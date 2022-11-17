Молодежь исследует мир. Треккинг осень-зима

Краснодарский край - это не только житница России

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Краснодарский край – это не только житница России, бескрайние поля и богатые сады, но и великолепные предгорья Кавказа. Вы отправитесь в путешествие от равнин Кубани к морю, знаменитой тропой "Молодежь исследует мир". Этот маршрут разрабатывался в 80-е годы ХХ века, как познавательный маршрут от мала до велика. Назывался он "Партизанскими тропами Кубани". Маршрут относится к пешеходному туризму.

Тропа плавно приведет вас через достопримечательности Пшады, Планческих скал и откроет со смотровых площадок красоту горной Кубани.
Молодежь исследует мир. Треккинг осень-зима
Молодежь исследует мир. Треккинг осень-зима
Молодежь исследует мир. Треккинг осень-зима
Молодежь исследует мир. Треккинг осень-зима
Молодежь исследует мир. Треккинг осень-зима
Молодежь исследует мир. Треккинг осень-зима
Молодежь исследует мир. Треккинг осень-зима
Молодежь исследует мир. Треккинг осень-зима
Молодежь исследует мир. Треккинг осень-зима
Молодежь исследует мир. Треккинг осень-зима
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Единение с природой
Единение с природой
Будем ночевать в палатках и готовить пищу на костре
Великолепные пейзажи
Великолепные пейзажи
Познакомимся с красотой Краснодарского края
Вершины и водопады
Вершины и водопады
Пройдем вдоль реки Пшада, поднимемся на одноименную гору и полюбуемся водопадами

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Пешеходная экскурсия по Краснодару

Заезд в г. Краснодар.

Заселение в гостиницу, расчетный час 12:00.

Знакомство с гидом.

Получение питания, группового снаряжения.

14:00 Начало пешеходной экскурсии по городу Краснодару.

До начала программы (ост. трамвая Захарова, водолечебница) участники добираются самостоятельно городским транспортом.

Заезд. Пешеходная экскурсия по Краснодару
2 день

Трансфер Краснодар - посёлок Убинка. Пшадские водопады

Завтрак в гостинице.

Переезд в поселок Убинка.

Выход на маршрут.

По грунтовой дороге вдоль реки Убин мы уходим в верховья под склоны горы Пшада.

Сегодня насыщенный день.

Вокруг столько интересного: огромные деревья, журчащая река, старые мостики, мосты и мостики.

Перекус на торопе и первый набор высоты – широкая тропа уводит нас к приюту Партизанскому рядом с Пшадскими водопадами.

Здесь первая ночевка в лесу.

Вечером в программе посиделки у костра и печеная картошка.

Трансфер Краснодар - посёлок Убинка. Пшадские водопадыТрансфер Краснодар - посёлок Убинка. Пшадские водопады
3 день

Поход к вершине Папай

Радиальный выход на красивейшую вершину Папай.

Поход на целый день без тяжелого рюкзака.

Поход к вершине ПапайПоход к вершине Папай
4 день

Переход до гребня хребта Церковный

Не сложный переход по гребню хребта Церковный в поселок Новосадовый, приют "Альпинистский".

Панорамы с высоты хребта: голубое небо, зеленые горы, белые облака.

На приюте нет цивилизации, но рядом в поселке живут душевные люди, которые напоят Вас сидром и дадут попробовать местную выпечку.

Переход до гребня хребта ЦерковныйПереход до гребня хребта Церковный
5 день

Радиальный выход к водопаду Графские развалины. Монастырские скалы

Полудневка.

Поздний подьем!

Радиальный поход на водопад Графские развалины (высота 11 м), жуткое место "За стеной".

Обед в лагере и небольшой переход к Мельничьему водопаду.

Бивак и радиальный поход вокруг скал с эффектным названием Серые Монастыри.

6 день

Подъем на гору Тхаб. Плесецкие водопады

Берем вершину Тхаб, высота 905 м. над уровнем моря и по Плесецкой щели спускаемся к морю.

По пути нас ждут каскады водопадов.

Будете считать? Целых 70 штук.

Подъем на гору Тхаб. Плесецкие водопады
7 день

Город Геленджик. Отъезд домой

Переход Плесецкие водопады – поселок Михайловский перевал.

Отьезд в Геленджик.

Город Геленджик. Отъезд домойГород Геленджик. Отъезд домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Краснодар (1 ночь) и в туристических палатках.

Стоимость тура на 1 человека– 24 000 руб.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы на новогодние праздники:

  • 26 000 руб. с человека при группе от 4 человек;
  • 78 000 руб. с группы при группе от 1 до 3 человек.

Варианты проживания

Гостиница в Краснодаре

1 ночь

Проживание в гостинице в Краснодаре, 1 ночь.

Гостиница в КраснодареГостиница в Краснодаре

Палатка

5 ночей

Проживание в туристических палатках на природе.

