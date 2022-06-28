Ергаки на 3 дня: Каменный город

Кто сказал, что в природный парк Ергаки ехать - жить в палатках только надо

4.7
3 отзыва
Кто сказал, что в природный парк Ергаки ехать – жить в палатках только надо?! Отнюдь! В этом туре вы увидите такие места как Висячий камень, Спящий Саян, озеро Светлое с его визиткой карточкой – Пик Птица и Звездный.

И всё это с проживанием на комфортной базе отдыха в теплых постелях и горячим душем! Есть номера в гостиницах 3 звезды с 10 мая 2022 г!
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ергаки на 3 дня: Каменный город
Ближайшие даты:
21
июл
28
июл
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11
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18
авг
25
авг

Что вас ожидает 🤩

Висячий камень
Висячий камень
Сделаем оригинальные фото с визитной карточкой природного парка
Каменный город
Каменный город
Посетим таинственный и закрытый Каменный город
Озеро Светлое
Озеро Светлое
Визитная карточка Ергак. Здесь возвышаются горы Птица и Звездный

Программа тура по дням

1 день

Выезд из г. Красноярска

22:00 – выезд от ТЦ Декатлон (г. Красноярск, ул. 9 мая, 70) на заказном транспорте в природный парк Ергаки.

Путь составит 9-12 часов с остановками на отдых и перекус в придорожных кафе.

Выезд из г. КрасноярскаВыезд из г. КрасноярскаВыезд из г. Красноярска
2 день

Экскурсия на Висячий камень

08:30 – прибытие в природный парк Ергаки.

09:00 – завтрак.

10:00 – начало экскурсии на Висячий камень – одной из главных достопримечательностей парка Ергаки.

Особенность камня в том, что эта глыба не передает своих масштабов на фотографиях.

Это очень-очень большой камень, на который необходимо даже специальное снаряжение, чтобы залезть наверх!

И стоит это всё не небольшом участке соприкосновения со скалой, но упасть всё никак не может.

По легенде, столкнуть его может только беременная женщина!

Также на этой экскурсии вы увидите озеро Каровое, скалу Орешек, Спящий Саян, пик Молодежный.

А с молодцами первый гид прогуляется до перевала Художников, откуда открывается пейзаж на долину Параболы и Зуба Дракона!

Общая протяженность маршрута 12 км и занимает, в среднем, 5 часов.

18:00 – возвращение на б/о Ергаки. Заселение в номера.

19:00 – ужин.

20:00-23:00 – возможность пойти на вечерние программы от приглашенных гостей.

Экскурсия на Висячий каменьЭкскурсия на Висячий каменьЭкскурсия на Висячий каменьЭкскурсия на Висячий камень
3 день

Экскурсия на озеро Светлое

09:00 – завтрак.

09:30 – посещение Визит-центра «Ергаки», экспозиционного зала.

10:30 – начало экскурсии на озеро Светлое – визитная карточка Ергак. Здесь возвышаются горы Птица и Звездный (самая высокая точка района).

Общая протяженность до озера составляет 8 км в одну сторону и занимает в среднем 3 часа пути.

14:00 – с молодцами можно прогуляться на ближайшую видовку (2ч туда-обратно), на высоту 1940 м.

Остальные участники отдыхают на берегу озера и делают прогулку до оз. Медвежье.

14:50 – посещение кемпингового лагеря.

15:30 – спуск на трассу к автобусу.

18:30 – возвращение на б/о Ергаки.

19:00 – ужин.

20:00-23:00 – как правило, на это время мы заказываем баню:)

Экскурсия на озеро СветлоеЭкскурсия на озеро СветлоеЭкскурсия на озеро СветлоеЭкскурсия на озеро Светлое
4 день

Экскурсия на Каменный город

08:30 – завтрак.

09:00 – трансфер б/о Ергаки – Каменный город

10:00 – уникальная экскурсия по Каменному городу.

По легенде этот город является укрепляющим сооружением великого племени Саян, которые были вынуждены уйти с берегов Енисея из-за новых врагов.

Уйдя в горы, они жили в полной безопасности, но нашёлся предатель, который рассказал про тайные тропы к секретному городу.

Враги проникли в город и истребили все население, а скалы каменного города – это обломки некогда великих сооружений, олицетворяющие богатство и невероятные возможности здешнего племени.

14:00 – трансфер Каменный город – б/о Ергаки.

15:00 – выезд в г. Красноярск.

16:00 – пос. Танзыбей, можно покушать, купить дополнительные сувениры.

00:30 – прибытие в Красноярск (возможно и раньше, при условии, что погода хорошая и остановок меньше плановых)..

