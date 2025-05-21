Двухдневные экскурсионные туры Приозерска

Найдено 3 тура в категории «2-дневные туры» в Приозерске, цены от 10 400 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Северный дуэт: Выборг - Приозерск
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Северный дуэт: Выборг - Приозерск
Экскурсионный тур «Северный дуэт: Выборг - Приозерск» на 2 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
12 июл в 10:00
9 авг в 10:00
от 10 400 ₽ за человека
Осенний северный дуэт. Приозерск и Выборг
На автобусе
2 дня
-
5%
3 отзыва
Осенний северный дуэт. Приозерск и Выборг
Экскурсионный тур «Осенний северный дуэт. Приозерск и Выборг» на 2 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
18 окт в 10:00
от 10 400 ₽11 000 ₽ за человека
Детский сплав по реке Вуокса
2 дня
3 отзыва
Детский сплав по реке Вуокса
Начало: Ленинградская область, Приозерск
28 июн в 10:00
12 июл в 10:00
от 15 800 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Приозерску в категории «2-дневные туры»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Северный дуэт: Выборг - Приозерск
  2. Осенний северный дуэт. Приозерск и Выборг
  3. Детский сплав по реке Вуокса
Сколько стоит тур в Приозерске в июне 2025
Сейчас в Приозерске в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 10 400 до 15 800 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Приозерске на 2025 год по теме «2-дневные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 10400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август