ПалаткаПалатка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по программе тура город Краснодар — поселок Убинка (1 день), поселок Михайловский перевал — город Геленджик (7 день)
  • Проживание в отеле города Краснодара 2-4 местные номера
  • Питание завтрак (2 день), обеспечение продуктами питания на поход (2-7 день)
  • Прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, веревки, средства связи и т. п.)
  • Работа инструтора
  • Страховка на время тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Экологические сборы
  • Прокат личного снаряжения
  • Бронирование гостиницы
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная шапочка;
  • перчатки флисовые;
  • туристические бахилы (гамаши,"фонарики");
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • спортивный костюм; спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • трекинговая обувь;
  • сменная обувь для брода и лагеря (кроссовки);
  • рюкзак 80-100л;
  • сидушка; трекинговые палки;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос и фляга для воды общим объемом 2л.;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.
Какое групповое снаряжение предоставляется?

Палатки, основные верёвки, средства связи, газовые баллоны, горелки, мед. аптечка, посуда для приготовления пищи, и т. д. предоставляет принимающая сторона.

Групповое снаряжение турист носит сам.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие технические характеристики маршрута?

Общая протяженность маршрута — 80 км

Общий набор высоты — 1200 м

Отметка начала маршрута — 20 м

Отметка конца маршрута — 0 м

Можно ли в тур с собакой?

Необходимо соблюдать некоторые условия, для участия в туре с питомцем:

1. Участник берёт свою палатку и питание на своего питомца;

2. За животное несёт ответственность хозяин, собака должна быть дрессирована и при встречах с дикими животными выполнять беспрекословно команды хозяина;

3. Требуется доплата за трансфер животного.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
17 ноя 2022
Организатору непосредственно в Сочи - большой респект. Все удобно, поселили вообще великолепно, все очень рядом и близко, удобная транспортная развязка, питание порадовало, НО рекомендация все-таки есть: Желательно в вечерних сообщениях о планах на следующий день, более подробно сообщать, что будет происходить, сколько будет пройдено километров, рекомендации по одежде и обуви, а также что взять с собой. Для меня это была проблема. Спасибо огромное Сергею, нашему проводнику, который восполнял все эти пробелы. Грамотно, спокойно, профессионально вёл нас по маршрутам и давал все необходимые рекомендации, если бы не он, то я могла бы и в туфлях прийти.
Что касается со стороны организации Большой страны, то здесь могу отметить, что не совсем достоверная информация по сложности тура. На мой взгляд это не базовый уровень, как заявлено, а достаточно сложный, и не каждый сможет это пройти. Мне кажется, надо давать более чёткую и подробную информацию. Не просто, что пройдём 12 км, а то, что эти 12 км все время в гору, об этом не пишется. Ну, опять же, это сугубо моё мнение. А так все прекрасно, буду обращаться ещё.
Т
20 сен 2022
Тур проходил с 11.09.22 по 17.09.22 в красивейшем городе Сочи. Размещение в городской квартире 5 этажного дома напоминает "хрущевку", 4 подъезда, в квартире две комнаты, все необходимое имеется:полотенца, фен, посуда, небольшой холодильник, утюг, доска для глажения, шампунь, жидкое мыло, стиральная машина (не пользовалась, т. к. не было необходимости). Размещение на 2-3 человек нормально. Рейс на самолете был вечерний меня встретила Валентина Владимировна передала ключи (встречающая сторона), объяснила что и как работает. В холодильнике найдете молоко, нарезку колбасную, сыр, так же чай, кофе, фрукты для "перекусов", если проголодаетесь. Переживать за это не стоит. На следующий день приехала моя соседка и компаньон по туру Ирина из г. Челябинска, сама я из Н. Новгорода. Группа по туру составила 2 человека, обстоятельства сложились в нашу пользу - почти в индивидуальный тур. На следующий день мы познакомились с организатором, путеводителем тура - Анной. Перемещение до места начала экскурсии на личном транспорте. Не хочу раскрывать все секреты, подробности на сайте, но отмечу, что каждый день у вас будет активная ходьба полезная для здоровья. Запасайтесь удобной обувью. Температура воздуха + 27С, вечером легкая кофта, ветровка. С собой я не брала кружки, ложки, фонарь как было написано в памятке, Анна позаботилась о нас сама, в ее арсенале имеется все необходимое. Программа очень насыщенная и интересная: вы увидите горы, море, красивейшие парки, познакомитесь с историей города, так что в квартире вы будете только спать. Сама я была неоднократно в г. Сочи, но благодаря Анне познакомилась с этим городом ближе. Благодарю Анну, Ирину, Валентину Владимировну за чудесный отдых и незабываемые эмоции. Рекомендую съездить в тур.
Т
20 сен 2022
Друзья, благодарю за организацию тура.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

Пешеходные
Можно с детьми
Многодневные туры
7-дневные туры
Треккинг и походы
Природа и пейзажи

Похожие туры из Краснодара

Поход на Большой Тхач
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
23 апр
30 апр
7 мая
14 мая
23 760 за человека
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
4 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
Нет отзывов
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
Краснодар
13 апр
28 апр
6 мая
18 мая
10 000 за человека
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2
19 мар
26 мар
2 апр
9 апр
39 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Краснодаре
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