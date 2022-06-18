Выходные в Красноярске

Сочетание современности, этнографии Сибири и нетронутых заповедных зон. Летний отдых на берегу Енисея

5
3 отзыва
Сочетание современности, этнографии Сибири и нетронутых заповедных зон. Летний отдых на берегу Енисея, в городе-миллионнике по соседству с природой.

Вас ждет познавательная обзорная экскурсия по городу, два музея – Краеведческий и дом-музей известного писателя Виктора Петровича Астафьева, два дня в тишине сибирской тайги в национальном парке "Столбы", осмотр плотины Красноярской ГЭС и водная прогулка на катере по Красноярскому морю.
Выходные в Красноярске
Выходные в Красноярске
Выходные в Красноярске
Выходные в Красноярске
Выходные в Красноярске
Выходные в Красноярске
Выходные в Красноярске
Выходные в Красноярске
Выходные в Красноярске
Выходные в Красноярске
Выходные в Красноярске
Выходные в Красноярске
Выходные в Красноярске
Выходные в Красноярске
Ближайшие даты:
08
июл
19
авг
09
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим главные достопримечательности столицы Сибири и познакомимся с ее культурой;
  • на два дня станем частью эко-системы национального парка – разместимся в уникальных гостевых домиках в самом его сердце;
  • нас ждут приятные прогулки среди скал причудливых форм, а затем обеды в лесной избе с традиционной домашней кухней;
  • посетим знаменитую смотровую площадку «Царь-Рыба», а также сделаем потрясающие фото Красноярской ГЭС;
  • кульминацией станет захватывающая прогулка на катере по Красноярскому морю.

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Красноярску

Самостоятельное прибытие в Красноярск.

Раннее заселение в гостиницу Ibis возможно с 06:00.

Завтрак в гостинице.

Отдых.

В 14:00 встреча в фойе гостиницы.

14:00 – 18:00 Обзорная экскурсия по Красноярску с посещением знаковых мест, в т.ч. часовни Параскевы Пятницы, площади Мира, проспекта Мира и Театральной площади.

Экскурсия в Краеведческий музей, по праву считающийся одним из лучших музеев истории и этнографии Сибири.

Размещение в гостинице Ibis 3*.

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по КрасноярскуОбзорная экскурсия по КрасноярскуОбзорная экскурсия по КрасноярскуОбзорная экскурсия по Красноярску
2 день
«Красноярские Столбы»

Завтрак в гостинице.

Выселение из гостиницы, вещи можно оставить в камере хранения.

08:30 Трансфер из гостиницы в национальный парк «Красноярские Столбы».

Автобус доставит вас до лесной избушки на кордоне «Нарым».

Встреча с проводником.

Экскурсия по Центральной группе скал (3 км пешком).

Вы увидите живописные скалы причудливой формы: Первый, Второй, Слоник, Дед, Львиные ворота, Перья и другие.

Обед и ужин в лесной избе проводника-столбиста с домашней кухней.

Размещение в гостевом домике национального парка «Красноярские Столбы».

Завтрак в гостинице, обед и ужин в избе столбиста.

«Красноярские Столбы»«Красноярские Столбы»«Красноярские Столбы»«Красноярские Столбы»
3 день
Поход к «Диким Столбам»

Поход в заповедный район «Дикие Столбы».

Вы увидите Манскую стенку, Манскую Бабу и многое другое (до 7 км пешком).

Завтрак и обед в избе столбиста.

После обеда трансфер обратно в город, в гостиницу.

Размещение в гостинице Ibis 3*.

Завтрак и обед в избе столбиста.

Поход к «Диким Столбам»Поход к «Диким Столбам»Поход к «Диким Столбам»
4 день
Экскурсия загород Красноярска

Завтрак в гостинице.

10:00 – 18:00 Экскурсия загород Красноярска.

Проезжая по лесной дороге, можно насладиться величественным Енисеем.

Одна из самых полноводных рек не только России, но и мира, длиной в 4092 км, что больше, чем от Лондона до Москвы.

