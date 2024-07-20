Экскурсии на 1 день в Листвянке

Найдено 7 экскурсий в категории «На весь день» в Листвянке, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ваш лучший день на Байкале
На машине
Прогулки на каяках
8 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Листвянка и Байкал: культурное погружение и активный отдых
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 18:00
14 900 за всё до 4 чел.
Ольхон: групповая однодневная экскурсия (из Иркутска/Листвянки)
17 отзывов
14 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Ольхон за один день: групповая экскурсия с выездом из Листвянки
Воспользуйтесь шансом посетить уникальный Ольхон, погрузиться в атмосферу древних легенд и культуры Бурятии
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: По расписанию в 7:30
Завтра в 07:30
9 авг в 07:30
12 500 за человека
Лучший день в Листвянке
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший день в Листвянке: Путешествие по музеям и природе
Познавательное путешествие по Листвянке с эксклюзивным посещением музеев и прогулкой по набережной
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 000 за всё до 4 чел.
Байкальская Ривьера - Бухта Песчаная
5 отзывов
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия на «Хивусе» по Байкалу: бухта Песчаная и другие красоты
Бухта Песчаная - одно из самых живописных мест Байкала. Вас ждут уникальные природные объекты и комфортное путешествие на судне на воздушной подушке
Начало: Поселок Листвянка
Расписание: В 10:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
15 000 за человека
Ольхон: однодневная экскурсия (с Иркутска/Листвянки)
3 отзыва
14 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ольхон за один день: эксклюзивный тур с Иркутска / Листвянки
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ольхону, где каждый уголок острова пронизан историей и мистикой
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45 000 за всё до 4 чел.
Хайкинг по Большой Байкальской тропе (ББТ)
Пешая
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Хайкинг по ББТ в Листвянке
Пеший поход по Большой Байкальской тропе - это 20 км экотропы вдоль Байкала, с потрясающими видами и уникальными фотолокациями. Насладитесь природой
Начало: Листвянка, отель Маяк
Расписание: июнь / июль / авг / сент
10 авг в 09:30
18 авг в 09:30
13 800 за всё до 6 чел.
Музеи в Листвянке и Тальцах + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
На байдарках
7 часов
Водная прогулка
Музеи в Листвянке и Тальцах + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
Насладитесь водной прогулкой на байдарках по Байкалу и Ангаре, посетите Байкальский лимнологический музей и архитектурно-этнографический музей Тальцы
Начало: Листвянка, мост на впадении р. Крестовка в Байкал
Расписание: Любой день по вашему запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 24 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    20 июля 2024
    Ваш лучший день на Байкале
    Дарья показала нам Байкал, таким, каким его видит и любит она сама. Очень много интересной и полезной информации, которой она делится очень доступно и с удовольствием.
  • А
    Анастасия
    19 июля 2024
    Ваш лучший день на Байкале
    Ездила с гидом Юлией. Все очень понравилось! Маршрут максимально наполненный, удалось все посмотреть и не особо устать. Буду рекомендовать друзьям!
  • Е
    Екатерина
    13 июля 2024
    Лучший день в Листвянке
    Нам не очень повезло с погодой. Моросил мелкий дождик. Мы побывали в Тальцах, в музее Листвянки и на камне Черкесского.
    читать дальше

    Канатная дорога была вся в тумане, ощущение, когда на высоте плывешь в тумане и навстречу выплывают деревья и цветочные поляны, волшебно. Организация была точной, гид Евгений нам провел подробную и интересную экскурсию по всем этим местам, отвечал на вопросы, ощущалась его любовь и бережное отношение к Байкалу. Мы провели прекрасный и насыщенный день на Байкале и очень благодарны гиду и организаторам. Спасибо!

  • А
    Александр
    8 июля 2024
    Ваш лучший день на Байкале
    Отличный экскурсовод Федор. В Листвянке полазили по скалам, прокатились на катере, поднялись к камню Черского - все понравилось)) Рекомендую!
  • А
    Анжела
    6 июля 2024
    Ольхон: групповая однодневная экскурсия (из Иркутска/Листвянки)
    Великолепные виды степей Прибайкалья, интересная информация от экскурсовода Романа, переправа на пароме, виды скалы Шаманки, яркое солнце, теплая голубая вода
    читать дальше

    малого моря, белый песок пляжа Ольхон, комфортная езда, вкусный обед очень понравились мне, несмотря на продолжительность экскурсии на следующий день смогла без проблем участвовать в следующем путешествии. Рекомендую эту экскурсию и экскурсовода Романа.)))

  • А
    Александра
    15 июня 2024
    Хайкинг по Большой Байкальской тропе (ББТ)
    Если вы приехали на Байкал, то пройти по тропе - обязательно Есть маршруты разных протяжённостей, мы взяли самую небольшую - 20
    читать дальше

    км, и остались очень довольны Шли 7 часов, Наталья рассказывала нам много интересных историй, приводила в красивые места для отдыха, подсказывала, с каких ракурсов получаются классные фото В общем, компания вышла очень приятная, впечатления отличные! Ещё и чаем вкусным напоила))

  • А
    Анастасия
    25 марта 2024
    Экскурсия в бухту Песчаную на хивусе к ледяным чудесам Байкала
    Экскурсия проходила на больших комфортабельных хивусах, было много времени на остановках, вкусный обед, бухта по красоте превзошла ожидания! Однако жаль,
    читать дальше

    что волшебного байкальского льда увидеть не удалось, так сезон закончился, жаль, что об этом не предупреждают, мы именно за ним и ехали (в описании он значился). Также экскурсия предназначена для 18 человек, по факту было 40, мы катались на 2 хивусах, а экскурсовод перемещалась из одного СВП в другое

  • М
    Михнева
    20 марта 2024
    Экскурсия в бухту Песчаную на хивусе к ледяным чудесам Байкала
    Экскурсия была на высоте. Ради этого дня мы приехали не зря из Красноярска. И торосы, и каток на озере и бухта Песчаная. Обед на льду Байкала - горячее, салат, чай/кофе, кексик. Гид Кристина очень замечательный повествователь. Большой Хивус. Спасибо!
  • А
    Анна
    4 марта 2024
    Великолепная Листвянка + исторические Тальцы
    Все прошло хорошо) спасибо за индивидуальный подход
  • А
    Анна
    25 февраля 2024
    Байкальская Ривьера - Бухта Песчаная
    Все прошло хорошо) посмотрели все что запланировали

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Листвянке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Ваш лучший день на Байкале
  2. Ольхон: групповая однодневная экскурсия (из Иркутска/Листвянки)
  3. Лучший день в Листвянке
  4. Байкальская Ривьера - Бухта Песчаная
  5. Ольхон: однодневная экскурсия (с Иркутска/Листвянки)
Сколько стоит экскурсия по Листвянке в августе 2024
Сейчас в Листвянке в категории "На весь день" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 12 500 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Листвянку на 1 день, гиды Листвянки подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Листвянку так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
ХорошоТам