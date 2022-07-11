Обзорная экскурсия по Иркутску: от Московских до Амурских ворот

Иркутск - город с богатой историей и культурой. Присоединяйтесь к экскурсии и узнайте, чем славится этот сибирский город
Иркутск - один из крупнейших городов Сибири, который славится своей историей и культурой.

Во время экскурсии вы узнаете, как развивался город с XVII века, увидите исторический центр, прогуляетесь по Иркутской слободе
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и поймете, почему Иркутск называют городом кружев.

Экскурсия включает посещение улиц Ленина, Карла Маркса и Бульвара Гагарина, осмотр памятников архитектуры XVIII - XIX веков, купеческого квартала и квартала декабристов. Особое внимание уделено знаменитому 130-му кварталу с его деревянными домами. Гид-экскурсовод, аккредитованный по г. Иркутску, проведет вас по самым интересным местам города

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальная экскурсия
  • 🏛 Исторический центр города
  • 🏚 Деревянное зодчество
  • 🕍 Памятники архитектуры
  • 📸 Фото-точки на набережных
    • Обзорная экскурсия по Иркутску: от Московских до Амурских ворот
    Обзорная экскурсия по Иркутску: от Московских до Амурских ворот
    Обзорная экскурсия по Иркутску: от Московских до Амурских ворот
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00

    Что можно увидеть

  • Улица Ленина
  • Улица Карла Маркса
  • Бульвар Гагарина
  • Купеческий квартал
  • Квартал декабристов
  • 130-й квартал

    • Описание экскурсии

    Утром водитель забирает вас из Листвянки и отвозит в Иркутск. Байкальский тракт идет по живописному таежному лесу. Через 1 час вы приезжаете в Иркутск, где я встречаю вас и мы начинаем экскурсию по городу. Иркутск длиною в три века Современный Иркутск — один из крупнейших городов Сибири, которому есть чем гордиться. Отважные первопроходцы и Русская Америка, купцы и декабристы, светская жизнь XIX века и развитие образования, деревянное зодчество прошлых столетий и каменная архитектура — на 3-часовой автопрогулке вы откроете историческое и архитектурное богатство «старого города», осознаете его заметную роль в судьбе России и насладитесь романтикой сохранившейся старины. Что вы увидите на экскурсии: Автомобильная экскурсия по городу включает в себя поездку по самым красивым улицам центра города — Ленина, Карла Маркса, Бульвару Гагарина. Вы узнаете историю Иркутска с момента основания до наших дней. Вашему взору предстанут памятники архитектуры и истории XVIII — XIX вв., купеческий квартал, квартал декабристов, иркутский символ Транссибирской магистрали. Изюминкой нашего вояжа станет посещение знаменитого деревянного 130-го квартала. По окончании экскурсии водитель отвозит вас в Листвянку. Важная информация:
    • На экскурсии я использую карты, навигаторы «уличных гидов», ретрофотографии зданий и фотопортреты исторических лиц.
    • Историческая экскурсия по городу проводится на автомобиле / заказном автобусе.
    • Экскурсия осуществляется при температуре воздуха не ниже минус 15 градусов.
    • Экскурсию проводит гид-экскурсовод, аккредитованный по г. Иркутску. Что включено • экскурсия об Иркутске и Восточной Сибири • знакомство с детинцем города • осмотр трех знаковых церквей Иркутска • прогулка по главной площади города • посещение центральных улиц - Карла Маркса, Ленина, Б. Гагарина • прогулка по Купеческому кварталу • посещение квартала Декабристов • прогулка по "Иркутской слободе" - 130-му кварталу • фото-точки на набережных реки Что не включено • трансфер Листвянка - Иркутск - Листвянка: 11 000 руб. (для группы 1-2 чел.), 15 600 руб. (для группы 3-6 чел.), 50% предоплата До встречи в Иркутске!

    начало экскурсии - по договоренности

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Место основания Иркутского острога
    • Спасская церковь
    • Богоявленский собор
    • Московские ворота
    • Памятник Якову Похабову
    • Центральные улицы города - ул. Карла Маркса, Ленина, бульвар Гагарина
    • Бульвар Гагарина
    • Купеческий квартал
    • Квартал Декабристов
    • Усадьба Волконского
    • Памятник Гайдаю
    • 130 квартал деревянного зодчества
    Что включено
    • Экскурсия об Иркутске и Восточной Сибири
    • Знакомство с детинцем города
    • Осмотр трех знаковых церквей Иркутска
    • Прогулка по главной площади города
    • Посещение центральных улиц - Карла Маркса, Ленина, Б. Гагарина
    • Прогулка по Купеческому кварталу
    • Посещение квартала Декабристов
    • Прогулка по / «Иркутской слободе/» - 130-му кварталу
    • Фото-точки на набережных реки
    Что не входит в цену
    • Трансфер Листвянка - Иркутск - Листвянка: 11 000 руб. (для группы 1-2 чел.), 15 600 руб. (для группы 3-6 чел.), 50% предоплата
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Г. Иркутск, площадь им. Кирова
    Завершение: Г. Иркутск, ул. Седова (130 квартал)
    Когда и сколько длится?
    Когда: начало экскурсии - по договоренности
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    Л
    11 июл 2022
    Отличная Экскурсия!
    Хотите познакомиться с Иркутском - смело обращайтесь сюда! Красивый город с богатой историей.
    Л
    14 июл 2020
    Спасибо Наталье за хорошо организованную, интересно изложенную экскурсию по исторической части города.

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