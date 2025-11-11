2 день

Экскурсия по Выборгу. Водная прогулка с высадкой в парке Монрепо

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру Выборга. Прогуливаясь по мощенным улочкам, среди соборов и жилых домов, насчитывающих уже более 500 лет, Вы окунетесь в ту эпоху, когда по мостовым стучали подковы рыцарских коней и грохотали телеги купцов, свозивших в Выборг товары со всей Европы.

Перед Вами предстанет средневековая крепость на скалистом острове с тяжеловесной башней святого Олафа и откроются прекрасные виды Выборгского залива. Из далекого прошлого, через «каскад площадей».

Вы пройдете по «Старому Выборгу», знакомясь со шведской, русской и финской историей. Город трех народов и трех культур сохранил до наших дней свое неповторимое очарование.

Посещение Замкового острова с экскурсией, без посещения экспозиций. Этот шведский замок, построенный в 1293 году – единственная в России крепость эпохи средневековых рыцарей, не зря здесь ежегодно устраиваются рыцарские турниры. Осмотр башни св. Олафа.

Обед (доп. плата).

Водная прогулка вдоль островов Выборгского залива с аудиоэкскурсией «Легенды Монрепо». Высадка в парке Монрепо.

Обзорная экскурсия по парку Монрепо с последующей самостоятельной прогулкой. Редкой красоты пейзажный парк был создан на огромных скалах, спускающихся к водам залива.

Мастерство садовников и архитекторов превратило этот уголок дикой природы в восхитительное романтическое произведение, а сами владельцы дополняли «Монрепо» своими поэмами и сказками.

И сегодня, прогуливаясь по извилистым дорожкам парка, Вы вряд ли останетесь равнодушными к голубой глади Выборгского залива, тенистым аллеям, изящным беседкам и суровым памятникам, как будто бы, пришедшим из рун «Калевалы».

Заезд на «Фабрику кренделей», которая является официальным производителем «Выборгского кренделя». Там Вы сможете познакомиться с историей кренделя и приобрести настоящие вкусные сувениры для всей семьи.

Отправление в Санкт-Петербург.

Ориентировочное время прибытия — 20:00-21:00.

