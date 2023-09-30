Сам город очень красивый. В нем гармонично сочетаются рукотворные сооружения и природа. Мосты, набережная, речной вокзал, горнолыжные трассы, парки и аттракционы – все это есть в Красноярске.
Богатства края – это реки, горы и леса. Благодаря дарам тайги появилось известное лакомство – сибирский мед с кедровыми орехами. Продукт можно купить в Красноярске или на выездных экскурсиях
Местные экскурсоводы
Перед отдыхом удобно заранее составить список мест для обязательного посещения. Если дата поездки известна наверняка, можно забронировать экскурсионный тур заранее. На экскурсиях в Красноярске и турах по краю вы можете узнать об истории, традициях и достопримечательностях этой части Сибири. Гиды, в свою очередь, посоветуют, где купить местные лакомства и сувениры по удобной цене
Последние отзывы на туры
М
Маврина
30 сентября 2023
Ергаки. Ночь у Параболы
Всё Супер!!!
А
Алина
28 сентября 2023
Ергаки. Ночь у Параболы
Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
Прекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданным и очень приятным был пикник на острове Ангары. Очень понравился Енисейск и Красноярск. Люди живут там открытые и сердечные, говорят на правильном русском языке (без всяких слов- паразитов). Очень понравились Алена(наш гид), Вадим (капитан судна на Ламу), экскурсовод в Енисейске. Что улучшить: не стоит водить людей под проливным дождем на экскурсии по городу Норильск(лучше повозить в такую погоду в автобусе) Экскурсовод в Красноярске был мало интересен. А в целом, прекрасное путешествие!
Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия! Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!
Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
М
Марина
8 сентября 2023
Круиз по Енисею
Наш круиз по Енисею состоялся в августе. Это просто подарок судьбы.
Масса впечатлений! Особенно эта поездка будет полезна жителям крупных городов. Это совсем другой мир. Рекомендую однозначно.
А
Антонина
4 сентября 2023
Круиз по Енисею
Уважаемые сотрудники турфирмы " Большая страна"Благодарю вас за организацию поездки"круиз по Енисею" Очень интересная как в плане отдыха так и познавательности. Столько увидели и узнали. Неповторимой красотой налюбовались. Особая Благодарность гиду Анне Николаевне. Это Исключительно деликатный и многознающий человек. Берегите ее!
Возможно больше следует благодарить принимающую сторону за четкость организации и увлекательность экскурсий даже с проведением маленьких шоу. Но обращаясь к вам я надеюсь что все будет озвучено по адресу. Еще раз спасибо всем организаторам круиза. С уважением Антонина Достовалова
Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.
Сейчас в Красноярске можно забронировать 18 авторских туров от 16 000 ₽ до 520 100 ₽. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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