4 день

Экскурсия на Висящий камень и перевал Художников

Экскурсия на Висящей камень, пожалуй, самая по ощущениям затяжная.

Мы идём из этого ущелья в другое.

Как бы из "Центральных" Ергак в "Западные", в гости к Висящему камню, озеру Каровое.

В пути нас ждет один перевал, который нам необходимо будет преодолеть дважды (один раз в одну сторону, один раз – в другую).

При теплой погоде будет возможность искупаться в Каровом озере (купальники берите с собой).

После фотосессии, перекуса с самыми сильными, активным – поднимемся на перевал Художников, откуда откроется долина Параболы и озера Художников (туда мы пойдем на другой экскурсии).

По возвращению в лагерь нас ждёт вкусный ужин, горячая баня.

Отдых у костра.

Отбой.

Протяженность: пешком – 18 км. Время в пути: 8 часов.