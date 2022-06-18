Преимущества этого путешествия:
Самостоятельное прибытие в Красноярск.
Раннее заселение в гостиницу Ibis возможно с 06:00.
Завтрак в гостинице.
Отдых.
В 14:00 встреча в фойе гостиницы.
14:00 – 18:00 Обзорная экскурсия по Красноярску с посещением знаковых мест, в т.ч. часовни Параскевы Пятницы, площади Мира, проспекта Мира и Театральной площади.
Экскурсия в Краеведческий музей, по праву считающийся одним из лучших музеев истории и этнографии Сибири.
Размещение в гостинице Ibis 3*.
Завтрак в гостинице.
Завтрак в гостинице.
Выселение из гостиницы, вещи можно оставить в камере хранения.
08:30 Трансфер из гостиницы в национальный парк «Красноярские Столбы».
Автобус доставит вас до лесной избушки на кордоне «Нарым».
Встреча с проводником.
Экскурсия по Центральной группе скал (3 км пешком).
Вы увидите живописные скалы причудливой формы: Первый, Второй, Слоник, Дед, Львиные ворота, Перья и другие.
Обед и ужин в лесной избе проводника-столбиста с домашней кухней.
Размещение в гостевом домике национального парка «Красноярские Столбы».
Завтрак в гостинице, обед и ужин в избе столбиста.
Поход в заповедный район «Дикие Столбы».
Вы увидите Манскую стенку, Манскую Бабу и многое другое (до 7 км пешком).
Завтрак и обед в избе столбиста.
После обеда трансфер обратно в город, в гостиницу.
Размещение в гостинице Ibis 3*.
Завтрак и обед в избе столбиста.
Завтрак в гостинице.
10:00 – 18:00 Экскурсия загород Красноярска.
Проезжая по лесной дороге, можно насладиться величественным Енисеем.
Одна из самых полноводных рек не только России, но и мира, длиной в 4092 км, что больше, чем от Лондона до Москвы.
Остановка на смотровой площадке «Царь-Рыба», отсюда открывается великолепный вид на Енисей.
На площадке установлена скульптура осетра в реальную величину.
Это литературный герой Виктора Петровича Астафьева.
Также вы побываете на его родине в селе Овсянка.
Работники дома-музея с удовольствием расскажут о знаменитом писателе.
Вы узнаете о его образе жизни, увлечениях, творчестве.
Встреча с местными жителями Овсянки.
Осмотр плотины Красноярской ГЭС.
Это вторая по мощности ГЭС в России.
Вы сможете сфотографировать ГЭС с небольшой смотровой площадки на берегу Енисея.
А наши гиды расскажут об уникальных инженерных решениях, использованных при строительстве плотины.
Кульминацией дня станет водная часовая прогулка на катере по Красноярскому морю.
Размещение в гостинице Ibis 3*.
Завтрак в гостинице, обед в ресторане.
Завтрак в гостинице.
Завершение тура.
Самостоятельный отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостинице Ibis Krasnoyarsk 3* и в гостевых домиках национального парка «Красноярские Столбы».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|1-номестное размещение
|2-хместное размещение
|50 000
|36 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
На самолете вы прилетаете в Красноярск (аэропорт «Емельяново», расположен в 40-50 км от города). От аэропорта «Емельяново» до автовокзала можно добраться на проходящих рейсовых автобусах (стоимость проезда около 70 руб). Посадка/высадка пассажиров в международном аэропорту «Емельяново» осуществляется на отдельной остановке, расположенной на привокзальной площади в 50 метрах от Терминала №1 (терминала внутренних воздушных линий). Телефон справочной +7(391) 220-11-72.
Добравшись до автовокзала Красноярска, вы можете сесть на маршрутный автобус города: №9 или 50 и проехать 15 минут (в сторону центра) до остановки «Театр оперы и балета», далее пешком до гостиницы Ibis.
Стоимость такси из аэропорта варьируется от 800 до 1500 рублей.
По запросу могут быть организованы индивидуальные трансферы. Стоимость индивидуального трансфера на встречу аэропорт – гостиница.
Сбор группы происходит в день начала тура в фойе гостиницы Ibis (ул. Карла Маркса, 123) в 14:00.
Заселение в гостиницу возможно с 06:00.
В 14:00 мы отправляемся на обзорную экскурсию.
Гид встречает туристов. Телефоны гида будут переданы вам за 7 дней до тура.
Климат Красноярска – резко континентальный.
В июне и июле – всё цветет, стабильная теплая погода, от +20С ночью, до +30С днем, возможны дожди и грозы. В национальном парке «Красноярские Столбы» можно встретить клещей, рекомендуем регулярно осматриваться и пользоваться репеллентами.
В августе до середины месяца обычно стоит теплая погода, а во второй половине уже начинает холодать. Ночи становятся прохладнее. В конце августа начинают меняться цвета, листья на деревьях становятся красными и желтыми.
Сентябрь богат различными красками. Преобладают красно-желто-зеленые тона. Обычно в начале сентября стоит теплая погода 15-20С, но ночи уже прохладные +10С. Во второй половине сентября возможны затяжные дожди, температура воздуха опускается до +5 С.
В октябре возможно выпадение первого снега. Средняя температура +5С.