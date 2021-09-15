Путешествие на Чарские пески

Приглашаем вас присоединиться к нашему путешествию в Забайкалье на майские каникулы

5
3 отзыва
Приглашаем вас присоединиться к нашему путешествию в Забайкалье на майские каникулы.

Нас ждет необычное сочетание заснеженных вершин Кодара, и песчаных барханов, таежных озер озер, болот и тайги. Будет время пофотографировать, погулять и понаслаждаться прекрасными пейзажами.
Путешествие на Чарские пески
Путешествие на Чарские пески
Путешествие на Чарские пески
Путешествие на Чарские пески
Путешествие на Чарские пески
Путешествие на Чарские пески
Путешествие на Чарские пески
Путешествие на Чарские пески
Путешествие на Чарские пески
Путешествие на Чарские пески
Ближайшие даты:
30
апр

Программа тура по дням

1 день

П. Новая Чара - Чарские пески - озеро Аленушка

Для тех кто прилетает в Красноярск: 28 апреля встреча в Красноярске на ж/д вокзале в 08.08 садимся на поезд до Новой Чары.

По пути выйдем на Байкальский берег, поедим рыбки горячего копчения и познакомимся.

В пути 1 день 19 часов. (дата и время отправления может меняться в зависимости от актуального расписания поездов, уточняйте при бронировании, ближе к дате поездки, не покупайте билеты на самолет заранее или рекомендуем прибыть с запасом).

30 апреля, в 10.28 встреча в п. Новая Чара.

Заброска к началу маршрута на вахтовке.

Переправа через реку.

Пеший переход к Чарским пескам, стоянка на озере Аленушка.

Установка базового лагеря.

Ночевка в палатках.

Прогулки по окрестностям, встречаем закат.

Ужин.

Вечер у костра.

Пешком 4 км.

П. Новая Чара - Чарские пески - озеро АленушкаП. Новая Чара - Чарские пески - озеро АленушкаП. Новая Чара - Чарские пески - озеро Аленушка
2 день

Чарские пески

1 мая для любителей рассветов, встаем рано и идем встречать солнышко.

Завтракаем и отправляемся налегке исследовать пустыню.

В зависимости от погодных условий, прогулка к наледям, первоцветы, барханы.

Северная и южная части пустыни.

Ужин.

Вечер у костра.

Пешком 12 км.

3 день

Озеро Таежное

2 мая переход с рюкзаками и палатками в место нового базового лагеря.

Озеро Таежное на западную часть пустыни.

Пешком 10 км.

4 день

Урочище Синильга

3 мая осматриваем Урочище Синильга до старого разрушенного моста и красивого застывшего озера.

Пешком 12 км.

5 день

п. Новая Чара. Отъезд или Северобайкальск, горячие источники Дзелинда

4 мая возвращение в п. Новая Чара.

Для желающих поездка на горячие источники (оплачивается дополнительно автобус или такси (в зависимости от кол-ва человек в группе) и вход на территорию комплекса с горячими источниками).

Садимся на поезд до Красноярска в 23.30.

Прибытие в Красноярск 6 мая в 14.58.

Прогулка на Красноярские столбы или по набережной Енисея для желающих.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

4 ночи

Тур предусматривает проживание в двух- трехместных палатках.

Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда общественного снаряжения (тент, палатки, котлы, костровое)
  • Услуги инструкторов
  • Питание
  • Заброска и выброска на вахтовке
  • Медицинская страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до п. Новая Чара
  • Питание в кафе по пути
  • Проживание и питание в Чаре, Красноярске
  • Поездка на горячие источники по окончанию похода
  • Вход на горячие источники
Место начала и завершения?
п. Новая Чара
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт,полис ОМС;
  • треккинговые ботинки и бахилы (гамаши) или сапоги (ЭВА);
  • рюкзак 80 л;
  • спальник (-5 комфорт);
  • трекиинговые зимние носки;
  • маленький рюкзак для радиальных выходов;
  • пуховик или теплая куртка;
  • ветрозащитный куртка;
  • флиска;
  • термобелье;
  • головной убор;
  • теплые штаны;
  • купальник;
  • личную посуду (кружка, ложка, тарелка, нож);
  • спички и зажигалка запакованные;
  • фонарик;
  • предметы гигиены.
Как добраться до п. Новая Чара?

1. На самолете до Красноярска или Братска, далее на поезде до станции Новая Чара (1 сутки и 16 часов).

Накануне встречаемся в Красноярске.

2. Самолетом до г. Чита, далее самолет Чита – Чара (летает по средам и пятницам).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая физическая подготовка требуется для тура?

