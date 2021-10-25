М Максим 5

Мы в восторге от этой экскурсии. Нашим гидом был Батыр, он знает места с крышесносящими видами, гибко подстраивает маршрут, делает великолепные фото, подкован в местной истории, и рассказывает очень интересно. Мы посетили несколько смотровых площадок с видом на горы, прошли по скале Утюг с видом на альпийские луга плато Лаго-Наки, посетили небольшой музей на кордоне местного заповедника, большую азишскую пещеру, гранитный каньон на реке Белой. Для детей поездка оказалась комфортной. Батыр внимательный к детям и понимающий. Хочу отметить кафе "Патефон" в поселке Тульском, где у нас был завтрак. Таких хачапури я не ел нигде больше! А ещё там подают настоящий адыгейский зелёный чай и заводят патефон (тоже самый настоящий). Большое спасибо хозяйке Фатиме за гостеприимство и вкуснейшие блюда.