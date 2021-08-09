А еще вы прикоснетесь к истокам возникновения религий – от православия до шаманизма. Просторы Сибири не оставят Вас равнодушными! Великое Саянское кольцо – это уникальная возможность прикоснуться к природе и культуре трех совершенно разных регионов: Красноярского края, Тувы и Хакасии.

Сибирь для многих до сих пор остается загадочной и недоступной. Путешествие по Великому Саянскому Кольцу приоткроет завесу этой тайны, а все, что вы увидите, без сомнения, надолго останется в памяти. Вы познакомитесь с бытом сибиряков прошлых столетий, с современным укладом их жизни, ощутите гостеприимство местных жителей, узнаете, насколько многонациональна и богата культурными традициями эта бескрайняя земля.

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Описание

Программа тура по дням

1 день Знакомство с Красноярском

Прибытие в Красноярск, групповой трансфер из аэропорта в гостиницу (для прибывающих с 05:00 до 07:30). Также возможна встреча на железнодорожном вокзале (06:00-08:00). Размещение в гостинице «Красноярск» в центре города. Завтрак, короткий отдых. В 10:30 встреча с гидом и начало программы. Знакомство с Красноярском, сердцем Сибири, начнется с обзорной экскурсии по городу с посещением одного из главных символов Красноярска – часовни Параскевы Пятницы, изображенной на 10-рублевой купюре и находящейся на Караульной горе, откуда город виден как на ладони, наверно, поэтому это место так любят гости Красноярска. Вы проедете по исторической части города с его памятниками архитектуры XVIII-XIX веков, бывшими особняками сибирских купцов и меценатов, увидите памятник основателю города Андрею Дубенскому, место основания Красноярска, Театральную площадь и многое другое. Далее нам предстоит экскурсия в Краеведческий музей, по праву считающийся одним из лучших музеев истории и этнографии Сибири. Именно музей станет своего рода прелюдией предстоящего путешествия. Не утомительная, но насыщенная информацией экскурсия даст первое представление о том, что вам предстоит увидеть на Саянском Кольце. После обеда гостей города ждет знакомство с Красноярскими Столбами. Кто побывал в Красноярске, но не попал в заповедник «Столбы», тот не видел сердца города, его легких, его души. Окончание дня ужин в ресторане. Размещение в гостинице, завтрак в гостинице, обед и ужин в ресторане города. Километраж – 80 км в день

2 день Поселок Шушенское

После раннего завтрака группа прощается с Красноярском и отправляется на юг через город Дивногорск, пересекает реку Енисей вдоль одной из величайших в мире плотин – Красноярской ГЭС. По прибытию в город Абакан, столицу Республики Хакасии, гостей ждет обед. Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС (наружный осмотр) Прибытие в поселок Шушенское, что станет своего рода переходом от цивилизации к древности. Отдых, ужин. Вам предстоит переночевать в архитектурно-этнографическом комплексе музея-заповедника «Шушенское». Он сохранил обычаи и традиции сибирской деревни конца XIX века с ее улицами и домами, это поможет вам погрузиться в атмосферу крестьянской жизни. Усадьбы гостиничного комплекса воссозданы с сохранением культурных стилей Приангарья и юга Красноярского края. Реалии крестьянского быта удачно сочетаются с современным комфортом проживания. Остановившись для отдыха в новой деревне, став хозяевами усадеб, отведав блюда традиционной крестьянской кухни, научившись азам ремесел, гости смогут почувствовать себя настоящими крестьянами-сибиряками. Вечером возможно посещение бани (по желанию за дополнительную плату). Размещение в гостевых домах музея-заповедника «Шушенское», завтрак в гостинице, обед в ресторане Абакана, ужин в гостевых домах. Километраж – 620 км в день.

