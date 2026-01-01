На
Программа тура по дням
Приключения начинаются
Встречаемся на железнодорожной станции Приозерск. Идём до лодочной станции, которая находится прямо у вокзала, получаем байдарки, спасжилеты и проходим инструктаж.
Садимся в байдарки и идём среди островов до нашей стоянки.
После вкусного обеда отправляемся на поиски клада!
Завершением дня будет уютный вечер у костра с видом на закатную Вуоксу, чтение для детей сказов и легенд.
- Километраж дня 6-10 км
- Перекус, обед, ужин
- Ночевка в палатке
- Поиски клада, творчество
Увлекательный путь домой
Начинаем утро с бодрящей зарядки и вкусного завтрака.
В этот день будет много творчества и увлекательных мастер-классов! Желающие могут прогуляться на байдарке вокруг острова.
Днём готовим обед, набираемся сил, собираем лагерь и отправляемся в обратный путь.
Гребём вдоль островов Вуоксы, поём песни. Если останется время и силы, дойдём до знаменитого «Красного Стула».
Прибываем на станцию, разгружаем вещи и собираемся на электричку. Мы прекрасно провели время и даже нашли новых друзей! Обещаем друг другу, что ещё встретимся!
- Километраж дня 6-10 км
- Завтрак, обед, перекус
- Творчество и МК
*Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Спать будем в палатке. Размещение по семьям.
Если вы указываете в анкете, что вам необходима палатка турклуба, её вам привезут на место старта со всем остальным клубным снаряжением.
Бесплатно предоставляются палатки трехместные/четырёхместные. Если вы хотите для себя двухместную палатку — вам необходимо оформить и оплатить её в нашем прокате.
Вес трёшки — 3,55 кг.
Вес двушки — 2,99 кг.
Варианты проживания
Проживание в палатках
Тур предусматривает проживание в палатке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультации по всем вопросам подготовки и снаряжения
- Прокат байдарок
- Прокат моторной лодки сопровождения
- Прокат спасжилетов, весел (детские, взрослые)
- Прокат гермомешка
- Вкусное походное питание (два перекуса, два обеда, ужин, завтрак)
- Забронированная заранее стоянка для группы
- Обустройство лагеря и прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, пилы, топоры и т. д.)
- Организация досуга в лагере (поиски клада, творческие мастер-классы, программа «юный турист»)
- Дополнительные расходы (дрова, вывоз мусора, мытье байдарки в конце маршрута)
- Групповая страховка
- Регистрация группы в МЧС
- Забота двух семейных инструкторов
- Групповая аптечка
- Детская групповая аптечка
Что не входит в цену
- Проезд до ж/д станции Приозерск и обратно
- Прокат личного снаряжения (спальник, пенка, рюкзак)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Правильно подобранная одежда ― залог хорошего настроения для вас с вашего ребенка. Собирайтесь по списку, приведенному ниже, но всегда делайте поправку на погоду! Если жарко, возьмите побольше воды и солнцезащитного крема; если прохладно ― дополнительный слой сухой одежды, дождевик.
Обычно так: комплект вещей для похода в байдарке, который может стать мокрым, и комплект сухой одежды для приезда/отъезда и нахождении на берегу.
Рекомендуется взять отдельную обувь специально для воды ― кроксы, сандалии, коралловые тапочки, детям ― резиновые сапоги, сандали. Перед погрузкой упаковываем вещи в пакеты и гермомешки, можно привезти их с собой в рюкзаке или спортивной сумке, дорожный чемодан не подойдёт.
Можно взять легкий перекус в байдарку (фрутоняня в тюбике, сухофрукты, орешки). Не забываем КМЛ (кружка, миска, ложка)!
Если остались вопросы, что взять с собой ― напишите нам, мы вас проконсультируем.
Снаряжение:
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник летний (температура комфорта +5*С - +15* С);
- сидушка туристическая;
- фонарик налобный светодиодный;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- шорты;
- носки или термоноски;
- термоноски теплые;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховка (теплая куртка);
- перчатки рабочие;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- шлёпки/кроксы/сандали;
- кроссовки;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- паспорт;
- термос;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- медицинский полис;
- детская индивидуальная аптечка;
- средство от комаров;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить
- фотоаппарат;
- телефон;
- гермомешок.
Как организовано питание?
В нашем походе организовано походное питание (в субботу — перекус, обед и ужин, в воскресенье — завтрак, обед и перекус).
Дополнительную еду можно не брать (только если какие-то ништячки, без которых совсем жизнь не в радость). Обязательно возьмите с собой бутылочку воды! Для готовки кипятим воду из реки Вуокса.
В каждый обед и ужин добавляется тушёнка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества. Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в котле окажется мясо.
Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушёные бобовые и т. п.). Мы также учтём все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным перед готовкой.
Приготовлением еды занимаются участники под чутким руководством инструктора. На каждое дежурство гид назначит группу из 3-5 человек.
Если на машине?
Доезжаете до лодочной станции, там есть платная парковка. О парковке мы сообщим заранее и сможем для вас ее забронировать. Либо можно оставить машину на площади в Приозерске.
Какие байдарки?
В большинстве выездов ― это Вуокса 3, либо Ладога 2. Комфортные байдарки, устойчивые, вместительные.
Есть юбки (закрывают отсек, где вы сидите), детские и взрослые весла, взрослые и детские (от 5 лет) спасательные жилеты.
Можно ли с детьми более младшего возраста?
Программа рассчитана на детей от 5 лет, если вашему ребёнку меньше, то ему может быть тяжеловато усидеть в байдарке долгое время.
Предполагается, что всем детям от 5 лет мы выдадим весло, и они займут почётное место в отсеки байдарки! Да, у нас есть запасной вариант: с нами на протяжении пути к стоянке будет лодка сопровождения и можно воспользоваться ею, посадив туда ребёнка с родителем.
И на время активностей в лагере с ребёнком должен находятся кто‑то из родителей (то есть отдать ребёнка на игру или творчество и уйти по своим делам не получится). Если вы готовы к таким условиям — мы с удовольствием вас примем.