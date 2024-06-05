Пешие экскурсии-прогулки в Красноярске с экскурсоводом

Найдено 28 экскурсий в категории «Пешеходные» в Красноярске, цены от 2 100 ₽, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
🚶 Пешая
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
135 отзывов
Красноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление
Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом
Начало: Фанпарк «Бобровый лог»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 70003 850 за всё до 15 чел.
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Путешествие по Торгашинскому хребту: Живописные Саяны
Вас ждет погружение в первозданную красоту Саянских гор с их скальными арками и панорамами Красноярска
Начало: На остановке «Медицинский переулок»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 12 чел.
Панорамы Красноярска: Торгашинский хребет
🚶 Пешая
скидка
60%
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Панорамный маршрут Красноярска: Торгашинский хребет и его тайны
Панорамы Красноярска: восхождение на Торгашинский хребет с пикником на вершине и легендами местности
Начало: У остановки «Медицинский переулок»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 97503 900 за человека
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
117 отзывов
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Красноярск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Добро пожаловать в Красноярск: история и красоты города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 3 чел.
Треккинг по восточной части Торгашинского хребта
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Треккинг по Торгашинскому хребту: восточная часть - природный рай
Приглашаем в уникальное путешествие по скрытым тропам Торгашинского хребта, где природа ещё сохранила свою первозданность
Начало: От Предмостной площади
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 500 за всё до 4 чел.
Травы в жизни сибиряка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Популярное предложение
Травы в жизни сибиряка: экскурсия по зеленым уголкам Красноярска
Погрузитесь в мир сибирской флоры и узнайте, как растения помогали жителям Красноярска веками
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Must-see Красноярска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 10 чел.
Вершина Такмак: покорить Ближние Столбы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Путешествие к вершине Такмак: живописные виды и легенды Столбов
Встречайте удивительный мир Столбов и скалы Такмак, где каждый шаг открывает новые горизонты
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 4 500 за человека
Таежная сказка заповедника Столбы
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
35 отзывов
Таежная сказка заповедника Столбы: индивидуальная экскурсия
На один день вы окажетесь в самом вдохновляющем и загадочном месте Красноярского края - заповеднике «Столбы»
Начало: Ул. Перенсона, 2
Расписание: Все дни недели 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 10 чел.
Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
33 отзыва
Красноярские Столбы: незабываемое приключение среди сибирской тайги
Погрузитесь в мир природных чудес Красноярска: скалы, тайга и дикая флора и фауна в одной экскурсии
Начало: Красноярские столбы
Расписание: Ежедневно в 11.00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за человека
Обзорная экскурсия по центру Красноярска «Город-сказка»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Обзорная экскурсия по Красноярску: от площадей до Енисея
Погрузитесь в уникальную атмосферу Красноярска, где каждый уголок расскажет свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Театральная площадь (возле статуи Аполлона)
Расписание: Все дни недели. Круглосуточно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 4 000 за всё до 2 чел.
Красноярские столбы - восьмое чудо света
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Красноярские столбы: путешествие к восьмому чуду света
Поднимитесь на высоту 300 метров, чтобы насладиться видами Красноярска и Такмаковского района с высоты птичьего полета
Начало: Адрес в черте города, кроме отдалённых районов
Расписание: Все дни недели, кроме понедельника. Начало не раньше 10:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
от 6 500 за всё до 2 чел.
Волшебный день на Красноярских Столбах
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
Волшебный день на Красноярских Столбах: путешествие в сердце тайги
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, посетив Красноярские Столбы с опытным гидом
Начало: Свердловская ул., 273, Красноярск
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000 за всё до 2 чел.
Первое знакомство с Красноярском и посещение музея-парохода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Первое знакомство с Красноярском и посещение музея-парохода
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Большая обзорная экскурсия по Красноярску на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Большая обзорная экскурсия по Красноярску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия «Город-сказка»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия «Город-сказка» по Красноярску
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Красноярску. Откройте для себя площади, театры, музеи, памятники и мосты, а также величественный Енисей
Начало: Театральная площадь (возле статуи Аполлона)
Расписание: Все дни недели. Круглосуточно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 4 000 за всё до 3 чел.
Таёжная сказка. Сборная экскурсия на Центральные Столбы
🚶 Пешая
Групповая
6 часов
2 отзыва
Таёжная сказка. Сборная экскурсия на Центральные Столбы
Начало: Остановка Турбаза (ул. Свердловская)
Расписание: Согласно расписанию
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
2 100 за человека
Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
Насладитесь головокружительными видами Красноярска с Торгашинского хребта. Узнайте историю, культуру и легенды региона, прогуливаясь по живописным тропам
Начало: Переулок Медицинский, 23
Расписание: Ежедневно с 11.00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
4 500 за человека
Визитная карточка Красноярска - «Столбы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Визитная карточка Красноярска - «Столбы»
Начало: Любой удобный адрес для заказчика
Расписание: Все дни недели
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
Панорамы Красноярья: экскурсия по Манской петле
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Панорамы Красноярья: экскурсия по Манской петле
Начало: Ул. Перенсона 2, Красноярск
Расписание: Ежедневно по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.
Прогулка в сердце Торгашинского хребта: скалы и смотровые площадки
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Прогулка в сердце Торгашинского хребта: скалы и смотровые площадки
Увидеть таёжные красоты, надышаться тишиной и спокойствием, устроить пикник с красивыми видами
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
46004 140 за всё до 4 чел.
Красноярские Столбы 3 в 1: Ермак, Китайская стенка, Воробушки
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Красноярские Столбы 3 в 1: Ермак, Китайская стенка, Воробушки
Пройти тайными тропами по девственной тайге, посетить сразу три группы скал и пообедать в горах
Начало: На остановке Столбы-Восточный вход
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
45004 050 за всё до 5 чел.
Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
Подняться на хребет, насладиться видами и получить профессиональные снимки на память
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
7 700 за всё до 4 чел.
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
4 часа
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
Забраться на каменных великанов, чтобы полюбоваться контрастом скал, тайги и города
Начало: У восточного входа в заповедник «Столбы»
Завтра в 16:00
10 июня в 15:00
от 69973 499 за всё до 10 чел.
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
4 часа
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Подняться по склонам, насладиться закатом над просторами тайги и сделать фото в окрестностях города
Начало: У автобусной остановки «Красфарма»
19 июня в 17:00
20 июня в 17:00
50004 000 за всё до 6 чел.
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
5.5 часов
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Подняться на скалы, разглядеть сопки и проводить закат, отражённый речной гладью сибирской реки
Начало: У автобусной остановки «Посёлок Удачный»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 000 за всё до 5 чел.
Групповой треккинг в природном парке «Красноярские Столбы»
🚶 Пешая
Групповая
8 часов
Групповой треккинг в природном парке «Красноярские Столбы»
Увидеть разнообразные сибирские ландшафты и природные символы Красноярского края
Начало: В парке у остановки «Турбаза»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карина
    5 июня 2024
    Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    Мы всей большой командой, включающей в себя 4 детей, просто влюбились в Красноярск благодаря этой команде гидов! Спасибо большое Андрею за помощь, чаепитие, гамак, потрясающие фотографии и балансирующие камни. Столбы - это любовь! Обязательно вернемся еще!
  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    Александра — потрясающий проводник. Я получила много больше, чем ожидала от нашего с ней путешествия. Мне очень хорошо с людьми,
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    любящие то, что они делают. В пути незаметно и неожиданно я почувствовала себя самой собой, где-то там далеко остался дом и работа. А в таежной тиши леса мысли потекли плавно и глубоко. Я думаю, что во многом это заслуга гида. Она много знает, но чувствует, когда и сколько сказать, что и в какой последовательности показать. Плюс это весело, обаятельно и очень ресурсно. Спасибо Александре огромное, хочу ещё раз сходить с ней.

