Преимущества этого путешествия:
Тур проводится под индивидуальный запрос в период с мая по сентябрь для групп от 6 человек.
Самостоятельное прибытие в Красноярск, заселение в гостиницу с 06:00.
В 11:00 встреча в фойе гостиницы Ibis Krasnoyarsk, в центре Красноярска.
11:00 Обзорная экскурсия по городу.
Знакомство с Красноярском начнется с посещения главного символа города – часовни Параскевы Пятницы.
В ходе обзорной экскурсии вы посетите историческую часть города с его памятниками архитектуры XVIII-XIX веков, особняками сибирских купцов и меценатов, увидите памятник основателю города Андрею Дубенскому, Театральную площадь и многое другое.
13:00 Обед в ресторане «Хозяин тайги».
Изюминка меню ресторана «Хозяин Тайги» – авторские блюда из традиционных северных продуктов, деликатесы из дичи и первоклассного мяса.
Отдельного внимания заслуживает интерьер заведения, который выполнен в стиле альпийского шале и декорирован фотографиями и памятными вещами из архива съемочной группы кинофильма «Хозяин Тайги» и семьи Владимира Высоцкого.
Посещение фанпарка «Бобровый лог».
Подъем на канатно-кресельной дороге.
Небольшая пешая прогулка по восточной части национального парка «Красноярские Столбы».
Экскурсия на смотровую площадку «Царь-рыба» и Красноярскую ГЭС.
17:00 Гастрономическая программа в ресторане сибирской кухни Tunguska.
Ресторан Tunguska приглашает вас в удивительное путешествие по вкусам народов Енисейской Сибири, переосмысленным с точки зрения философии современной сибирской кухни.
Питание включено: завтрак в гостинице, обед и ужин в ресторанах города.
Протяженность: 50 км на автобусе.
Выезд на турбазу «Рыбная заимка».
Экскурсия в село Барабаново.
Здесь расположены неповторимый объект культурного наследия.
Единственный сохранившийся за Уралом деревянный Храм, получивший название в честь Святой великомученицы Параскевы Пятницы, признанный̆ памятником архитектуры деревянного зодчества не только на территории Красноярского края, но и России.
Посещение села Сухобузимо.
Встреча с сибирскими казаками, осмотр подворий.
Обед сибирской кухни.
Прибытие на туристическую базу «Рыбная заимка».
База находится на берегу живописной реки Енисей.
База имеет все необходимое для тихого и спокойного отдыха: гостям предлагаются лодочные прогулки, оздоровительный досуг в бане, пикники на свежем воздухе.
База славится своей кухней, в меню гостям предложат блюда, рецепты которых с XVI века сохранили в своем быту староверы.
Ужин на террасе с дегустацией блюд из рыбы северных народов края (сугудая и строганины), домашних настоек и наливок.
Ночной костер.
Баня, купание в Енисее.
Питание включено: завтрак в гостинице, обед в семье, ужин на турбазе
Протяженность: 310 км на автобусе.
Отдых на базе.
Водная экскурсия на катере на остров Караульный, к месту слияния Ангары и Енисея.
Солнечные ванны, прогулки по острову и пикник со свежей ухой и рыбой на гриле.
После обеда выезд в Енисейск.
Енисейск был основан как острог в 1619 году и, благодаря своему выгодному географическому положению, быстро стал экономическим центром Восточной Сибири.
Вплоть до второй половины XIX века здесь кипела торговля, велась масштабная добыча золота.
Сейчас в Енисейске насчитывается более ста памятников истории, культуры, архитектуры.
Многие из них отреставрированы к 400-летнему юбилею города.
В 1970 году Енисейск внесён в список 116 городов-памятников России.
Размещение в небольшой, уютной, традиционной гостинице «Горница»
Питание включено: завтрак на турбазе, обед-пикник, ужин в гостинице.
Протяженность: 75 км на автобусе.
Экскурсия по Енисейску с посещением частных музеев.
Музей Рубанков – история его основания очень проста: в 2008 года житель Енисейска Виталий Ислентьев нашел в сарае у отца ящик со старыми деревянными инструментами и понял, что мастера покупают новые инструменты, а старые пропадают.
Так он и начал приобретать и реставрировать рубанки, которых в музее уже больше 1500.
Его коллекция несколько лет назад была внесена в книгу рекордов России и в книгу рекордов Гиннесса!
В коллекции музея не только русские рубанки, но и экземпляры из Германии, Франции и других стран Европы.
Среди экспонатов есть и простые деревянные инструменты, и настоящие раритеты – отмеченные знаками качества и с особенными, ценными ножами.
Музей «Фотоизба» – здесь вас ждут увлекательные экскурсии, посвященные истории города Енисейска, быту и судьбам его жителей.
Экскурсии проводят основатель «Фотоизбы» Петр Яковлевич и его супруга Надежда Петровна.
Уникальные экспонаты, исторические фотографии города, убранство дома и его подворье создают неповторимую атмосферу старины.
Артефакты заботливо собраны и отреставрированы самим хозяином.
После обеда выезд в Красноярск.
Завершающий ужин в баре «Булгаков».
Бар «Булгаков» – новое гастрономическое досуговое место, в котором соединились уют и кухня ресторана с живой и веселой атмосферой dj-бара.
Питание включено: завтрак и обед в гостинице, ужин в ресторане.
Протяженность: 340 км на автобусе.
Завтрак в гостинице.
Завершение тура.
Самостоятельный отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на туристической базе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|1-номестное размещение
|2-хместное размещение
|66 500
|56 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
На самолете вы прилетаете в Красноярск (аэропорт «Емельяново», расположен в 40-50 км от города). От аэропорта «Емельяново» до автовокзала можно добраться на проходящих рейсовых автобусах (стоимость проезда около 70 руб). Посадка/высадка пассажиров в международном аэропорту «Емельяново» осуществляется на отдельной остановке, расположенной на привокзальной площади в 50 метрах от Терминала №1 (терминала внутренних воздушных линий). Телефон справочной +7(391) 220-11-72.
Добравшись до автовокзала Красноярска, вы можете сесть на маршрутный автобус города: №9 или 50 и проехать 15 минут (в сторону центра) до остановки «Театр оперы и балета», далее пешком до гостиницы Ibis.
Стоимость такси из аэропорта варьируется от 800 до 1500 рублей.
По запросу могут быть организованы индивидуальные трансферы. Стоимость индивидуального трансфера на встречу аэропорт – гостиница 2000 руб. (за легковую машину).
Сбор группы происходит в день начала тура в фойе гостиницы Ibis (ул. Карла Маркса, 123) в 11:00.
Заселение в гостиницу возможно с 06:00.
В 11:00 мы отправляемся на обзорную экскурсию.
Гид встречает туристов. Телефоны гида будут переданы вам за 7 дней до тура.
Климат Красноярска – резко континентальный. В мае и июне – всё цветет, стабильная теплая погода, от +20С ночью, до +30С днем, возможны дожди и грозы. Сентябрь богат различными красками. Преобладают красно-желто-зеленые тона. Обычно в начале сентября стоит теплая погода +15-20С, но ночи уже прохладные +10С.