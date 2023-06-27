На аэроходе к бухте «Песчаной»

Мы предлагаем для Вас дневную экскурсию в Бухту Песчаную из посёлка Листвянка

Мы предлагаем для Вас дневную экскурсию в Бухту Песчаную из посёлка Листвянка на комфортном и тёплом «Хивусе» — судне на воздушной подушке.

Вас ждет Скала Скрипер — легендарный скалистый утес, Большое Голоустное — живописный поселок на берегу Байкала, место, где тайга встречается со степью, Бухта Бабушка — очень красивая и труднодоступная бухта на юго-западном побережье озера Байкал. И, конечно же, цель нашей поездки — Бухта Песчаная.
На аэроходе к бухте «Песчаной»
На аэроходе к бухте «Песчаной»
На аэроходе к бухте «Песчаной»
На аэроходе к бухте «Песчаной»
Ближайшие даты:
25
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Что вас ожидает 🤩

  • Скала Скрипер
  • Большое Голоустное
  • Бухта Бабушка
  • Бухта Песчаная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Бухта Песчаная — одно из самых живописных и труднодоступных мест на озере Байкал. Скалы, спускающиеся к Байкалу, уникальные «ходульные» деревья, великолепный пляж летом, а зимой — километры знаменитого голубого льда!
Мы предлагаем для Вас дневную экскурсию в Бухту Песчаную из посёлка Листвянка на комфортном и тёплом «Хивусе» — судне на воздушной подушке

В нашей программе:

  • Скала Скрипер. Легендарный скалистый утес, расположенный на западном берегу озера.
  • Большое Голоустное. Живописный поселок на берегу Байкала, место, где тайга встречается со степью.
  • Бухта Бабушка. Очень красивая и труднодоступная бухта на юго-западном побережье озера Байкал.
  • Бухта Песчаная.

Важно:

Трансфер из Иркутска не включен, встреча в п. Листвянка.

Организационные детали:

  • Ваше путешествие пройдёт в небольшой группе (8-10 человек).
  • Длительность экскурсии: 10:00-17:00.

В 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на хивусе по маршруту
  • Экскурсии по маршруту
  • Разрешение на посещение национального парка
  • Обед на свежем воздухе
Что не входит
  • Трансфер из Иркутска не включен
  • Встреча в п. Листвянка
Где начинаем и завершаем?
Начало: поселок Листвянка, стоянка СВП Хивус напротив гост
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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