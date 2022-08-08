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Иркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского - Листвянка

Путешествие начинается!

В Иркутске знакомимся с гидом и группой, с которой вы разделите все дни тура.

Отправляемся в поселок Листвянка. Он находится в 70 километрах от Иркутска. Заселяемся в комфортной гостинице и отдыхаем.

В Листвянке много интересного. Увидим одну из главных символов Байкала – байкальскую нерпу.

Отправимся в Байкальский музей. Посмотрим, как нерпа резвится в бассейне, исполняет различные трюки.

С ней можно сфотографироваться. Там же представлена экспозиция экосистемы озера: видовые особенности растений, рыб, птиц и других обитателей Байкала.

Посетим камень Черского – это смотровая площадка на горной вершине, подняться до которой можно на канатной дороге.

С камня Черского открываются виды на озеро, Ангару – единственную реку, вытекающую из Байкала и снежные вершины хребта Хамар-Дабана на противоположном берегу.