Зову вас на родину одного из самых красивых народно-художественных промыслов России — дулёвского фарфора. Вы побываете в старинном местечке Ликино-Дулёво, где расположился знаменитый завод Кузнецовых и казармы с необычными названиями, а также посетите авангардное здание начала 20 века архитектора К. Мельникова — Клуб фарфористов.
Описание экскурсии
Вы увидите самые интересные места Дулёво:
- казармы, специально построенные для рабочих фарфорового завода.
- храм Иоанна Богослова — покровителя культуры и искусства (посещение при желании).
- Клуб фарфористов — шедевр Константина Мельникова, одного из лучших архитекторов мира, — который с высоты птичьего полёта выглядит пятиконечной звездой.
- внутреннюю отделку клуба, зрительный зал и закулисье, балкон и знаменитую винтовую лестницу архитектора.
Обсудим:
- историю дулёвского фарфора.
- необычные названия казарм для рабочих: «золотая», «тюлева», «козлинская».
- знаменитый волок и Ионовскую дорогу.
- самую высокую заводскую трубу в России.
- необычный облик Клуба фарфористов и его закулисье.
Организационные детали
- Маршрут протяжённостью не более 1 км, поэтому подойдёт как для взрослых, так и юных гостей города.
- Питание — по желанию после окончания программы (порекомендую кафе рядом). Внутри Клуба фарфористов есть вейдинговый аппарат «Культурный кофе» (напитки от 110 ₽).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Матвею Кузнецову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Ликино-Дулёво
Я аттестованный гид Министерством культуры и туризма Московской области, кандидат философских наук, Победитель конкурса Губернатора Московской области «Лучший по профессии 2024 года» в области культуры. С удовольствием покажу легендарный фарфоровый город Ликино-Дулёво и знаменитый Клуб фарфористов архитектора Константина Мельникова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
25 окт 2025
Прекрасная экскурсия, нас было 7 человек и мы все в восторге)) Виктория знающий и очень увлеченный человек, дом культуры Мельникова чистый восторг, время пролетело как один миг, только положительные эмоции, интересная информация и ощущение прекрасно проведённого времени. Виктория,спасибо
