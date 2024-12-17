Уютное размещение в современных шатрах посреди хвойного леса и насыщенная программа для любителей активного отдыха: разнообразные
дек
Программа тура по дням
Трансфер Санкт-Петербург - Карелия. Музей-крепость и катание на собачьих упряжках
Прибытие в Санкт-Петербург строго до 9 утра. Встреча группы на Московском вокзале.
После встречи на вокзале г. Санкт-Петербурга вы на микроавтобусе или большом автобусе (зависит от размера группы) отправитесь в город Сортавалу, по пути посещая знаковые природные и исторические места Северной Карелии.
*Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолёте или в поезде.
Первой остановкой на маршруте станет питомник хаски для знакомства с его главными обитателями — сибирскими и аляскинскими хаски. Вам расскажут об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, вы узнаете много нового о мире гонок на упряжках.
Во время пребывания в питомнике вы пройдёте маршрут 2,5 км на собачьей упряжке в качестве каюра или почётного пассажира. Одновременно на маршрут выходит 4–5 упряжек, остальные участники в это время могут фотографироваться с собаками, общаться с ними и владельцами питомника.
Далее вы отправитесь в г. Приозерск, где пообедаете и посетите музей-крепость «Корела».
Крепость Корела XIV-XVIII веков (Кексгольмская крепость) — объект культурного наследия федерального значения. Древнерусская деревоземляная крепость XIV-XVI веков построена новгородцами в 1310 году на Замковом острове.
Корела известна как место заточения семьи Емельяна Пугачёва, а в современной истории это место можно увидеть в начальных кадрах культового фильма Алексея Балабанова «Брат» и в клипе группы «Наутилус Помпилиус».
К вечеру вы прибудете на пристань г. Сортавалы, откуда на аэролодках отправитесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (20 минут в пути).
Здесь вас ждёт размещение в глэмпинге и приветственный ужин с блюдами карельской кухни, а также дегустацией местных настоек.
Ночь вы проведёте в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
Зимняя Ладога. Ладожские шхеры и «крыша Ладоги»
После позднего завтрака вас ожидает кульминация программы. Вы отправитесь на кольцевой маршрут на аэролодках по Ладожскому озеру — самому большому озеру Европы!
Зимой Ладога особенно прекрасна и часто недооценена. Вы увидите знаменитые скальные острова, покрытые ледовыми наплесками, причудливо сформированными ветром и водой, а также несколько так называемых «рифовых гор».
Во время путешествия вы подниметесь на обзорную точку с панорамным видом. Это место неспроста называют «крышей Ладоги»: отсюда открывается великолепный вид на бескрайние просторы шхерного района и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).
На маршруте у вас будет горячий обед на природе.
До наступления темноты вы вернётесь в глэмпинг. У вас будет ещё время для активностей на выбор: снегоступы, финские санки, лыжи (по желанию).
Перед ужином поиграем в квиз, далее ужин от шеф-повара и вечерний досуг в большом куполе за настольными играми или просмотром фильмов.
При желании и за доп. плату вы можете заказать баню-фурако или русскую баню.
Новый год в карельских традициях
После позднего завтрака вас ждёт маршрут в сопровождении гида вглубь острова Хавус (продолжительность около 4 часов).
Вы пройдёте природной тропой по карельской тайге. Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта («соколиный риф»). С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.
Недалеко от скалы на оборудованной площадке для вас будет организован обед-пикник.
После пикника вы продолжите лесную прогулку и поучаствуете в интерактивном квесте, посвящённом традициям встречи Нового года в Карелии и в других северных регионах и странах. Узнаете, как называют Деда Мороза в Карелии и Финляндии.
Перед началом праздничной программы у вас будет свободное время, чтобы немного отдохнуть, переодеться и приготовиться к встрече Нового года!
Примерно к 22 часам вы соберётесь в большом панорамном куполе за праздничным столом. Вас ждёт живая музыка и банкет с блюдами карельской и русской кухни.
Остров Хавус
После позднего завтрака мы соберёмся у костра, поучаствуем в карельских играх, послушаем интересный рассказ от гида о волшебном времени «Сюндю» (так местные жители в старину называли период новогодних праздников). Приготовим своими руками к обеду финскую уху — Лохикейтто.
После обеда у вас будет немного времени отдохнуть, а затем продолжим осваивать навыки северных народов. Для взрослых состоится мастер-класс по изготовлению настоек, а для детей — по приготовлению и росписи финских пряников.
После «трудового дня» вас ждёт барабанный мастер-класс. Вы узнаете, какие разновидности современного барабана существовали у разных народов, а также попробуете свои силы в игре на барабанах.
Далее вас будет ждать ужин от шеф-повара с блюдами карельской и русской кухни и вечерняя дискотека с DJ.
Горный парк «Рускеала»
Утром, сразу после завтрака для всех желающих будет организован мастер-класс по приготовлению традиционной карельской выпечки — калиток.
Профессиональный повар поделится секретами приготовления теста и правильной лепки, а также расскажет про главный ингредиент удачной калитки: различные варианты начинок. Вы сможете самостоятельно приготовить калитки и тут же их попробовать!
После мастер-класса у вас будет время, чтобы собрать вещи, и далее вы отправитесь на аэролодке на причал в Сортавалу, где вас уже будут ждать микроавтобусы, на которых вы доедете до горного парка «Рускеала» (1 час в пути). Здесь вас ждёт наземная экскурсия с гидом.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединённых вертикальными шахтами. Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.
После экскурсии по горному парку вы пообедаете в кафе и отправитесь обратно в Сортавалу на уникальном «Рускеальском экспрессе». Это туристический ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.