Остановка на смотровой площадке «Царь-Рыба», отсюда открывается великолепный вид на Енисей.

На площадке установлена скульптура осетра в реальную величину.

Это литературный герой Виктора Петровича Астафьева.

Также вы побываете на его родине в селе Овсянка.

Работники дома-музея с удовольствием расскажут о знаменитом писателе.

Вы узнаете о его образе жизни, увлечениях, творчестве.

Встреча с местными жителями Овсянки.

Осмотр плотины Красноярской ГЭС.

Это вторая по мощности ГЭС в России.

Вы сможете сфотографировать ГЭС с небольшой смотровой площадки на берегу Енисея.

А наши гиды расскажут об уникальных инженерных решениях, использованных при строительстве плотины.

Кульминацией дня станет водная часовая прогулка на катере по Красноярскому морю.

Размещение в гостинице Ibis 3*.

Завтрак в гостинице, обед в ресторане.

Экскурсия загород КрасноярскаЭкскурсия загород КрасноярскаЭкскурсия загород КрасноярскаЭкскурсия загород Красноярска
5 день
Отъезд

Завтрак в гостинице.

Завершение тура.

Самостоятельный отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Ibis Krasnoyarsk 3* и в гостевых домиках национального парка «Красноярские Столбы».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

1-номестное размещение2-хместное размещение
50 00036 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Услуги гида
  • Услуги проводника-столбиста
  • Транспортное обслуживание по маршруту
  • Водная прогулка на катере
  • Входные билеты в музеи и в национальный парк
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
  • Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту, трансфер в гостиницу
  • Питание, не указанное в программе
  • Алкогольные напитки
  • Страховка
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт, медицинская страховка);
  • удобная одежда для пеших прогулок и отдыха на природе в соответствии с сезоном.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

На самолете вы прилетаете в Красноярск (аэропорт «Емельяново», расположен в 40-50 км от города). От аэропорта «Емельяново» до автовокзала можно добраться на проходящих рейсовых автобусах (стоимость проезда около 70 руб). Посадка/высадка пассажиров в международном аэропорту «Емельяново» осуществляется на отдельной остановке, расположенной на привокзальной площади в 50 метрах от Терминала №1 (терминала внутренних воздушных линий). Телефон справочной +7(391) 220-11-72.

Добравшись до автовокзала Красноярска, вы можете сесть на маршрутный автобус города: №9 или 50 и проехать 15 минут (в сторону центра) до остановки «Театр оперы и балета», далее пешком до гостиницы Ibis.

Стоимость такси из аэропорта варьируется от 800 до 1500 рублей.

По запросу могут быть организованы индивидуальные трансферы. Стоимость индивидуального трансфера на встречу аэропорт – гостиница.

Сбор группы происходит в день начала тура в фойе гостиницы Ibis (ул. Карла Маркса, 123) в 14:00.

Заселение в гостиницу возможно с 06:00.

В 14:00 мы отправляемся на обзорную экскурсию.

Гид встречает туристов. Телефоны гида будут переданы вам за 7 дней до тура.

Какая погода в Красноярске?

Климат Красноярска – резко континентальный.

В июне и июле – всё цветет, стабильная теплая погода, от +20С ночью, до +30С днем, возможны дожди и грозы. В национальном парке «Красноярские Столбы» можно встретить клещей, рекомендуем регулярно осматриваться и пользоваться репеллентами.

В августе до середины месяца обычно стоит теплая погода, а во второй половине уже начинает холодать. Ночи становятся прохладнее. В конце августа начинают меняться цвета, листья на деревьях становятся красными и желтыми.

Сентябрь богат различными красками. Преобладают красно-желто-зеленые тона. Обычно в начале сентября стоит теплая погода 15-20С, но ночи уже прохладные +10С. Во второй половине сентября возможны затяжные дожди, температура воздуха опускается до +5 С.

