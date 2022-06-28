Встреча участников в 23:30 около ТРЦ ДЕКАТЛОН (ул. 9 мая, дом 70).
В 00:00 по местному времени - отправление на заказном транспорте в зависимости от группы.
Остановки по расписанию и желанию участников.
Время в пути: 9-10 часов.
По прибытию в Ергаки (ориентировочно в 07:00 – 08:00) мы переодеваемся по погоде (для этого есть крытые беседки), шнуруем ботинки (или одеваем резиновые сапоги), распаковываем треккинговые палки, делаем разминку для спины и отправляемся в путь вверх по течению реки Тушканчик 6,3 км.
По пути нас ждёт 5 коротких остановок, чтобы восполнить силы и водно солевой баланс.
По прибытию в лагерь размещение, обед.
Экскурсия на озеро Светлое.
Фотосессия.
На обратном пути при теплой погоде остановимся, чтобы покупаться в нашем Медвежьем озере (оно самоё тёплое в природном парке Ергаки).
Вечером вечер знакомств, песни и игры у костра.
А также баня!
После ужина отбой.
Протяженность: пешком – 6,3 км. Время в пути: 3 часа.
Сегодня у нас акклиматизационный день.
Прогуляемся 5 часов на одну из высших и доступных точек района – гора Видовая.
Пройдем вдоль озера Светлое.
После него начнется затяжной подъем в гору по "магистральной тропе" (кто-то даже в сланцах ходит).
С вершины горы видно вблизи скалы Птица, Звездый, Экстаз, Кит и многие другие!
А также с высоты птичьего полёта увидите озера Светлое, Золотарное!
Обеденный перекус.
Возвращение в лагерь.
Оставшееся время можно потратить на купание, отдых, настольные игры и баню!
Протяженность: пешком – 14 км. Время в пути: 5 часов.
Экскурсия на Висящей камень, пожалуй, самая по ощущениям затяжная.
Мы идём из этого ущелья в другое.
Как бы из "Центральных" Ергак в "Западные", в гости к Висящему камню, озеру Каровое.
В пути нас ждет один перевал, который нам необходимо будет преодолеть дважды (один раз в одну сторону, один раз – в другую).
При теплой погоде будет возможность искупаться в Каровом озере (купальники берите с собой).
После фотосессии, перекуса с самыми сильными, активным – поднимемся на перевал Художников, откуда откроется долина Параболы и озера Художников (туда мы пойдем на другой экскурсии).
По возвращению в лагерь нас ждёт вкусный ужин, горячая баня.
Отдых у костра.
Отбой.
Протяженность: пешком – 18 км. Время в пути: 8 часов.
Самый насыщенный, самый красивый, самый любимый среди участников день – это экскурсия на перевал Птицу.
Это одна из высших точек нашей программы!
Отсюда открывается вид на озеро Горных духов, Мраморное, Светлое. Здесь увидите скалу Параболу.
Для самый выносливых экскурсия имеет продолжение – спустимся до озера Художников вниз по водопаду Горных духов.
Сделаем удивительный снимки и сходим искупаться до Малахитовых ванн – это изумрудные пруды, сверху которых каскад водопадов.
Очень уютное место.
Экскурсия поделена на 2 этапа, так как объективно, до самых дальних точек программы не все дойдут – это тяжело.
Мы этого не скрываем и не рекламируем.
Но первый этап выдержит каждый.
Это расстояние 14 км в обе стороны, но вы будете заряжены эмоциями, впечатлениями и ваш фотоаппарат загорит от количество затворов!
Второй этап осложняется резким спуском, а затем подъемом обратно.
При хорошей погоде – в спокойном темпе мы дойдем все.
Протяженность: пешком – 1-14, 2-24 км. Время в пути: от 5 часов.
Сегодня после насыщенных дней мы отдыхаем: сушимся, моемся, отъедаемся, загораем, купаемся!
Но самые неугомонные могут сходить на Зуб Дракона (экскурсия за отдельную плату).
Это очень тяжелая экскурсия на 14 часов и суммарно 28 км.
