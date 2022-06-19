Сибирь — неизвестная земля, terra incognita. Приоткройте завесу тайны, отправившись в тур «Саянские просторы». Путешествие охватывает три территории Сибири: Красноярский край, Туву и Хакасию. Каждая из них интересна по-своему, в каждой — своя история, богатая культура, уникальная природа, с которой мы познакомим ваc в этой программе.

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Описание

Программа тура по дням

1 день Встреча группы. Экскурсия по Красноярску. Переезд в заповедник «Столбы»

Встреча группы в холле гостиницы «Красноярск» в 09:00. День начнется с небольшой обзорной экскурсии. Вы сможете побывать в самых интересных местах Красноярска. Одно из них – Караульная гора, где расположена Часовня Параскевы Пятницы. Прежнее название горы – холм Кум-тигей. Именно здесь в начале 17 века казаки-основатели города поставили дозорную вышку. С Караульной горы открывается великолепный вид на город, реку Енисей. Выезд на машине в заповедник «Столбы». По прибытию в заповедник размещение в гостевых домах. Обед. Далее с помощью опытных гидов-скалолазов вы совершите пешую прогулку по туристской зоне, а любители острых ощущений смогут попробовать подняться на один из столбов. Во время экскурсии вы услышите легенды и байки столбистов. Облик каждой скалы настолько неповторим и уникален, что практически все Столбы имеют свои имена – Дед, Первый Столб, Перья (пожалуй, самые знаменитые скалы Столбов), Такмак и другие. Ужин, отдых, прогулки по вечерней тайге, наслаждение тишиной и закатом с высоты легендарных скал. Размещение в гостевых домах национального парка «Столбы» (двухместное), обед и ужин в избе столбиста. Километраж - 20 км на автобусе, 3 км пешком

2 день Поход по заповеднику «Столбы». Ночной поезд в Абакан

После завтрака поход в заповедный район «Дикие Столбы», куда попадает не каждый обыкновенный человек. Вы увидите Манскую группу скал: Манскую стенку, Манскую Бабу, Близнецов и др. Из них наиболее интересен, красив и труднодоступен высокий протяженный столб Манская стенка. Скалы Диких Столбов поросли мхом, лишайниками, деревьями, кустарником; не имеют выраженных следов освоения человеком по сравнению с Центральным районом, троп там немного – все это поможет вам почувствовать единение с природой. Маршрут дня устанавливает проводник в зависимости от погоды, подготовленности группы и других факторов. Обед в заповеднике. Около 17:00 выезд со «Столбов» на железнодорожный вокзал Красноярска, свободное время в городе. 19:50 – Посадка на вечерний поезд Красноярск – Абакан № 124 (билеты приобретаются самостоятельно). Размещение в поезде, завтрак в избе столбиста, обед - ланч-пакет. Километраж –10 км на автобусе, около 15 км пешком.

3 день Экскурсия по Абакану. Экскурсия по музею-заповеднику «Шушенское». Переезд в заповедник «Ергаки»

06:15 встреча в городе Абакане, столице Хакасии. Завтрак в кафе. Экскурсия по Абакану. Экскурсия по этнографическому музею-заповеднику «Шушенское» перенесет Вас в настоящую сибирскую деревню рубежа ХIX-XX веков. Обед. Выезд в заповедник Ергаки. Далее путь лежит через горы Западного Саяна, за которыми, как верили раньше, находится край света. Край – не край, но пейзажи потрясающие, глаз невозможно отвести от окон автобуса. К 15:00 – 16:00 прибытие на место старта (визит-центр парка «Ергаки»). Сдача вещей в камеру хранения, соберите в рюкзак только самое необходимое для четырехдневного похода, в лагере вам будет предоставлена палатка, спальные мешки и коврики. Пеший переход по горно-таежной тропе, 4 километра до озера Радужное. Прибытие на место оборудованного палаточного городка, размещение в 2-4х местных палатках, ужин. Лагерь расположен в кедровом лесу. Чистейший горный воздух насыщен ароматом хвои и трав. Это нетронутое царство тишины и покоя. В лагере оборудованы кухня, столовая, деревянная баня, палатки, туалеты, беседка под тентом для сбора у общего костра, деревянный домик с печкой для просушки обуви и одежды, волейбольная площадка, качели, медицинская палатка, генератор для подзарядки аккумуляторов и батарей. Вечерний костер. Размещение в палаточном городке, завтрак в кафе, обед в музее, ужин в палаточном городке. Километраж – 250 км на автобусе, 4 км пешком.

