Мои заказы

На остров за приключениями: семейный отдых на Ладоге с палатками, вожатыми и няней

Сплотиться и перезагрузиться всей семьёй, влюбиться в природу Койонсаари и получить новые навыки
Отдохнуть, провести время вместе без гаджетов и городской суеты и узнать друг друга получше — именно такой опыт ждёт вас на этом тёплом острове в Карелии.

Здесь каждый день начинается с
читать дальшеуменьшить

зарядки под шум волн, продолжается завтраком у костра и переходит в добрые, простые радости — прогулки, квесты, мастер-классы, игры и душевные вечера. Вы попробуете жить в ритме природы, когда время течёт иначе, а каждый момент наполнен вниманием.

Вместе с детьми прогуляетесь по лесным тропам и белоснежным пляжам, поплаваете в Ладоге, создадите поделки своими руками, приготовите блюда на огне, понаблюдаете за закатом и споёте песни под гитару под звёздами.

А ещё у нас будет походная баня! Программа сбалансирована: активности сменяются временем отдыха, взрослые могут участвовать или просто быть рядом, доверив своего ребёнка чутким и опытным вожатым или няне.

Также в каждой смене есть инструкторы, которые обучат всех желающих походным хитростям, сделают полевую жизнь комфортнее и приятнее.

На остров за приключениями: семейный отдых на Ладоге с палатками, вожатыми и няней
На остров за приключениями: семейный отдых на Ладоге с палатками, вожатыми и няней
На остров за приключениями: семейный отдых на Ладоге с палатками, вожатыми и няней

Описание тура

Организационные детали

Как добраться до лагеря.
Из Санкт-Петербурга:
1) На авто — по Новоприозерскому шоссе до поселка Терву (Карелия). Время в пути — около 3 часов. Машину оставляем на охраняемой парковке.
2) На электричке — до Приозерска, далее такси до Терву. Время в пути на электричке — около 3 часов, на такси из Приозерска — чуть больше часа. Стоимость такси — примерно 3000 ₽.
Из Москвы:
1) На авто — по М-11 и далее по Новоприозерскому шоссе до пос. Терву. Время в пути около 10 часов. Можно совместить отдых у нас с остановкой в Петербурге.
2) На поезде 160B до станции Яккима. Время в пути — 13 часов, прибытие в 5:30. Далее на такси до Терву около часа, стоимость примерно 3000 ₽.

Список необходимых вещей:
1. Рюкзак (любой, подходящий по объему, возможно, спортивная сумка).
2. Пенка (пенополиуретановый коврик), спальник.
3. Пенка (для сидения) или стул. походный стульчик.
4. Кружка, миска, ложка.
5. Индивидуальная аптечка (лекарства лично для вас, крем от загара).
5. Документы (паспорт). Обязательно герметично упаковать.
6. Фонарик.
7. Фотоаппарат.
8. Туалетные принадлежности (мыло, полотенце, зубная щетка, туалетная бумага…)
9. Ботинки (достаточно просто кроссовок).
10. Сандалии или босоножки (основной обувью часто бывают именно они).
11. Носки шерстяные (для ночевки).
12. Носки х/б 1-2 пары.
13. Сменное белье. Штаны (удобно, если штаны с отстегивающимися штанинами).
14. Шорты.
15. Купальник.
16. Футболки – 1 шт.
17. Рубашка (с длинными рукавами для защиты от солнца) – если хотите.
18. Свитер.
19. Ветровка или куртка.
20. Дождевик.
21. Панама, косынка, кепка или бандана – светлая (для защиты от солнца).
22. Перчатки рабочие (для работы у костра).
23. Средства защиты от кровососущих насекомых.
24. Средства для защиты от солнца.
25. Рыболовные снасти – по желанию.
26. Для детей резиновые сапоги.

