Мои заказы

Экскурсии в Краснодаре

Найдено 213 экскурсий в Краснодаре, цены от 515 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Парк Галицкого: где ты паришь, даже не взлетая
Пешая
2.5 часа
48 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Парк Галицкого: где ты паришь, даже не взлетая
Посетить все локации, включая удивительный Парк облаков
Начало: На остановке «Стадион Краснодар»
Расписание: ежедневно в 08:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
1850 ₽ за человека
Лабиринтами парка Галицкого
Пешая
3.5 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выбор
Лабиринтами парка Галицкого
Увидеть всё, что скрывает зелёное сердце Краснодара
Начало: У стадиона «Краснодар»
Сегодня в 09:00
15 авг в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Краснодар - первая встреча
Пешая
2 часа
155 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодар - первая встреча
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
15 авг в 09:00
16 авг в 14:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы
Пешая
1.5 часа
-
5%
52 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы
Увидеть главные места города и познакомиться с его увлекательным прошлым и настоящим
Начало: У Городского Сада
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
1758 ₽1850 ₽ за человека
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
На машине
3.5 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 9 чел.
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Краснодар удивит даже самых искушенных путешественников! Узнайте о переселении казаков, истории Екатеринодара и насладитесь красотой парка Галицкого
Начало: У храма Александра Невского
15 авг в 09:00
16 авг в 14:00
от 7200 ₽ за всё до 2 чел.
По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
На машине
3.5 часа
231 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
Пройти сквозь эпохи - от старого Екатеринодара до парка будущего
Начало: На улице Седина
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
3390 ₽ за человека
По парку Галицкого - в мини-группе
Пешая
2 часа
379 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По парку Галицкого - в мини-группе
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На ул. Разведчика Леонова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
1200 ₽ за человека
Гуамское ущелье из Краснодара
На автобусе
13 часов
66 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Гуамское ущелье из Краснодара
Попасть в настоящую сказку, где красиво в любое время года
Начало: У ТЦ «Галерея»
14 авг в 07:00
15 авг в 07:00
3800 ₽ за человека
Из Краснодара - по топовым смотровым площадкам плато Лаго-Наки
На машине
13 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - по топовым смотровым площадкам плато Лаго-Наки
Видовой маршрут за незабываемыми впечатлениями и новыми знаниями о Кавказе
Начало: Микрорайон Гидростроителей (ул. Мачуги 2/1, остано...
Завтра в 08:30
13 авг в 08:30
от 25 400 ₽ за всё до 3 чел.
Горячий Ключ: день у целебных источников (из Краснодара)
На машине
5.5 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Горячий Ключ: день у целебных источников (из Краснодара)
Лёгкая прогулка по парку и ущелью + сосновый воздух, минеральные воды и легенды Дантова ущелья
Начало: На улице Мачуги
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
12 авг в 10:00
4500 ₽ за человека
Из Краснодара - в целебный Горячий Ключ
На машине
7 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Краснодара - в целебный Горячий Ключ
Отдохнуть на природе, набраться сил и вдохнуть чистого воздуха
Начало: По вашему адресу в Краснодаре
24 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 12 990 ₽ за всё до 4 чел.
Парк «Краснодар». Достучаться до небес
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Парк «Краснодар». Достучаться до небес
Самые современные локации - с расшифровкой смыслов
Начало: У входа в «Японский сад»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
Парк «Краснодар»: здесь могло быть снято ваше кино
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Парк «Краснодар»: здесь могло быть снято ваше кино
Прогулка по парку «Краснодар» - это возможность окунуться в мир кино и искусства, познакомиться с историей стадиона и насладиться уникальными арт-объектами
Начало: У стадиона ФК «Краснодар» (OZON Арена)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
Краснодар на авто
На машине
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Краснодар на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Начало: Ул. Красная
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Невероятный парк Галицкого
Пешая
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Невероятный парк Галицкого
Погрузитесь в мир красоты и искусства парка Галицкого. Откройте для себя уникальные растения и впечатляющие арт-объекты в сердце Краснодара
Начало: У стадиона Краснодар
Сегодня в 21:00
12 авг в 19:00
от 4800 ₽ за всё до 5 чел.
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
На машине
10 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Пройдите по несложному маршруту к Орлиной полке, насладитесь видами и сделайте потрясающие снимки. Затем отправимся к Курджипскому и Гуамскому ущельям
Завтра в 07:30
12 авг в 07:30
от 25 400 ₽ за всё до 3 чел.
Лаго-Наки из Краснодара: Азишская пещера + смотровая Азиш-Тау
На автобусе
13 часов
10 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Лаго-Наки из Краснодара: Азишская пещера + смотровая Азиш-Тау
Полюбоваться и горами и исследовать подземное царство
Начало: У ТЦ «Галерея»
12 авг в 07:00
13 авг в 07:00
3500 ₽ за человека
Часовая фотопрогулка в парке Галицкого
Пешая
1 час
30 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Часовая фотопрогулка в парке Галицкого
Захватывающая фотопрогулка по парку Галицкого в Краснодаре с персональным фотографом и уникальными снимками
Начало: У кафе 1.62
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Краснодар - город мечты
На машине
5.5 часов
64 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Краснодар - город мечты
Пройти и проехать на автомобиле по самым популярным среди местных жителей локациям
Начало: У стадиона ФК «Краснодар»
17 авг в 15:00
24 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Краснодара - в горную Адыгею
На машине
13 часов
160 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - в горную Адыгею
Отправиться на границу с республикой, оценить природу Западного Кавказа и узнать о местном субэтносе
Начало: В центре города Краснодара. Шуховская башня. Улица...
Завтра в 06:30
12 авг в 06:30
от 27 000 ₽ за всё до 3 чел.
Парк Галицкого в Краснодаре: место, созданное для вдохновения
Пешая
3 часа
11 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Парк Галицкого в Краснодаре: место, созданное для вдохновения
Фотопрогулка по оазису красоты и идей
Начало: У стадиона «Краснодар»
17 авг в 15:00
21 авг в 18:00
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
Огни Краснодара: ночной маршрут от Красной до Парка облаков
На машине
2.5 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Огни Краснодара: ночной маршрут от Красной до Парка облаков
Изучить кубанскую столицу с коренным жителем, поговорить о прошлом, современности и личном
Начало: На ул. Красной
Расписание: ежедневно в 20:30
12 авг в 20:30
17 авг в 20:30
3100 ₽ за человека
Добро пожаловать в Краснодар
Пешая
2 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Краснодар
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 6700 ₽ за всё до 4 чел.
Парк «Краснодар»: территория будущего
Пешая
1.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Парк «Краснодар»: территория будущего
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по парку «Краснодар», где вы узнаете об истории, архитектуре и увидите самые фотогеничные места города
Начало: Возле билетных касс стадиона
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 7700 ₽ за всё до 2 чел.
Казачья история Краснодара
Пешая
1.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Казачья история Краснодара
Путешествие в прошлое Краснодара, где история казачества оживает на улицах города. Узнайте о значимых местах и событиях, оставивших след в истории
Начало: У храма Александра Невского
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 2 чел.
Аудиоэкскурсия: тайны и легенды старинного некрополя Краснодара
Пешая
3 часа
5 отзывов
Аудиогид
Аудиоэкскурсия: тайны и легенды старинного некрополя Краснодара
Познакомиться с городскими сюжетами и судьбами в самом таинственном месте города (без гида)
Начало: На перекрестке ул. Северная и Октябрьская
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 1000 ₽ за человека
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Пешая
2.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Знакомство с городом от казачьей крепости Екатеринодаръ до современных реалий южного миллионника
Начало: Екатерининский сквер
Сегодня в 10:30
15 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
Пешая
1.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры
Начало: В Екатерининском сквере
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от 7700 ₽ за всё до 3 чел.
Художники, писатели и поэты в Краснодаре
Пешая
2 часа
6 отзывов
Групповая
Художники, писатели и поэты в Краснодаре
Краеведческая экскурсия с литературным и художественным уклоном
Начало: На Постовой улице
Расписание: в будние дни в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1400 ₽ за человека
Кинопоход: Краснодар
Пешая
1.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кинопоход: Краснодар
Познайте историю кино в Краснодаре: от оптических аттракционов до детективного расследования происхождения кинематографа
Начало: В центре Краснодара
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.