3 день Путь в Туву через горы Западного Саяны

После завтрака для туристов будет организована экскурсия по государственному этнографическому музею-заповеднику «Шушенское». История музея неразрывно связана с именем В.И. Ленина, который жил в Шушенском в ссылке 1897-1900 гг. Этот уголок старины расположен на берегу реки Шушь, недалеко от ее впадения в Енисей. Многочисленные памятники сельского зодчества разместились на площади 7 га: крестьянские дома, торговая лавка, тюрьма, кабак, всего около 200 деревянных построек. Это удивительное по атмосфере, захватывающее даже закоренелых скептиков, посещение настоящей сибирской деревни рубежа ХIX-XX веков. Туристы посетят трактир, где их ожидает сюрприз, побывают в настоящей купеческой лавке и познакомятся с мастерством ремесленников. Группа с сожалением покидает гостеприимную деревню, но впереди еще много интересного. Путь лежит через горы Западного Саяна, за которыми, как верили раньше, находится край света. Край – не край, но пейзажи потрясающие, глаз невозможно отвести от окон автобуса. В июне то там, то тут можно видеть солнечные жарки, цветы ярко-оранжевого оттенка, которые так любят сибиряки. Группа продолжает движение в сторону Тувы, и по дороге туристам предстоит встреча с хозяином этих мест, Спящим Саяном. Его, если присмотреться, можно увидеть в очертаниях гор: он лежит на спине, сложив руки на груди. Почему именно здесь, вы узнаете из рассказа гида. Вы проедете мимо известного природного парка «Ергаки». Ближе к вечеру группа приезжает в Туву. Это удивительно, но как только автобус пересекает границу республики, даже пейзаж резко меняется. Кажется, что попадаешь на другую планету и в другое время. На большей части территории Тувы почти нет признаков современной цивилизации, на сотни километров тянутся степи, прерываемые развалами гор с острыми гребнями. Группа останавливается в юрточном комплексе недалеко от города Кызыла. Размещение в настоящих войлочных юртах, созданных тувинскими мастерами специально для туристов. Чтобы жизнь наших гостей была светлой, как белое молоко, чтобы духи неба и земли способствовали удачному разрешению дел, чтобы путешествия были беспрепятственными, мы приглашаем вас на тувинскую чайную церемонию. Размещение в юрточном комплексе (либо гостинице), завтрак в гостевых домах, обед-пикник, ужин в юрточном комплексе. Километраж – 350 км в день.

4 день Экскурсия в Кызыл

Экскурсия в Кызыл, столицу Тувы. Посещение географического центра Азии, который символично расположен недалеко от места слияния двух рек – Бий-Хем (Большой Енисей) и Каа-Хем (Малый Енисей). Дальше начинается знаменитый, пересекающий Сибирь с юга на север Великий Енисей. Визит в буддийский монастырь. Посещение Национального музея Тувы (экскурсия по экспозиции «золото скифов»). Экскурсия «золото скифов» посвящена знаменитому кургану Аржаан-2, раскопки которого были проведены в 2000-2003 гг. специалистами Эрмитажа в сотрудничестве с Немецким археологическим институтом. Сокровища, найденные в кургане (всего более 20 кг золотых изделий), стали настоящей сенсацией в археологическом мире. Посещение шаманского общества, где можно будет задать вопросы, узнать секреты шаманизма. Посещение местных ремесленников. Свободное время в городе, посещение сувенирных магазинов, минерального источника в окрестностях Кызыла. К вечеру возвращение в юрточный комплекс и ужин с блюдами национальной кухни. После ужина вас ждет выступление исполнителей традиционного тувинского горлового пения «хоомей». Горловое пение – фантастическая способность тувинцев и некоторых других народностей Сибири издавать одновременно два-три музыкальных звука разной высоты и при этом тянуть их в течение 25-30 секунд, не переводя дыхание. Если слушать, закрыв глаза, то не верится, что эти звуки издает человек, а не музыкальный инструмент. Вечером в лагере за дополнительную плату можно будет заказать завораживающее зрелище камлание шамана. Это ритуал общения шамана с духами у огня, сопровождающийся протяжными звуками и ударами в бубен. Желающие смогут тут же попасть на прием к шаману, чтобы узнать свое будущее, пройти ритуал очищения или справиться о своем здоровье (за дополнительную плату). Размещение в юрточном комплексе (либо гостинице), завтрак в юрточном комплексе, обед в ресторане, ужин в юрточном комплексе. Километраж – 70 км в день.