Экскурсия на Каменный городЭкскурсия на Каменный городЭкскурсия на Каменный городЭкскурсия на Каменный город

Проживание

Тур предполагает проживание в комфортной гостинице в 2х-3х-4х местных номерах на базе отдыха “Ергаки”. Стоимость тура зависит от размещения:

  • 4х местный номер – 11000 рублей/чел;
  • 3х местный номер – 12500 рублей/чел;
  • 2х местный номер – 15000 рублей/чел.

Варианты проживания

2-х местный номер

3 ночи
2-х местный номер2-х местный номер2-х местный номер2-х местный номер2-х местный номер2-х местный номер2-х местный номер2-х местный номер2-х местный номер2-х местный номер

3-х местный номер

3 ночи
3-х местный номер3-х местный номер3-х местный номер3-х местный номер3-х местный номер

4-х местный номер

3 ночи
4-х местный номер4-х местный номер4-х местный номер4-х местный номер4-х местный номер4-х местный номер

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Красноярск-Ергаки-Красноярск
  • Проживание на базе отдыха “Ергаки”
  • Завтрак
  • Заброска на Каменный город (40км)
  • Услуги аттестованного инструктора
  • Средства защиты от диких животных
  • Радиосвязь
  • Оформление пропусков в природный парк
  • Регистрация в МЧС
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Красноярска обратно
  • Перекус на экскурсиях (700 рублей на все дни)
  • Ужин (питание в кафе на территории базы)
  • Страховка от НС (оформляется 400 рублей/чел)
  • Раннее заселение в номер (900р/чел)
Место начала и завершения?
Россия, Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Дождевик1-2 штукиЛучше брать ПОНЧООБЯЗАТЕЛЬНО
Кроссовки/треккинговые ботинки1 пара ЖЕЛАТЕЛЬНО
Тапочки1 параДля номера, для баниЖЕЛАТЕЛЬНО
Куртка и брюки ветрозащитные и водоотталкивающие1 штукаЖелательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Панама/кепка/бафф от солнца1 штукаЗащита головы от СолнцаОБЯЗАТЕЛЬНО
Майка/футболка, легкие брюки, шорты2 штукиЛето всё-таки! ЖЕЛАТЕЛЬНО
Купальник, полотенце1 штукаПо желанию можно будет искупаться в ледниковых озерах, позагорать на Солнце
(горный загар намного дольше держится, чем морской!). А также ходить в баню. 		ЖЕЛАТЕЛЬНО
Палки треккинговые1 параКому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Бутылка для воды, термос для чая1-1,5 литраДля экскурсий. Воду можно будет набирать почти во всех ручьяхОБЯЗАТЕЛЬНО
Крем/спрей и помада от загара1 штукаС максимальным фактором защиты! ОБЯЗАТЕЛЬНО
Личная аптечка + витамины1 штукаАптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей, эластичный бинтОБЯЗАТЕЛЬНО
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

В Ергаках есть клещи?

Клещей в Ергаках нет, так как не выдерживается необходимый минимум инкубационного периода:) Прохладно и влажно им здесь. НО в мае-начале июня можно встретить гостя на себе или ком-то, который оказался здесь не по своей воли - с дороги люди часто выходят на трассе, отходят в траву и там уже цепляют клещей, которых на себе привозят уже в горы. Быть внимательным тем, кто идёт в Ергаки до конца июня!

Есть ли комары и слепни?

Да, есть. Особенно они активны в июне, когда тают снега. В августе пропадают.

Как обстоят дела с безопасностью относительно медведей?

Абсолютно безопасно. Программа построена только по подготовленным, обустроенным тропам из деревянных настилов, лестниц (частично естественный рельеф). Это популярные места, где регулярно патрулируют инспектора парка. Также инструкторы обеспечены средствами защиты от диких животных (фаеры, горн, газовые баллоны). Вдобавок у природного парка имеется обязательство отстрелить 10 особей в этом сезоне.

Сколько стоит обед, ужин в программе?

На территории базы отдыха Ергаки несколько кафе, ресторанов и 1 столовая, где можно кушать. Средний чек плотно покушать - 350 рублей.

Можно организовать групповое питание на базе?

Да, такая возможность существует. Заказывать необходимо заранее. Мы можем организовать питание на необходимую сумму на человека.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
28 июня 2022
Вежливость и большое внимание со стороны менеджеров с момента заказа тура.
Заброска от Красноярска 600 км и 10 часов на микроавтобусе утомительная, обратная дорога на комфортабельном автобусе пролетела незаметно.
Спасибо.
А
21 июня 2022
Всем рекомендую. Как организаторы, так и гиды на высоте. В городе 30С. В горах при высокой влажности и ночью холодно. Берите серьёзные спальники и больше термо белья. Есть в прокате спальники, надо предупредить. Можно и днем на вершине попасть в сильный ветер туман и холод. Одного часа будет достаточно, чтобы прихворать.
Ю
16 авг 2021
Координатор Евгения, наверно не была в этом туре, поэтому не в полном объёме смогла ответить на вопросы

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