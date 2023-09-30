Авторские туры в Красноярске

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Россия, Красноярский край, Норильск
1 июля
2 авг
10 авг
26 авг
99 000 за человека
Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки
Россия, Красноярск, Качинская улица
21 июня
5 июля
19 июля
2 авг
22 500 за человека
Рыбалка на Тайменя
Авторский тур
8 дней
Рыбалка на Тайменя
Красноярский край Туруханский район п. Келлог
11 июня
18 июня
25 июня
2 июля
150 000 за человека
Зимний тур по рекам Сибири
Авторский тур
7 дней
Зимний тур по рекам Сибири
Россия, Красноярский край, Туруханский район, посе...
67 000 за человека
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
г. Норильск
3 июля
23 июля
22 авг
158 700 за человека
Выходные в Красноярске
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Выходные в Красноярске
г. Красноярск
9 мая
8 июня
20 июня
4 июля
49 000 за человека
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красноярск
9 июля
16 июля
147 000 за человека
Сибирские Жемчужины: Енисейск - Шушенское
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Сибирские Жемчужины: Енисейск - Шушенское
Россия, Красноярск
21 июля
120 500 за человека
Сибирские Жемчужины: Шушенское - Енисейск. 11 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Сибирские Жемчужины: Шушенское - Енисейск. 11 дней
Россия, Красноярск
2 авг
110 500 за человека
Саянские просторы. Экскурсионно-пеший тур
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Саянские просторы. Экскурсионно-пеший тур
г. Красноярск
1 авг
110 000 за человека
Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
г. Красноярск
4 июня
2 июля
15 июля
23 июля
140 000 за человека
От Норильска до Красноярска по Енисею
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
От Норильска до Красноярска по Енисею
г. Норильск
27 июня
5 авг
10 авг
130 400 за человека
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
г. Красноярск
9 июля
6 авг
17 сен
76 000 за человека
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
🚁 На вертолёте
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Россия, Красноярск
5 июля
27 июля
18 авг
от 520 100 за человека
Ергаки. Каменный город
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Ергаки. Каменный город
Россия, Красноярск
13 июня
20 июня
27 июня
4 июля
от 16 500 за человека
Рыбалка на реках Сибири
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Рыбалка на реках Сибири
Россия, Красноярск
28 июня
5 июля
12 июля
19 июля
130 000 за человека
Зимний тур в Красноярск
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимний тур в Красноярск
г. Красноярск
5 янв
63 000 за человека
Восхождение на Борус в Саянах
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Восхождение на Борус в Саянах
Красноярск
2 янв
16 000 за человека

Что посмотреть в Красноярске на экскурсиях?

Сам город очень красивый. В нем гармонично сочетаются рукотворные сооружения и природа. Мосты, набережная, речной вокзал, горнолыжные трассы, парки и аттракционы – все это есть в Красноярске. Богатства края – это реки, горы и леса. Благодаря дарам тайги появилось известное лакомство – сибирский мед с кедровыми орехами. Продукт можно купить в Красноярске или на выездных экскурсиях

Местные экскурсоводы

Перед отдыхом удобно заранее составить список мест для обязательного посещения. Если дата поездки известна наверняка, можно забронировать экскурсионный тур заранее. На экскурсиях в Красноярске и турах по краю вы можете узнать об истории, традициях и достопримечательностях этой части Сибири. Гиды, в свою очередь, посоветуют, где купить местные лакомства и сувениры по удобной цене

Последние отзывы на туры

  • М
    Маврина
    30 сентября 2023
    Ергаки. Ночь у Параболы
    Всё Супер!!!
    Всё Супер!!!
  • А
    Алина
    28 сентября 2023
    Ергаки. Ночь у Параболы
    Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
    Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
  • Н
    Надежда
    13 сентября 2023
    Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
    Прекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданным и очень приятным был пикник на острове Ангары. Очень понравился Енисейск и Красноярск. Люди живут там открытые и сердечные, говорят на правильном русском языке (без всяких слов- паразитов). Очень понравились Алена(наш гид), Вадим (капитан судна на Ламу), экскурсовод в Енисейске. Что улучшить: не стоит водить людей под проливным дождем на экскурсии по городу Норильск(лучше повозить в такую погоду в автобусе) Экскурсовод в Красноярске был мало интересен. А в целом, прекрасное путешествие!
    Прекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданным
  • Н
    Надежда
    13 сентября 2023
    Сибирские Жемчужины: Енисейск - Шушенское
    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия! Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!
    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое
  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Сибирские Жемчужины: Енисейск - Шушенское
    Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Круиз по Енисею
    Наш круиз по Енисею состоялся в августе. Это просто подарок судьбы. Масса впечатлений! Особенно эта поездка будет полезна жителям крупных городов. Это совсем другой мир. Рекомендую однозначно.
  • А
    Антонина
    4 сентября 2023
    Круиз по Енисею
    Уважаемые сотрудники турфирмы " Большая страна"Благодарю вас за организацию поездки"круиз по Енисею" Очень интересная как в плане отдыха так и познавательности. Столько увидели и узнали. Неповторимой красотой налюбовались. Особая Благодарность гиду Анне Николаевне. Это Исключительно деликатный и многознающий человек. Берегите ее! Возможно больше следует благодарить принимающую сторону за четкость организации и увлекательность экскурсий даже с проведением маленьких шоу. Но обращаясь к вам я надеюсь что все будет озвучено по адресу. Еще раз спасибо всем организаторам круиза. С уважением Антонина Достовалова
  • А
    Андрей
    30 августа 2023
    Сибирские Жемчужины: Енисейск - Шушенское
    Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.
  • А
    Андрей
    30 августа 2023
    От Норильска до Красноярска по Енисею
    Очень интересно и разнообразно, города, музеи, природа Енисея, отличные гостиницы и питание.
  • С
    Софья
    30 августа 2023
    Ергаки. Каменный город
    Здравствуйте, поездка прошла отлично! Спасибо большое

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску

Самые популярные туры в Красноярске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 18
  1. Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
  2. Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки
  3. Рыбалка на Тайменя
  4. Зимний тур по рекам Сибири
  5. Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Сколько стоит тур в Красноярске в апреле 2024
Сейчас в Красноярске можно забронировать 18 авторских туров от 16 000 ₽ до 520 100 ₽. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Готовы исследовать Красноярск? Наш сайт — ваш путеводитель по лучшим турм г. Красноярск. Здесь вы найдете туры для гостей города, которые позволят вам открыть все его тайны и красоты. Проверьте цены на экскурсионные туры в Красноярске 2024 и выберите идеальный вариант для вашего следующего приключения. Бронируйте сейчас и гарантируйте себе незабываемые впечатления!
All Airlines
ХорошоТам