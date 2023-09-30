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Авторский тур
4 дня
Ергаки. Каменный город
Начало: Россия, Красноярск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Саянские просторы. Экскурсионно-пеший тур
Начало: г. Красноярск
1 авг в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
Начало: г. Красноярск
2 июля в 10:00
15 июля в 10:00
140 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Выходные в Красноярске
Начало: Г. Красноярск
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Начало: г. Красноярск
9 июля в 10:00
6 авг в 10:00
76 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Начало: г. Норильск
3 июля в 10:00
23 июля в 10:00
158 700₽ за человека
Авторский тур
12 дней
От Норильска до Красноярска по Енисею
Начало: г. Норильск
27 июня в 10:00
5 авг в 10:00
130 400₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Начало: Красноярск
9 июля в 10:00
16 июля в 10:00
147 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Сибирские Жемчужины: Енисейск - Шушенское
Начало: Россия, Красноярск
21 июля в 10:00
120 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Сибирские Жемчужины: Шушенское - Енисейск. 11 дней
Начало: Россия, Красноярск
2 авг в 10:00
110 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимний тур в Красноярск
Начало: г. Красноярск
3 янв в 10:00
63 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Начало: Россия, Красноярский край, Норильск
1 июля в 10:00
2 авг в 10:00
99 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаврина30 сентября 2023Ергаки. Ночь у ПараболыВсё Супер!!!
- ААлина28 сентября 2023Ергаки. Ночь у ПараболыЕсли под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
- ННадежда13 сентября 2023Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия!
- ННадежда13 сентября 2023Прекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданным и очень приятным был
- ММарина8 сентября 2023Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
- ММарина8 сентября 2023Круиз по ЕнисеюНаш круиз по Енисею состоялся в августе. Это просто подарок судьбы. Масса впечатлений! Особенно эта поездка будет полезна жителям крупных городов. Это совсем другой мир. Рекомендую однозначно.
- ААнтонина4 сентября 2023Круиз по ЕнисеюУважаемые сотрудники турфирмы " Большая страна"Благодарю вас за организацию поездки"круиз по Енисею" Очень интересная как в плане отдыха так и
- ААндрей30 августа 2023Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей
- ААндрей30 августа 2023Очень интересно и разнообразно, города, музеи, природа Енисея, отличные гостиницы и питание.
- ССофья30 августа 2023Здравствуйте, поездка прошла отлично! Спасибо большое
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «На автобусе»
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