Что посмотреть в Краснодаре на экскурсиях?

Краснодар полон интересных мест и исторических достопримечательностей, также город известен разнообразным архитектурным обликом. Здесь можно полюбоваться живописными площадями и улицами, парками, музеями, театрами, а также превосходными соборами и памятниками

Местные экскурсоводы

Краснодар интересный город, с прекрасным климатом и многочисленными достопримечательностями. Чтобы более подробнее познакомиться с городом и посетить как можно больше интереснейших мест, рекомендуем отправиться на экскурсии. Найти подходящие можно в нашем каталоге, где мы собрали самые лучшие, вам остается только выбрать, а дальше наслаждаться знакомством с городом

Последние отзывы на экскурсии

А
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Дата посещения: 6 июн 2026
Экскурсия состоялась в июне 2026 года. Прекрасная поездка оставила очень хорошие впечатления и воспоминания. Чудесная природа Краснодарского края в сочетании с увлекательными рассказами Марии запомнятся нам надолго. Отдельное спасибо Марии за безопасные переезды 🙏
Вам был полезен этот отзыв?
У
Краснодар - первая встреча
Дата посещения: 30 мая 2026
Марина, спасибо большое за интереснейший и познавательный рассказ. Узнали много нового об истории нашей страны, Екатеринодара и Краснодара (город Красной
читать дальшеуменьшить

армии - не знали совсем), о культурной и промышленной эпохе 2-й половины 19 века, и 1-й половине 20 века. Успехов и удачи.

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Тени старого города
Дата посещения: 27 мая 2026
Экскурсия понравилась, даёт хорошее начало знакомству с городом. Проходит в квадрате Городского сада, улиц Постовая, Коммунаров, Советская. Охватывает исторический период
читать дальшеуменьшить

с начала основания города до революции, эпизодически до ВОВ.
Елена очень интересно рассказывает, приводит цитаты из исторических документов, писем, художественных произведений, люди, события, история зданий оживают. Большое спасибо! Рекомендую интересуюшимся историей гостям города.

