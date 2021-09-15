1 день

П. Новая Чара - Чарские пески - озеро Аленушка

Для тех кто прилетает в Красноярск: 28 апреля встреча в Красноярске на ж/д вокзале в 08.08 садимся на поезд до Новой Чары.

По пути выйдем на Байкальский берег, поедим рыбки горячего копчения и познакомимся.

В пути 1 день 19 часов. (дата и время отправления может меняться в зависимости от актуального расписания поездов, уточняйте при бронировании, ближе к дате поездки, не покупайте билеты на самолет заранее или рекомендуем прибыть с запасом).

30 апреля, в 10.28 встреча в п. Новая Чара.

Заброска к началу маршрута на вахтовке.

Переправа через реку.

Пеший переход к Чарским пескам, стоянка на озере Аленушка.

Установка базового лагеря.

Ночевка в палатках.

Прогулки по окрестностям, встречаем закат.

Ужин.

Вечер у костра.

Пешком 4 км.