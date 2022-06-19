Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур

Мы приглашаем Вас в удивительное путешествие по вкусам народов Енисейской Сибири. Вы пройдете путь, сотканный из вкусов

5
3 отзыва
Мы приглашаем Вас в удивительное путешествие по вкусам народов Енисейской Сибири. Вы пройдете путь, сотканный из вкусов и гастрономических впечатлений от Таймыра до Тувы.
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Ближайшие даты:
01
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • лучшие рестораны города удивят вас особым взглядом на сибирскую кухню в ее современной версии;
  • эксклюзивные блюда, рецепты которых с XVI века сохранили в своем быту староверы;
  • легенды о Енисее и Ангаре, рассказанные у костра, и минуты зачарованного созерцания воды, огня и звезд;
  • неизгладимые впечатления от поездки на катере по Енисею и Ангаре;
  • купание и пикник на острове Караульном, рыбная ловля, уха, приготовленная на костре.

Тур проводится под индивидуальный запрос в период с мая по сентябрь для групп от 6 человек.

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Красноярску

Самостоятельное прибытие в Красноярск, заселение в гостиницу с 06:00.

В 11:00 встреча в фойе гостиницы Ibis Krasnoyarsk, в центре Красноярска.

11:00 Обзорная экскурсия по городу.

Знакомство с Красноярском начнется с посещения главного символа города – часовни Параскевы Пятницы.

В ходе обзорной экскурсии вы посетите историческую часть города с его памятниками архитектуры XVIII-XIX веков, особняками сибирских купцов и меценатов, увидите памятник основателю города Андрею Дубенскому, Театральную площадь и многое другое.

13:00 Обед в ресторане «Хозяин тайги».

Изюминка меню ресторана «Хозяин Тайги» – авторские блюда из традиционных северных продуктов, деликатесы из дичи и первоклассного мяса.

Отдельного внимания заслуживает интерьер заведения, который выполнен в стиле альпийского шале и декорирован фотографиями и памятными вещами из архива съемочной группы кинофильма «Хозяин Тайги» и семьи Владимира Высоцкого.

Посещение фанпарка «Бобровый лог».

Подъем на канатно-кресельной дороге.

Небольшая пешая прогулка по восточной части национального парка «Красноярские Столбы».

Экскурсия на смотровую площадку «Царь-рыба» и Красноярскую ГЭС.

17:00 Гастрономическая программа в ресторане сибирской кухни Tunguska.

Ресторан Tunguska приглашает вас в удивительное путешествие по вкусам народов Енисейской Сибири, переосмысленным с точки зрения философии современной сибирской кухни.

Питание включено: завтрак в гостинице, обед и ужин в ресторанах города.

Протяженность: 50 км на автобусе.

Обзорная экскурсия по КрасноярскуОбзорная экскурсия по КрасноярскуОбзорная экскурсия по КрасноярскуОбзорная экскурсия по Красноярску
2 день
Турбаза «Рыбная заимка»

Выезд на турбазу «Рыбная заимка».

Экскурсия в село Барабаново.

Здесь расположены неповторимый объект культурного наследия.

Единственный сохранившийся за Уралом деревянный Храм, получивший название в честь Святой великомученицы Параскевы Пятницы, признанный̆ памятником архитектуры деревянного зодчества не только на территории Красноярского края, но и России.

Посещение села Сухобузимо.

Встреча с сибирскими казаками, осмотр подворий.

Обед сибирской кухни.

Прибытие на туристическую базу «Рыбная заимка».

База находится на берегу живописной реки Енисей.

База имеет все необходимое для тихого и спокойного отдыха: гостям предлагаются лодочные прогулки, оздоровительный досуг в бане, пикники на свежем воздухе.

База славится своей кухней, в меню гостям предложат блюда, рецепты которых с XVI века сохранили в своем быту староверы.

Ужин на террасе с дегустацией блюд из рыбы северных народов края (сугудая и строганины), домашних настоек и наливок.

Ночной костер.

Баня, купание в Енисее.

Питание включено: завтрак в гостинице, обед в семье, ужин на турбазе

Протяженность: 310 км на автобусе.

Турбаза «Рыбная заимка»Турбаза «Рыбная заимка»Турбаза «Рыбная заимка»Турбаза «Рыбная заимка»
3 день
Остров Караульный – Енисейск

Отдых на базе.

Водная экскурсия на катере на остров Караульный, к месту слияния Ангары и Енисея.

Солнечные ванны, прогулки по острову и пикник со свежей ухой и рыбой на гриле.

После обеда выезд в Енисейск.

Енисейск был основан как острог в 1619 году и, благодаря своему выгодному географическому положению, быстро стал экономическим центром Восточной Сибири.

Вплоть до второй половины XIX века здесь кипела торговля, велась масштабная добыча золота.

Сейчас в Енисейске насчитывается более ста памятников истории, культуры, архитектуры.

Многие из них отреставрированы к 400-летнему юбилею города.

