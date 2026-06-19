Мини-группа
до 10 чел.
Парк Галицкого: где ты паришь, даже не взлетая
Посетить все локации, включая удивительный Парк облаков
Начало: На остановке «Стадион Краснодар»
Расписание: ежедневно в 08:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
1850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выборЛабиринтами парка Галицкого
Увидеть всё, что скрывает зелёное сердце Краснодара
Начало: У стадиона «Краснодар»
Сегодня в 09:00
15 авг в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодар - первая встреча
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
15 авг в 09:00
16 авг в 14:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы
Увидеть главные места города и познакомиться с его увлекательным прошлым и настоящим
Начало: У Городского Сада
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
1758 ₽
1850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Краснодар удивит даже самых искушенных путешественников! Узнайте о переселении казаков, истории Екатеринодара и насладитесь красотой парка Галицкого
Начало: У храма Александра Невского
15 авг в 09:00
16 авг в 14:00
от 7200 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
Пройти сквозь эпохи - от старого Екатеринодара до парка будущего
Начало: На улице Седина
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
3390 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
По парку Галицкого - в мини-группе
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На ул. Разведчика Леонова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Гуамское ущелье из Краснодара
Попасть в настоящую сказку, где красиво в любое время года
Начало: У ТЦ «Галерея»
14 авг в 07:00
15 авг в 07:00
3800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - по топовым смотровым площадкам плато Лаго-Наки
Видовой маршрут за незабываемыми впечатлениями и новыми знаниями о Кавказе
Начало: Микрорайон Гидростроителей (ул. Мачуги 2/1, остано...
Завтра в 08:30
13 авг в 08:30
от 25 400 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Горячий Ключ: день у целебных источников (из Краснодара)
Лёгкая прогулка по парку и ущелью + сосновый воздух, минеральные воды и легенды Дантова ущелья
Начало: На улице Мачуги
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
12 авг в 10:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Краснодара - в целебный Горячий Ключ
Отдохнуть на природе, набраться сил и вдохнуть чистого воздуха
Начало: По вашему адресу в Краснодаре
24 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 12 990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Парк «Краснодар». Достучаться до небес
Самые современные локации - с расшифровкой смыслов
Начало: У входа в «Японский сад»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Парк «Краснодар»: здесь могло быть снято ваше кино
Прогулка по парку «Краснодар» - это возможность окунуться в мир кино и искусства, познакомиться с историей стадиона и насладиться уникальными арт-объектами
Начало: У стадиона ФК «Краснодар» (OZON Арена)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Краснодар на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Начало: Ул. Красная
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Невероятный парк Галицкого
Погрузитесь в мир красоты и искусства парка Галицкого. Откройте для себя уникальные растения и впечатляющие арт-объекты в сердце Краснодара
Начало: У стадиона Краснодар
Сегодня в 21:00
12 авг в 19:00
от 4800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Пройдите по несложному маршруту к Орлиной полке, насладитесь видами и сделайте потрясающие снимки. Затем отправимся к Курджипскому и Гуамскому ущельям
Завтра в 07:30
12 авг в 07:30
от 25 400 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 19 чел.
Лаго-Наки из Краснодара: Азишская пещера + смотровая Азиш-Тау
Полюбоваться и горами и исследовать подземное царство
Начало: У ТЦ «Галерея»
12 авг в 07:00
13 авг в 07:00
3500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 5 чел.
Часовая фотопрогулка в парке Галицкого
Захватывающая фотопрогулка по парку Галицкого в Краснодаре с персональным фотографом и уникальными снимками
Начало: У кафе 1.62
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Краснодар - город мечты
Пройти и проехать на автомобиле по самым популярным среди местных жителей локациям
Начало: У стадиона ФК «Краснодар»
17 авг в 15:00
24 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - в горную Адыгею
Отправиться на границу с республикой, оценить природу Западного Кавказа и узнать о местном субэтносе
Начало: В центре города Краснодара. Шуховская башня. Улица...
