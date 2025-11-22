Ликино-Дулёво — город, возникший после слияния двух старинных фабричных сёл. Вы оцените его главные достопримечательности: краеведческий музей, рабочие казармы начала 20 века, храм Иоанна Предтечи и Дворец культуры, построенный по проекту Константина Мельникова. А также осмотрите фабричный магазин и музей Дулёвского фарфорового завода.

Описание экскурсии

Главные места Ликино-Дулёво

Вы посетите краеведческий музей, где познакомитесь с историей старинных сёл, ставших городом Ликино-Дулёво, и бытом сотрудников местных предприятий. Зайдёте в старинные рабочие казармы, где люди живут до сих пор. Осмотрите изнутри Дворец культуры, спроектированный знаменитым архитектором. В завершение побываете в Музее фарфора Дулёвского завода и в фабричном магазине.

Погружение в историю

Я расскажу, что в проекте здания Дворца культуры было названо «щупальцами» и как его автор намеревался сделать живой сосновый лес частью театральной декорации. Кроме того, мы поговорим об истории нескольких поколений королей русского фарфора — Кузнецовых. И о старообрядческих краях Гуслицы и Патриаршина, на границах которых расположился современный город Ликино-Дулёво.

Организационные детали