Описание тура
Приглашаем вас в путешествие по северо-западу России, где вас ждут памятники деревянного зодчества и богатая история Карельского перешейка. Начнем с осмотра храмового комплекса в пос. Сосново, а затем отправимся в Приозерск.
Далее вас ждет прогулка по старинному Выборгу — городу трех народов и культур, сохранившему дух Средневековья. Величественный замковый остров и его шведский замок перенесут вас в эпоху рыцарских турниров и легенд.
Завершением станет водная прогулка вдоль заливов с легендами Монрепо и посещение фабрики кренделей, где вы узнаете секреты их приготовления и сможете приобрести вкусные сувениры.
Программа тура по дням
Осмотр храмового комплекса в пос. Сосново. Экскурсия по Приозерску
08:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. м. «Озерки».
Экскурсия по трассе.
Осмотр храмового комплекса в пос. Сосново – шедевра деревянного зодчества. Великолепная деревянная церковь Всех Святых отлично вписывается в прекрасную природу Карельского перешейка.
Прибытие в Приозерск.
Обед (доп. плата).
Экскурсия «Древняя крепость Корела». Русский город Корела возник в конце XIII века на месте небольшого карельского поселения. Местные жители, карелы, в то время признавали свою зависимость от Новгородцев и находились под сильным воздействием русской культуры и христианской веры.
Пешеходная экскурсия по Приозерску.
Переезд в Выборг. Заселение в гостиницу. Свободное время.
Экскурсия по Выборгу. Водная прогулка с высадкой в парке Монрепо
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру Выборга. Прогуливаясь по мощенным улочкам, среди соборов и жилых домов, насчитывающих уже более 500 лет, Вы окунетесь в ту эпоху, когда по мостовым стучали подковы рыцарских коней и грохотали телеги купцов, свозивших в Выборг товары со всей Европы.
Перед Вами предстанет средневековая крепость на скалистом острове с тяжеловесной башней святого Олафа и откроются прекрасные виды Выборгского залива. Из далекого прошлого, через «каскад площадей».
Вы пройдете по «Старому Выборгу», знакомясь со шведской, русской и финской историей. Город трех народов и трех культур сохранил до наших дней свое неповторимое очарование.
Посещение Замкового острова с экскурсией, без посещения экспозиций. Этот шведский замок, построенный в 1293 году – единственная в России крепость эпохи средневековых рыцарей, не зря здесь ежегодно устраиваются рыцарские турниры. Осмотр башни св. Олафа.
Обед (доп. плата).
Водная прогулка вдоль островов Выборгского залива с аудиоэкскурсией «Легенды Монрепо». Высадка в парке Монрепо.
Обзорная экскурсия по парку Монрепо с последующей самостоятельной прогулкой. Редкой красоты пейзажный парк был создан на огромных скалах, спускающихся к водам залива.
Мастерство садовников и архитекторов превратило этот уголок дикой природы в восхитительное романтическое произведение, а сами владельцы дополняли «Монрепо» своими поэмами и сказками.
И сегодня, прогуливаясь по извилистым дорожкам парка, Вы вряд ли останетесь равнодушными к голубой глади Выборгского залива, тенистым аллеям, изящным беседкам и суровым памятникам, как будто бы, пришедшим из рун «Калевалы».
Заезд на «Фабрику кренделей», которая является официальным производителем «Выборгского кренделя». Там Вы сможете познакомиться с историей кренделя и приобрести настоящие вкусные сувениры для всей семьи.
Отправление в Санкт-Петербург.
Ориентировочное время прибытия — 20:00-21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница "Lagom"
|Дата
|Номер
|Цена
|18.10.25
|3-местный или 2-местный
|10 400
|21.02.26/14.11.26/12.12.26
|2-местный
|11 000
|1-местный
|12 800
|19.09.26/10.10.26
|1-местный
|14 300
|2-местный
|11 900
2 обеда: 1 600 рублей. Цены ориентировочные. *По желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура.
Варианты проживания
Северная Корона
Гостиница «Северная Корона» находится в центральном районе Выборга, неподалеку от удобной транспортной развязки. Отель предлагает для своих гостей ощутить атмосферу северных стран Европы.
Каждый номер гостиницы по-своему уникален и оснащен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха. Категории выполнены в лаконичном и современном стиле, а также включают в себя удобную мебель, технику, собственную ванную комнату.
На территории работает кафе, где предложен широкий ассортимент блюд, в том числе и детское меню.
Для проведения бизнес-мероприятий оборудован просторный конференц-зал, вмещающий до 60 человек.
Парковая зона, в которой расположено множество культурных объектов, в шаге от комплекса. Железнодорожная станция - в 2 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе: 1 завтрак
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Личные расходы
- Питание, не указанное в туре: 2 обеда по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура - 1 600 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.