П. Новая Чара - Чарские пески - озеро Аленушка

Для тех кто прилетает в Красноярск: 28 апреля встреча в Красноярске на ж/д вокзале в 08.08 садимся на поезд до Новой Чары.
По пути выйдем на Байкальский берег, поедим рыбки горячего копчения и познакомимся.
В пути 1 день 19 часов. (дата и время отправления может меняться в зависимости от актуального расписания поездов, уточняйте при бронировании, ближе к дате поездки, не покупайте билеты на самолет заранее или рекомендуем прибыть с запасом).
30 апреля, в 10.28 встреча в п. Новая Чара.
Заброска к началу маршрута на вахтовке.
Переправа через реку.
Пеший переход к Чарским пескам, стоянка на озере Аленушка.
Установка базового лагеря.
Ночевка в палатках.
Прогулки по окрестностям, встречаем закат.
Ужин.
Вечер у костра.
Пешком 4 км.
1 мая для любителей рассветов, встаем рано и идем встречать солнышко.
Завтракаем и отправляемся налегке исследовать пустыню.
В зависимости от погодных условий, прогулка к наледям, первоцветы, барханы.
Северная и южная части пустыни.
Ужин.
Вечер у костра.
Пешком 12 км.
2 мая переход с рюкзаками и палатками в место нового базового лагеря.
Озеро Таежное на западную часть пустыни.
Пешком 10 км.
3 мая осматриваем Урочище Синильга до старого разрушенного моста и красивого застывшего озера.
Пешком 12 км.
4 мая возвращение в п. Новая Чара.
Для желающих поездка на горячие источники (оплачивается дополнительно автобус или такси (в зависимости от кол-ва человек в группе) и вход на территорию комплекса с горячими источниками).
Садимся на поезд до Красноярска в 23.30.
Прибытие в Красноярск 6 мая в 14.58.
Прогулка на Красноярские столбы или по набережной Енисея для желающих.
Тур предусматривает проживание в двух- трехместных палатках.
1. На самолете до Красноярска или Братска, далее на поезде до станции Новая Чара (1 сутки и 16 часов).
Накануне встречаемся в Красноярске.
2. Самолетом до г. Чита, далее самолет Чита – Чара (летает по средам и пятницам).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Наш маршрут не сложен, рассчитан на людей со средней подготовкой.