20.10.2020из 🇷🇺Геленджика2 1503ч 30м
14.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга2 2005ч 10м
10.02.2021из 🇷🇺Архангельска2 22524ч 25м (⇵1)
25.11.2020из 🇷🇺Петрозаводска2 52423ч 5м (⇵1)
26.11.2020из 🇷🇺Оренбурга2 54210ч 15м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Грозного2 63526ч 25м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Нижневартовска2 66129ч 10м (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Владикавказа2 73442ч 40м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Ижевска2 94421ч 45м (⇵1)
07.11.2020из 🇷🇺Тамбова3 0001ч 50м
05.11.2020из 🇷🇺Магаса3 0306ч 15м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Ставрополя3 03022ч 50м (⇵1)
25.11.2020из 🇷🇺Чебоксар3 04913ч 30м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Ульяновска3 04914ч 20м (⇵1)
20.11.2020из 🇷🇺Кирова3 04925ч 15м (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Сургута3 04931ч 20м (⇵1)
20.11.2020из 🇬🇧Лондона3 08525ч 25м (⇵1)
08.12.2020из 🇮🇹Милана3 08725ч 20м (⇵2)
13.12.2020из 🇮🇹Венеции3 35417ч 30м (⇵2)
23.11.2020из 🇷🇺Омска3 44123ч 40м (⇵2)
15.12.2020из 🇷🇺Нальчика3 68346ч 5м (⇵1)
11.12.2020из 🇷🇺Орска3 71532ч (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара3 7206ч 35м (⇵1)
14.12.2020из 🇷🇺Ханты-Мансийска3 93210ч 40м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Элисты3 97022ч 5м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Красноярска3 9989ч 15м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Нарьяна-Мара4 00016ч 40м (⇵1)
19.11.2020из 🇮🇪Дублина4 04148ч 5м (⇵2)
19.12.2020из 🇮🇹Турина4 05540ч 40м (⇵2)
11.12.2020из 🇷🇺Когалыма4 06929ч 15м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Череповеца4 21411ч 30м (⇵1)
03.11.2020из 🇷🇺Ноябрьска4 22013ч 55м (⇵1)
20.11.2020из 🇭🇺Будапешта4 29726ч 35м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Курска4 51827ч 45м (⇵1)
19.11.2020из 🇵🇹Лиссабона4 55135ч 30м (⇵2)
17.12.2020из 🇮🇹Болоньи4 55533ч 25м (⇵2)
15.11.2020из 🇧🇬Софии4 60635ч 25м (⇵2)
12.12.2020из 🇪🇸Мадрида4 65642ч 25м (⇵2)
06.12.2020из 🇧🇪Брюсселя4 71429ч 10м (⇵2)
08.12.2020из 🇮🇹Вероны4 75547ч 15м (⇵2)
10.12.2020из 🇪🇸Барселоны4 75546ч 30м (⇵2)
12.12.2020из 🇨🇿Праги4 75850ч 10м (⇵2)
23.12.2020из 🇷🇺Магнитогорска4 76331ч 5м (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Новосибирска4 78428ч 25м (⇵1)
17.11.2020из 🇹🇷Стамбула4 90618ч 40м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Урая4 90925ч 45м (⇵1)
02.11.2020из 🇷🇺Горно-Алтайска4 94811ч 30м (⇵1)
19.11.2020из 🇮🇹Рима4 98139ч 40м (⇵2)
08.11.2020из 🇩🇪Кёльна5 00336ч 25м (⇵2)
05.11.2020из 🇦🇹Вены5 01554ч (⇵2)
19.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне5 06146ч 20м (⇵2)
14.12.2020из 🇩🇰Копенгагена5 08619ч 45м (⇵2)
26.11.2020из 🇩🇪Дрездена5 09746ч 55м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Пензы5 16022ч 55м (⇵1)
28.10.2020из 🇷🇺Кировска5 19319ч 15м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Йошкар-Олы5 23812ч 10м (⇵1)
01.11.2020из 🇳🇱Эйндховена5 33034ч 50м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Улан-Удэ5 35956ч 15м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Иваново5 45531ч 10м (⇵2)
10.12.2020из 🇫🇷Парижа5 49048ч 5м (⇵2)
05.11.2020из 🇵🇱Варшавы5 49638ч 30м (⇵2)
11.12.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя5 54720ч 25м (⇵1)
16.01.2021из 🇨🇾Ларнаки5 55737ч 50м (⇵2)
10.12.2020из 🇹🇷Антальи5 58744ч 40м (⇵1)
08.12.2020из 🇪🇸Жироны5 66110ч 55м (⇵1)
08.12.2020из 🇷🇺Кемерово5 67431ч 25м (⇵1)
08.11.2020из 🇩🇪Берлина5 73831ч 10м (⇵2)
04.12.2020из 🇷🇺Салехарда5 76739ч 10м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Советского5 82931ч 10м (⇵2)
06.12.2020из 🇷🇺Иркутска5 88432ч 10м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Саранска5 88527ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Краснодара