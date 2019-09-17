Авторские туры в Листвянке

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Золотое кольцо Байкала. Круиз
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Золотое кольцо Байкала. Круиз
Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
22 июля
1 авг
11 авг
от 98 000 за человека
Байкальский драйв
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальский драйв
г. Иркутск
16 фев
1 мар
10 мар
87 700 за человека
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
14%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
г. Иркутск
26 фев
5 мар
12 мар
от 6400055 000 за человека
Половина озера Байкал за 10 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Половина озера Байкал за 10 дней
Россия, Иркутск
8 июня
29 июня
14 июля
28 июля
140 000 за человека
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Россия, Иркутск
4 фев
11 фев
18 фев
22 фев
от 75 000 за человека
Лед Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Лед Байкала
г. Иркутск
3 фев
10 фев
20 фев
25 фев
от 97 700 за человека
Верхом по Байкалу. Весенний конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенний конный тур Верхом по Байкалу - незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир приключений с конным туром по живописным местам Байкала. Настоящее весеннее приключение ждет вас
Россия, Иркутск
Завтра
15 мая
24 мая
от 95 200 за человека
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
г. Иркутск
2 фев
18 фев
25 фев
10 мар
66 700 за человека
Магия священного Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Магия священного Байкала
Россия, Иркутск
2 янв
28 фев
56 500 за человека
Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
🚌 На автобусе
скидка
14%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
г. Улан-Удэ
15 фев
20 фев
22 фев
27 фев
от 219000189 300 за человека
Очарование Байкала и источники Аршана
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Очарование Байкала и источники Аршана
Россия, Иркутск
24 июня
9 июля
23 июля
6 авг
90 000 за человека
От истока Ангары к Сердцу Байкала
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
От истока Ангары к Сердцу Байкала
Россия, Иркутск
1 июня
1 июля
11 авг
1 сен
от 331 800 за человека
Рождество на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество на Байкале
Иркутск
3 янв
66 700 за человека
Летнее знакомство с Листвянкой
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летнее знакомство с Листвянкой
Россия, Иркутск
5 июня
7 июня
12 июня
14 июня
от 32 700 за человека
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Зима
г. Иркутск
1 янв
8 янв
15 янв
22 янв
от 71 500 за человека
Байкал и Саяны. Расширенный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Россия, Иркутск
31 мая
2 июня
5 июня
7 июня
от 9800093 100 за человека
Новогодние каникулы на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы на Байкале
г. Иркутск
31 дек
99 000 за человека
Рождественская история на берегу Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественская история на берегу Байкала
Россия, Иркутск
3 янв
от 78 000 за человека
Секреты Байкала
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Секреты Байкала
Россия, Иркутск
6 июня
16 июня
20 июня
23 июня
6310059 990 за человека
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Россия, Иркутск
12 янв
26 янв
14 фев
22 фев
от 84 900 за человека
Пять дней по льду Байкала. Активный тур
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пять дней по льду Байкала. Активный тур
Иркутск
17 фев
24 фев
28 фев
2 мар
37 500 за человека
По летним тропам Байкала. Конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
По летним тропам Байкала. Конный тур
Россия, Иркутск
Завтра
1 июня
1 июля
1 авг
от 79 000 за человека
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
г. Иркутск
29 янв
5 фев
12 фев
17 фев
от 47 200 за человека
Выходные в Листвянке
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Листвянке
Россия, Иркутск
3 янв
15 янв
28 янв
7 фев
от 103 800 за человека
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
🚶 Пешая
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Иркутск
7 мар
5300045 300 за человека
Увидеть Байкал
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Увидеть Байкал
Россия, Иркутск
6 июня
13 июня
16 июня
20 июня
2755026 200 за человека
Легенда Байкала. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Легенда Байкала. Весеннее путешествие
г. Иркутск
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
от 92 900 за человека
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
г. Иркутск
3 янв
62 000 за человека
Классика летней Листвянки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика летней Листвянки
Россия, Иркутск
3 июня
6 июня
10 июня
13 июня
от 54 300 за человека
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
г. Иркутск
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
от 85 800 за человека
