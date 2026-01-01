Здесь каждый день начинается с
Описание тура
Организационные детали
Как добраться до лагеря.
Из Санкт-Петербурга:
1) На авто — по Новоприозерскому шоссе до поселка Терву (Карелия). Время в пути — около 3 часов. Машину оставляем на охраняемой парковке.
2) На электричке — до Приозерска, далее такси до Терву. Время в пути на электричке — около 3 часов, на такси из Приозерска — чуть больше часа. Стоимость такси — примерно 3000 ₽.
Из Москвы:
1) На авто — по М-11 и далее по Новоприозерскому шоссе до пос. Терву. Время в пути около 10 часов. Можно совместить отдых у нас с остановкой в Петербурге.
2) На поезде 160B до станции Яккима. Время в пути — 13 часов, прибытие в 5:30. Далее на такси до Терву около часа, стоимость примерно 3000 ₽.
Список необходимых вещей:
1. Рюкзак (любой, подходящий по объему, возможно, спортивная сумка).
2. Пенка (пенополиуретановый коврик), спальник.
3. Пенка (для сидения) или стул. походный стульчик.
4. Кружка, миска, ложка.
5. Индивидуальная аптечка (лекарства лично для вас, крем от загара).
5. Документы (паспорт). Обязательно герметично упаковать.
6. Фонарик.
7. Фотоаппарат.
8. Туалетные принадлежности (мыло, полотенце, зубная щетка, туалетная бумага…)
9. Ботинки (достаточно просто кроссовок).
10. Сандалии или босоножки (основной обувью часто бывают именно они).
11. Носки шерстяные (для ночевки).
12. Носки х/б 1-2 пары.
13. Сменное белье. Штаны (удобно, если штаны с отстегивающимися штанинами).
14. Шорты.
15. Купальник.
16. Футболки – 1 шт.
17. Рубашка (с длинными рукавами для защиты от солнца) – если хотите.
18. Свитер.
19. Ветровка или куртка.
20. Дождевик.
21. Панама, косынка, кепка или бандана – светлая (для защиты от солнца).
22. Перчатки рабочие (для работы у костра).
23. Средства защиты от кровососущих насекомых.
24. Средства для защиты от солнца.
25. Рыболовные снасти – по желанию.
26. Для детей резиновые сапоги.
Безопасность наших участников — наш приоритет. Идеальный участник понимает важность соблюдения правил лагеря и заботится о своём здоровье и здоровье окружающих.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на остров
Днём встретим вас в Терву, а далее на лодке, с ветерком и ощущением начала настоящего приключения, доберёмся до острова. После размещения в палатках — обед, знакомство с лагерем, командой и участниками. Также инструкторы расскажут про правила безопасности и распорядок дня.
Затем вы сможете самостоятельно прогуляться по окрестностям острова. А вечером соберёмся у костра и торжественно откроем смену.
Изучаем остров и познаём себя всей семьёй
Распорядок каждого дня одинаковый по таймингу. Развлечения, порядок активностей и тематика у смен могут отличаться. Здесь приведён пример. Но вы можете быть уверены, что каждый день на острове — словно маленькая история, наполненная теплом и радостью. Вас и ваших детей будут ждать интересная программа.
9:00 — начинаем день с бодрой зарядки. 9:30 — завтрак. Момент, когда мы соберёмся все вместе.
В 11:00 начинается приключенческая часть программы. Это может быть квест-знакомство с островом, прогулки по красивым местам, игры или мастер-классы. Каждый день мы пробуем что-то новое, поэтому скучать просто невозможно. Родители всегда могут присоединиться.
13:30 — перерыв на обед. Далее малыши отправятся отдыхать, а дети постарше остаются под чутким вниманием вожатых, с которыми вместе порисуют, сыграют в настольные игры или смастерят что-то своими руками.
16:00 — полдник. Все дети подкрепятся фруктами. Затем вас ждут активные мероприятия по программе смены.
19:30 — ужин. После чего начинается волшебное время. Дети соберутся у личного костра, споют песни под гитару, поделятся историями и впечатлениями. Для взрослых — отдельный костёр, ароматный чай и разговоры на любые темы.
В 22:30 отбой. Время тишины и покоя. Но это не значит, что всем запрещено выходить из палаток. Дети постарше и взрослые могут продолжать любоваться звёздами, наслаждаться теплом костра и проводить время вместе.
Влюбляемся в островную жизнь всё больше
Следуем программе смены. Сегодня будут новые открытия, интересные активности, совместные занятия и поиск приключений. Проведём день насыщенно и полезно.
Ещё один активный день на природе в кругу близких и новых друзей
Вновь следуем расписанию и участвуем в программе, подготовленной вожатыми и инструкторами. Скучать некогда! Впереди много открытий!
Продолжение приключений и игр
К сегодняшнему дню мы уже исследуем много живописных локаций острова и сыграем в различные игры. Но у вожатых и инструкторов припасено ещё столько же классных развлечений и мест для детей и взрослых! А вечером, по традиции, соберёмся у костра и поделимся впечатлениями.
Последний день на острове
Настал завершающий день программы. Будем верить, что погода позволит нам накупаться, нагуляться и хорошо и весело провести время с близкими и лагерной командой. Вечером устроим праздник в честь завершения смены.
Прощание
Сегодня вас ждёт последняя зарядка под звуки прибоя. Далее завтрак и сбор вещей. Перед отъездом — общее фото, обнимашки и обмен контактами. Мы попрощаемся с островом и друг другом, но воспоминания останутся с нами надолго.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Смена в июле, взрослый
|45 000 ₽
|Смена в июле, ребёнок 5-14 лет
|33 000 ₽
|Смена в июле, ребёнок 3-4 года
|10 000 ₽
|Смена в августе, взрослый
|40 000 ₽
|Смена в августе, ребёнок 5-14 лет
|30 000 ₽
|Смена в августе, ребёнок 3-4 года
|9000 ₽
|Любая смена, ребёнок до 2 лет вкл.
|1 ₽
|Смена в июне, взрослый
|36 000 ₽
|Смена в июне, ребёнок 5-14 лет
|25 000 ₽
|Смена в июне, ребёнок 3-4 года
|9000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Ночёвки на природе
- Питание
- Переправы на лодках
- Общественное оборудование и всё необходимое для полевой жизни (походные туалеты и баня, лагерное снаряжение)
- Спальники и пенки-коврики для сна (при необходимости)
- Работа инструкторов по быту
- Работа вожатых для детей 8-14 лет
- Работа няни для детей 5-7 лет
- Развлекательно-познавательная программа
- Памятный сувенир каждому
Что не входит в цену
- Проезд до посёлка Терву и обратно в ваш город (на машине или своим ходом на электричке и такси)
- Сбор национального парка «Ладожские шхеры» - от 350 ₽ в сутки за взрослого
- Охраняемая парковка - 200 ₽ в день
- Специализированная смена (проводится раз в месяц, с участием эксперта психологическая, театральная или хоровая) - доплата 4500 ₽
- Обратите внимание, стоимость программы зависит от месяца и возраста участников