Северный дуэт: Выборг - Приозерск
Экскурсионный тур «Северный дуэт: Выборг - Приозерск» на 2 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
12 июл в 10:00
9 авг в 10:00
от 10 400 ₽ за человека
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5%
Осенний северный дуэт. Приозерск и Выборг
Экскурсионный тур «Осенний северный дуэт. Приозерск и Выборг» на 2 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
18 окт в 10:00
от 10 400 ₽
11 000 ₽ за человека
Детский сплав по реке Вуокса
Начало: Ленинградская область, Приозерск
28 июн в 10:00
12 июл в 10:00
от 15 800 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна21 мая 2025Выдается все необходимое для похода, простроено очень вкусное меню! Организация приготовления пищи на высоте!
- ТТатьяна15 мая 2025Организация на должном уровне.
- ЕЕлена15 мая 2025Масса приятных впечатлений осталась после тура. Освежились в памяти исторические события. Весенние пейзажи порадовали глаза и сердце. Какая замечательная у нас Родина!
- ЕЕкатерина15 мая 2025Спасибо! Всем довольны! Оперативно!
- РРадик13 мая 2025Заманили трансфером из Питера. Большой микрик доставил до базы с остановкой в Приозерске. Питание на уровне (кускус не зашёл). В целом все понравилось, кроме долгого ожидания всех участников ранним питерским утром.
- SSergey13 мая 2025Люди это основа, спасибо гиду Екатерине, координатору и всем участника!
Ответы на вопросы от путешественников по Приозерску в категории «2-дневные туры»
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