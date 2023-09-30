Туры на автобусе в Красноярске

Найдено 12 туров в категории «На автобусе» в Красноярске, цены от 16 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ергаки. Каменный город
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Ергаки. Каменный город
Начало: Россия, Красноярск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 500 за человека
Саянские просторы. Экскурсионно-пеший тур
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Саянские просторы. Экскурсионно-пеший тур
Начало: г. Красноярск
1 авг в 10:00
110 000 за человека
Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
Начало: г. Красноярск
2 июля в 10:00
15 июля в 10:00
140 000 за человека
Выходные в Красноярске
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Выходные в Красноярске
Начало: Г. Красноярск
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
49 000 за человека
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Начало: г. Красноярск
9 июля в 10:00
6 авг в 10:00
76 000 за человека
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Начало: г. Норильск
3 июля в 10:00
23 июля в 10:00
158 700 за человека
От Норильска до Красноярска по Енисею
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
От Норильска до Красноярска по Енисею
Начало: г. Норильск
27 июня в 10:00
5 авг в 10:00
130 400 за человека
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Начало: Красноярск
9 июля в 10:00
16 июля в 10:00
147 000 за человека
Сибирские Жемчужины: Енисейск - Шушенское
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Сибирские Жемчужины: Енисейск - Шушенское
Начало: Россия, Красноярск
21 июля в 10:00
120 500 за человека
Сибирские Жемчужины: Шушенское - Енисейск. 11 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Сибирские Жемчужины: Шушенское - Енисейск. 11 дней
Начало: Россия, Красноярск
2 авг в 10:00
110 500 за человека
Зимний тур в Красноярск
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимний тур в Красноярск
Начало: г. Красноярск
3 янв в 10:00
63 000 за человека
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Начало: Россия, Красноярский край, Норильск
1 июля в 10:00
2 авг в 10:00
99 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Маврина
    30 сентября 2023
    Ергаки. Ночь у Параболы
    Всё Супер!!!
    Всё Супер!!!
  • А
    Алина
    28 сентября 2023
    Ергаки. Ночь у Параболы
    Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
    Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
  • Н
    Надежда
    13 сентября 2023
    Сибирские Жемчужины: Енисейск - Шушенское
    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия!
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    Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!

    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое
  • Н
    Надежда
    13 сентября 2023
    Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
    Прекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданным и очень приятным был
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    пикник на острове Ангары. Очень понравился Енисейск и Красноярск. Люди живут там открытые и сердечные, говорят на правильном русском языке (без всяких слов- паразитов). Очень понравились Алена(наш гид), Вадим (капитан судна на Ламу), экскурсовод в Енисейске. Что улучшить: не стоит водить людей под проливным дождем на экскурсии по городу Норильск(лучше повозить в такую погоду в автобусе) Экскурсовод в Красноярске был мало интересен. А в целом, прекрасное путешествие!

    Прекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданным
  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Сибирские Жемчужины: Енисейск - Шушенское
    Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Круиз по Енисею
    Наш круиз по Енисею состоялся в августе. Это просто подарок судьбы. Масса впечатлений! Особенно эта поездка будет полезна жителям крупных городов. Это совсем другой мир. Рекомендую однозначно.
  • А
    Антонина
    4 сентября 2023
    Круиз по Енисею
    Уважаемые сотрудники турфирмы " Большая страна"Благодарю вас за организацию поездки"круиз по Енисею" Очень интересная как в плане отдыха так и
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    познавательности. Столько увидели и узнали. Неповторимой красотой налюбовались. Особая Благодарность гиду Анне Николаевне. Это Исключительно деликатный и многознающий человек. Берегите ее! Возможно больше следует благодарить принимающую сторону за четкость организации и увлекательность экскурсий даже с проведением маленьких шоу. Но обращаясь к вам я надеюсь что все будет озвучено по адресу. Еще раз спасибо всем организаторам круиза. С уважением Антонина Достовалова

  • А
    Андрей
    30 августа 2023
    Сибирские Жемчужины: Енисейск - Шушенское
    Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей
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    работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.

  • А
    Андрей
    30 августа 2023
    От Норильска до Красноярска по Енисею
    Очень интересно и разнообразно, города, музеи, природа Енисея, отличные гостиницы и питание.
  • С
    Софья
    30 августа 2023
    Ергаки. Каменный город
    Здравствуйте, поездка прошла отлично! Спасибо большое

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «На автобусе»

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