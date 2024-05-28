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По популярности
Авторский тур
7 дней
Очарование Байкала и источники Аршана
Начало: Россия, Иркутск
24 июня в 10:00
9 июля в 10:00
90 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Начало: Россия, Иркутск
29 июня в 10:00
14 июля в 10:00
140 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лето на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 73 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 98 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Легенда Байкала. Весеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 92 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классика летней Листвянки
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 54 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летнее знакомство с Листвянкой
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 32 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
Начало: г. Иркутск
31 янв в 10:00
16 фев в 10:00
66 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Начало: г. Иркутск
27 янв в 10:00
3 фев в 10:00
от 47 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество на Байкале
Начало: Иркутск
1 янв в 10:00
66 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Лед Байкала
Начало: г. Иркутск
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от 97 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Ледовый экспресс Байкала
Начало: г. Иркутск
30 янв в 10:00
6 фев в 10:00
62 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкальский драйв
Начало: г. Иркутск
14 фев в 10:00
28 фев в 10:00
87 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
9 фев в 10:00
от 80 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние узоры Байкала
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 32 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сибирские каникулы. Рождественский Байкал
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимний экскурсионный тур по Байкалу
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
9 фев в 10:00
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Ледяная зима Байкала
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
11 фев в 10:00
от 63 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 63 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Новогодние каникулы на Байкале
Начало: г. Иркутск
29 дек в 10:00
99 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Начало: г. Иркутск
1 янв в 10:00
62 000₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
3 дня
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
Начало: Г. Иркутск
26 фев в 10:00
5 мар в 10:00
от 6400055 000₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
7 дней
Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
Начало: Г. Улан-Удэ
15 фев в 10:00
20 фев в 10:00
от 219000189 300₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
6 дней
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Начало: г. Иркутск
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 9000078 850₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Золотая осень на Байкале
Начало: г. Иркутск
15 сен в 10:00
17 сен в 10:00
74 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Магия священного Байкала
Начало: Россия, Иркутск
30 дек в 10:00
3 мар в 10:00
54 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимнее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Начало: г. Иркутск
4 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 87 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Места Релаксации на Байкале. Зимний или весенний тур
Начало: г. Иркутск
15 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
от 67 200₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
Начало: г. Иркутск
23 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 85 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Зима
Начало: г. Иркутск
23 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 71 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Зимние краски Байкала
Начало: г. Иркутск
2 окт в 10:00
5 окт в 10:00
от 122 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Начало: Россия, Иркутск
10 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 84 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Листвянке
Начало: Россия, Иркутск
1 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 103 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сказания Байкала. Зимний или весенний тур
Начало: Г. Иркутск
22 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
от 79 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осеннее знакомство с Листвянкой
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 32 700₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Осень
Начало: Г. Иркутск
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 85 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие по льду Байкала
Начало: Россия, Иркутск
89 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Секреты Байкала
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Увидеть Байкал
Начало: Иркутск
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
27 550₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Рождественская история на берегу Байкала
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
от 8500076 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария28 мая 2024Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
- ММария28 мая 2024Давно хотели именно на зимний Байкал, плюс еще насмотрелись красивых фото и поняли, откладывать больше нельзя😁 Почитали про логистику и
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ААнна17 мая 2024Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
- ИИлья12 мая 2024Думаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на то, что кроме меня и
- ААнастасия8 мая 2024Рождественская история на берегу БайкалаСпасибо большое генератору "Большой Стране", что работает только с лучшими!
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ММарина5 апреля 2024Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
- ААнна5 апреля 2024Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶 Безумно рада, что побывала на
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «На автобусе»
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