Наш маршрут не сложен, рассчитан на людей со средней подготовкой.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
15 сен 2021
Довольна организацией тура
Особенную благодарность хотела бы выразить нашему гиду Анастасии Ложкиной за высокий профессионализм, доброжелательность и отзывчивость. В походе Анастасия быстро и очень вкусно готовила, адекватно реагировала на нестандартные ситуации, всегда была готова помочь и поддержать. Спасибо тебе большое, Настя!
С
15 сен 2021
Довольна организацией тура.
М
24 авг 2020
Организация достойная. Автобусы, водный транспорт - все вовремя, все комфортно. Питание на маршруте выше всяких похвал. С Большой Страной пойду еще!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красноярска

🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры5-дневные туры

Похожие туры в Красноярске

Живописное путешествие в Дивногорск
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
5
28 отзывов
Живописное путешествие в Дивногорск
Насладиться видами Енисея, сибирской тайги и плотины Красноярской ГЭС на авто-пешеходной экскурсии
у памятника Резанову
Сегодня
Завтра
13 сен
14 сен
6 950 за всё до 2 чел.
Экскурсия на Красноярскую ГЭС «По берегам батюшки Енисея»
3 часа
🚗 На машине
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Город-Сказка
Город-Сказка
4.8
5 отзывов
Экскурсия на Красноярскую ГЭС «По берегам батюшки Енисея»
Приглашаем вас на экскурсию по Красноярску
Театральная площадь (возле статуи Аполлона)
Завтра
11 сен
18 сен
2 500 за 1 человека
Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
12 отзывов
Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал
Посетить удивительный красноярский заповедник и впечатлиться красотой сибирской природы
по договоренности
Завтра
5 сен
8 сен
9 сен
5 500 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия «Город-сказка»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 49 чел.
Организатор экскурсии Город-Сказка
Город-Сказка
4.3
3 отзыва
Обзорная экскурсия «Город-сказка»
Приглашаем вас на экскурсию по центру города Красноярска
Любой удобный адрес для заказчика
от 3 500 за всё до 2 чел.
Экскурсия по городу с посещением Краеведческого музея
4 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Саянское
Саянское
Нет отзывов
Экскурсия по городу с посещением Краеведческого музея
Мы приглашаем Вас погулять по самым интересным местам исторического центра крупнейшего города Восточной Сибири
По договоренности
от 7 700 за 1 человека
Большое путешествие к тем самым Столбам
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
14 отзывов
Большое путешествие к тем самым Столбам
Посетить главный природный заповедник региона и насладиться самобытной красотой сибирских ландшафтов
от места вашего проживания в Красноярске
12 сен
15 сен
16 сен
18 сен
76006 460 за всё до 3 чел.
"Город солнца и седых дождей" - обзорная экскурсия, "Царь-рыба" и ГЭС
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Город-Сказка
Город-Сказка
5
3 отзыва
"Город солнца и седых дождей" - обзорная экскурсия, "Царь-рыба" и ГЭС
Возможно, вы уже прочли повесть нашего знаменитого земляка В. П
Адрес в черте города, кроме отдалённых районов
9 000 за всё до 3 чел.
Панорамы Красноярья
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Valeriy
Valeriy
Нет отзывов
Панорамы Красноярья
Уважаемые красноярцы и гости нашего города, предлагаю вам отправиться на индивидуальную автомобильную экскурсию
ул. Перенсона 2, Красноярск
9 000 за всё до 3 чел.
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
26 отзывов
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Покорить красивейшие скалы заповедника, ощутить гармонию с природой и услышать истории города
12 сен
15 сен
16 сен
18 сен
76006 460 за всё до 3 чел.
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 12 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.9
16 отзывов
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
Подарить себе день эстетического восторга, который останется с вами на всю жизнь
на остановке «Медицинский переулок»
Сегодня
Завтра
5 сен
6 сен
10 400 за всё до 12 чел.
Три стихии: Енисей, пещеры, скалы
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Город-Сказка
Город-Сказка
5
1 отзыв
Три стихии: Енисей, пещеры, скалы
На этой экскурсии, вы пройдётесь среди мачтовых сосен и подышите полезным, оздоровительным воздухом
Адрес в черте города, кроме отдалённых районов
6 500 за всё до 3 чел.
«Из острога в мегаполис» - обзорная экскурсия по центру города
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Город-Сказка
Город-Сказка
5
1 отзыв
«Из острога в мегаполис» - обзорная экскурсия по центру города
Во время этой экскурсии вы побываете в центре нашего города
Любой удобный адрес для заказчика
5 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Красноярске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Красноярске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