Безопасность наших участников — наш приоритет. Идеальный участник понимает важность соблюдения правил лагеря и заботится о своём здоровье и здоровье окружающих.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на остров

Днём встретим вас в Терву, а далее на лодке, с ветерком и ощущением начала настоящего приключения, доберёмся до острова. После размещения в палатках — обед, знакомство с лагерем, командой и участниками. Также инструкторы расскажут про правила безопасности и распорядок дня.

Затем вы сможете самостоятельно прогуляться по окрестностям острова. А вечером соберёмся у костра и торжественно откроем смену.

Добро пожаловать на островДобро пожаловать на островДобро пожаловать на остров
2 день

Изучаем остров и познаём себя всей семьёй

Распорядок каждого дня одинаковый по таймингу. Развлечения, порядок активностей и тематика у смен могут отличаться. Здесь приведён пример. Но вы можете быть уверены, что каждый день на острове — словно маленькая история, наполненная теплом и радостью. Вас и ваших детей будут ждать интересная программа.

9:00 — начинаем день с бодрой зарядки. 9:30 — завтрак. Момент, когда мы соберёмся все вместе.

В 11:00 начинается приключенческая часть программы. Это может быть квест-знакомство с островом, прогулки по красивым местам, игры или мастер-классы. Каждый день мы пробуем что-то новое, поэтому скучать просто невозможно. Родители всегда могут присоединиться.

13:30 — перерыв на обед. Далее малыши отправятся отдыхать, а дети постарше остаются под чутким вниманием вожатых, с которыми вместе порисуют, сыграют в настольные игры или смастерят что-то своими руками.

16:00 — полдник. Все дети подкрепятся фруктами. Затем вас ждут активные мероприятия по программе смены.

19:30 — ужин. После чего начинается волшебное время. Дети соберутся у личного костра, споют песни под гитару, поделятся историями и впечатлениями. Для взрослых — отдельный костёр, ароматный чай и разговоры на любые темы.

В 22:30 отбой. Время тишины и покоя. Но это не значит, что всем запрещено выходить из палаток. Дети постарше и взрослые могут продолжать любоваться звёздами, наслаждаться теплом костра и проводить время вместе.

Изучаем остров и познаём себя всей семьёйИзучаем остров и познаём себя всей семьёйИзучаем остров и познаём себя всей семьёйИзучаем остров и познаём себя всей семьёй
3 день

Влюбляемся в островную жизнь всё больше

Следуем программе смены. Сегодня будут новые открытия, интересные активности, совместные занятия и поиск приключений. Проведём день насыщенно и полезно.

Влюбляемся в островную жизнь всё большеВлюбляемся в островную жизнь всё большеВлюбляемся в островную жизнь всё большеВлюбляемся в островную жизнь всё больше
4 день

Ещё один активный день на природе в кругу близких и новых друзей

Вновь следуем расписанию и участвуем в программе, подготовленной вожатыми и инструкторами. Скучать некогда! Впереди много открытий!

Ещё один активный день на природе в кругу близких и новых друзейЕщё один активный день на природе в кругу близких и новых друзейЕщё один активный день на природе в кругу близких и новых друзейЕщё один активный день на природе в кругу близких и новых друзейЕщё один активный день на природе в кругу близких и новых друзей
5 день

Продолжение приключений и игр

К сегодняшнему дню мы уже исследуем много живописных локаций острова и сыграем в различные игры. Но у вожатых и инструкторов припасено ещё столько же классных развлечений и мест для детей и взрослых! А вечером, по традиции, соберёмся у костра и поделимся впечатлениями.

Продолжение приключений и игрПродолжение приключений и игрПродолжение приключений и игр
6 день

Последний день на острове

Настал завершающий день программы. Будем верить, что погода позволит нам накупаться, нагуляться и хорошо и весело провести время с близкими и лагерной командой. Вечером устроим праздник в честь завершения смены.

Последний день на островеПоследний день на островеПоследний день на островеПоследний день на острове
7 день

Прощание

Сегодня вас ждёт последняя зарядка под звуки прибоя. Далее завтрак и сбор вещей. Перед отъездом — общее фото, обнимашки и обмен контактами. Мы попрощаемся с островом и друг другом, но воспоминания останутся с нами надолго.