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
    Огромное спасибо Евгении за замечательную экскурсию. Евгения помогала всю дорогу. Рассказала много интересного. Экскурсия прошла очень легко, получили много эмоций. Сделала нам замечательные фотографии.
  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    Все на высшем уровне. Рекомендуем посетителям сайта и будем рекомендовать знакомым обратиться к Александре за экскурсией.
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
    Экскурсия очень понравилась. Андрей молодец! Мы посетили Такмак, забрались в самые потаённые места. Андрей показал лучшие локации для фото и
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    отдыха, устроил нам перевал в гамаках! С ним было не страшно покорять высоты, хотя я очень боюсь высоты. Спасибо большое за прекрасный отдых и рассказ!

  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Добро пожаловать в Красноярск
    Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия со Светланой. Все прошло в непринужденной форме, маршрут выбран очень удобный. Мы узнали интересные факты об истории г. Красноярска. Спасибо.
  • М
    Михаил
    20 мая 2024
    Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
    Алексей - великолепный рассказчик и по-настоящему увлечен природой и историей родного края. Так как Столбы были закрыты, экскурсия была по
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    Торгашинскому хребту, который не менее великолепен и с которого открываются очень красивые виды Столбов. Вообще, природа Красноярска по-настоящему нас удивила и восхитила, и мы обязательно планируем вернуться, чтобы вновь пойти с Алексеем в однодневный поход или, как турбюро Красноярска предпочитает называть такую активность, - в хайкинг:-)

  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    Визитная карточка Красноярска - «Столбы»
    Красноярские столбы - это место с необычайно красивейшими видами и природой! Каждая минута проведенная на столбах запомниться на всю жизнь.
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    Хочу отдельно выразить огромную благодарность гиду Марине от агентства «Город-Сказка». Она подробно рассказывала о городе Красноярске и о столбах, подсказывала каждый шаг в сложных местах, мотивировала, страховала, прекрасный фотограф и просто потрясающий человек❤️. Мне повезло больше всех, экскурсия была индивидуальная и я был один) Время, которое запомниться на всю жизнь! Спасибо, желаю удачи и процветания! 🌟

  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
    Заповедник был закрыт, но все равно удалось побывать в восточной части Столбов! Ориентировался на лайтовую прогулку, а получился полноценный горный
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    поход - с лазанием по скалам, преодолением страха, познанием себя, кучей эмоций и множеством классных фоток! Спасибо Андрею - показал и рассказал, как можно полюбить Столбы, мотивировал и страховал. Но на центральные столбы придётся вернутся. Ребята конечно чуток эзотеричны, но в меру))

  • П
    Павел
    18 мая 2024
    Красноярские столбы - восьмое чудо света
    Всё прекрасно. Столбы были закрыты на ремонт, поэтому нас повели на Торгашинский хребет. Экскурсоводу Ивану Александровичу огромная благодарность. Он сделал всё для того, чтобы экскурсия была на высшем уровне.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Пешеходные»

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