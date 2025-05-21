А Анна Детский сплав по реке Вуокса Выдается все необходимое для похода, простроено очень вкусное меню! Организация приготовления пищи на высоте!

Т Татьяна Северный дуэт: Выборг - Приозерск Организация на должном уровне.

Е Елена Северный дуэт: Выборг - Приозерск Масса приятных впечатлений осталась после тура. Освежились в памяти исторические события. Весенние пейзажи порадовали глаза и сердце. Какая замечательная у нас Родина!

Е Екатерина Северный дуэт: Выборг - Приозерск Спасибо! Всем довольны! Оперативно!

Р Радик Детский сплав по реке Вуокса Заманили трансфером из Питера. Большой микрик доставил до базы с остановкой в Приозерске. Питание на уровне (кускус не зашёл). В целом все понравилось, кроме долгого ожидания всех участников ранним питерским утром.