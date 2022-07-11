Иркутск - один из крупнейших городов Сибири, который славится своей историей и культурой.
Во время экскурсии вы узнаете, как развивался город с XVII века, увидите исторический центр, прогуляетесь по Иркутской слободе
Во время экскурсии вы узнаете, как развивался город с XVII века, увидите исторический центр, прогуляетесь по Иркутской слободе
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Утром водитель забирает вас из Листвянки и отвозит в Иркутск. Байкальский тракт идет по живописному таежному лесу. Через 1 час вы приезжаете в Иркутск, где я встречаю вас и мы начинаем экскурсию по городу. Иркутск длиною в три века Современный Иркутск — один из крупнейших городов Сибири, которому есть чем гордиться. Отважные первопроходцы и Русская Америка, купцы и декабристы, светская жизнь XIX века и развитие образования, деревянное зодчество прошлых столетий и каменная архитектура — на 3-часовой автопрогулке вы откроете историческое и архитектурное богатство «старого города», осознаете его заметную роль в судьбе России и насладитесь романтикой сохранившейся старины. Что вы увидите на экскурсии: Автомобильная экскурсия по городу включает в себя поездку по самым красивым улицам центра города — Ленина, Карла Маркса, Бульвару Гагарина. Вы узнаете историю Иркутска с момента основания до наших дней. Вашему взору предстанут памятники архитектуры и истории XVIII — XIX вв., купеческий квартал, квартал декабристов, иркутский символ Транссибирской магистрали. Изюминкой нашего вояжа станет посещение знаменитого деревянного 130-го квартала. По окончании экскурсии водитель отвозит вас в Листвянку. Важная информация:
- На экскурсии я использую карты, навигаторы «уличных гидов», ретрофотографии зданий и фотопортреты исторических лиц.
- Историческая экскурсия по городу проводится на автомобиле / заказном автобусе.
- Экскурсия осуществляется при температуре воздуха не ниже минус 15 градусов.
- Экскурсию проводит гид-экскурсовод, аккредитованный по г. Иркутску. Что включено • экскурсия об Иркутске и Восточной Сибири • знакомство с детинцем города • осмотр трех знаковых церквей Иркутска • прогулка по главной площади города • посещение центральных улиц - Карла Маркса, Ленина, Б. Гагарина • прогулка по Купеческому кварталу • посещение квартала Декабристов • прогулка по "Иркутской слободе" - 130-му кварталу • фото-точки на набережных реки Что не включено • трансфер Листвянка - Иркутск - Листвянка: 11 000 руб. (для группы 1-2 чел.), 15 600 руб. (для группы 3-6 чел.), 50% предоплата До встречи в Иркутске!
начало экскурсии - по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Место основания Иркутского острога
- Спасская церковь
- Богоявленский собор
- Московские ворота
- Памятник Якову Похабову
- Центральные улицы города - ул. Карла Маркса, Ленина, бульвар Гагарина
- Бульвар Гагарина
- Купеческий квартал
- Квартал Декабристов
- Усадьба Волконского
- Памятник Гайдаю
- 130 квартал деревянного зодчества
Что включено
- Экскурсия об Иркутске и Восточной Сибири
- Знакомство с детинцем города
- Осмотр трех знаковых церквей Иркутска
- Прогулка по главной площади города
- Посещение центральных улиц - Карла Маркса, Ленина, Б. Гагарина
- Прогулка по Купеческому кварталу
- Посещение квартала Декабристов
- Прогулка по / «Иркутской слободе/» - 130-му кварталу
- Фото-точки на набережных реки
Что не входит в цену
- Трансфер Листвянка - Иркутск - Листвянка: 11 000 руб. (для группы 1-2 чел.), 15 600 руб. (для группы 3-6 чел.), 50% предоплата
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Иркутск, площадь им. Кирова
Завершение: Г. Иркутск, ул. Седова (130 квартал)
Когда и сколько длится?
Когда: начало экскурсии - по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
11 июл 2022
Отличная Экскурсия!
Хотите познакомиться с Иркутском - смело обращайтесь сюда! Красивый город с богатой историей.
Хотите познакомиться с Иркутском - смело обращайтесь сюда! Красивый город с богатой историей.
Л
Лариса
14 июл 2020
Спасибо Наталье за хорошо организованную, интересно изложенную экскурсию по исторической части города.
Входит в следующие категории Листвянки
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