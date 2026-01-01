Мои заказы

Семейный сплав на байдарках по реке Вуокса: квест и походная баня

Семейный сплав на байдарках по реке Вуокса
Уникальная возможность отправиться в водное семейное приключение по р. Вуокса — с байдарками, островами, играми и походной баней. Это не просто сплав, а путешествие, где дети становятся исследователями и капитанами.

На
читать дальшеуменьшить

воде мы всегда под присмотром: группу сопровождает моторная лодка, которая находится рядом на протяжении всего маршрута. В лагере — уют, костёр и вечерние истории.

Отдельная часть маршрута — походная баня на берегу: прогреться после дня на воде, попариться и перезагрузиться. Формат идеально подходит для семей с детьми от 5 лет: безопасно, интересно и без перегрузок. Здесь не нужен опыт — важно желание провести время вместе и попробовать новое. Детям от 5 до 12 лет стоимость 15 800 ₽. Не суммируется с другими скидками.

Семейный сплав на байдарках по реке Вуокса: квест и походная баняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Семейный сплав на байдарках по реке Вуокса: квест и походная баняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Семейный сплав на байдарках по реке Вуокса: квест и походная баняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Приключения начинаются

Встречаемся на железнодорожной станции Приозерск. Идём до лодочной станции, которая находится прямо у вокзала, получаем байдарки, спасжилеты и проходим инструктаж.

Садимся в байдарки и идём среди островов до нашей стоянки.

После вкусного обеда отправляемся на поиски клада!

Завершением дня будет уютный вечер у костра с видом на закатную Вуоксу, чтение для детей сказов и легенд.

  • Километраж дня 6-10 км
  • Перекус, обед, ужин
  • Ночевка в палатке
  • Поиски клада, творчество
Приключения начинаютсяПриключения начинаютсяПриключения начинаются
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Увлекательный путь домой

Начинаем утро с бодрящей зарядки и вкусного завтрака.

В этот день будет много творчества и увлекательных мастер-классов! Желающие могут прогуляться на байдарке вокруг острова.

Днём готовим обед, набираемся сил, собираем лагерь и отправляемся в обратный путь.

Гребём вдоль островов Вуоксы, поём песни. Если останется время и силы, дойдём до знаменитого «Красного Стула».

Прибываем на станцию, разгружаем вещи и собираемся на электричку. Мы прекрасно провели время и даже нашли новых друзей! Обещаем друг другу, что ещё встретимся!

  • Километраж дня 6-10 км
  • Завтрак, обед, перекус
  • Творчество и МК

*Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.

Увлекательный путь домойУвлекательный путь домойУвлекательный путь домой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Спать будем в палатке. Размещение по семьям.

Если вы указываете в анкете, что вам необходима палатка турклуба, её вам привезут на место старта со всем остальным клубным снаряжением.

Бесплатно предоставляются палатки трехместные/четырёхместные. Если вы хотите для себя двухместную палатку — вам необходимо оформить и оплатить её в нашем прокате.

Вес трёшки — 3,55 кг.

Вес двушки — 2,99 кг.

Варианты проживания

Проживание в палатках

1 ночь

Тур предусматривает проживание в палатке.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Консультации по всем вопросам подготовки и снаряжения
  • Прокат байдарок
  • Прокат моторной лодки сопровождения
  • Прокат спасжилетов, весел (детские, взрослые)
  • Прокат гермомешка
  • Вкусное походное питание (два перекуса, два обеда, ужин, завтрак)
  • Забронированная заранее стоянка для группы
  • Обустройство лагеря и прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, пилы, топоры и т. д.)
  • Организация досуга в лагере (поиски клада, творческие мастер-классы, программа «юный турист»)
  • Дополнительные расходы (дрова, вывоз мусора, мытье байдарки в конце маршрута)
  • Групповая страховка
  • Регистрация группы в МЧС
  • Забота двух семейных инструкторов
  • Групповая аптечка
  • Детская групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Проезд до ж/д станции Приозерск и обратно
  • Прокат личного снаряжения (спальник, пенка, рюкзак)
Место начала и завершения?
Ленинградская область, Приозерск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Правильно подобранная одежда ― залог хорошего настроения для вас с вашего ребенка. Собирайтесь по списку, приведенному ниже, но всегда делайте поправку на погоду! Если жарко, возьмите побольше воды и солнцезащитного крема; если прохладно ― дополнительный слой сухой одежды, дождевик.

