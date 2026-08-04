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Самый большой из островов на Байкале, который еще называют «жемчужина Байкала», расположен в 300 читать дальше уменьшить км от Иркутска. Вы посетите юг острова, а зимой еще и увидите остров Огой и буддийскую ступу. Также мы побываем в поселке Хужир, осмотрим знаменитую скалу Шаманку и попробуем байкальскую уху. Однодневный тур на Ольхон — идеальное решение для тех, кто хочет посетить остров, но ограничен во времени.Самый большой из островов на Байкале, который еще называют «жемчужина Байкала», расположен в 300 4.7 50 отзывов

Галина Ваш гид в Листвянке Задать вопрос Билет для посещения 12 900 ₽ за человека 4.7 50 отзывов Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание билета Ольхон - географический, исторический и сакральный центр озера. Отсюда, согласно легенде, произошел бурятский народ. Остров пропитан местным колоритом, духом шаманизма и древними бурятскими легендами. Что вас ждет: Иркутск/Листвянка 6:00/7:30 сбор группы в поселке Листвянка 8:00 Начало экскурсии Водитель на комфортном автомобиле заберет Вас из отеля, где Вы проживаете. По желанию, мы можем изменить время начала экскурсии на более подходящее Вам (для частных туров); Пролив "Ольхонские ворота", паромная переправа Пролив Ольхонские ворота разделяет материковую часть западного берега озера Байкал и южную оконечность острова Ольхон 11:30 прибытие на паромную переправу, переправа на остров Ольхон Юг острова Ольхон Мыс Кобылья голова, залив Загли, мыс Хоргой, смотровая площадка Полевой стан в зимнее время дополнительно посещаем остров Огой и буддийскую ступу 12:00-15:30 Пока вы наслаждаетесь видами Ольхона, наш водитель приготовит для Вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав! Хужир, мыс Бурхан Хужир - крупнейший населенный пункт на острове Ольхон, расположенный в центральной части острова Мыс Бурхан (скала Шаманка) является памятником природы и считается одной из 9 святынь Азии. О нём столетиями складывались легенды, мыс почитают и сторонники шаманизма и приверженцы буддизма. На открытой площадке у мыса Бурхан установлено 13 ритуальных столбов сэргэ в часть 13 нойонов Севера 15:30-17:00 18:30 Остановка около скульптуры Бродяга Остановка в кафе (по желанию) 21:30 прибытие в Листвянку

По расписанию в 7:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пролив Ольхонские ворота

Юг острова Ольхон

Хужир, мыс Бурхан

Байкал Что включено Трансфер на комфортном автомобиле по маршруту экскурсии

Услуги гида

Обед

Билеты в Национальный парк Что не входит в цену Ужин 600 рублей/человек (по желанию)

Аренда коньков - 1200-1500 руб. (по желанию)

Доп. трансфер из/в п. Листвянка 1000 рублей с человека Где начинаем и завершаем? Начало: В отеле или аэропорту Иркутска Завершение: По договоренности Когда и как рано покупать? Когда: По расписанию в 7:30 Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.