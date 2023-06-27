Что вас ожидает:

Бухта Песчаная — одно из самых живописных и труднодоступных мест на озере Байкал. Скалы, спускающиеся к Байкалу, уникальные «ходульные» деревья, великолепный пляж летом, а зимой — километры знаменитого голубого льда!

Мы предлагаем для Вас дневную экскурсию в Бухту Песчаную из посёлка Листвянка на комфортном и тёплом «Хивусе» — судне на воздушной подушке

В нашей программе:

Скала Скрипер. Легендарный скалистый утес, расположенный на западном берегу озера.

Большое Голоустное. Живописный поселок на берегу Байкала, место, где тайга встречается со степью.

Бухта Бабушка. Очень красивая и труднодоступная бухта на юго-западном побережье озера Байкал.

Бухта Песчаная.

Важно:

Трансфер из Иркутска не включен, встреча в п. Листвянка.

Организационные детали: