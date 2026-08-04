Однодневный тур на Ольхон — идеальное решение для тех, кто хочет посетить остров, но ограничен во времени.
Самый большой из островов на Байкале, который еще называют «жемчужина Байкала», расположен в 300
Самый большой из островов на Байкале, который еще называют «жемчужина Байкала», расположен в 300
Описание билетаОльхон - географический, исторический и сакральный центр озера. Отсюда, согласно легенде, произошел бурятский народ. Остров пропитан местным колоритом, духом шаманизма и древними бурятскими легендами. Что вас ждет: Иркутск/Листвянка 6:00/7:30 сбор группы в поселке Листвянка 8:00 Начало экскурсии Водитель на комфортном автомобиле заберет Вас из отеля, где Вы проживаете. По желанию, мы можем изменить время начала экскурсии на более подходящее Вам (для частных туров); Пролив "Ольхонские ворота", паромная переправа Пролив Ольхонские ворота разделяет материковую часть западного берега озера Байкал и южную оконечность острова Ольхон 11:30 прибытие на паромную переправу, переправа на остров Ольхон Юг острова Ольхон Мыс Кобылья голова, залив Загли, мыс Хоргой, смотровая площадка Полевой стан в зимнее время дополнительно посещаем остров Огой и буддийскую ступу 12:00-15:30 Пока вы наслаждаетесь видами Ольхона, наш водитель приготовит для Вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав! Хужир, мыс Бурхан Хужир - крупнейший населенный пункт на острове Ольхон, расположенный в центральной части острова Мыс Бурхан (скала Шаманка) является памятником природы и считается одной из 9 святынь Азии. О нём столетиями складывались легенды, мыс почитают и сторонники шаманизма и приверженцы буддизма. На открытой площадке у мыса Бурхан установлено 13 ритуальных столбов сэргэ в часть 13 нойонов Севера 15:30-17:00 18:30 Остановка около скульптуры Бродяга Остановка в кафе (по желанию) 21:30 прибытие в Листвянку
По расписанию в 7:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пролив Ольхонские ворота
- Юг острова Ольхон
- Хужир, мыс Бурхан
- Байкал
Что включено
- Трансфер на комфортном автомобиле по маршруту экскурсии
- Услуги гида
- Обед
- Билеты в Национальный парк
Что не входит в цену
- Ужин 600 рублей/человек (по желанию)
- Аренда коньков - 1200-1500 руб. (по желанию)
- Доп. трансфер из/в п. Листвянка 1000 рублей с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Завершение: По договоренности
Когда и как рано покупать?
Когда: По расписанию в 7:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Всё замечательно!!! Рекомендую однозначно! Комфортабельный автомобиль, (на паром без проблем! хотя там очередь была бесконечная. .), опытный водитель и гид в одном лице-Роман рассказал и показал всё то, зачем люди
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Ю
Экскурсия прошла отлично 👍 хорошо все организовано, покормили ухой, что особенно хотелось бы отметить, что на другом берегу нас ждала другая машина и не пришлось ждать очереди на паром
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О
Очень понравился гид Родион, спасибо ему за такое внимательное отношение, прекрасную организацию, интересную экскурсию, великолепные места! Поездка на целый день, очень важно, с каким гидом вы путешествуете! Однозначно рекомендую Родиона!
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Д
Организатор Галина просто супер! Отзывчивый и приятный человек, помогла нам оформить не только этот тур, но и два других, на Ольхоне и в Листвянке в сильно сжатые сроки. Гид Максим
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Н
Были на экскурсии 14.02 с гидом-водителем Романом. Машина комфортабельная, даже чуть-чуть поспали:) Невероятные виды на Байкал с Ольхона, само ощущение, что ты передвигаешься по прозрачному льду - невообразимо. Завораживает всё вокруг.
Обед был сытный, времени на всех остановках хватает с головой.
Спасибо Роману за поездку, а Галине за организацию:)
Обед был сытный, времени на всех остановках хватает с головой.
Спасибо Роману за поездку, а Галине за организацию:)
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А
Добрый вечер! Замечательный тур!!!
Всё очень тщательно продумано, комфортабельное авто, внимательное отношение к участникам экскурсии, познавательный и содержательный рассказ о крае, народностях, обычаях и конечно же, непередаваемые виды и красоты…. Огромная благодарность организатору Галине и гиду Родиону, отличная команда, знающая своё дело. Незабываемые впечатления!!!
Рекомендую только это экскурсионное агентство.
Всё очень тщательно продумано, комфортабельное авто, внимательное отношение к участникам экскурсии, познавательный и содержательный рассказ о крае, народностях, обычаях и конечно же, непередаваемые виды и красоты…. Огромная благодарность организатору Галине и гиду Родиону, отличная команда, знающая своё дело. Незабываемые впечатления!!!
Рекомендую только это экскурсионное агентство.
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