В октябре возможно выпадение первого снега. Средняя температура +5С.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
18 июня 2022
Тур прошёл замечательно. Куча положительных эмоций. Большая благодарность сотрудникам «Большой страны» и принимающей стороне за организацию тура!
о
19 июня 2022
групповая поездка из 24 туристов. Все в восторге от Сибири и от организации турью Сопровождающий-гид Инна покорила нас своими знаниями и уважением к туристам большое спасибо.
Н
9 авг 2021
Спасибо большое организаторам тура, все рганизованно, подуманно, насыщено по впечатлением. Отличное питание и проживание. Отдельная благодарность нашему гиду Татьяне и водителю Владимиру- они настоящие профессионалы. Мы счастливы.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красноярска

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры5-дневные турыНабережная🗽Популярные места

Похожие туры в Красноярске

Обзорная экскурсия по Красноярску на автомобиле
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Красноярску на автомобиле
Красноярск - это город, основанный еще в XVII веке. Здесь старинные здания соседствуют с современными постройками. Если
6 000 за всё до 3 чел.
Знакомство с Красноярском
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.9
17 отзывов
Очень популярно сейчас
Знакомство с Красноярском
Объехать город на машине, увидеть самое главное и услышать о вехах в «биографии» Сибири
4 июля
5 июля
6 июля
7 июля
5 000 за всё до 4 чел.
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.8
4 отзыва
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Увидеть выдающуюся плотину среди гор, посетить Дивногорск и забраться на утёс Царь-Рыбы
Завтра
2 июля
10 июля
17 июля
2 500 за 1 человека
Саянское созвездие Сибири: Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Valeriy
Valeriy
4.4
8 отзывов
Саянское созвездие Сибири: Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
Каждый житель России, не замечая, расплачиваясь в магазине, за товар держал
6 500 за всё до 3 чел.
Здравствуй, Красноярск
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Анатолий
Анатолий
5
37 отзывов
Здравствуй, Красноярск
Проследить основные вехи развития города и увидеть его знаковые места на авто-пешеходной экскурсии
29 июня
30 июня
1 июля
2 июля
5 000 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Красноярск за два часа
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.9
26 отзывов
Влюбиться в Красноярск за два часа
Познакомиться с лучшими местами города и услышать его историю от основания до современности
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
44003 960 за всё до 3 чел.
Красноярск, Дивногорск, ГЭС и «Бобровый лог» за один день
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
4 отзыва
Красноярск, Дивногорск, ГЭС и «Бобровый лог» за один день
Я покажу вам Красноярск со знаменитой смотровой площадки на караульной горе, проедем по самой первой построенной
от 8 800 за всё до 3 чел.
«Огни большого города» - вечерняя экскурсия по Красноярску
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Valeriy
Valeriy
5
2 отзыва
«Огни большого города» - вечерняя экскурсия по Красноярску
Приглашаю вас на автомобильную экскурсию по вечернему Красноярску. Ночью город преображается. Исчезает суета, дороги
4 500 за всё до 4 чел.
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
96 отзывов
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
История города и окрестностей в путешествии по самым популярным, знаковым и впечатляющим местам края
27 июня
30 июня
1 июля
7 июля
96008 640 за всё до 3 чел.
Визитная карточка Красноярска - «Столбы»
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Город-Сказка
Город-Сказка
Нет отзывов
Визитная карточка Красноярска - «Столбы»
Приехать в Красноярск и не сходить на Столбы - значит не получить полного впечатления о столице края
5 500 за всё до 3 чел.
«Морская» прогулка на яхте до залива Бирюса
6 часов
🛥 На яхте
Индивидуальная
Организатор экскурсии Саянское
Саянское
Нет отзывов
«Морская» прогулка на яхте до залива Бирюса
Богат и удивителен Красноярский край, ведь у него есть даже собственное море! Так
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
22 500 за 1 человека
Добро пожаловать в Красноярск
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.7
6 отзывов
Добро пожаловать в Красноярск
Главные достопримечательности, история и легенды сибирского города на обзорной экскурсии
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
3 500 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Красноярске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Красноярске
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