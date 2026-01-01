Край Мичуринских садов. Тур в Липецк и Тамбов

Экскурсионный тур «Край Мичуринских садов. Тур в Липецк и Тамбов» на 4 дня
Описание тура

В этом путешествии по Липецку, Чаплыгину, Мичуринску и Тамбову Вы сможете открыть для себя "зелёное" сердце России, прочувствовать невероятную историю взлёта и падения Александра Меншикова, вспомнить великого русского писателя в селе, названном в честь него, узнать об открытиях великого биолога.

Вы побываете на частной сыроварне и попробуете знаменитый бювет в Нижнем парке Липецка, послушаете музыку Рахманинова в его любимом поместье Ивановка и удивитесь изящной архитектуре усадьбы Асеевых.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Липецк. Чаплыгин, музей Меншикова, музей Льва Толстого, сыроварня

Прибытие в Липецк. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Посадка в автобус.

Завтрак в кафе.

Переезд в Чаплыгин.

Чаплыгин это небольшой городок, расположенный на границе Липецкой и Рязанской областей. Его возраст насчитывает почти 400 лет. Как и многие поселения, Чаплыгин когда-то был назван совсем по другому - Ораниенбург. Так нарёк царь Пётр I небольшую крепость, построенную им для защиты южных границ Руси.

Посещение дома-музея А. Д. Меншикова.

Когда-то здесь был Петропавловский монастырь, основанный на деньги князя Меншикова. Это здание, как и вся крепость Ораниенбург, принадлежало когда-то всесильному фавориту и другу Петра, и здесь же он провёл некоторое время по пути в ссылку в Сибирь, из которой уже не вернулся.

Переезд в село Лев Толстой.

Экскурсия в мемориальный музей Льва Толстого.

Местная станция называлась когда-то Астапово, 100 лет назад её переименовали в Лев Толстой. Здесь прошла последняя неделя жизни писателя. Теперь на станции мемориальный музей плюс тщательно восстановленные здания вокруг. Всё как тогда.
Входные билеты оплачиваются дополнительно.

Обед (доп. плата).

Переезд в Масловку.

Посещение Частной сыроварни "Сыр-бор Масловка".

Далее мы направимся в деревушку Масловка, затерянную среди рощ и привольных полей, в гости к русскому сыроделу. Создатель масловских сыров свободно говорит по-французски и без оглядки влюблен в живописную липецкую землю.

Благодаря знаниям потомственных корсиканских сыроделов и трудолюбивым рукам российских фермеров, мастер создает вкуснейшие сыры, которые оценил даже посол Франции.

Возвращение в Липецк.

Размещение в отеле.

Ночь в отеле.

2 день

Обзорная экскурсия по Липецку

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Липецку с посещением целебных источников Нижнего парка.

Мы отправимся на прогулку в Липецкий Нижний парк – архитектурный, исторический и природный музей под открытым небом.

Именно здесь самый наблюдательный император России и приметил источник целебной «железистой» воды. Чудесный источник цел до сих пор, и в восстановленном Липецком бювете вы сможете попробовать на вкус знаменитую минеральную воду из сердца земли.

Переезд в Мичуринск.

Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея И. В. Мичурина и Музея достижений мичуринской науки.

Мичуринск — уникальный по своему архитектурному облику город, сохранивший историческую застройку 18-19 веков в нетронутом виде. Он был назван в честь великого биолога, селекционера Ивана Мичурина в 1932 году, а до того, носил название – город Козлов.

Мы посетим небольшой каменный дом с деревянной верандой, где учёный прожил 35 лет. Обстановка дома сохранена в том состоянии и на том месте, какое она занимала при жизни Мичурина. Здесь каждая вещь особенная – мебель, фотографии, книги, инструменты и часы хранят память о своём владельце

Обед (доп. плата).

Переезд в Тамбов (75 км).

Заселение в отель. Свободное время.

Ночь в отеле.

3 день

Ивановка, музей-усадьба Рахманинова. Пешеходная экскурсия в Тамбове

Завтрак.

Переезд в деревню Ивановка.

Посещение Музея-усадьбы великого русского композитора С. В. Рахманинова.

Талантливый музыкант проводил в Ивановке, в дворянской усадьбе своих родственников Сатиных почти каждое лето с 1890 по 1917 года. С этой «тихой гаванью» Рахманинов связывал лучшие годы своей жизни – здесь родились его дочери и именно здесь были задуманы или созданы произведения, которые завоевали мировое признание.

Музей-усадьба представляет собой ухоженный и живописный парк, на территории которого расположились дом-музей, флигель, каскад прудов и летняя эстрада. В ходе экскурсии вы увидите много подлинных вещей, икон, музыкальных инструментов и фотографий, принадлежавших Рахманиновым.

Обед (доп. плата).

Возвращение в Тамбов.

Вечерняя пешеходная экскурсия в Тамбове.

Уютный, ухоженный и гостеприимный Тамбов сохранил множество культурных и исторических памятников прошлого – его историческая часть осталась практически нетронутой.

Вы увидите Соборную площадь, Гостиный Двор, Римско-католический костёл, многочисленные здания в стиле «модерн». На главной пешеходной улице города вы увидите памятник Казначейше и старинную аптеку Лана, одно из самых красивых зданий города.

Свободное время. Ночь в отеле.

4 день

Продолжение обзорной экскурсии по Тамбову. Усадьба Асеева. Отъезд

Завтрак.

Продолжение обзорной экскурсии по Тамбову.

Посещение Усадьбы братьев Асеевых.

Усадьба Асеева в Тамбове – это нарядный белоснежный дворец, расположившийся в старом парке на высоком берегу реки Цны. До революции усадьба принадлежала известному фабриканту, меценату и общественному деятелю, почетному гражданину города Тамбова, Михаилу Васильевичу Асееву, происходившему из купеческой династии.

Оригинальный, красивый и изящный дом М. В. Асеева создан по проекту московского архитектора Льва Кекушева в стиле модерн, с оригинальными фасадами и эксклюзивными интерьерными решениями.

Обед (доп. плата).

Трансфер на ж/д вокзал.

Отправление на рекомендованных поездах.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту: в г. Липецке 4* и Тамбове, 3*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и питания, в руб:

РазмещениеТолько завтракиЗавтраки и обеды
Двухместное3430037 500
Одноместное4190045 100

Варианты проживания

Гостиница «Липецк»

1 ночь

Отель «Липецк» расположился в одноименном городе по улице Ленина.

Номерной фонд представлен несколькими категориями, которые различаются по вместительности и классу комфорта. Есть одноместные, двухместные и трехместные номера, а есть полулюксы и люксы. В каждом из них имеется стандартный набор техники и мебели.

Поблизости находятся дом-музей имени Плеханова, Свято-Успенский монастырь, Христорождественский собор и Соборная площадь. Расстояние до аэропорта составляет всего 11 километров, а до ж/д вокзала итого меньше — 2,8км.

Гостиница «Державинская»

2 ночи

Гостиница «Державинская» 3* находится в самом центре Тамбова по адресу пл. Льва Толстого, д. 4. Удобное расположение обеспечивает пешую доступность до ключевых достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

К услугам предоставляется бесплатный Wi-Fi, уличная парковка, прачечная и трансфер. В номерном фонде представлены уютные номера, разделенные на несколько категорий: от «Эконома» до «Апартаментов».

В каждой комнате есть удобные кровати, рабочее пространство, телевизор и шкаф. В собственной ванной можно воспользоваться набором полотенец и средствами личной гигиены.

Рядом с отелем есть торговый комплекс, автовокзал Северный, Центральный рынок. До аэропорта 7,9 км, до железнодорожного вокзала 2,6 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях (номера с удобствами)
  • 4 завтрака (в 1 день и в отелях)
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе/микроавтобусе
  • Экскурсионное сопровождение по всей программе
  • Профессиональное сопровождение опытного гида
  • Радиогид для комфортного прослушивания экскурсий
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Липецка и из Тамбова
  • Входные билеты в музейные объекты и заповедники
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату: обеды (если выбран тариф без обедов), ужины
  • 4 комплексных обеда по программе - 3 200 руб
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Липецк
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

