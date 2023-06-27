Мы предлагаем для Вас дневную экскурсию в Бухту Песчаную из посёлка Листвянка
Мы предлагаем для Вас дневную экскурсию в Бухту Песчаную из посёлка Листвянка на комфортном и тёплом «Хивусе» — судне на воздушной подушке.
Вас ждет Скала Скрипер — легендарный скалистый утес, Большое Голоустное — живописный поселок на берегу Байкала, место, где тайга встречается со степью, Бухта Бабушка — очень красивая и труднодоступная бухта на юго-западном побережье озера Байкал. И, конечно же, цель нашей поездки — Бухта Песчаная.
Вас ждет Скала Скрипер — легендарный скалистый утес, Большое Голоустное — живописный поселок на берегу Байкала, место, где тайга встречается со степью, Бухта Бабушка — очень красивая и труднодоступная бухта на юго-западном побережье озера Байкал. И, конечно же, цель нашей поездки — Бухта Песчаная.
Ближайшие даты:
25
дек
дек
26
дек
дек
27
дек
дек
28
дек
дек
29
дек
дек
30
дек
дек
31
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает 🤩
- Скала Скрипер
- Большое Голоустное
- Бухта Бабушка
- Бухта Песчаная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Бухта Песчаная — одно из самых живописных и труднодоступных мест на озере Байкал. Скалы, спускающиеся к Байкалу, уникальные «ходульные» деревья, великолепный пляж летом, а зимой — километры знаменитого голубого льда!
Мы предлагаем для Вас дневную экскурсию в Бухту Песчаную из посёлка Листвянка на комфортном и тёплом «Хивусе» — судне на воздушной подушке
В нашей программе:
- Скала Скрипер. Легендарный скалистый утес, расположенный на западном берегу озера.
- Большое Голоустное. Живописный поселок на берегу Байкала, место, где тайга встречается со степью.
- Бухта Бабушка. Очень красивая и труднодоступная бухта на юго-западном побережье озера Байкал.
- Бухта Песчаная.
Важно:
Трансфер из Иркутска не включен, встреча в п. Листвянка.
Организационные детали:
- Ваше путешествие пройдёт в небольшой группе (8-10 человек).
- Длительность экскурсии: 10:00-17:00.
В 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на хивусе по маршруту
- Экскурсии по маршруту
- Разрешение на посещение национального парка
- Обед на свежем воздухе
- Что не входит
- Трансфер из Иркутска не включен
- Встреча в п. Листвянка
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: поселок Листвянка, стоянка СВП Хивус напротив гостЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: В 10:00Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Листвянки
Похожие туры в Листвянке
Авторский тур
до 19 чел.
Большая Страна
Классика летней Листвянки
Отдых в поселке Листвянка. Самый короткий путь до Байкала! Интересные экскурсии, новые впечатления, комфортный отдых
Россия, Иркутск
27 июня
4 июля
11 июля
18 июля
от 41 900₽ за 1 человека
Авторский тур
до 19 чел.
Большая Страна
Классика осенней Листвянки
Отдых в поселке Листвянка. Самый короткий путь до Байкала! Интересные экскурсии, новые впечатления, комфортный отдых
Россия, Иркутск
26 дек
от 41 900₽ за 1 человека
Мини-группа
до 9 чел.
Анна
Экскурсия в бухту Песчаную на хивусе к ледяным чудесам Байкала
Р.П. Листвянка, ул. Горького 4а (напротив школы)
9 500₽ за 1 человека
Авторский тур
до 19 чел.
Большая Страна
Летнее знакомство с Листвянкой
В этом туре Вас ждут интересные экскурсии
Россия, Иркутск
7 апр
14 апр
21 апр
28 апр
от 2600025 400₽ за 1 человека
Авторский тур
до 19 чел.
Большая Страна
Осеннее знакомство с Листвянкой
В этом туре Вас ждут интересные экскурсии
Россия, Иркутск
Завтра
от 25 400₽ за 1 человека
Авторский тур
до 40 чел.
Большая Страна
Корпоративный тур в Листвянку
Листвянка будет интересна туристам, уважающим комфортный отдых
Россия, Иркутск
31 дек
15 янв
1 фев
14 фев
от 49 400₽ за 1 человека
Авторский тур
до 19 чел.
Большая Страна
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
Отдых на берегах Байкала. Вы посетите поселок Листвянка - самый короткий путь до Байкала
г. Иркутск
26 дек
2 янв
9 янв
16 янв
от 81 000₽ за 1 человека
Авторский тур
до 19 чел.
Большая Страна
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Осень
Отдых на берегах Байкала. Вы посетите поселок Листвянка - самый короткий путь до Байкала
г. Иркутск
3 янв
10 янв
17 янв
24 янв
от 68 600₽ за 1 человека
Авторский тур
до 19 чел.
Большая Страна
Классика весенней Листвянки
Листвянка - одно из самых известных мест отдыха в Прибайкалье
Россия, Иркутск
3 апр
10 апр
17 апр
24 апр
от 41 900₽ за 1 человека
Авторский тур
до 40 чел.
Большая Страна
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Предлагаем вам отправиться на Ольхон
Россия, Иркутск
29 дек
12 янв
26 янв
14 фев
от 84 900₽ за 1 человека
Авторский тур
до 15 чел.
Большая Страна
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Мы будем путешествовать по самым известным и красивым местам зимнего Байкала
г. Иркутск
29 янв
5 фев
12 фев
19 фев
от 65 140₽ за 1 человека
Авторский тур
до 12 чел.
Большая Страна
Большое путешествие. Круиз по Байкалу
Большое путешествие по величественному Байкалу на теплоходе комфорт-класса
Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
15 июля
1 авг
11 авг
от 11200095 000₽ за 1 человека
Забронировать
Можно выбрать дату до оплаты