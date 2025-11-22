Ликино-Дулёво — город, возникший после слияния двух старинных фабричных сёл.
Вы оцените его главные достопримечательности: краеведческий музей, рабочие казармы начала 20 века, храм Иоанна Предтечи и Дворец культуры, построенный по проекту Константина Мельникова. А также осмотрите фабричный магазин и музей Дулёвского фарфорового завода.
Описание экскурсии
Главные места Ликино-Дулёво
Вы посетите краеведческий музей, где познакомитесь с историей старинных сёл, ставших городом Ликино-Дулёво, и бытом сотрудников местных предприятий. Зайдёте в старинные рабочие казармы, где люди живут до сих пор. Осмотрите изнутри Дворец культуры, спроектированный знаменитым архитектором. В завершение побываете в Музее фарфора Дулёвского завода и в фабричном магазине.
Погружение в историю
Я расскажу, что в проекте здания Дворца культуры было названо «щупальцами» и как его автор намеревался сделать живой сосновый лес частью театральной декорации. Кроме того, мы поговорим об истории нескольких поколений королей русского фарфора — Кузнецовых. И о старообрядческих краях Гуслицы и Патриаршина, на границах которых расположился современный город Ликино-Дулёво.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: краеведческий музей — 200 руб. /взрослые, 100 руб. /пенсионеры и школьники; Музей фарфора: 400 руб. /взрослые, 200 руб. — льготный; экскурсия с музейным гидом — 1000 руб. для группы до 10 человек (по желанию)
- В воскресенье Музей фарфора не работает
- Если вы планируете добраться до Ликино-Дулёво общественным транспортом из Москвы, можем встретиться на станции «Куровская» Казанского направления. Детали уточняйте в личном сообщении.
Алексей — ваш гид в Ликино-Дулёво
Провёл экскурсии для 1427 туристов
Выпускник географического факультета МГУ. Член Русского географического общества. Аттестованный гид-переводчик. Работал в Управлении культуры Администрации Егорьевского района и газете «Егорьевский курьер».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Марина
22 ноя 2025
Очень уютная, камерная экскурсия. Ликино-Дулево, как маленькая шкатулочка, со своими секретами))
Н
Наталья
1 окт 2025
Алексей помог открыть Ликино-дулево с культурно-исторической стороны
С
Светлана
13 июн 2025
Хотим поблагодарить Алексея за чудесную, необычную пешую экскурсию с интересным и неординарным наполнением по Ликино-Дулево и Орехово-Зуево. Помимо культурах мест, мы прошлись и необычным злачным местам, очень впечатлились, даже дождик нам не стал помехой.
Елена
9 июн 2025
Спасибо огромное, экскурсия замечательная!!!
Е
Екатерина
2 мар 2025
Благодарим Алексея за интересную, тёплую, душевную прогулку по милому (но ожидающему скорейшего основательного ухода) Ликино-Дулёво! До новых встреч!
Диляра
10 июл 2024
10 июля 2024 были двоем с мужем на экскурсии по маленькому городку Ликино - Дулево с Алексеем! Нам понравилось! Спасибо! Поездка получилась контрастная:история зданий и людей этого поселения с очень приятным краеведческим музеем тут же обнажает быт современности наших людей, которые в этих исторических, ну в жутчайшем состоянии зданиях, проживает! Окунаешься в другую страшную реальность!
Алла
29 апр 2024
Алексей Петрович отличный специалист, интересный рассказчик, приятный человек. Спасибо за экскурсию.
Татьяна
18 апр 2024
Алексей в доступной форме преподнёс нам материал, поделился личными впечатлениями и воспоминаниями, ответил на все заданные нами вопросы, что очень ценно. Знающий гид с грамотным русским языком это большой плюс.
