Экскурсионные туры на неделю в Краснодар

Найдено 37 туров в категории «7-дневные туры» в Краснодаре, цены от 22 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Через горы к морю. Маршрут №30
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Через горы к морю. Маршрут №30
Начало: г. Краснодар
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 43 700 за человека
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 400 за человека
Лето на термальных источниках в Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лето на термальных источниках в Адыгее
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 57 450 за человека
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Начало: Россия, Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 48 000 за человека
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Начало: г. Краснодар
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
26 000 за человека
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 30 000 за человека
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Начало: Россия, Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 000 за человека
Молодежь исследует мир. Треккинг по Кубани
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Молодежь исследует мир. Треккинг по Кубани
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
26 000 за человека
Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
53 400 за человека
Осенний этнотур по Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Осенний этнотур по Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
58 000 за человека
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 57 450 за человека
Осенний экскурсионно-активный тур по Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Осенний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 27 200 за человека
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 32 500 за человека
Зимний этно-тур по Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний этно-тур по Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
58 000 за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 57 450 за человека
Зима не за горами. Тур в Адыгею
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Начало: г. Краснодар
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 39 000 за человека
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Начало: г. Краснодар
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 500 за человека
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: г. Краснодар
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
от 57 450 за человека
Этнотур по Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Этнотур по Адыгее
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 58 000 за человека
Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
Начало: г. Краснодар
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 77 600 за человека
Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 500 за человека
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: Г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 27 200 за человека
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: Г. Краснодар
17 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
от 27 200 за человека
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Начало: г. Краснодар
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 40 400 за человека
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: Г. Краснодар
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 32 500 за человека
Пеший поход на Большой Тхач, Адыгея
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Пеший поход на Большой Тхач, Адыгея
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
22 сен в 10:00
26 000 за человека
Майские каникулы на геотермальных источниках. Неделя в Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Майские каникулы на геотермальных источниках. Неделя в Адыгее
Начало: г. Краснодар
27 апр в 10:00
4 мая в 10:00
от 26 500 за человека
Неделя на термальных источниках в Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 27 500 за человека
Экскурсионный тур в Адыгею
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур в Адыгею
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 56 000 за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа
Начало: г. Краснодар
6 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 25 000 за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее. Зима-весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Мультиактивный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: г. Краснодар
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 28 000 за человека
Семейная Адыгея
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Семейная Адыгея
Начало: Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, посёл...
6 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
от 46 500 за человека
Маршрут №30: поход через горы к морю
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Маршрут №30: поход через горы к морю
Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 у памятника Ле...
21 июля в 09:00
28 июля в 09:00
28 500 за человека
Поход на Большой Тхач
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
15 сен в 08:00
22 сен в 08:00
26 000 за человека
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2
21 июля в 09:00
18 авг в 09:00
56 000 за человека
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
21 июля в 12:00
4 авг в 12:00
45 600 за человека
В край гор и водопадов Адыгеи
Авторский тур
7 дней
В край гор и водопадов Адыгеи
Начало: Краснодар
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 38 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    29 мая 2024
    Майские каникулы на геотермальных источниках. Неделя в Адыгее
    Организация тура тоже на высоте, никаких нареканий, все предельно понятно, информативно и оперативно. Большое спасибо организаторам тура!
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Майские каникулы на геотермальных источниках. Неделя в Адыгее
    Всё очень хорошо.
  • И
    Иван
    29 мая 2024
    Неделя на термальных источниках в Адыгее
    Тур очень понравился. Честно говоря ожидал от него меньшего, главное хотел отдохнуть на природе и на термальных источниках. Оказалась довольно насыщенная
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    и разнообразная туристская и познавательная программа, много новых впечатлений. Тур хорошо продуман по логистике. Очень хорошие экскурсоводы, особенно хочется отметить Любу. Неплохие условия проживания за довольно небольшие деньги и очень хорошее питание.

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
    На мой взгляд все было организовано на высшем уровне. Единственное пожелание оставить первый день свободным, а на источники чтобы ехали только те, кто хочет. Мне, к сожалению, первый день пришлось пропустить, потому что очень устала с дороги.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
    Всё понравилось, особенно организация тура, всё чётко по времени, никогда не ждали транспорт. Гид Анна, всё предварительно сообщала в чате. Минус для меня, на ужин ни разу не было десерта.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
    Спасибо большое за прекрасный отдых, отдельно хочу поблагодарить нашего гида Наталью, водителей и сотрудников парк отеля Хаджок, где мы отдыхали.
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Майские каникулы на геотермальных источниках. Неделя в Адыгее
    Организаторы просто молодцы, спасибо им за незабываемые впечатления.
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
    Наш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставляли вовремя и в доступной
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    и понятной форме. За это большое спасибо координатору тура Юле. Сам тур нам очень понравился. Мы проживали в гостевом доме «Парк Хаджох» -уютная территория, бассейн с подогревом и массажными струями, в номерах есть всё необходимое, в домиках есть кухня с посудой, микроволновкой и плитой. На этажах стоят кулеры с горячей и холодной водой. Программа тура подходит как любителям природы, так и любителям хорошо отдохнуть. После прогулки по местным красивым природным достопримечательностям очень кстати оздоровительные ванны в термальном парке Псыгупс. Особое спасибо нашему инструктору Алине, которая очень интересно и с любовью рассказывала нам о своём крае, обычаях, о растениях и животных, обитающих в этих местах. Мы увидели много красивых водопадов, снежные вершины гор, прекрасное в своём величии плато Лаго-Наки. Ставим пятёрку за сам тур и за организацию тура!

    Наш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставлялиНаш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставлялиНаш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставлялиНаш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставляли
  • Н
    Наталия
    16 мая 2024
    Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
    Великолепный тур, в котором сбалансированы и интересные экскурсии и отдых на геотермальном курорте. То что нужно для тех, кто слегка устал, но точно не готов к тюленьему отдыху)
  • С
    Сергей
    15 мая 2024
    Семейная Адыгея
    Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.
    Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «7-дневные туры»

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  3. Лето на термальных источниках в Адыгее
  4. Незабываемое путешествие на Большой Тхач
  5. Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Водопады Руфабго
  2. Хаджохская теснина
  3. Лаго-Наки
Сколько стоит тур в Краснодаре в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "7-дневные туры" можно забронировать 37 авторских туров от 22 000 до 77 600. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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