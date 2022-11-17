Заезд в г. Краснодар.
Заселение в гостиницу, расчетный час 12:00.
Знакомство с гидом.
Получение питания, группового снаряжения.
14:00 Начало пешеходной экскурсии по городу Краснодару.
До начала программы (ост. трамвая Захарова, водолечебница) участники добираются самостоятельно городским транспортом.
Завтрак в гостинице.
Переезд в поселок Убинка.
Выход на маршрут.
По грунтовой дороге вдоль реки Убин мы уходим в верховья под склоны горы Пшада.
Сегодня насыщенный день.
Вокруг столько интересного: огромные деревья, журчащая река, старые мостики, мосты и мостики.
Перекус на торопе и первый набор высоты – широкая тропа уводит нас к приюту Партизанскому рядом с Пшадскими водопадами.
Здесь первая ночевка в лесу.
Вечером в программе посиделки у костра и печеная картошка.
Радиальный выход на красивейшую вершину Папай.
Поход на целый день без тяжелого рюкзака.
Не сложный переход по гребню хребта Церковный в поселок Новосадовый, приют "Альпинистский".
Панорамы с высоты хребта: голубое небо, зеленые горы, белые облака.
На приюте нет цивилизации, но рядом в поселке живут душевные люди, которые напоят Вас сидром и дадут попробовать местную выпечку.
Полудневка.
Поздний подьем!
Радиальный поход на водопад Графские развалины (высота 11 м), жуткое место "За стеной".
Обед в лагере и небольшой переход к Мельничьему водопаду.
Бивак и радиальный поход вокруг скал с эффектным названием Серые Монастыри.
Берем вершину Тхаб, высота 905 м. над уровнем моря и по Плесецкой щели спускаемся к морю.
По пути нас ждут каскады водопадов.
Будете считать? Целых 70 штук.
Переход Плесецкие водопады – поселок Михайловский перевал.
Отьезд в Геленджик.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Краснодар (1 ночь) и в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека– 24 000 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы на новогодние праздники:
Проживание в гостинице в Краснодаре, 1 ночь.
Проживание в туристических палатках на природе.
Палатки, основные верёвки, средства связи, газовые баллоны, горелки, мед. аптечка, посуда для приготовления пищи, и т. д. предоставляет принимающая сторона.
Групповое снаряжение турист носит сам.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Общая протяженность маршрута — 80 км
Общий набор высоты — 1200 м
Отметка начала маршрута — 20 м
Отметка конца маршрута — 0 м
Необходимо соблюдать некоторые условия, для участия в туре с питомцем:
1. Участник берёт свою палатку и питание на своего питомца;
2. За животное несёт ответственность хозяин, собака должна быть дрессирована и при встречах с дикими животными выполнять беспрекословно команды хозяина;
3. Требуется доплата за трансфер животного.