1 день

Дорога на остров Ольхон

Сбор группы в Иркутске в 10:00.

Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.

По прибытии в Иркутск вас встретят в аэропорту или на ж/д вокзале, после чего начнется путешествие на Байкал.

Сегодня вы отправитесь в самое популярное место на Байкале – на остров Ольхон, который окрестили «сердцем Байкала».

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики! Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии. Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.

Путь будет пролегать по местности с живописными видами. Частично дорога пройдет по Тажеранским степям, тут и там украшенным скальными останцами. Гости часто называют этот отрезок пути «марсианским». Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

Ольхон – это остров, и попадают на него в зимнее время, переправившись через ледовую переправу. После переправы, вас ждет еще около 40 км по степям Ольхона, а после вы доберетесь до центра острова – поселка Хужир.

Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка. В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала — Мыс Бурхан (скала Шаманка). Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья. Туристы отмечают звенящую в воздухе энергетику места, ее ощущаешь кожей и сложно подобрать слова для выражения восторга! Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день путешествия по Ольхону подходит к концу. Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.

В стоимость включено: обед по дороге на Ольхон, групповой трансфер, проживание.