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
🚶 Пешая
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Россия, Иркутск
26 июня
11 июля
25 июля
8 авг
75 000 за человека
Золотая осень на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Золотая осень на Байкале
г. Иркутск
17 сен
19 сен
74 900 за человека
Осеннее знакомство с Листвянкой
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Осеннее знакомство с Листвянкой
Россия, Иркутск
5 июня
7 июня
12 июня
14 июня
от 32 700 за человека
Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут
Россия, Иркутск
4 фев
7 фев
9 фев
13 фев
от 63 000 за человека
Лето на Байкале
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лето на Байкале
Россия, Иркутск
2 июня
5 июня
7 июня
10 июня
от 7300069 350 за человека
Сердце Хамар-Дабана. Пеший поход
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сердце Хамар-Дабана. Пеший поход
Иркутск
2 июня
16 июня
30 июня
7 июля
25 100 за человека
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Осень
г. Иркутск
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
от 85 800 за человека
Зимние краски Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Зимние краски Байкала
г. Иркутск
2 окт
5 окт
9 окт
12 окт
от 122 000 за человека
Большое путешествие. Круиз по Байкалу
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Большое путешествие. Круиз по Байкалу
Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
22 июля
1 авг
от 110 000 за человека
Ледовый экспресс Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Ледовый экспресс Байкала
г. Иркутск
1 фев
8 фев
14 фев
17 фев
62 700 за человека
Путешествие по льду Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Путешествие по льду Байкала
Россия, Иркутск
89 900 за человека
Зимнее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимнее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
г. Иркутск
4 окт
7 окт
11 окт
14 окт
от 87 900 за человека
Места Релаксации на Байкале. Зимний или весенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Места Релаксации на Байкале. Зимний или весенний тур
г. Иркутск
Завтра
3 мая
6 мая
13 мая
от 67 200 за человека
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
г. Иркутск
26 янв
2 фев
9 фев
16 фев
от 9000078 850 за человека
Сказания Байкала. Зимний или весенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сказания Байкала. Зимний или весенний тур
г. Иркутск
3 мая
5 мая
7 мая
10 мая
от 79 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Ледяная зима Байкала
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Ледяная зима Байкала
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • А
    Анна
    5 апреля 2024
    Ледяная зима Байкала
    Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶 Безумно рада, что побывала на Байкале, еще не раз съезжу ♥️ Хочу сказать огромное спасибо организаторам тура, нашим гидам, которые с трепетом и вниманием относились к каждому туристу 😄
    Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Сибирские каникулы. Рождественский Байкал
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Зима
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • С
    Савельева
    1 апреля 2024
    Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут
    Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!
    Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!
  • Л
    Лариса
    27 марта 2024
    Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут
    Из 7 дней у меня два дня были свободными, это лишнее. Свободный день на Ольхоне- это перебор, он не нужен, нечего там делать. Другой свободный день был в Листвянке. Там экскурсию купить не удалось так я хоть в Иркутск поехала, его посмотрела, благо есть транспортное сообщение.
  • Я
    Яна
    21 марта 2024
    Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут
    Тур продуман до мелочей. Очень насыщенная программа. Байкал прекрасен.
    Тур продуман до мелочей. Очень насыщенная программа. Байкал прекрасен
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Зима
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • А
    Александр
    5 марта 2024
    Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут
    В принципе тур нам понравился. Увидели много интересного, хорошо отдохнули. Для нас оказалось полезным предусмотреть день отдыха по прилету в Иркутск (и после ночного перелета и для адаптации к часовому поясу).

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке

Самые популярные туры в Листвянке
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Золотое кольцо Байкала. Круиз
  2. Байкальский драйв
  3. Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
  4. Половина озера Байкал за 10 дней
  5. Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Сколько стоит тур в Листвянке в апреле 2024
Сейчас в Листвянке можно забронировать 50 авторских туров от 25 100 ₽ до 331 800 ₽ со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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