2 день

Природный парк «Ергаки»

Раннее прибытие в Минусинск, один из старинных городов Южной Сибири, основан в 1739 году, 58 км.

Расположен в центре обширной лесостепной Минусинской котловины, окруженной со всех сторон горами.

Отъезд в с. Ермаковское.

Отъезд в природный парк «Ергаки».

Неповторимая, необычная и такая разная - то притягательно-домашняя, то холодно-суровая, но всегда чарующая красота природных ландшафтов Ергаков, их аура уже давно стали притчей во языцех.

Именно эта красота и эта аура притягивают к ним бесчисленное количество поклонников, если не сказать - паломников.

Прибытие в Визит-центр природного парка.

Экскурсия по экологической тропе сибирского охотника, ведущая в особый мир, по законам которого жили и до сих пор живут люди, чей основной промысел - охота на пушного зверя.

Вы познакомитесь с бытом и традициями охотников начала XX века, техникой ведения промысла, старинными самоловами, насладитесь живописными ландшафтами.

После экскурсии отъезд на турбазу.

Размещение.

Обед.

Прогулка по территории парка.

Отдых.

Ужин.