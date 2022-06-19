Мы приглашаем Вас в удивительное путешествие по вкусам народов Енисейской Сибири. Вы пройдете путь, сотканный из вкусов и гастрономических впечатлений от Таймыра до Тувы.

Тур проводится под индивидуальный запрос в период с мая по сентябрь для групп от 6 человек.

Программа тура по дням

1 день Обзорная экскурсия по Красноярску

Самостоятельное прибытие в Красноярск, заселение в гостиницу с 06:00. В 11:00 встреча в фойе гостиницы Ibis Krasnoyarsk, в центре Красноярска. 11:00 Обзорная экскурсия по городу. Знакомство с Красноярском начнется с посещения главного символа города – часовни Параскевы Пятницы. В ходе обзорной экскурсии вы посетите историческую часть города с его памятниками архитектуры XVIII-XIX веков, особняками сибирских купцов и меценатов, увидите памятник основателю города Андрею Дубенскому, Театральную площадь и многое другое. 13:00 Обед в ресторане «Хозяин тайги». Изюминка меню ресторана «Хозяин Тайги» – авторские блюда из традиционных северных продуктов, деликатесы из дичи и первоклассного мяса. Отдельного внимания заслуживает интерьер заведения, который выполнен в стиле альпийского шале и декорирован фотографиями и памятными вещами из архива съемочной группы кинофильма «Хозяин Тайги» и семьи Владимира Высоцкого. Посещение фанпарка «Бобровый лог». Подъем на канатно-кресельной дороге. Небольшая пешая прогулка по восточной части национального парка «Красноярские Столбы». Экскурсия на смотровую площадку «Царь-рыба» и Красноярскую ГЭС. 17:00 Гастрономическая программа в ресторане сибирской кухни Tunguska. Ресторан Tunguska приглашает вас в удивительное путешествие по вкусам народов Енисейской Сибири, переосмысленным с точки зрения философии современной сибирской кухни. Питание включено: завтрак в гостинице, обед и ужин в ресторанах города. Протяженность: 50 км на автобусе.

2 день Турбаза «Рыбная заимка»

Выезд на турбазу «Рыбная заимка». Экскурсия в село Барабаново. Здесь расположены неповторимый объект культурного наследия. Единственный сохранившийся за Уралом деревянный Храм, получивший название в честь Святой великомученицы Параскевы Пятницы, признанный̆ памятником архитектуры деревянного зодчества не только на территории Красноярского края, но и России. Посещение села Сухобузимо. Встреча с сибирскими казаками, осмотр подворий. Обед сибирской кухни. Прибытие на туристическую базу «Рыбная заимка». База находится на берегу живописной реки Енисей. База имеет все необходимое для тихого и спокойного отдыха: гостям предлагаются лодочные прогулки, оздоровительный досуг в бане, пикники на свежем воздухе. База славится своей кухней, в меню гостям предложат блюда, рецепты которых с XVI века сохранили в своем быту староверы. Ужин на террасе с дегустацией блюд из рыбы северных народов края (сугудая и строганины), домашних настоек и наливок. Ночной костер. Баня, купание в Енисее. Питание включено: завтрак в гостинице, обед в семье, ужин на турбазе Протяженность: 310 км на автобусе.

3 день Остров Караульный – Енисейск

Отдых на базе. Водная экскурсия на катере на остров Караульный, к месту слияния Ангары и Енисея. Солнечные ванны, прогулки по острову и пикник со свежей ухой и рыбой на гриле. После обеда выезд в Енисейск. Енисейск был основан как острог в 1619 году и, благодаря своему выгодному географическому положению, быстро стал экономическим центром Восточной Сибири. Вплоть до второй половины XIX века здесь кипела торговля, велась масштабная добыча золота. Сейчас в Енисейске насчитывается более ста памятников истории, культуры, архитектуры. Многие из них отреставрированы к 400-летнему юбилею города. В 1970 году Енисейск внесён в список 116 городов-памятников России. Размещение в небольшой, уютной, традиционной гостинице «Горница» Питание включено: завтрак на турбазе, обед-пикник, ужин в гостинице. Протяженность: 75 км на автобусе.

4 день Музеи Енисейска

Экскурсия по Енисейску с посещением частных музеев. Музей Рубанков – история его основания очень проста: в 2008 года житель Енисейска Виталий Ислентьев нашел в сарае у отца ящик со старыми деревянными инструментами и понял, что мастера покупают новые инструменты, а старые пропадают. Так он и начал приобретать и реставрировать рубанки, которых в музее уже больше 1500. Его коллекция несколько лет назад была внесена в книгу рекордов России и в книгу рекордов Гиннесса! В коллекции музея не только русские рубанки, но и экземпляры из Германии, Франции и других стран Европы. Среди экспонатов есть и простые деревянные инструменты, и настоящие раритеты – отмеченные знаками качества и с особенными, ценными ножами. Музей «Фотоизба» – здесь вас ждут увлекательные экскурсии, посвященные истории города Енисейска, быту и судьбам его жителей. Экскурсии проводят основатель «Фотоизбы» Петр Яковлевич и его супруга Надежда Петровна. Уникальные экспонаты, исторические фотографии города, убранство дома и его подворье создают неповторимую атмосферу старины. Артефакты заботливо собраны и отреставрированы самим хозяином. После обеда выезд в Красноярск. Завершающий ужин в баре «Булгаков». Бар «Булгаков» – новое гастрономическое досуговое место, в котором соединились уют и кухня ресторана с живой и веселой атмосферой dj-бара. Питание включено: завтрак и обед в гостинице, ужин в ресторане. Протяженность: 340 км на автобусе.

5 день Отъезд