Завтра в 06:30
12 авг в 06:30
от 27 000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Парк Галицкого в Краснодаре: место, созданное для вдохновения
Фотопрогулка по оазису красоты и идей
Начало: У стадиона «Краснодар»
17 авг в 15:00
21 авг в 18:00
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Огни Краснодара: ночной маршрут от Красной до Парка облаков
Изучить кубанскую столицу с коренным жителем, поговорить о прошлом, современности и личном
Начало: На ул. Красной
Расписание: ежедневно в 20:30
12 авг в 20:30
17 авг в 20:30
3100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Краснодар
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 6700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Парк «Краснодар»: территория будущего
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по парку «Краснодар», где вы узнаете об истории, архитектуре и увидите самые фотогеничные места города
Начало: Возле билетных касс стадиона
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 7700 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Казачья история Краснодара
Путешествие в прошлое Краснодара, где история казачества оживает на улицах города. Узнайте о значимых местах и событиях, оставивших след в истории
Начало: У храма Александра Невского
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
Аудиоэкскурсия: тайны и легенды старинного некрополя Краснодара
Познакомиться с городскими сюжетами и судьбами в самом таинственном месте города (без гида)
Начало: На перекрестке ул. Северная и Октябрьская
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Знакомство с городом от казачьей крепости Екатеринодаръ до современных реалий южного миллионника
Начало: Екатерининский сквер
Сегодня в 10:30
15 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры
Начало: В Екатерининском сквере
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от 7700 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Художники, писатели и поэты в Краснодаре
Краеведческая экскурсия с литературным и художественным уклоном
Начало: На Постовой улице
Расписание: в будние дни в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Кинопоход: Краснодар
Познайте историю кино в Краснодаре: от оптических аттракционов до детективного расследования происхождения кинематографа
Начало: В центре Краснодара
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
Краснодар полон интересных мест и исторических достопримечательностей, также город известен разнообразным архитектурным обликом. Здесь можно полюбоваться живописными площадями и улицами, парками, музеями, театрами, а также превосходными соборами и памятниками
Краснодар интересный город, с прекрасным климатом и многочисленными достопримечательностями. Чтобы более подробнее познакомиться с городом и посетить как можно больше интереснейших мест, рекомендуем отправиться на экскурсии. Найти подходящие можно в нашем каталоге, где мы собрали самые лучшие, вам остается только выбрать, а дальше наслаждаться знакомством с городом
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 6 июн 2026
Экскурсия состоялась в июне 2026 года. Прекрасная поездка оставила очень хорошие впечатления и воспоминания. Чудесная природа Краснодарского края в сочетании с увлекательными рассказами Марии запомнятся нам надолго. Отдельное спасибо Марии за безопасные переезды 🙏
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У
Дата посещения: 30 мая 2026
Марина, спасибо большое за интереснейший и познавательный рассказ. Узнали много нового об истории нашей страны, Екатеринодара и Краснодара (город Красной
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Т
Дата посещения: 27 мая 2026
Экскурсия понравилась, даёт хорошее начало знакомству с городом. Проходит в квадрате Городского сада, улиц Постовая, Коммунаров, Советская. Охватывает исторический период
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Ч
Дата посещения: 26 мая 2026
Отлично
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Е
Дата посещения: 19 мая 2026
Спасибо Дмитрию, показал все локации, рассказал о парке, растениях, раскрыл глубокий смысл заложный в каждый артобъект... Пойду к нему на экскурсии ещё Рекомендую
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Б
Дата посещения: 14 мая 2026
Экскурсия прошла живо, интересно. Юрий был пунктуален, доброжелателен и профессионален. Видно, что он любит и гордится своим городом, мы смотрели
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О
Дата посещения: 16 мая 2026
Огромное спасибо Андрею за экскурсию,остались в восторге от объема материала,его подачи и корректности экскурсовода, удачи вам в делах, здоровья и земных благ
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Д
Дата посещения: 4 мая 2026
Прекрасная познавательная программа. Александр адаптировал всё под наши пожелания и наш темп. С чувством юмора, с прекрасным настроением. Огромное удовольствие от знакомства и общения!
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Д
Дата посещения: 25 апр 2026
Хотим выразить огромную благодарность гиду Нику, с ним было очень интересно, весело и мы прекрасно провели время 🤌🏻 Отдельное спасибо
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Е
Дата посещения: 22 апр 2026
Экскурсия с гидом Ириной на отлично! Водитель Дмитрий тоже супер! Но есть некоторые неудобства, связанные с транспортным средством..
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Всего 3770 отзывов в Краснодаре
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Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару
Самые популярные экскурсии в Краснодаре
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