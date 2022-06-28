22:00 – выезд от ТЦ Декатлон (г. Красноярск, ул. 9 мая, 70) на заказном транспорте в природный парк Ергаки.
Путь составит 9-12 часов с остановками на отдых и перекус в придорожных кафе.
08:30 – прибытие в природный парк Ергаки.
09:00 – завтрак.
10:00 – начало экскурсии на Висячий камень – одной из главных достопримечательностей парка Ергаки.
Особенность камня в том, что эта глыба не передает своих масштабов на фотографиях.
Это очень-очень большой камень, на который необходимо даже специальное снаряжение, чтобы залезть наверх!
И стоит это всё не небольшом участке соприкосновения со скалой, но упасть всё никак не может.
По легенде, столкнуть его может только беременная женщина!
Также на этой экскурсии вы увидите озеро Каровое, скалу Орешек, Спящий Саян, пик Молодежный.
А с молодцами первый гид прогуляется до перевала Художников, откуда открывается пейзаж на долину Параболы и Зуба Дракона!
Общая протяженность маршрута 12 км и занимает, в среднем, 5 часов.
18:00 – возвращение на б/о Ергаки. Заселение в номера.
19:00 – ужин.
20:00-23:00 – возможность пойти на вечерние программы от приглашенных гостей.
09:00 – завтрак.
09:30 – посещение Визит-центра «Ергаки», экспозиционного зала.
10:30 – начало экскурсии на озеро Светлое – визитная карточка Ергак. Здесь возвышаются горы Птица и Звездный (самая высокая точка района).
Общая протяженность до озера составляет 8 км в одну сторону и занимает в среднем 3 часа пути.
14:00 – с молодцами можно прогуляться на ближайшую видовку (2ч туда-обратно), на высоту 1940 м.
Остальные участники отдыхают на берегу озера и делают прогулку до оз. Медвежье.
14:50 – посещение кемпингового лагеря.
15:30 – спуск на трассу к автобусу.
18:30 – возвращение на б/о Ергаки.
19:00 – ужин.
20:00-23:00 – как правило, на это время мы заказываем баню:)
08:30 – завтрак.
09:00 – трансфер б/о Ергаки – Каменный город
10:00 – уникальная экскурсия по Каменному городу.
По легенде этот город является укрепляющим сооружением великого племени Саян, которые были вынуждены уйти с берегов Енисея из-за новых врагов.
Уйдя в горы, они жили в полной безопасности, но нашёлся предатель, который рассказал про тайные тропы к секретному городу.
Враги проникли в город и истребили все население, а скалы каменного города – это обломки некогда великих сооружений, олицетворяющие богатство и невероятные возможности здешнего племени.
14:00 – трансфер Каменный город – б/о Ергаки.
15:00 – выезд в г. Красноярск.
16:00 – пос. Танзыбей, можно покушать, купить дополнительные сувениры.
00:30 – прибытие в Красноярск (возможно и раньше, при условии, что погода хорошая и остановок меньше плановых)..
Тур предполагает проживание в комфортной гостинице в 2х-3х-4х местных номерах на базе отдыха “Ергаки”. Стоимость тура зависит от размещения:
|Дождевик
|1-2 штуки
|Лучше брать ПОНЧО
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Кроссовки/треккинговые ботинки
|1 пара
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Тапочки
|1 пара
|Для номера, для бани
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Куртка и брюки ветрозащитные и водоотталкивающие
|1 штука
|Желательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Панама/кепка/бафф от солнца
|1 штука
|Защита головы от Солнца
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Майка/футболка, легкие брюки, шорты
|2 штуки
|Лето всё-таки!
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Купальник, полотенце
|1 штука
|По желанию можно будет искупаться в ледниковых озерах, позагорать на Солнце
(горный загар намного дольше держится, чем морской!). А также ходить в баню.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Палки треккинговые
|1 пара
|Кому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Бутылка для воды, термос для чая
|1-1,5 литра
|Для экскурсий. Воду можно будет набирать почти во всех ручьях
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Крем/спрей и помада от загара
|1 штука
|С максимальным фактором защиты!
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Личная аптечка + витамины
|1 штука
|Аптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей, эластичный бинт
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Клещей в Ергаках нет, так как не выдерживается необходимый минимум инкубационного периода:) Прохладно и влажно им здесь. НО в мае-начале июня можно встретить гостя на себе или ком-то, который оказался здесь не по своей воли - с дороги люди часто выходят на трассе, отходят в траву и там уже цепляют клещей, которых на себе привозят уже в горы. Быть внимательным тем, кто идёт в Ергаки до конца июня!
Да, есть. Особенно они активны в июне, когда тают снега. В августе пропадают.
Абсолютно безопасно. Программа построена только по подготовленным, обустроенным тропам из деревянных настилов, лестниц (частично естественный рельеф). Это популярные места, где регулярно патрулируют инспектора парка. Также инструкторы обеспечены средствами защиты от диких животных (фаеры, горн, газовые баллоны). Вдобавок у природного парка имеется обязательство отстрелить 10 особей в этом сезоне.
На территории базы отдыха Ергаки несколько кафе, ресторанов и 1 столовая, где можно кушать. Средний чек плотно покушать - 350 рублей.
Да, такая возможность существует. Заказывать необходимо заранее. Мы можем организовать питание на необходимую сумму на человека.