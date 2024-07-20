8 часов
Водная прогулка
Листвянка и Байкал: культурное погружение и активный отдых
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 18:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
14 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Ольхон за один день: групповая экскурсия с выездом из Листвянки
Воспользуйтесь шансом посетить уникальный Ольхон, погрузиться в атмосферу древних легенд и культуры Бурятии
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: По расписанию в 7:30
Завтра в 07:30
9 авг в 07:30
12 500₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший день в Листвянке: Путешествие по музеям и природе
Познавательное путешествие по Листвянке с эксклюзивным посещением музеев и прогулкой по набережной
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия на «Хивусе» по Байкалу: бухта Песчаная и другие красоты
Бухта Песчаная - одно из самых живописных мест Байкала. Вас ждут уникальные природные объекты и комфортное путешествие на судне на воздушной подушке
Начало: Поселок Листвянка
Расписание: В 10:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
15 000₽ за человека
14 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ольхон за один день: эксклюзивный тур с Иркутска / Листвянки
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ольхону, где каждый уголок острова пронизан историей и мистикой
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Хайкинг по ББТ в Листвянке
Пеший поход по Большой Байкальской тропе - это 20 км экотропы вдоль Байкала, с потрясающими видами и уникальными фотолокациями. Насладитесь природой
Начало: Листвянка, отель Маяк
Расписание: июнь / июль / авг / сент
10 авг в 09:30
18 авг в 09:30
13 800₽ за всё до 6 чел.
7 часов
Водная прогулка
Музеи в Листвянке и Тальцах + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
Насладитесь водной прогулкой на байдарках по Байкалу и Ангаре, посетите Байкальский лимнологический музей и архитектурно-этнографический музей Тальцы
Начало: Листвянка, мост на впадении р. Крестовка в Байкал
Расписание: Любой день по вашему запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 24 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана20 июля 2024Дарья показала нам Байкал, таким, каким его видит и любит она сама. Очень много интересной и полезной информации, которой она делится очень доступно и с удовольствием.
- ААнастасия19 июля 2024Ездила с гидом Юлией. Все очень понравилось! Маршрут максимально наполненный, удалось все посмотреть и не особо устать. Буду рекомендовать друзьям!
- ЕЕкатерина13 июля 2024Нам не очень повезло с погодой. Моросил мелкий дождик. Мы побывали в Тальцах, в музее Листвянки и на камне Черкесского.
- ААлександр8 июля 2024Отличный экскурсовод Федор. В Листвянке полазили по скалам, прокатились на катере, поднялись к камню Черского - все понравилось)) Рекомендую!
- ААнжела6 июля 2024Великолепные виды степей Прибайкалья, интересная информация от экскурсовода Романа, переправа на пароме, виды скалы Шаманки, яркое солнце, теплая голубая вода
- ААлександра15 июня 2024Если вы приехали на Байкал, то пройти по тропе - обязательно Есть маршруты разных протяжённостей, мы взяли самую небольшую - 20
- ААнастасия25 марта 2024Экскурсия в бухту Песчаную на хивусе к ледяным чудесам БайкалаЭкскурсия проходила на больших комфортабельных хивусах, было много времени на остановках, вкусный обед, бухта по красоте превзошла ожидания! Однако жаль,
- ММихнева20 марта 2024Экскурсия в бухту Песчаную на хивусе к ледяным чудесам БайкалаЭкскурсия была на высоте. Ради этого дня мы приехали не зря из Красноярска. И торосы, и каток на озере и бухта Песчаная. Обед на льду Байкала - горячее, салат, чай/кофе, кексик. Гид Кристина очень замечательный повествователь. Большой Хивус. Спасибо!
- ААнна4 марта 2024Великолепная Листвянка + исторические ТальцыВсе прошло хорошо) спасибо за индивидуальный подход
- ААнна25 февраля 2024Все прошло хорошо) посмотрели все что запланировали
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Листвянке в августе 2024
Сейчас в Листвянке в категории "На весь день" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 12 500 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Листвянку на 1 день, гиды Листвянки подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Листвянку так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024