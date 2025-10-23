Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Ликино-Дулёво
Посетить «колыбель фарфоровых королей России» и раскрыть историю города
Начало: Ст. Куровская Казанского направления
Сегодня в 11:00
28 окт в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории фарфорового города Ликино-Дулёво
Про золотые и тюлевы казармы, Ионовскую дорогу и здание в виде пятиконечной звезды
Начало: У памятника Матвею Кузнецову
26 окт в 10:00
31 окт в 10:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ликино-Дулёво
Самые популярные экскурсии в Ликино-Дулёво
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2
Сколько стоит экскурсия по Ликино-Дулёво в октябре 2025
Сейчас в Ликино-Дулёво можно забронировать 2 экскурсии от 3000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Ликино-Дулёво на 2025 год, 7 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь