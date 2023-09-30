М Маврина Ергаки. Ночь у Параболы Всё Супер!!!

А Алина Ергаки. Ночь у Параболы Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!

Н Надежда Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана Прекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданным и очень приятным был пикник на острове Ангары. Очень понравился Енисейск и Красноярск. Люди живут там открытые и сердечные, говорят на правильном русском языке (без всяких слов- паразитов). Очень понравились Алена(наш гид), Вадим (капитан судна на Ламу), экскурсовод в Енисейске. Что улучшить: не стоит водить людей под проливным дождем на экскурсии по городу Норильск(лучше повозить в такую погоду в автобусе) Экскурсовод в Красноярске был мало интересен. А в целом, прекрасное путешествие!

Н Надежда Сибирские Жемчужины: Енисейск - Шушенское Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия! Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!

М Марина Сибирские Жемчужины: Енисейск - Шушенское Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!

М Марина Круиз по Енисею Наш круиз по Енисею состоялся в августе. Это просто подарок судьбы. Масса впечатлений! Особенно эта поездка будет полезна жителям крупных городов. Это совсем другой мир. Рекомендую однозначно.

А Антонина Круиз по Енисею Уважаемые сотрудники турфирмы " Большая страна"Благодарю вас за организацию поездки"круиз по Енисею" Очень интересная как в плане отдыха так и познавательности. Столько увидели и узнали. Неповторимой красотой налюбовались. Особая Благодарность гиду Анне Николаевне. Это Исключительно деликатный и многознающий человек. Берегите ее! Возможно больше следует благодарить принимающую сторону за четкость организации и увлекательность экскурсий даже с проведением маленьких шоу. Но обращаясь к вам я надеюсь что все будет озвучено по адресу. Еще раз спасибо всем организаторам круиза. С уважением Антонина Достовалова

А Андрей Сибирские Жемчужины: Енисейск - Шушенское Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.

А Андрей От Норильска до Красноярска по Енисею Очень интересно и разнообразно, города, музеи, природа Енисея, отличные гостиницы и питание.