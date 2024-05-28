Туры на автобусе в Листвянке

Найдено 41 тур в категории «На автобусе» в Листвянке, цены от 27 550 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Очарование Байкала и источники Аршана
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Очарование Байкала и источники Аршана
Начало: Россия, Иркутск
24 июня в 10:00
9 июля в 10:00
90 000 за человека
Половина озера Байкал за 10 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Половина озера Байкал за 10 дней
Начало: Россия, Иркутск
29 июня в 10:00
14 июля в 10:00
140 000 за человека
Лето на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лето на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 73 000 за человека
Байкал и Саяны. Расширенный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 98 000 за человека
Легенда Байкала. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Легенда Байкала. Весеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 92 900 за человека
Классика летней Листвянки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика летней Листвянки
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 54 300 за человека
Летнее знакомство с Листвянкой
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летнее знакомство с Листвянкой
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 32 700 за человека
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
Начало: г. Иркутск
31 янв в 10:00
16 фев в 10:00
66 700 за человека
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Начало: г. Иркутск
27 янв в 10:00
3 фев в 10:00
от 47 200 за человека
Рождество на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество на Байкале
Начало: Иркутск
1 янв в 10:00
66 700 за человека
Лед Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Лед Байкала
Начало: г. Иркутск
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от 97 700 за человека
Ледовый экспресс Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Ледовый экспресс Байкала
Начало: г. Иркутск
30 янв в 10:00
6 фев в 10:00
62 700 за человека
Байкальский драйв
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальский драйв
Начало: г. Иркутск
14 фев в 10:00
28 фев в 10:00
87 700 за человека
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
9 фев в 10:00
от 80 000 за человека
Зимние узоры Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние узоры Байкала
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 32 000 за человека
Сибирские каникулы. Рождественский Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сибирские каникулы. Рождественский Байкал
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
от 69 000 за человека
Зимний экскурсионный тур по Байкалу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимний экскурсионный тур по Байкалу
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 60 000 за человека
Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
9 фев в 10:00
от 60 000 за человека
Ледяная зима Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ледяная зима Байкала
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
11 фев в 10:00
от 63 000 за человека
Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 63 000 за человека
Новогодние каникулы на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы на Байкале
Начало: г. Иркутск
29 дек в 10:00
99 000 за человека
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Начало: г. Иркутск
1 янв в 10:00
62 000 за человека
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
14%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
Начало: Г. Иркутск
26 фев в 10:00
5 мар в 10:00
от 6400055 000 за человека
Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
скидка
14%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
Начало: Г. Улан-Удэ
15 фев в 10:00
20 фев в 10:00
от 219000189 300 за человека
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Начало: г. Иркутск
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 9000078 850 за человека
Золотая осень на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Золотая осень на Байкале
Начало: г. Иркутск
15 сен в 10:00
17 сен в 10:00
74 900 за человека
Магия священного Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Магия священного Байкала
Начало: Россия, Иркутск
30 дек в 10:00
3 мар в 10:00
54 500 за человека
Зимнее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимнее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Начало: г. Иркутск
4 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 87 900 за человека
Места Релаксации на Байкале. Зимний или весенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Места Релаксации на Байкале. Зимний или весенний тур
Начало: г. Иркутск
15 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
от 67 200 за человека
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
Начало: г. Иркутск
23 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 85 800 за человека
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Зима
Начало: г. Иркутск
23 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 71 500 за человека
Зимние краски Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Зимние краски Байкала
Начало: г. Иркутск
2 окт в 10:00
5 окт в 10:00
от 122 000 за человека
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Начало: Россия, Иркутск
10 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 84 900 за человека
Выходные в Листвянке
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Листвянке
Начало: Россия, Иркутск
1 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 103 800 за человека
Сказания Байкала. Зимний или весенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сказания Байкала. Зимний или весенний тур
Начало: Г. Иркутск
22 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
от 79 200 за человека
Осеннее знакомство с Листвянкой
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Осеннее знакомство с Листвянкой
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 32 700 за человека
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Осень
Начало: Г. Иркутск
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 85 800 за человека
Путешествие по льду Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Путешествие по льду Байкала
Начало: Россия, Иркутск
89 900 за человека
Секреты Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Секреты Байкала
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 100 за человека
Увидеть Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Увидеть Байкал
Начало: Иркутск
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
27 550 за человека
Рождественская история на берегу Байкала
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Рождественская история на берегу Байкала
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
от 8500076 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Половина озера Байкал за 10 дней
    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
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    сравняться с видами по дороге, размещение комфортное, удобства в номерах, питание полноценное, можно обойтись без перекусов. Тур для тех, кто хочет увидеть красивую и необычную природу с достаточным комфортом. Тем, кто привык к турецкому оллн клюзиву нужно делать поправку на формат и не ждать 5 звездочных отелей со шведским столом. Пишу отзыв спустя 2 месяца и проживаю поездку заново😌

    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
    Давно хотели именно на зимний Байкал, плюс еще насмотрелись красивых фото и поняли, откладывать больше нельзя😁 Почитали про логистику и
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    выбрали тур, а не поездку дикарями и ни разу об этом не пожалели! Грамотно выстроенная программа, в сжатое время удалось посмотреть много всего и это не было гонкой: быстрее-быстрее, нам еще туда-то. Гид был очень классный! Сергей произвел впечатление человека, который любит свой регион и свою работу. Он находил красивейшие гроты без толпы туристов, умудрялся выстраивать такой порядок активностей, что мы не стояли в гвалте других групп. Особенно шикарен был переносной туалет в точке, где нет оборудованных. В такие моменты думаешь «вот это сервис»😁 Ездили в середине марта, очень повезло с погодой, было тепло, лед еще прочный только-только начался разрушаться, поэтому успели увидеть все: и толстенный прозрачный лед, и игольчатый, разрушающийся. Покатались на льдина и на коньках, попили из Байкала, услышали как трещит лед, увидели петроглифы, яков и просто красоту, наелись рыбы и позов, привезли море эмоций и шикарных фотографий!

