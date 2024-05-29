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Авторский тур
7 дней
Через горы к морю. Маршрут №30
Начало: г. Краснодар
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 43 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лето на термальных источниках в Адыгее
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Начало: Россия, Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 48 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Начало: г. Краснодар
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 30 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Начало: Россия, Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Молодежь исследует мир. Треккинг по Кубани
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Осенний этнотур по Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Осенний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 27 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний этно-тур по Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Начало: г. Краснодар
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Начало: г. Краснодар
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: г. Краснодар
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Этнотур по Адыгее
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 58 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
Начало: г. Краснодар
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 77 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: Г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 27 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: Г. Краснодар
17 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
от 27 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Начало: г. Краснодар
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 40 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: Г. Краснодар
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Пеший поход на Большой Тхач, Адыгея
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
22 сен в 10:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Майские каникулы на геотермальных источниках. Неделя в Адыгее
Начало: г. Краснодар
27 апр в 10:00
4 мая в 10:00
от 26 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 27 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур в Адыгею
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 56 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа
Начало: г. Краснодар
6 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: г. Краснодар
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 28 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Семейная Адыгея
Начало: Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, посёл...
6 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
от 46 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Маршрут №30: поход через горы к морю
Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 у памятника Ле...
21 июля в 09:00
28 июля в 09:00
28 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
15 сен в 08:00
22 сен в 08:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2
21 июля в 09:00
18 авг в 09:00
56 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
21 июля в 12:00
4 авг в 12:00
45 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В край гор и водопадов Адыгеи
Начало: Краснодар
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 38 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван29 мая 2024Организация тура тоже на высоте, никаких нареканий, все предельно понятно, информативно и оперативно. Большое спасибо организаторам тура!
- ССветлана29 мая 2024Всё очень хорошо.
- ИИван29 мая 2024Тур очень понравился. Честно говоря ожидал от него меньшего, главное хотел отдохнуть на природе и на термальных источниках. Оказалась довольно насыщенная
- ЕЕлена27 мая 2024На мой взгляд все было организовано на высшем уровне. Единственное пожелание оставить первый день свободным, а на источники чтобы ехали только те, кто хочет. Мне, к сожалению, первый день пришлось пропустить, потому что очень устала с дороги.
- ЕЕлена27 мая 2024Всё понравилось, особенно организация тура, всё чётко по времени, никогда не ждали транспорт. Гид Анна, всё предварительно сообщала в чате. Минус для меня, на ужин ни разу не было десерта.
- ЕЕлена27 мая 2024Спасибо большое за прекрасный отдых, отдельно хочу поблагодарить нашего гида Наталью, водителей и сотрудников парк отеля Хаджок, где мы отдыхали.
- ННаталья22 мая 2024Организаторы просто молодцы, спасибо им за незабываемые впечатления.
- ССветлана21 мая 2024Наш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставляли вовремя и в доступной
- ННаталия16 мая 2024Великолепный тур, в котором сбалансированы и интересные экскурсии и отдых на геотермальном курорте. То что нужно для тех, кто слегка устал, но точно не готов к тюленьему отдыху)
- ССергей15 мая 2024Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «7-дневные туры»
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