Осложняется двумя перевалами, которые необходимо пройти дважды (раз туда и раз обратно).
Далеко не каждый осилит эту программу, поэтому мы вынесли её отдельной услугой.
Отдохнув у нас расслабились мышцы.
Теперь с новым силами мы начинаем свою активную программу!
На повестке дня – трёхкаскадный водопад Мраморный, он же водопад Тушканчик.
Вытекает водопад из одноименного озера – Мраморного.
Летом, в знойную погоду можно раздеться и искупаться в самом водопаде – очень классные фотографии получаются.
Осмотрев окрестности, сделав крутые фотографии – возвращаемся в лагерь.
Стоит заметить, что эта экскурсия считается "мокрой".
Рекомендуем брать непромокаемую обувь (лучше резиновые сапоги) или тапочки, так как в определенных местах может быть заболочено.
Протяженность: пешком – 14 км. Время в пути: 5 часов.
Этот день также разделен на 2 этапа: 1 этап – для тех, кто хочет порелаксировать и не напрягаться с восхождениями; 2 этап – это лучшее, что вы увидите в Ергаках!
Рано утром выдвигаемся из лагеря, доходим до озера Золотарное (бирюзовое, красивое озеро).
Далее делаем треккинговое восхождение (без специальных навыков) на пик Динозавр, откуда вы увидите озеро Ледяное, Зуб Дракона и многие другие вершины.
При ясной погоде будет незабываемые снимки на память!
Протяженность: пешком – 20 км. Время в пути: 8 часов.
Сегодня наше путешествие подходит к концу.
Ранним утром завтракаем, собираемся и выдвигаемся вниз, в сторону трассы, где нас будет уже ждать заказной транспорт.
Отправление в Красноярск.
По пути заедем в придорожное кафе в поселке Танзыбей, где можно плотно покушать, купить сувениры на память и отправиться дальше в Красноярск.
Ориентировочное время прибытия – до 22:00.
Протяженность: пешком – 6,3 км. Время в пути: пешком – 3 часа, на автобусе – 9 часов.
Тур предусматривает проживание в обустроенном кемпинговом лагере.
Основные палатки стоят на деревянных настилах. В лагере 4-местные кемпинговые палатки, в которые можно входить в полный рост взрослому человеку. Внутри палатка делится на секции по 2 человека. В лагере деревянный чистый туалет, умывальник, кухня.
Экипировка:
Снаряжение:
Дополнительно:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Климат района резко континентальный. От слова "совсем резкий". За каждые полчаса погода может моментально поменяться от ясной и солнечной до грозовой и прохладной. Бывает в июле и град выпадает. Но в целом, до конца июня, как правило, стоит сухая и жаркая погода.
В июле дожди идут с различной продолжительностью чуть ли не каждый день. До середины августа преобладают сухие дни. В конце августа – могут начаться дожди и даже пойти снег. Но в последние годы на этот период времени (конец августа) приходятся самые солнечные, сухие и хорошие дни.
Средняя температура днем +22С. Средняя температура ночью +9С.
Клещей в Ергаках в принципе нет. Они здесь не выживают из-за влажного климата и высоты. А вот как начинает таять снег, так просыпаются комары и оводы – это середина-конец июня. Затем их активность резко спадает и становится намного комфортней.
В районе Ергаки очень влажный воздух, таежная почва. После дождя поднимаются реки, озера и тропинки превращаются на мгновение в грязевое месиво. Резиновые сапоги – идеальная обувь для Ергак. Но сейчас есть отличное решение – чехлы на ботинки, стоят от 100 руб. до 400 руб. (одеваются поверх ваших любимых ботинок) – и вы чувствуете себя достаточно комфорта в сырую погоду.
В стоимость тура включена страховка от НС до 100 000 рублей. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Деревянные настилы – это сколоченные доски, которые отделяют палатку от земли. Тем самым, вы не будете испытывать дискомфорта от неровности камней, корней и холодной земли по ночам. Под каждой палаткой в нашем лагере установлены настилы!