    Давно хотели именно на зимний Байкал, плюс еще насмотрелись красивых фото и поняли, откладывать больше нельзя😁Давно хотели именно на зимний Байкал, плюс еще насмотрелись красивых фото и поняли, откладывать больше нельзя😁Давно хотели именно на зимний Байкал, плюс еще насмотрелись красивых фото и поняли, откладывать больше нельзя😁Давно хотели именно на зимний Байкал, плюс еще насмотрелись красивых фото и поняли, откладывать больше нельзя😁Давно хотели именно на зимний Байкал, плюс еще насмотрелись красивых фото и поняли, откладывать больше нельзя😁
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Половина озера Байкал за 10 дней
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Очарование Байкала и источники Аршана
    Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
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    еще до начала тура. также в группу все участники сбрасывали интересные фото и видео экскурсий. Следует отметить внимательность и доброжелательность принимающей стороны. Например, на Ольхоне, в гостинице "Усадьба Бенчарова" нам предложили на выбор несколько номеров. Все отели по маршруту тура очень уютные. Отдельное спасибо водителю уазика на Ольхоне Максиму. На мысе Хобой он приготовил нам уху из омуля. Такой вкусной ухи я еще не разу не ела! Особое слово благодарности нашим гидам Ирине и Лизе. Ирина выдала нам огромное количество информации о самом озере, о быте, об обычаях народов, проживающих на Байкале. Причем делала это очень интересно, в форме диалога, ненавязчиво заставляя нас вспомнить интересные исторические факты. Помогала во всех бытовых вопросах. Мы путешествовали по стране, видели и слышали много экскурсоводов. Ирина один из самых ярких и эрудированных гидов, с которыми мы встречались! В последний день тура мы познакомились с Лизой. Лиза предложила нам на выбор порядок посещения объектов, показала очень красивые места и самые интересные объекты в музее зодчества. Внимательный, чуткий и доброжелательный человек! Девочки, огромное вам спасибо за такую чудесную организацию тура! И еще я хочу обратиться к тем, кто будет читать мой отзыв. Мы приехали на Байкал в период так называемого межсезонья, туристов мало. Но в этот период мы увидели замерзший Байкал, Байкал, освобождающийся от льда и Байкал без льда. За одну поездку увидели все состояния Байкала, цветение первоцветов на Ольхоне и цветение багульника в Аршане. Прокатились на хивусах. Малое количество туристов в этот период позволило нам без толчеи и суеты рассмотреть все объекты и красивые места, сделать интересные фото и видео и проехать всей небольшой группой в отдельном отсеке вагона по Кругобайкальской железной дороге, получив при этом кучу информации от гида. Поэтому советую будущим путешественникам на Байкал выбрать этот период года для посещения самого красивого озера.

  • И
    Илья
    12 мая 2024
    Очарование Байкала и источники Аршана
    Думаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на то, что кроме меня и
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    супруги еще был только один участник, так что у нас был практически индивидуальный тур) Большой плюс в копилку принимающей стороны. У нас было три гида - Марина, Ирина и Елизавета, все трое большие энтузиасты своего дела, спасибо им большое за их работу с нами! Сотни километров в переездах пролетали незаметно под их увлекательные рассказы о крае. Выбор отелей и мест перекуса в целом соответствует цене тура. Единственное нарекание - была накладка при трансфере с Ольхона в Иркутск, ждали микроавтобус полтора часа, но это ни разу не омрачило впечатлений от тура.

    Думаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на тоДумаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на тоДумаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на тоДумаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на то
  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Рождественская история на берегу Байкала
    Спасибо большое генератору "Большой Стране", что работает только с лучшими!
  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Сибирские каникулы. Рождественский Байкал
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Сибирские каникулы. Рождественский Байкал
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Сибирские каникулы. Рождественский Байкал
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
  • А
    Анна
    5 апреля 2024
    Ледяная зима Байкала
    Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶 Безумно рада, что побывала на
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    Байкале, еще не раз съезжу ♥️ Хочу сказать огромное спасибо организаторам тура, нашим гидам, которые с трепетом и вниманием относились к каждому туристу 😄

    Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «На автобусе»

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  2. Половина озера Байкал за 10 дней
  3. Лето на Байкале
  4. Байкал и Саяны. Расширенный тур
  5. Легенда Байкала. Весеннее путешествие
Сколько стоит тур в Листвянке в июне 2024
Сейчас в Листвянке в категории "На автобусе" можно забронировать 41 тур от 27 550 до 189 300 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 111 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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