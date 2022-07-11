На экскурсии я использую карты, навигаторы «уличных гидов», ретрофотографии зданий и фотопортреты исторических лиц.

Историческая экскурсия по городу проводится на автомобиле / заказном автобусе.

Экскурсия осуществляется при температуре воздуха не ниже минус 15 градусов.

Экскурсию проводит гид-экскурсовод, аккредитованный по г. Иркутску. Что включено • экскурсия об Иркутске и Восточной Сибири • знакомство с детинцем города • осмотр трех знаковых церквей Иркутска • прогулка по главной площади города • посещение центральных улиц - Карла Маркса, Ленина, Б. Гагарина • прогулка по Купеческому кварталу • посещение квартала Декабристов • прогулка по "Иркутской слободе" - 130-му кварталу • фото-точки на набережных реки Что не включено • трансфер Листвянка - Иркутск - Листвянка: 11 000 руб. (для группы 1-2 чел.), 15 600 руб. (для группы 3-6 чел.), 50% предоплата До встречи в Иркутске!

Утром водитель забирает вас из Листвянки и отвозит в Иркутск. Байкальский тракт идет по живописному таежному лесу. Через 1 час вы приезжаете в Иркутск, где я встречаю вас и мы начинаем экскурсию по городу. Иркутск длиною в три века Современный Иркутск — один из крупнейших городов Сибири, которому есть чем гордиться. Отважные первопроходцы и Русская Америка, купцы и декабристы, светская жизнь XIX века и развитие образования, деревянное зодчество прошлых столетий и каменная архитектура — на 3-часовой автопрогулке вы откроете историческое и архитектурное богатство «старого города», осознаете его заметную роль в судьбе России и насладитесь романтикой сохранившейся старины. Что вы увидите на экскурсии: Автомобильная экскурсия по городу включает в себя поездку по самым красивым улицам центра города — Ленина, Карла Маркса, Бульвару Гагарина. Вы узнаете историю Иркутска с момента основания до наших дней. Вашему взору предстанут памятники архитектуры и истории XVIII — XIX вв., купеческий квартал, квартал декабристов, иркутский символ Транссибирской магистрали. Изюминкой нашего вояжа станет посещение знаменитого деревянного 130-го квартала. По окончании экскурсии водитель отвозит вас в Листвянку. Важная информация: