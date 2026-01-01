1 день

Прибытие в Липецк. Чаплыгин, музей Меншикова, музей Льва Толстого, сыроварня

Прибытие в Липецк. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Посадка в автобус.

Завтрак в кафе.

Переезд в Чаплыгин.

Чаплыгин это небольшой городок, расположенный на границе Липецкой и Рязанской областей. Его возраст насчитывает почти 400 лет. Как и многие поселения, Чаплыгин когда-то был назван совсем по другому - Ораниенбург. Так нарёк царь Пётр I небольшую крепость, построенную им для защиты южных границ Руси.

Посещение дома-музея А. Д. Меншикова.

Когда-то здесь был Петропавловский монастырь, основанный на деньги князя Меншикова. Это здание, как и вся крепость Ораниенбург, принадлежало когда-то всесильному фавориту и другу Петра, и здесь же он провёл некоторое время по пути в ссылку в Сибирь, из которой уже не вернулся.

Переезд в село Лев Толстой.

Экскурсия в мемориальный музей Льва Толстого.

Местная станция называлась когда-то Астапово, 100 лет назад её переименовали в Лев Толстой. Здесь прошла последняя неделя жизни писателя. Теперь на станции мемориальный музей плюс тщательно восстановленные здания вокруг. Всё как тогда.

Входные билеты оплачиваются дополнительно.

Обед (доп. плата).

Переезд в Масловку.

Посещение Частной сыроварни "Сыр-бор Масловка".

Далее мы направимся в деревушку Масловка, затерянную среди рощ и привольных полей, в гости к русскому сыроделу. Создатель масловских сыров свободно говорит по-французски и без оглядки влюблен в живописную липецкую землю.

Благодаря знаниям потомственных корсиканских сыроделов и трудолюбивым рукам российских фермеров, мастер создает вкуснейшие сыры, которые оценил даже посол Франции.

Возвращение в Липецк.

Размещение в отеле.

Ночь в отеле.

