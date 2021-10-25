Все экскурсии в Краснодаре
Доступно 74 экскурсии 🚌 в Краснодаре на 2021 год, 458 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-18 чел.
Очень популярно сейчас
Добро пожаловать в Краснодар
Краснодар - современный город на берегу Кубани
Ежедневно, по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Краснодару с посещением парка им. Галицкого
Краснодар - крупный город на юге России
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
19901 692₽
за 1 чел.
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 625₽
за 1 чел.
Интересный Краснодар
Я покажу Вам самые интересные места Краснодара, которые составляют облик города и «рассказывают» его...
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 300₽
за 1 чел.
Краснодар без скуки
Собрать город как пазл на авторской экскурсии с элементами квеста
2ч
1 000₽
за 1 чел.
Казачья история: экскурсия по Краснодару для мини-группы
Приглашаю вас на прогулку по городу, который лишь сто лет назад сменил имя с Екатеринодара на...
в любой день, в любое время
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-3 чел.
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
Погрузиться в прошлое Краснодара на прогулке по историческим местам
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 250₽
за 1 чел.
Автомобильная / автобусная экскурсия "По Интересному Краснодару с ветерком"
Вы познакомитесь с самыми-самыми парками Краснодара (самым большим, самым старым и самым...
Индивидуальная экскурсия
2ч
5 000₽
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Краснодар на авто
История, география и главные места столицы Кубани на автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
На прогулке по центральной улице Красной, во время обзорной пешеходной экскурсии по Краснодару, вас...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
13ч
12 600₽
за 1-4 чел.
Из Краснодара — в Горную Адыгею
Отправиться на границу с республикой, оценить природу Западного Кавказа и узнать о местном субэтносе
14ч
2 000₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Гуамское ущелье и термальные источники
На нашей экскурсии вас будет ждать посещение Гуамского ущелья - расщелины, которая образовалась...
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Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-4 чел.
Добро пожаловать в Краснодар!
История и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
14ч
2 000₽
за 1 чел.
Азишская пещера и водопады Руфабго
Кому не хотелось бы оказаться на природе, вдали от городской суеты
по выходным и праздничным дням
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 000₽
за 1-2 чел.
Парк «Краснодар»: территория будущего
Прогуляться по красивейшей парковой зоне города и разобраться в особенностях грандиозного проекта
Индивидуальный трансфер
4ч
7 500₽
за 1-6 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
27502 338₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
По интересному Краснодару с ветерком!
Познакомиться с городом на насыщенной автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
7ч
12 000₽
за 1-10 чел.
Поездка в Горячий Ключ из Краснодара
На весь день мы с вами отправимся в Горячий Ключ
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Краснодар — первая встреча
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о нем любопытные факты
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-10 чел.
"Красная летопись" | пешеходная экскурсия по Краснодару
Краснодар - самобытный, интересный город с занимательной историей
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-2 чел.
Мистический и романтический Екатеринодар
Прогуляться ночью по извилистым улочкам и пощекотать себе нервы историями о душегубах и призраках
2д 12ч
30 000₽
за 1 чел.
Провинциальная Кубань
Вас ждет насыщенный экскурсионный тур «Провинциальная Кубань» продолжительностью 3 дня и 2 ночи
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч
900₽
за 1 чел.
Краснодар казачий и купеческий
Рассмотреть знаковые постройки, изучить историю города и ощутить дух Кубани
14ч
2 000₽
за 1 чел.
по выходным и праздничным дням
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Последние отзывы «Экскурсии Краснодара»
- Отзыв на: Из Краснодара — в Горную АдыгеюММаксим25 октября 2021Мы в восторге от этой экскурсии. Нашим гидом был Батыр, он знает места с крышесносящими видами, гибко подстраивает маршрут, делает великолепные фото, подкован в местной истории, и рассказывает очень интересно. Мы посетили несколько смотровых площадок с видом на горы, прошли по скале Утюг с видом на альпийские луга плато Лаго-Наки, посетили небольшой музей на кордоне местного заповедника, большую азишскую пещеру, гранитный каньон на реке Белой. Для детей поездка оказалась комфортной. Батыр внимательный к детям и понимающий. Хочу отметить кафе "Патефон" в поселке Тульском, где у нас был завтрак. Таких хачапури я не ел нигде больше! А ещё там подают настоящий адыгейский зелёный чай и заводят патефон (тоже самый настоящий). Большое спасибо хозяйке Фатиме за гостеприимство и вкуснейшие блюда.
- Отзыв на: По интересному Краснодару с ветерком!ТТатьяна24 октября 2021Гид Анна сделала наш день в Краснодаре! Беспредельные знания материала, увлекательная подача, эрудиция и чувство юмора. Рекомендуем!
- Отзыв на: Из Краснодара — в Горную АдыгеюААнна23 октября 2021Хотите узнать и полюбить Адыгею - только к Батыру. Расскажет, покажет, поможет, подстрахует, профессионально сфотографирует, накормит))) Профессиональный гид. Искренний и добрый человек. Экскурсию проведёт в соответствии с вашими пожеланиями и физическими возможностями. Рекомендую!
- Отзыв на: Краснодар без скукиННаталья23 октября 2021Ольга отлично всё рассказала, было очень интересно и познавательно. Вовлекала нас в процесс узнавания города. Всё просто Супер!
- TTatyana22 октября 2021Гиду Анне спасибо большое, очень душевный человек, открытый к общению, заботливый, знающий отлично историю города и его сегодняшнюю жизнь.
- Отзыв на: Краснодар на автоЕЕлена21 октября 2021Виктория провела замечательную ознакомительную экскурсию с историческими деталями и современным взглядом на город.
- ТТатьяна21 октября 2021Из почти снежной Москвы попали в солнечную сказку. С чудесными горными пейзажами, вкусной аутентичной едой и новыми впечатлениями. Всё очень понравилось. Не замерзли, не устали, не испачкались. Всё было супер.
- ДДмитрий18 октября 2021Недаром Краснодар называют Восточным Парижем! Благодаря Анне, я погрузился в этот чарующий мир южного города. Спасибо огромное Анне за экскурсию!
- Отзыв на: По интересному Краснодару с ветерком!ТТатьяна17 октября 2021Великолепная экскурсия 👏 после родного Ярославля сложно удивить, тем не менее гид Анна на одном дыхании, со знанием и любовью к городу Краснодару показала всё самое красивое и памятное. А также спасибо за отзывчивость, что в воскресенье утром не отказались меня индивидуально побаловать🌷 спасибо также даме водителю за поддержку 🧚♀️ Спасибо вам большое 🥰
- ААнтон17 октября 2021Анна потрясающий гид, очень интересно и ненавязчиво рассказала об особенностях и интересных местах, зданиях, исторических фактах и байках города. У нас скорее получилась не экскурсия, а встреча друзей, на пути были приятные импровизации: нам сыграли на баяне и спели песню, пригласили в винотеку, где, словно отдельное представление, рассказывают о вине и хлебе. Категорически рекомендую!