Внутреннее убранство поезда оформлено в стиле интерьера кареты, на которой в Рускеала приезжал Огюст Монферран — главный архитектор Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
После прибытия на вокзал у вас будет ещё около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву (если вам необходимо отправиться в Санкт-Петербург, то вы также успеете на вечернюю Ласточку).
Обратные билеты рекомендуем купить на поезд № 160А с отправлением из Сортавалы в 20:37.
Проживание
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga.
Стоимость тура при двухместном размещении — 99 500 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение — 25 000 руб. /чел.
Скидка для детей до 12 лет – 10%.
Варианты проживания
Глэмпинг «Lago Ladoga»
Вы будете жить в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.
На территории глэмпинга:
- 2 лаундж-зоны. В большой панорамной для вас будут сервировать завтрак и ужин, внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны. Малая зона отлично подойдёт для отдыха и занятий спортом;
- 13 купольных шатров, каждый рассчитан на 2–3 человек. Внутри две удобные нижние кровати или одна большая для пар и дополнительное спальное место наверху, прикроватный столик, два кресла и журнальный стол у панорамного окна с видом на лес и озеро. Также шкаф для одежды, розетки, биотуалет и раковина для умывания. Каждому гостю предоставляется два полотенца. Вам будет тепло, в каждом куполе есть электропростыни и камин с автоматической подачей топлива, вам не придётся вставать ночью и подбрасывать дрова;
- стильные и комфортные душевые (на территории);
- 2 бани-фурако — подогреваемые открытые купели прямо на берегу озера, здесь вы можете расслабиться с прекрасным видом;
- костровая зона с местами для сидения, где можно устроить атмосферные вечерние посиделки.
- стильная русская баня на дровах с просторной парилкой и комнатой отдыха.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение на острове в глэмпинге (4 ночи)
- Трехразовое питание с блюдами традиционной карельской кухни (кроме завтрака в первый день и ужина в последний день)
- Новогодний банкет и развлекательная программа с живой музыкой
- Квест «карельские традиции встречи Нового года»
- Праздничная игра-квиз, посвященная новогодним традициям
- Мастер-классы: по приготовлению традиционной финской ухи со сливками Лохикейтопо приготовлению настоек (для взрослых) по приготовлению и росписи финских пряников (для детей) по приготовлению карельской выпечки (калиток) барабанный мастер-класс
- По приготовлению традиционной финской ухи со сливками Лохикейто
- По приготовлению настоек (для взрослых)
- По приготовлению и росписи финских пряников (для детей)
- По приготовлению карельской выпечки (калиток)
- Барабанный мастер-класс
- Дискотека с DJ
- Прокат снаряжения и работа инструкторов (лыжи, санки, снегоступы и т. п.)
- Все трансферы по программе, входные билеты в музеи и экскурсии
- Посещение хаски парка и катание на собачьих упряжках
- Услуги гидов, шеф-повара, музыкантов и другого персонала глэмпинга
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты в Санкт-Петербург (при необходимости) и ж/д билеты из Сортавалы
- Одноместное размещение в шатре (по желанию) - 25 000 руб. /чел
- Аренда бани-фурако (сеанс 2 часа, до 4 человек) - 6 000 руб
- Аренда русской бани (сеанс 2 часа, до 6 человек) - 8 000 руб
- Сувениры и доп. услуги в глэмпинге (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
- документы в герметичной упаковке:
- паспорт;
- медицинский полис;
- рюкзак или дорожную сумку;
- индивидуальную аптечку;
- средства личной гигиены;
- купальные принадлежности и сланцы (для посещения фурако).
Одежда и обувь:
- теплую зимнюю куртку и брюки;
- пуховую куртку или жилетку;
- 2 пары удобной, непромокаемой и теплой обуви;
- теплую шапку, бафф или шарф;
- перчатки или рукавицы;
- шерстяные носки;
- термобелье;
- удобную одежду для глэмпинга;
- праздничную одежду.
Кто будет сопровождать меня в путешествии?
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
- профессиональный местный гид, который встретит вас в Санкт-Петербурге;
- опытные водители и капитаны будут управлять микроавтобусами и аэролодками на Ладоге;
- повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни;
- аниматоры организуют для вас развлекательную программу с квестами, викторинами.
Какое питание организовано на время тура?
В стоимость программы входит трехразовое питание, кроме завтрака в первый день программы и ужина в день отъезда.
Завтракать и ужинать вы будете в глэмпинге. Обед в первый день будет организован в кафе на территории музея-крепости «Корела». Во второй и третий дни тура вас ждет горячий обед-пикник с копченой форелью на природе. Праздничный ужин от шеф-повара будет организован вечером в третий день.
В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, настойки и варенье из северных ягод.
Какой транспорт используется на маршруте?
Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.
Путешествие по зимней Ладоге будет проходить на аэролодках (посадка по 5–6 чел).
Будет ли мобильная связь?
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
Какая будет погода?
В начале января на Ладоге дневная температура в среднем -4°С, а ночью может опуститься до -10°С. Также могут быть холодные ветра и метели.
Какие есть скидки на тур?
Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, предоставляется скидка 10%. Скидки не суммируются.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли возрастные ограничения?
В целях безопасности и тишины тур доступен для гостей с детьми от 7 лет.
Доставка на остров происходит по Ладожскому озеру, всем пассажирам необходимы спасательные жилеты.
Минимальный размер жилетов XS, что примерно соответствует начальному школьному возрасту.
Кроме того, глэмпинг находится на скальном берегу с непростым рельефом, камни бывают скользкими и опасными для маленьких детей.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.