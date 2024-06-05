🚶 Пешая 45% скидка Индивидуальная 4 часа 135 отзывов Красноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом Начало: Фанпарк «Бобровый лог» от 7000 3 850 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 22 отзыва Путешествие по Торгашинскому хребту: Живописные Саяны Вас ждет погружение в первозданную красоту Саянских гор с их скальными арками и панорамами Красноярска Начало: На остановке «Медицинский переулок» 8 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая 60% скидка Индивидуальная 3 часа 26 отзывов Панорамный маршрут Красноярска: Торгашинский хребет и его тайны Панорамы Красноярска: восхождение на Торгашинский хребет с пикником на вершине и легендами местности Начало: У остановки «Медицинский переулок» от 9750 3 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6.5 часов 117 отзывов Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма Начало: У Театра оперы и балета 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Добро пожаловать в Красноярск: история и красоты города Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На Театральной площади 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Треккинг по Торгашинскому хребту: восточная часть - природный рай Приглашаем в уникальное путешествие по скрытым тропам Торгашинского хребта, где природа ещё сохранила свою первозданность Начало: От Предмостной площади 5000 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Популярное предложение Травы в жизни сибиряка: экскурсия по зеленым уголкам Красноярска Погрузитесь в мир сибирской флоры и узнайте, как растения помогали жителям Красноярска веками от 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида Начало: У Театра оперы и балета 6 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Путешествие к вершине Такмак: живописные виды и легенды Столбов Встречайте удивительный мир Столбов и скалы Такмак, где каждый шаг открывает новые горизонты от 4 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 35 отзывов Таежная сказка заповедника Столбы: индивидуальная экскурсия На один день вы окажетесь в самом вдохновляющем и загадочном месте Красноярского края - заповеднике «Столбы» Начало: Ул. Перенсона, 2 Расписание: Все дни недели 10:00 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 4 часа 33 отзыва Красноярские Столбы: незабываемое приключение среди сибирской тайги Погрузитесь в мир природных чудес Красноярска: скалы, тайга и дикая флора и фауна в одной экскурсии Начало: Красноярские столбы Расписание: Ежедневно в 11.00. 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Обзорная экскурсия по Красноярску: от площадей до Енисея Погрузитесь в уникальную атмосферу Красноярска, где каждый уголок расскажет свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие Начало: Театральная площадь (возле статуи Аполлона) Расписание: Все дни недели. Круглосуточно от 4 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 15 отзывов Красноярские столбы: путешествие к восьмому чуду света Поднимитесь на высоту 300 метров, чтобы насладиться видами Красноярска и Такмаковского района с высоты птичьего полета Начало: Адрес в черте города, кроме отдалённых районов Расписание: Все дни недели, кроме понедельника. Начало не раньше 10:00 от 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 38 отзывов Волшебный день на Красноярских Столбах: путешествие в сердце тайги Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, посетив Красноярские Столбы с опытным гидом Начало: Свердловская ул., 273, Красноярск Расписание: По договорённости. 30 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Первое знакомство с Красноярском и посещение музея-парохода Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Большая обзорная экскурсия по Красноярску на транспорте туристов Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 7 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Обзорная экскурсия «Город-сказка» по Красноярску Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Красноярску. Откройте для себя площади, театры, музеи, памятники и мосты, а также величественный Енисей Начало: Театральная площадь (возле статуи Аполлона) Расписание: Все дни недели. Круглосуточно от 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 6 часов 2 отзыва Таёжная сказка. Сборная экскурсия на Центральные Столбы Начало: Остановка Турбаза (ул. Свердловская) Расписание: Согласно расписанию 2 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 5 часов 3 отзыва Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта Насладитесь головокружительными видами Красноярска с Торгашинского хребта. Узнайте историю, культуру и легенды региона, прогуливаясь по живописным тропам Начало: Переулок Медицинский, 23 Расписание: Ежедневно с 11.00 4 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Визитная карточка Красноярска - «Столбы» Начало: Любой удобный адрес для заказчика Расписание: Все дни недели 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов Панорамы Красноярья: экскурсия по Манской петле Начало: Ул. Перенсона 2, Красноярск Расписание: Ежедневно по договоренности 9 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5.5 часов Прогулка в сердце Торгашинского хребта: скалы и смотровые площадки Увидеть таёжные красоты, надышаться тишиной и спокойствием, устроить пикник с красивыми видами Начало: На Предмостной площади 4600 4 140 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 6 часов Красноярские Столбы 3 в 1: Ермак, Китайская стенка, Воробушки Пройти тайными тропами по девственной тайге, посетить сразу три группы скал и пообедать в горах Начало: На остановке Столбы-Восточный вход 4500 4 050 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6.5 часов Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг) Подняться на хребет, насладиться видами и получить профессиональные снимки на память Начало: На Предмостной площади 7 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 50% скидка Индивидуальная 4 часа Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа Забраться на каменных великанов, чтобы полюбоваться контрастом скал, тайги и города Начало: У восточного входа в заповедник «Столбы» от 6997 3 499 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 4 часа Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия Подняться по склонам, насладиться закатом над просторами тайги и сделать фото в окрестностях города Начало: У автобусной остановки «Красфарма» 5000 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 5.5 часов Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия Подняться на скалы, разглядеть сопки и проводить закат, отражённый речной гладью сибирской реки Начало: У автобусной остановки «Посёлок Удачный» 5000 4 000 ₽ за всё до 5 чел.