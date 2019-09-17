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Авторский тур
8 дней
Золотое кольцо Байкала. Круиз
Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
22 июля
1 авг
11 авг
от 98 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкальский драйв
г. Иркутск
16 фев
1 мар
10 мар
87 700₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
3 дня
26 фев
5 мар
12 мар
от 6400055 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Россия, Иркутск
8 июня
29 июня
14 июля
28 июля
140 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Россия, Иркутск
4 фев
11 фев
18 фев
22 фев
от 75 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Лед Байкала
г. Иркутск
3 фев
10 фев
20 фев
25 фев
от 97 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весенний конный тур Верхом по Байкалу - незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир приключений с конным туром по живописным местам Байкала. Настоящее весеннее приключение ждет вас
Россия, Иркутск
Завтра
15 мая
24 мая
от 95 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
2 фев
18 фев
25 фев
10 мар
66 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Магия священного Байкала
Россия, Иркутск
2 янв
28 фев
56 500₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
7 дней
Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
г. Улан-Удэ
15 фев
20 фев
22 фев
27 фев
от 219000189 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Очарование Байкала и источники Аршана
Россия, Иркутск
24 июня
9 июля
23 июля
6 авг
90 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
От истока Ангары к Сердцу Байкала
Россия, Иркутск
1 июня
1 июля
11 авг
1 сен
от 331 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество на Байкале
Иркутск
3 янв
66 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летнее знакомство с Листвянкой
Россия, Иркутск
5 июня
7 июня
12 июня
14 июня
от 32 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
1 янв
8 янв
15 янв
22 янв
от 71 500₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Россия, Иркутск
31 мая
2 июня
5 июня
7 июня
от 9800093 100₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Новогодние каникулы на Байкале
г. Иркутск
31 дек
99 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественская история на берегу Байкала
Россия, Иркутск
3 янв
от 78 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Секреты Байкала
Россия, Иркутск
6 июня
16 июня
20 июня
23 июня
6310059 990₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Россия, Иркутск
12 янв
26 янв
14 фев
22 фев
от 84 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
17 фев
24 фев
28 фев
2 мар
37 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
По летним тропам Байкала. Конный тур
Россия, Иркутск
Завтра
1 июня
1 июля
1 авг
от 79 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
29 янв
5 фев
12 фев
17 фев
от 47 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Листвянке
Россия, Иркутск
3 янв
15 янв
28 янв
7 фев
от 103 800₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
7 мар
5300045 300₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
Увидеть Байкал
Россия, Иркутск
6 июня
13 июня
16 июня
20 июня
2755026 200₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Легенда Байкала. Весеннее путешествие
г. Иркутск
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
от 92 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
г. Иркутск
3 янв
62 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классика летней Листвянки
Россия, Иркутск
3 июня
6 июня
10 июня
13 июня
от 54 300₽ за человека
Авторский тур
12 дней
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
от 85 800₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Россия, Иркутск
26 июня
11 июля
25 июля
8 авг
75 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Золотая осень на Байкале
г. Иркутск
17 сен
19 сен
74 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осеннее знакомство с Листвянкой
Россия, Иркутск
5 июня
7 июня
12 июня
14 июня
от 32 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут
Россия, Иркутск
4 фев
7 фев
9 фев
13 фев
от 63 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
Лето на Байкале
Россия, Иркутск
2 июня
5 июня
7 июня
10 июня
от 7300069 350₽ за человека
Авторский тур
5 дней
2 июня
16 июня
30 июня
7 июля
25 100₽ за человека
Авторский тур
12 дней
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
от 85 800₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Зимние краски Байкала
г. Иркутск
2 окт
5 окт
9 окт
12 окт
от 122 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Большое путешествие. Круиз по Байкалу
Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
22 июля
1 авг
от 110 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Ледовый экспресс Байкала
г. Иркутск
1 фев
8 фев
14 фев
17 фев
62 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие по льду Байкала
Россия, Иркутск
89 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
4 окт
7 окт
11 окт
14 окт
от 87 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Завтра
3 мая
6 мая
13 мая
от 67 200₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
6 дней
26 янв
2 фев
9 фев
16 фев
от 9000078 850₽ за человека
Авторский тур
8 дней
3 мая
5 мая
7 мая
10 мая
от 79 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ААнна5 апреля 2024Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶 Безумно рада, что побывала на Байкале, еще не раз съезжу ♥️ Хочу сказать огромное спасибо организаторам тура, нашим гидам, которые с трепетом и вниманием относились к каждому туристу 😄
- ММарина5 апреля 2024Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ССавельева1 апреля 2024Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!
- ЛЛариса27 марта 2024Из 7 дней у меня два дня были свободными, это лишнее. Свободный день на Ольхоне- это перебор, он не нужен, нечего там делать. Другой свободный день был в Листвянке. Там экскурсию купить не удалось так я хоть в Иркутск поехала, его посмотрела, благо есть транспортное сообщение.
- ЯЯна21 марта 2024Тур продуман до мелочей. Очень насыщенная программа. Байкал прекрасен.
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААлександр5 марта 2024В принципе тур нам понравился. Увидели много интересного, хорошо отдохнули. Для нас оказалось полезным предусмотреть день отдыха по прилету в Иркутск (и после ночного перелета и для адаптации к часовому поясу).
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке
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Сколько стоит тур в Листвянке в апреле 2024
Сейчас в Листвянке можно забронировать 50 авторских туров от 25 100 ₽ до 331 800 ₽ со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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