4 день Природный парк «Ергаки»

08:00 – 08:30 Пробуждение, утренние сборы. 08:30 – 09:00 Утренняя зарядка. 09:00 – 10:00 Завтрак, подготовка к походу. 10:00 – 19:00 Экскурсия: Водопад Шумный – оз.Радужное – водопад Слёзы Саяна – перевал Промежуточный (1А) – скала Орешек – скала Висячий Камень – перевал Висячий Камень (н/к) – оз.Радужное. 19:30 – 20:30 Ужин. 20:30 – 23:00 Баня. 20:30 – 23:00 Песни у костра, кинозал. Размещение в палаточном городке, завтрак, ужин, обед - сухой паек. Километраж зависит от выбранного маршрута, около 10-20 км пешком.

5 день Природный парк «Ергаки»

Новое утро, новый день и новые впечатления. Маршрут дня устанавливает инструктор. 08:00 – 08:30 Пробуждение, утренние сборы. 08:30 – 09:00 Утренняя зарядка. 09:00 – 10:00 Завтрак, подготовка к походу. 10:00 – 19:00 Экскурсия: Оз.Радужное – перевал Спящий Саян (Волосы 2, н/к) – оз.Таёжный Глаз – оз.Лазурное – перевал Спящий Саян (Волосы 1, 1А) – оз.Радужное. 19:30 – 20:30 Ужин. 20:30 – 23:00 Вечерний костёр, песни под гитару, игры. Размещение в палаточном городке, завтрак, обед - сухой паек, ужин. Километраж зависит от выбранного маршрута, около 10-20 км пешком.

6 день Переезд в Туву. Размещение в юрточном комплексе

В первой половине дня свободное время в лагере. Сборы. После обеда туристы прощаются с лагерем и обещают, что обязательно еще вернутся в Ергаки. Выход пешком (4 км, около часа), встреча с автобусом, туристы забирают вещи, переодеваются и продолжают программу. Вскоре группа остановится на границе Тувы и Красноярского края на смотровой площадке, откуда открывается прекрасный вид на Туву. Ближе к ужину группа прибывает в юрточный комплекс, расположенный в 22 км от города Кызыла на берегу реки Бий-Хем (в переводе с тувинского – Большой Енисей). Размещение, отдых. Размещение в юрточном комплексе «Бий-Хем». Завтрак и обед в палаточном лагере, ужин в юрточном комплексе. Километраж – 210 км на автобусе, 4 км пешком.

7 день Экскурсия по Кызылу. Посещение буддийского монастыря. Экскурсия на озеро Дус-Холь

Экскурсия в Кызыл, столицу Тувы. Посещение географического центра Азии. Визит в буддийский монастырь, где можно услышать проповедь настоящего ламы, посещение барабана желаний. Посещение Национального музея Тувы (экскурсия по экспозиции «Золото скифов»). Обед. После обеда группа выезжает в южном направлении, по пути остановка у минерального источника. Прибытие к озеру Дус-Холь (Сватиково, 70 км). Сюда едут полюбоваться на «зону пустынь» в миниатюре, поваляться на горячем песке. Каждый отдыхающий обязательно расскажет о том, что целебные свойства озера выше, чем у Мертвого моря в Израиле или озера Туз в Хакасии. Нырять в озере трудно — вода настолько плотная, что выталкивает тело. Чем глубже заходишь, тем теплее вода и грязь в придонном слое. Купание, принятие грязевых ванн. Возвращение в юрточный комплекс. Ужин с блюдами тувинской национальной кухни. Вечером в лагере можно заказать завораживающее зрелище: камлание шаманов. Размещение в юрточном комплексе «Бий-Хем». Завтрак в юрточном комплексе, обед в кафе, ужин в юрточном комплексе. Километраж дня – 150 км на автобусе.

