Северный дуэт: Выборг - Приозерск

Экскурсионный тур «Северный дуэт: Выборг - Приозерск» на 2 дня
Северный дуэт: Выборг - ПриозерскФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
7
мар18
апр2
мая20
июн18
июл15
авг19
сен

Описание тура

Приглашаем вас в путешествие по северо-западу России, где вас ждут памятники деревянного зодчества и богатая история Карельского перешейка. Начнем с осмотра храмового комплекса в пос. Сосново, а затем отправимся в Приозерск.

Далее вас ждет прогулка по старинному Выборгу — городу трех народов и культур, сохранившему дух Средневековья. Величественный замковый остров и его шведский замок перенесут вас в эпоху рыцарских турниров и легенд.

Завершением станет водная прогулка вдоль заливов с легендами Монрепо и посещение фабрики кренделей, где вы узнаете секреты их приготовления и сможете приобрести вкусные сувениры.

Программа тура по дням

1 день

Осмотр храмового комплекса в пос. Сосново. Экскурсия по Приозерску

08:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. м. «Озерки».

Экскурсия по трассе.

Осмотр храмового комплекса в пос. Сосново – шедевра деревянного зодчества. Великолепная деревянная церковь Всех Святых отлично вписывается в прекрасную природу Карельского перешейка.

Прибытие в Приозерск.

Обед (доп. плата).

Экскурсия «Древняя крепость Корела». Русский город Корела возник в конце XIII века на месте небольшого карельского поселения. Местные жители, карелы, в то время признавали свою зависимость от Новгородцев и находились под сильным воздействием русской культуры и христианской веры.

Пешеходная экскурсия по Приозерску.

Переезд в Выборг. Заселение в гостиницу. Свободное время.

Осмотр храмового комплекса в пос. Сосново. Экскурсия по Приозерску
2 день

Экскурсия по Выборгу. Водная прогулка с высадкой в парке Монрепо

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру Выборга. Прогуливаясь по мощенным улочкам, среди соборов и жилых домов, насчитывающих уже более 500 лет, Вы окунетесь в ту эпоху, когда по мостовым стучали подковы рыцарских коней и грохотали телеги купцов, свозивших в Выборг товары со всей Европы.

Перед Вами предстанет средневековая крепость на скалистом острове с тяжеловесной башней святого Олафа и откроются прекрасные виды Выборгского залива. Из далекого прошлого, через «каскад площадей».

Вы пройдете по «Старому Выборгу», знакомясь со шведской, русской и финской историей. Город трех народов и трех культур сохранил до наших дней свое неповторимое очарование.

Посещение Замкового острова с экскурсией, без посещения экспозиций. Этот шведский замок, построенный в 1293 году – единственная в России крепость эпохи средневековых рыцарей, не зря здесь ежегодно устраиваются рыцарские турниры. Осмотр башни св. Олафа.

Обед (доп. плата).

Водная прогулка вдоль островов Выборгского залива с аудиоэкскурсией «Легенды Монрепо». Высадка в парке Монрепо.

Обзорная экскурсия по парку Монрепо с последующей самостоятельной прогулкой. Редкой красоты пейзажный парк был создан на огромных скалах, спускающихся к водам залива.

Мастерство садовников и архитекторов превратило этот уголок дикой природы в восхитительное романтическое произведение, а сами владельцы дополняли «Монрепо» своими поэмами и сказками.

И сегодня, прогуливаясь по извилистым дорожкам парка, Вы вряд ли останетесь равнодушными к голубой глади Выборгского залива, тенистым аллеям, изящным беседкам и суровым памятникам, как будто бы, пришедшим из рун «Калевалы».

Заезд на «Фабрику кренделей», которая является официальным производителем «Выборгского кренделя». Там Вы сможете познакомиться с историей кренделя и приобрести настоящие вкусные сувениры для всей семьи.

Отправление в Санкт-Петербург.

Ориентировочное время прибытия — 20:00-21:00.

Экскурсия по Выборгу. Водная прогулка с высадкой в парке Монрепо
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДатаНомерЦена
07.03.26/18.04.262-местный11 000
1-местный12 800
02.05.26-19.09.262-местный11 900
1-местный14 300

2 обеда: 1 600 рублей. Цены ориентировочные. *По желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура.

Варианты проживания

Lagom

1 ночь

Гостиница «Lagom» находится в Выборге на улице Подгорной. Гостям предлагается большое количество платных услуг. Если вы приехали с багажом, то есть возможность оставить его в камере хранения.

Номерной фонд представляют несколько категории, среди которых есть двухместный и одноместные номера, а также более высокого класса — люксы. В любом случае каждый из них укомплектован стандартным набором техники, качественной мебели. Есть доступ к Интернету.

Покушать гости могут в любом ресторане города, где подберете меню индивидуально для себя. Также возможно заказать еду с доставкой на дом.

Поблизости расположены костел Гиацинта, часовая башня, дом на скале. Расстояние до аэропорта 132,6 км.

Lagom
Северная Корона

1 ночь

Гостиница «Северная Корона» находится в центральном районе Выборга, неподалеку от удобной транспортной развязки. Отель предлагает для своих гостей ощутить атмосферу северных стран Европы.

Каждый номер гостиницы по-своему уникален и оснащен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха. Категории выполнены в лаконичном и современном стиле, а также включают в себя удобную мебель, технику, собственную ванную комнату.

На территории работает кафе, где предложен широкий ассортимент блюд, в том числе и детское меню.

Для проведения бизнес-мероприятий оборудован просторный конференц-зал, вмещающий до 60 человек.

Парковая зона, в которой расположено множество культурных объектов, в шаге от комплекса. Железнодорожная станция - в 2 км.

Северная Корона
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе: 1 завтрак
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Личные расходы
  • Питание, не указанное в туре: 2 обеда по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура - 1 600 руб
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

