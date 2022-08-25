Весна в Красноярье

Столица Сибири, город фонтанов, город на Енисее и даже театральный город

5
3 отзыва
Столица Сибири, город фонтанов, город на Енисее и даже театральный город – предлагаем Вам проникнуться притягательной самобытностью Красноярска. И встретить весну в самом центре Сибири на берегах величественного Енисея.

Вас ждет обзорная экскурсия по городу, два музея, поездка на "Столбы" и осмотр плотины Красноярской ГЭС.
Весна в Красноярье
Весна в Красноярье
Весна в Красноярье
Весна в Красноярье
Весна в Красноярье
Весна в Красноярье
Весна в Красноярье
Весна в Красноярье
Весна в Красноярье
Весна в Красноярье
Ближайшие даты:
1
мая
8
мая

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • новые открытия в лучшем Краеведческом музее истории и этнографии Сибири;
  • увлекательная пешая прогулка среди знаменитых скал национального парка Красноярские столбы;
  • поездка на смотровую площадку «Царь-Рыба», откуда открывается великолепный вид на Енисей;
  • знакомство с родиной и образом жизни известного писателя Виктора Петровича Астафьева;
  • осмотр плотины Красноярской ГЭС – это вторая по мощности ГЭС в России.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Красноярску

Самостоятельное прибытие в Красноярск, заселение в гостиницу с 06:00.

В 14:00 встреча в фойе гостиницы Ibis Krasnoyarsk, в центре Красноярска.

14:00 – 18:00 Обзорная экскурсия по Красноярску с посещением знаковых мест, в т. ч. часовни Параскевы Пятницы, площади Мира, проспекта Мира и Театральной площади.

Экскурсия в Краеведческий музей, по праву считающийся одним из лучших музеев истории и этнографии Сибири.

Свободное время.

Размещение в гостинице Ibis 3*.

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по КрасноярскуОбзорная экскурсия по КрасноярскуОбзорная экскурсия по КрасноярскуОбзорная экскурсия по Красноярску
2 день

Красноярские Столбы

08:30 – 13:30 Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы», гордость Красноярска.

Это его легкие, его душа.

Именно здесь гости Красноярска получают самые яркие впечатления от города.

Несложная пешая прогулка (3 км) среди причудливых скал определенно стоит того!

Скалы Дед, Перья, Слоник, Львиные ворота и другие широко известны всей стране.

В завершение экскурсии гостеприимный проводник пригласит вас к себе в теплую лесную избушку на горячий чай.

Размещение в гостинице Ibis 3*.

Завтрак в гостинице.

Красноярские СтолбыКрасноярские СтолбыКрасноярские СтолбыКрасноярские Столбы
3 день

Экскурсия загород Красноярска

10:00 – 15:00 Экскурсия загород Красноярска.

Проезжая по лесной дороге, можно насладиться величественным Енисеем.

Одна из самых полноводных рек не только России, но и мира, длиной в 4092 км, что больше, чем от Лондона до Москвы.

Остановка на смотровой площадке «Царь-Рыба», отсюда открывается великолепный вид на Енисей.

На площадке установлена скульптура осетра в реальную величину.

Это литературный герой Виктора Петровича Астафьева.

Также вы побываете на его родине в селе Овсянка.

Работники музея с удовольствием расскажут о знаменитом писателе.

Вы узнаете о его образе жизни, увлечениях, творчестве.

Осмотр плотины Красноярской ГЭС.

Это вторая по мощности ГЭС в России.

Вы сможете сфотографировать ГЭС с небольшой смотровой площадки на берегу Енисея.

А наши гиды расскажут о уникальных инженерных решениях, использованных при строительстве плотины.

Размещение в гостинице Ibis 3*.

Завтрак в гостинице.

Экскурсия загород КрасноярскаЭкскурсия загород КрасноярскаЭкскурсия загород КрасноярскаЭкскурсия загород Красноярска
4 день

Отьезд

Завершение тура.

Завтрак в гостинице.

Самостоятельный отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Ibis Krasnoyarsk 3*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

1-номестное размещение2-хместное размещение
35 50026 000

Варианты проживания

Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3*

3 ночи

Отель Ibis Красноярск Центр – это сочетание высоких международных стандартов качества и доступных цен. Гостиница Ibis Красноярск Центр расположена в историческом центре города, вблизи основных достопримечательностей и набережной Енисея. Открыта в 2015 году. Завтраки – шведский стол. Размещение в двухместных стандартных номерах с двумя раздельными кроватями или одной большой.

В номере: бесплатный Wi-Fi и ЖК ТВ с отличным выбором каналов, рабочий стол, сейф, кондиционер, холодильник, душ, фен.

Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3*Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3*Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3*Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3*Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3*Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (завтраки)
  • Услуги гида
  • Услуги проводника-столбиста
  • Транспортное обслуживание по маршруту
  • Входные билеты в музеи и в национальный парк
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
  • Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту, трансфер в гостиницу
  • Питание, не указанное в программе (обеды и ужины)
  • Алкогольные напитки
  • Страховка
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт, медицинская страховка, путевка или договор).
  • термобелье;
  • штаны и свитер;
  • теплая куртка (желательно пуховик);
  • шерстяные носки;
  • спортивная обувь;
  • шапка;
  • перчатки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

На самолете вы прилетаете в Красноярск (аэропорт «Емельяново», расположен в 40-50 км от города). От аэропорта «Емельяново» до автовокзала можно добраться на проходящих рейсовых автобусах (стоимость проезда около 70 руб). Посадка/высадка пассажиров в международном аэропорту «Емельяново» осуществляется на отдельной остановке, расположенной на привокзальной площади в 50 метрах от Терминала №1 (терминала внутренних воздушных линий). Телефон справочной +7(391) 220-11-72.

Добравшись до автовокзала Красноярска, вы можете сесть на маршрутный автобус города: №9 или 50 и проехать 15 минут (в сторону центра) до остановки «Театр оперы и балета», далее пешком до гостиницы Ibis.

Стоимость такси из аэропорта варьируется от 800 до 1500 рублей.

По запросу могут быть организованы индивидуальные трансферы. Стоимость индивидуального трансфера на встречу аэропорт – гостиница 2000 руб. (за легковую машину).

Сбор группы происходит в день начала тура в фойе гостиницы Ibis (ул. Карла Маркса, 123) в 14:00.

Заселение в гостиницу возможно с 06:00.

В 14:00 мы отправляемся на обзорную экскурсию.

Гид встречает туристов. Телефоны гида будут переданы вам за 7 дней до тура.

Какая погода в Красноярске?

Климат Красноярска – резко континентальный. Средняя температура апреля и мая +15С, солнечно, начинается цветение. Снег еще полностью не сошел, он еще точно встретится в национальном парке "Столбы". Часто бывает, что на майские праздники выпадает снег, который в течение дня тает.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
25 авг 2022
Организация тура - питание, проживание, транспорт и маршруты были на хорошем уровне, все устроило, было комфортно, проблем не было.
Д
14 авг 2022
Замечательная организация всех моментов путешествия: трансфер, экскурсионная программа, работа водителя и гида, жилье, концерты, питание… Все очень понравилось! Большое спасибо!
Т
12 авг 2022
Все суппер, отличная организация

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