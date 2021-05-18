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Местное время в Краснодаре
21:3505
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКраснодар
По-английскиKrasnodar
Столица регионаКраснодар является столицей региона
Население города649 851 чел.
АэропортПашковский KRR
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота28 м. от уровня моря

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Краснодар

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