8 день Гора Хайыракан. Разрушенный храм Устуу-Хурээ. Размещение на таежной базе «Снежный барс»

В этот день группа пересекает Туву с востока на запад, пройдя дорогой древних кочевников. До обеда остановка у захватывающей дух горы Хайыракан, это одно из самых святых и почитаемых мест в Туве. В 1992 году она была выбрана как энергетически сильное место и освящена Далай-Ламой XIV. Обед пройдет на траве, в красивом месте, рядом расположена буддийская стела. А на поляне вокруг лиственниц растут многочисленные эдельвейсы, которые для многих стали символом гор. Прогулки, отдых. По дороге туристы увидят центр буддийской культуры, разрушенный храм Устуу-Хурээ. Храм стал венцом буддийского строительства в Туве. Подобного ему не было не только в Туве, но и на территории всего бывшего Союза. В 1930 году после принятия специального постановления Устуу-Хурээ был закрыт, а в 1937 году – разрушен. В 1999 году правительство России, признавая историческую и архитектурную ценность уникального храма Устуу-Хурээ, приняло решение об его восстановлении. В июле 2012 г. во время празднования одноименного музыкального фестиваля монастырь Устуу-Хурээ был официально открыт. На Саянском перевале, на высоте 2214 метров над уровнем моря, начинается Хакасия. Горы здесь окружены сказочной кедровой тайгой. Следующие два дня туристы проведут на таежной базе «Снежный барс». База расположена на высоте 1250 метров над уровнем моря, в деревянных домиках из кедрача с печным отоплением. После ужина вы познакомитесь с инструкторами «Снежного барса» – удивительными людьми, влюбленными в природу, тайгу, знающими все окрестные тропинки, разбирающимися в целебных свойствах трав. С ними же группа проведет остаток дня: песни под гитару, задушевные разговоры до поздней ночи. Размещение на турбазе «Снежный барс», завтрак в юрточном комплексе, обед-пикник, ужин на турбазе. Километраж – 440 км в день.

9 день Пешая прогулка к горному озеру Маранкуль

После завтрака – пешие прогулки по тайге к горному озеру Маранкуль (8 км). Во время похода туристы пройдут по подвесному «мостику любви». Подвесной мост проходит через высокогорную реку Большой Он. Озеро Маранкуль – реликтовое озеро с кристально чистой водой, находится в высокогорье Западного Саяна, температура воды не превышает 16º. Во время похода отдых на озере, пикник. Возвращение на базу (8 км). Парилка с вениками из хвойных веток, березы, дуба, из парилки можно нырнуть в ледяную воду таежной реки. А после бани – отдыхать и пить чай или квас в предбаннике. Завершение этого дня – у костра, с видом на первобытный огонь и усыпанное звездами небо. Размещение на турбазе «Снежный Барс». Завтрак на турбазе, обед сух.паек, ужин на турбазе. Километраж дня – 16-20 км пешком.

10 день Посещение этнодеревни «Хакасский аал». Переезд в Абакан. Посадка на поезд

07:00 Завтрак, после чего прощание со «Снежным барсом» и тайгой. К обеду прибытие в долину Кюг (в переводе с хакасского – наслаждение). 13:00 – Посещение этнодеревни «Хакасский аал», где у туристов будет возможность воочию познакомиться с бытом хакасов конца 19 – начала 20 веков. 16:00 – Выезд в Абакан. 18:00 – Ужин. К 19:00 основная программа на этом заканчивается. Посадка на поезд № 124 в Красноярск или 067 в Москву (за доп. плату). Кроме того можно остановиться на ночь в Абакане, а утром вылететь рейсом в Москву. Завтрак на турбазе, обед в этнодеревне, ужин в кафе Абакана. Километраж дня – 370 км.

11 день Окончание маршрута