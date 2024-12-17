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Трансфер Санкт-Петербург - Карелия. Музей-крепость и катание на собачьих упряжках

Прибытие в Санкт-Петербург строго до 9 утра. Встреча группы на Московском вокзале.

После встречи на вокзале г. Санкт-Петербурга вы на микроавтобусе или большом автобусе (зависит от размера группы) отправитесь в город Сортавалу, по пути посещая знаковые природные и исторические места Северной Карелии.

*Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолёте или в поезде.

Первой остановкой на маршруте станет питомник хаски для знакомства с его главными обитателями — сибирскими и аляскинскими хаски. Вам расскажут об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, вы узнаете много нового о мире гонок на упряжках.

Во время пребывания в питомнике вы пройдёте маршрут 2,5 км на собачьей упряжке в качестве каюра или почётного пассажира. Одновременно на маршрут выходит 4–5 упряжек, остальные участники в это время могут фотографироваться с собаками, общаться с ними и владельцами питомника.

Далее вы отправитесь в г. Приозерск, где пообедаете и посетите музей-крепость «Корела».

Крепость Корела XIV-XVIII веков (Кексгольмская крепость) — объект культурного наследия федерального значения. Древнерусская деревоземляная крепость XIV-XVI веков построена новгородцами в 1310 году на Замковом острове.

Корела известна как место заточения семьи Емельяна Пугачёва, а в современной истории это место можно увидеть в начальных кадрах культового фильма Алексея Балабанова «Брат» и в клипе группы «Наутилус Помпилиус».

К вечеру вы прибудете на пристань г. Сортавалы, откуда на аэролодках отправитесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (20 минут в пути).

Здесь вас ждёт размещение в глэмпинге и приветственный ужин с блюдами карельской кухни, а также дегустацией местных настоек.

Ночь вы проведёте в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.