Обычно так: комплект вещей для похода в байдарке, который может стать мокрым, и комплект сухой одежды для приезда/отъезда и нахождении на берегу.

Рекомендуется взять отдельную обувь специально для воды ― кроксы, сандалии, коралловые тапочки, детям ― резиновые сапоги, сандали. Перед погрузкой упаковываем вещи в пакеты и гермомешки, можно привезти их с собой в рюкзаке или спортивной сумке, дорожный чемодан не подойдёт.

Можно взять легкий перекус в байдарку (фрутоняня в тюбике, сухофрукты, орешки). Не забываем КМЛ (кружка, миска, ложка)!

Если остались вопросы, что взять с собой ― напишите нам, мы вас проконсультируем.

Снаряжение:

  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник летний (температура комфорта +5*С - +15* С);
  • сидушка туристическая;
  • фонарик налобный светодиодный;
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • термоноски теплые;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • лёгкая кофта (тельник, термо);
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • пуховка (теплая куртка);
  • перчатки рабочие;
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • шлёпки/кроксы/сандали;
  • кроссовки;
  • удобные штаны.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • термос;
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • медицинский полис;
  • детская индивидуальная аптечка;
  • средство от комаров;
  • средство от клещей.

Рекомендуем добавить

  • фотоаппарат;
  • телефон;
  • гермомешок.
Как организовано питание?

В нашем походе организовано походное питание (в субботу — перекус, обед и ужин, в воскресенье — завтрак, обед и перекус).

Дополнительную еду можно не брать (только если какие-то ништячки, без которых совсем жизнь не в радость). Обязательно возьмите с собой бутылочку воды! Для готовки кипятим воду из реки Вуокса.

В каждый обед и ужин добавляется тушёнка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества. Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в котле окажется мясо.

Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушёные бобовые и т. п.). Мы также учтём все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным перед готовкой.

Приготовлением еды занимаются участники под чутким руководством инструктора. На каждое дежурство гид назначит группу из 3-5 человек.

Если на машине?

Доезжаете до лодочной станции, там есть платная парковка. О парковке мы сообщим заранее и сможем для вас ее забронировать. Либо можно оставить машину на площади в Приозерске.

Какие байдарки?

В большинстве выездов ― это Вуокса 3, либо Ладога 2. Комфортные байдарки, устойчивые, вместительные.

Есть юбки (закрывают отсек, где вы сидите), детские и взрослые весла, взрослые и детские (от 5 лет) спасательные жилеты.

Можно ли с детьми более младшего возраста?

Программа рассчитана на детей от 5 лет, если вашему ребёнку меньше, то ему может быть тяжеловато усидеть в байдарке долгое время.

Предполагается, что всем детям от 5 лет мы выдадим весло, и они займут почётное место в отсеки байдарки! Да, у нас есть запасной вариант: с нами на протяжении пути к стоянке будет лодка сопровождения и можно воспользоваться ею, посадив туда ребёнка с родителем.

И на время активностей в лагере с ребёнком должен находятся кто‑то из родителей (то есть отдать ребёнка на игру или творчество и уйти по своим делам не получится). Если вы готовы к таким условиям — мы с удовольствием вас примем.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Похожие туры на «Семейный сплав на байдарках по реке Вуокса: квест и походная баня»

На остров за приключениями: семейный отдых на Ладоге с палатками, вожатыми и няней
Пешая
7 дней
На остров за приключениями: семейный отдых на Ладоге с палатками, вожатыми и няней
Сплотиться и перезагрузиться всей семьёй, влюбиться в природу Койонсаари и получить новые навыки
Начало: Посёлок Терву, лагерь, 12:00 (ближайшая ж/д станци...
14 июн в 14:00
21 июн в 14:00
45 000 ₽ за человека
17 800 ₽ за человека