Отдохнуть, провести время вместе без гаджетов и городской суеты и узнать друг друга получше — именно такой опыт ждёт вас на этом тёплом острове в Карелии.Здесь каждый день начинается с

зарядки под шум волн, продолжается завтраком у костра и переходит в добрые, простые радости — прогулки, квесты, мастер-классы, игры и душевные вечера. Вы попробуете жить в ритме природы, когда время течёт иначе, а каждый момент наполнен вниманием. Вместе с детьми прогуляетесь по лесным тропам и белоснежным пляжам, поплаваете в Ладоге, создадите поделки своими руками, приготовите блюда на огне, понаблюдаете за закатом и споёте песни под гитару под звёздами. А ещё у нас будет походная баня! Программа сбалансирована: активности сменяются временем отдыха, взрослые могут участвовать или просто быть рядом, доверив своего ребёнка чутким и опытным вожатым или няне. Также в каждой смене есть инструкторы, которые обучат всех желающих походным хитростям, сделают полевую жизнь комфортнее и приятнее.

Описание тура

Организационные детали

Как добраться до лагеря.

Из Санкт-Петербурга:

1) На авто — по Новоприозерскому шоссе до поселка Терву (Карелия). Время в пути — около 3 часов. Машину оставляем на охраняемой парковке.

2) На электричке — до Приозерска, далее такси до Терву. Время в пути на электричке — около 3 часов, на такси из Приозерска — чуть больше часа. Стоимость такси — примерно 3000 ₽.

Из Москвы:

1) На авто — по М-11 и далее по Новоприозерскому шоссе до пос. Терву. Время в пути около 10 часов. Можно совместить отдых у нас с остановкой в Петербурге.

2) На поезде 160B до станции Яккима. Время в пути — 13 часов, прибытие в 5:30. Далее на такси до Терву около часа, стоимость примерно 3000 ₽.

Список необходимых вещей:

1. Рюкзак (любой, подходящий по объему, возможно, спортивная сумка).

2. Пенка (пенополиуретановый коврик), спальник.

3. Пенка (для сидения) или стул. походный стульчик.

4. Кружка, миска, ложка.

5. Индивидуальная аптечка (лекарства лично для вас, крем от загара).

5. Документы (паспорт). Обязательно герметично упаковать.

6. Фонарик.

7. Фотоаппарат.

8. Туалетные принадлежности (мыло, полотенце, зубная щетка, туалетная бумага…)

9. Ботинки (достаточно просто кроссовок).

10. Сандалии или босоножки (основной обувью часто бывают именно они).

11. Носки шерстяные (для ночевки).

12. Носки х/б 1-2 пары.

13. Сменное белье. Штаны (удобно, если штаны с отстегивающимися штанинами).

14. Шорты.

15. Купальник.

16. Футболки – 1 шт.

17. Рубашка (с длинными рукавами для защиты от солнца) – если хотите.

18. Свитер.

19. Ветровка или куртка.

20. Дождевик.

21. Панама, косынка, кепка или бандана – светлая (для защиты от солнца).

22. Перчатки рабочие (для работы у костра).

23. Средства защиты от кровососущих насекомых.

24. Средства для защиты от солнца.

25. Рыболовные снасти – по желанию.

26. Для детей резиновые сапоги.

Безопасность наших участников — наш приоритет. Идеальный участник понимает важность соблюдения правил лагеря и заботится о своём здоровье и здоровье окружающих.