Экскурсия понравилась, даёт хорошее начало знакомству с городом. Проходит в квадрате Городского сада, улиц Постовая, Коммунаров,
Экскурсия понравилась, даёт хорошее начало знакомству с городом. Проходит в квадрате Городского сада, улиц Постовая, Коммунаров,
Экскурсия понравилась, даёт хорошее начало знакомству с городом. Проходит в квадрате Городского сада, улиц Постовая, Коммунаров,
Вам был полезен этот отзыв?
Ч
Интересный Краснодар
Дата посещения: 26 мая 2026
Отлично
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Лабиринтами парка Галицкого
Дата посещения: 19 мая 2026
Спасибо Дмитрию, показал все локации, рассказал о парке, растениях, раскрыл глубокий смысл заложный в каждый артобъект... Пойду к нему на экскурсии ещё Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Б
По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
Дата посещения: 14 мая 2026
Экскурсия прошла живо, интересно. Юрий был пунктуален, доброжелателен и профессионален. Видно, что он любит и гордится своим городом, мы смотрели
читать дальшеуменьшить

на Краснодар его глазами и тоже его полюбили. Экскурсия по парку Галицкого прошла очень информативно, но при этом увлекательно и с юмором. Отдельный респект за виртуозное вождение машины в непростых местных условиях. Благодарны Юрию за прекрасный день в Краснодаре, очень высоко оцениваем его работу и рекомендуем туристам, приезжающим на Кубань!

Вам был полезен этот отзыв?
О
Краснодар - город мечты
Дата посещения: 16 мая 2026
Огромное спасибо Андрею за экскурсию,остались в восторге от объема материала,его подачи и корректности экскурсовода, удачи вам в делах, здоровья и земных благ
Огромное спасибо Андрею за экскурсию,остались в восторге от объема материала,его подачи и корректности экскурсовода, удачи вам
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Аллеями парка Галицкого в Краснодаре
Дата посещения: 4 мая 2026
Прекрасная познавательная программа. Александр адаптировал всё под наши пожелания и наш темп. С чувством юмора, с прекрасным настроением. Огромное удовольствие от знакомства и общения!
Прекрасная познавательная программа. Александр адаптировал всё под наши пожелания и наш темп. С чувством юмора, с
Прекрасная познавательная программа. Александр адаптировал всё под наши пожелания и наш темп. С чувством юмора, с
Прекрасная познавательная программа. Александр адаптировал всё под наши пожелания и наш темп. С чувством юмора, с
Прекрасная познавательная программа. Александр адаптировал всё под наши пожелания и наш темп. С чувством юмора, с
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Плато Лаго-Наки: территория впечатлений
Дата посещения: 25 апр 2026
Хотим выразить огромную благодарность гиду Нику, с ним было очень интересно, весело и мы прекрасно провели время 🤌🏻 Отдельное спасибо
читать дальшеуменьшить

организаторам экскурсии, теперь мы знаем к кому обращаться, когда мы ещё раз приедем сюда, хоть и не бываем повторно в одних и тех же местах 😁 шутка)))

Оценка 11 из 10!

Хотим выразить огромную благодарность гиду Нику, с ним было очень интересно, весело и мы прекрасно провели
Хотим выразить огромную благодарность гиду Нику, с ним было очень интересно, весело и мы прекрасно провели
Хотим выразить огромную благодарность гиду Нику, с ним было очень интересно, весело и мы прекрасно провели
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Гуамское ущелье из Краснодара
Дата посещения: 22 апр 2026
Экскурсия с гидом Ириной на отлично! Водитель Дмитрий тоже супер! Но есть некоторые неудобства, связанные с транспортным средством..
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 3770 отзывов в Краснодаре

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару

Самые популярные экскурсии в Краснодаре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Парк Галицкого: где ты паришь, даже не взлетая;
  2. Лабиринтами парка Галицкого;
  3. Краснодар - первая встреча;
  4. От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы;
  5. Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого.
Что посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Гуамское ущелье;
  2. Улица Красная;
  3. Парк Галицкого;
  4. Абрау-Дюрсо;
  5. Лаго-Наки;
  6. Стадион Краснодар;
  7. Геленджик;
  8. Войсковой собор Александра Невского;
  9. Горячий Ключ;
  10. Царские ворота.
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в августе 2026
Сейчас в Краснодаре можно забронировать 213 экскурсий и билетов от 515 до 45 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3770 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Подберите идеальную экскурсию в Краснодаре на 2026 год. У нас вы найдете экскурсии по городу с гидом, авторские путешествия и поездки по России из Краснодара. Ознакомьтесь с отзывами, уточните цены и купите экскурсии, которые подарят вам яркие воспоминания. Зимой или летом – Краснодар ждет вас в любое время года. Бронируйте сейчас и наслаждайтесь качественным сервисом и незабываемыми моментами!