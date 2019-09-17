А Ася Ледяная зима Байкала Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!

И Ирина Ледяная зима Байкала Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.

А Анна Ледяная зима Байкала Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶 Безумно рада, что побывала на Байкале, еще не раз съезжу ♥️ Хочу сказать огромное спасибо организаторам тура, нашим гидам, которые с трепетом и вниманием относились к каждому туристу 😄

М Марина Сибирские каникулы. Рождественский Байкал Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!

Г Галина Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Зима Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

С Савельева Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!

Л Лариса Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут Из 7 дней у меня два дня были свободными, это лишнее. Свободный день на Ольхоне- это перебор, он не нужен, нечего там делать. Другой свободный день был в Листвянке. Там экскурсию купить не удалось так я хоть в Иркутск поехала, его посмотрела, благо есть транспортное сообщение.

Я Яна Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут Тур продуман до мелочей. Очень насыщенная программа. Байкал прекрасен.

К Константин Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Зима Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.