5 день Монастырь Устуу-Хурээ. Природа Хакасии

В этот день группа пересекает Туву с востока на запад, пройдя дорогой древних кочевников. До обеда – остановка у захватывающей дух горы Хайыракан, это одно из самых святых и почитаемых мест в Туве. В 1992 году она была выбрана как энергетически сильное место и освящена Далай Ламой XIV. Как минимум раз в год местные шаманы приезжают сюда, чтобы зарядиться энергией, укрепить и очистить дух. Почему бы не воспользоваться такой возможность и вам? Обед-пикник. Прогулки, отдых. По дороге туристы увидят центр буддийской культуры, восстановленный монастырь Устуу-Хурээ. Храм стал венцом буддийского строительства в Туве. Подобного ему не было не только в Туве, но и на территории всего бывшего Союза. В 1930 году после принятия специального постановления Устуу-Хурээ был закрыт, а в 1937 году – разрушен. В 1999 году правительство России, признавая историческую и архитектурную ценность уникального храма Устуу-Хурээ, приняло решение об его восстановлении. В июле 2012 г. во время празднования одноименного музыкального фестиваля храм Устуу-Хурээ был официально открыт. На Саянском перевале, на высоте 2214 метров над уровнем моря, начинается Хакасия. Горы здесь окружены сказочной кедровой тайгой. Следующие два дня туристы проведут на таежной турбазе «Снежный барс», расположенной на высоте 1250 метров над уровнем моря, в деревянных домиках из кедрача с печным отоплением. После ужина вы познакомитесь с инструкторами «Снежного барса» – удивительными людьми, влюбленными в природу, тайгу, знающими все окрестные тропинки, разбирающимися в целебных свойствах трав. С ними же группа проведет остаток вечера: песни под гитару, задушевные разговоры до поздней ночи. Теплый запах родного дома приласкает, убаюкает и успокоит вас в уютных кедровых домиках «Снежного Барса». С этого момента маршрут начинает «закольцовываться», то есть фактически группа отправляется в обратный путь. Но это еще не возвращение: путешествие продолжается, и, как знать, может быть, самое интересное еще впереди. Размещение на базе «Снежный барс», завтрак в юрточном комплексе, обед-пикник, ужин на турбазе. Километраж – 440 км в день.

6 день Отдых на природе

Первый день в тайге удивит тишиной, о которой давно забыли в городе. После завтрака пешие прогулки по окрестностям на подвесной мостик Любви (2 км в одну сторону, 2,5 часа). Подвесной мост проходит через высокогорную реку Большой Он. Река стремительно, преодолевая пороги и перекаты, течет среди вековой кедровой тайги. Местная традиция – супруг или любимый человек должен пронести свою возлюбленную на руках по мостику Любви над водами горной реки. Эти таежные уголки раскроют свои секреты и подарят вам прекрасные минуты. После обеда (если вы отправитесь в путешествие во второй половине лета) можно будет заняться делом древних людей – собирательством. Правда, здесь это не трудно. Тайга настолько щедра, что грибы и ягоды и искать не придется, все растет буквально под ногами. И наверняка вы попробуете кедровые орехи. Сибирский кедр – уникальное дерево. Те кедры, в окружении которых вы окажетесь, пережили не одно столетие, прокормили десятки, если не сотни поколений таежных обитателей. Тайга дает другое ощущение времени и чувство единения с природой, которое еще не раз захочется пережить. Чистый таежный воздух оздоравливает, но истинная панацея от всех хворей – русская баня. Парилка с вениками из хвойных веток или березы. Из парилки можно нырнуть в ледяную воду таежной реки. А после бани – отдыхать и пить чай или квас в предбаннике. Размещение на базе «Снежный Барс», завтрак, обед и ужин на турбазе. Километраж – 4 км пешком.