В 1970 году Енисейск внесён в список 116 городов-памятников России.

Размещение в небольшой, уютной, традиционной гостинице «Горница»

Питание включено: завтрак на турбазе, обед-пикник, ужин в гостинице.

Протяженность: 75 км на автобусе.

Остров Караульный – ЕнисейскОстров Караульный – ЕнисейскОстров Караульный – ЕнисейскОстров Караульный – Енисейск
4 день
Музеи Енисейска

Экскурсия по Енисейску с посещением частных музеев.

Музей Рубанков – история его основания очень проста: в 2008 года житель Енисейска Виталий Ислентьев нашел в сарае у отца ящик со старыми деревянными инструментами и понял, что мастера покупают новые инструменты, а старые пропадают.

Так он и начал приобретать и реставрировать рубанки, которых в музее уже больше 1500.

Его коллекция несколько лет назад была внесена в книгу рекордов России и в книгу рекордов Гиннесса!

В коллекции музея не только русские рубанки, но и экземпляры из Германии, Франции и других стран Европы.

Среди экспонатов есть и простые деревянные инструменты, и настоящие раритеты – отмеченные знаками качества и с особенными, ценными ножами.

Музей «Фотоизба» – здесь вас ждут увлекательные экскурсии, посвященные истории города Енисейска, быту и судьбам его жителей.

Экскурсии проводят основатель «Фотоизбы» Петр Яковлевич и его супруга Надежда Петровна.

Уникальные экспонаты, исторические фотографии города, убранство дома и его подворье создают неповторимую атмосферу старины.

Артефакты заботливо собраны и отреставрированы самим хозяином.

После обеда выезд в Красноярск.

Завершающий ужин в баре «Булгаков».

Бар «Булгаков»новое гастрономическое досуговое место, в котором соединились уют и кухня ресторана с живой и веселой атмосферой dj-бара.

Питание включено: завтрак и обед в гостинице, ужин в ресторане.

Протяженность: 340 км на автобусе.

Музеи ЕнисейскаМузеи ЕнисейскаМузеи ЕнисейскаМузеи Енисейска
5 день
Отъезд

Завтрак в гостинице.

Завершение тура.

Самостоятельный отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на туристической базе. 

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

1-номестное размещение 2-хместное размещение
66 500 56 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание по маршруту
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
  • Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту, трансфер в гостиницу – 2 000 руб. (за легковую машину)
  • Алкогольные напитки
  • Страховка
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт, медицинская страховка);
  • удобная одежда для пеших прогулок и отдыха на природе в соответствии с сезоном.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

На самолете вы прилетаете в Красноярск (аэропорт «Емельяново», расположен в 40-50 км от города). От аэропорта «Емельяново» до автовокзала можно добраться на проходящих рейсовых автобусах (стоимость проезда около 70 руб). Посадка/высадка пассажиров в международном аэропорту «Емельяново» осуществляется на отдельной остановке, расположенной на привокзальной площади в 50 метрах от Терминала №1 (терминала внутренних воздушных линий). Телефон справочной +7(391) 220-11-72.

Добравшись до автовокзала Красноярска, вы можете сесть на маршрутный автобус города: №9 или 50 и проехать 15 минут (в сторону центра) до остановки «Театр оперы и балета», далее пешком до гостиницы Ibis.

Стоимость такси из аэропорта варьируется от 800 до 1500 рублей.

По запросу могут быть организованы индивидуальные трансферы. Стоимость индивидуального трансфера на встречу аэропорт – гостиница 2000 руб. (за легковую машину).

Сбор группы происходит в день начала тура в фойе гостиницы Ibis (ул. Карла Маркса, 123) в 11:00.

Заселение в гостиницу возможно с 06:00.

В 11:00 мы отправляемся на обзорную экскурсию.

Гид встречает туристов. Телефоны гида будут переданы вам за 7 дней до тура.

Какая погода в Красноярске?

Климат Красноярска – резко континентальный. В мае и июне – всё цветет, стабильная теплая погода, от +20С ночью, до +30С днем, возможны дожди и грозы. Сентябрь богат различными красками. Преобладают красно-желто-зеленые тона. Обычно в начале сентября стоит теплая погода +15-20С, но ночи уже прохладные +10С.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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19 июня 2022
групповая поездка из 24 туристов. Все в восторге от Сибири и от организации турью Сопровождающий-гид Инна покорила нас своими знаниями и уважением к туристам большое спасибо.
Н
9 авг 2021
Спасибо большое организаторам тура, все рганизованно, подуманно, насыщено по впечатлением. Отличное питание и проживание. Отдельная благодарность нашему гиду Татьяне и водителю Владимиру- они настоящие профессионалы. Мы счастливы.
Е
30 мар 2021
Большое спасибо нашему экскурсоводу Людмиле за интересные традиционные рассказы о местах, жизни и народностях, которые заселяли
эту Красноярскую землю много веков назад. Мы очень благодарны "Большой Стране"!

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