ПрощаниеПрощаниеПрощание

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Смена в июле, взрослый45 000 ₽
Смена в июле, ребёнок 5-14 лет33 000 ₽
Смена в июле, ребёнок 3-4 года10 000 ₽
Смена в августе, взрослый40 000 ₽
Смена в августе, ребёнок 5-14 лет30 000 ₽
Смена в августе, ребёнок 3-4 года9000 ₽
Любая смена, ребёнок до 2 лет вкл.1 ₽
Смена в июне, взрослый36 000 ₽
Смена в июне, ребёнок 5-14 лет25 000 ₽
Смена в июне, ребёнок 3-4 года9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Ночёвки на природе
  • Питание
  • Переправы на лодках
  • Общественное оборудование и всё необходимое для полевой жизни (походные туалеты и баня, лагерное снаряжение)
  • Спальники и пенки-коврики для сна (при необходимости)
  • Работа инструкторов по быту
  • Работа вожатых для детей 8-14 лет
  • Работа няни для детей 5-7 лет
  • Развлекательно-познавательная программа
  • Памятный сувенир каждому
Что не входит в цену
  • Проезд до посёлка Терву и обратно в ваш город (на машине или своим ходом на электричке и такси)
  • Сбор национального парка «Ладожские шхеры» - от 350 ₽ в сутки за взрослого
  • Охраняемая парковка - 200 ₽ в день
  • Специализированная смена (проводится раз в месяц, с участием эксперта психологическая, театральная или хоровая) - доплата 4500 ₽
  • Обратите внимание, стоимость программы зависит от месяца и возраста участников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Посёлок Терву, лагерь, 12:00 (ближайшая ж/д станция в Приозерске; 3-4 часа на машине из Санкт-Петербурга)
Завершение: Посёлок Терву, лагерь, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Приозерске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Я не придумывала этот лагерь. Я просто очень люблю остров, людей и хочу, чтобы лето не заканчивалось. Этот проект — для души. Когда приезжаю на остров, как будто возвращаюсь к
читать дальшеуменьшить

себе. Знаю каждую веточку там, люблю этот пляж и эти скалы. Люблю людей, которые к нам приезжают. Горжусь своей командой — создаём маленький мир, в котором можно замедлиться. Настоящий, простой, с правилами, которые рождаются из уважения, заботы и свободы. Главное, с чем к нам приезжают, — это усталость. Тотальная. Сложно объяснимая. Глубокая. Это ощущение, что ты всё время должна / должен. Всё время что-то несёшь, что-то делаешь. Организовываешь, контролируешь, помогаешь, поддерживаешь, переживаешь. Даже в отпуске. У нас — не нужно. Никто не ждёт от тебя продуктивности. Не требует быть сильными, собранными, вовлечёнными. Можно просто лечь на песок. Смотреть на Ладогу. Делать «ничего». Не бойтесь нового. Просто доверьтесь. Мы рядом. Мы встретим и сделаем всё, чтобы вы снова почувствовали, кто вы есть.

Похожие туры на «На остров за приключениями: семейный отдых на Ладоге с палатками, вожатыми и няней»

Дорогами викингов: мужской поход по Ладоге на драккаре (всё включено)
4 дня
Дорогами викингов: мужской поход по Ладоге на драккаре (всё включено)
Выживать в дикой природе, управлять ладьёй, оттачивать боевые навыки и пировать с единомышленниками
Начало: Ленинградская область, Приозёрский район, пос. Бер...
15 июн в 12:00
10 июл в 12:00
60 000 ₽ за человека
Семейный сплав на байдарках по реке Вуокса: квест и походная баня
Пешая
Сплавы и рафтинг
На байдарках
2 дня
Семейный сплав на байдарках по реке Вуокса: квест и походная баня
Начало: Ленинградская область, Приозерск
27 июн в 10:00
11 июл в 10:00
17 800 ₽ за человека
45 000 ₽ за человека