7 день Долина "Наслаждения"

После завтрака вы прощаетесь со «Снежным барсом» и отправляетесь в самое сердце Хакасии – деревню Казановку. Древняя земля Хакасии по степени концентрации памятников археологии опережает всю Сибирь, если не всю Россию. Здесь прямо у дороги можно увидеть наскальные рисунки, изображающие священные ритуалы, могильные курганы или каменные изваяния, которым до сих пор поклоняются местные жители. По дороге вас ждет посещение стелы Хуртуях тас – «каменная мать», как любят называть ее местные жители. К обеду прибытие в долину Кюг, в переводе с хакасского – наслаждение. В тишине хакасской долины можно поистине отдохнуть душой, а благоухание прекрасных ирисов придаст вам новых сил. Юрточный комплекс, в котором предстоит разместиться группе, расположен на берегу небольшой реки Аскиз между горными массивами Алтая и Саян. После обеда экскурсия по Хакасскому государственному археологическому музею-заповеднику «Казановка». Заповедник возник 15 лет назад по инициативе историка, археолога и просто неравнодушного, искренне любящего Хакасию человека Леонида Еремина. «Казановка» – образец того, как нужно относиться к историческому и культурному наследию, это бренд, востребованный учеными и туристами со всего мира. Вам покажут наскальные рисунки, которым 3-5 тысяч лет, научат копировать их на бумагу, и эти редчайшие сувениры вы сможете забрать домой. Кроме того, вы узнаете назначение таинственных вертикальных камней, торчащих из земли по всей территории Хакасии. Ужин с блюдами хакасской национальной кухни. После ужина выступление хакасского национального фольклорного ансамбля. Размещение в юрточном комплексе «Кюг», завтрак на турбазе, обед и ужин в юрточном комплексе. Километраж – 242 км в день.

8 день Экскурсия по заповеднику «Казановка»

После завтрака продолжение экскурсии по Хакасскому государственному музею-заповеднику «Казановка». Заповедник возник в 1996 году по инициативе историка, археолога и просто неравнодушного, искренне любящего Хакасию человека Леонида Еремина. «Казановка» – образец того, как нужно относиться к историческому и культурному наследию, это бренд, востребованный учеными и туристами со всего мира. Вы увидите священные знаки древних шаманов и культовую стелу Ах-тас (Белый камень), которая обладает сильным исцеляющим энергетическим полем. Вам расскажут назначение таинственных вертикальных камней, менгиров, торчащих из земли по всей территории Хакасии. Вы побываете на месте настоящих археологических раскопок. После обеда отправление в Абакан, столицу Хакасии. Гости отправятся на обзорную экскурсию по Абакану, во время которой также посетят Хакасский национальный краеведческий музей, где собрана уникальная коллекция каменных изваяний – отголосков древнейших культов и верований. Считается, что многие из этих изваяний до сих пор не утратили свою силу. Заселение в гостиницу «Азия». Ужин в гостинице. Размещение в гостинице «Азия», завтрак и обед в юрточном комплексе, ужин в гостинице. Километраж – до 160 км в день.

9 день Долина Царей

Из Абакана группа отправляется в Долину Царей, где находятся около 30 могильных курганов III-IV века до н.э. Кульминацией всего путешествия станет Большой Салбыкский курган, когда-то сооруженный над могилой знатной семьи тагарского племени и раскопанный археологами в 1954-56 г.г. Он имел окружность 0,5 км и высоту 11,5 м, а вес вертикально стоящих камней достигает 60 тонн. Обед-пикник возле Большого Салбыкского кургана с видом на Долину Царей и обратная дорога в Красноярск. И не пытайтесь сразу осмыслить все, что вы увидели за время путешествия, – это придет позже. Для начала самое главное – сильнейший эмоциональный заряд. И пусть его хватит до следующей поездки в Сибирь. Размещение в гостинице г. Красноярска, завтрак в гостинице, обед-пикник, ужин в ресторане. Километраж – 450 км в день.

10 день Прощание с Сибирью