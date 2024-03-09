1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Листвянка и Байкал: культурное погружение и активный отдых
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Ежедневно в 10:00
15 000₽ за экскурсию
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в бухту Песчаная на Байкале на катере
Откройте для себя красоту бухты Песчаная в увлекательной морской прогулке и пешем туре с гидом
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
12 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина9 марта 2024Мы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую из локаций,загадывали вместе желания, любуясь
- ББорис19 февраля 2024У нас был гид Андрей, весёлый и добродушный дядька, был очень приветлив с нами и с нашими детьми. Построил интересный маршрут, подробно отвечал на всё наши вопросы! Очень довольны экскурсией! В восторге от Байкала!
- ААлексей22 октября 2023Отличная экскурсия! Перед поездкой все подробно обговорили с организатором, помимо основной программы согласовали корректировку маршрута по моим пожеланиям. Всё очень
- ООльга19 августа 2023На катере в бухты Синичка, Песчаная и БабушкаЭкскурсия отличная. Нас прокатили на катере, мы прошлись по побережью Байкала от бухты Синичка до бухты Бабушка, познакомились с флорой
- ИИрина17 июля 2023На катере в бухты Синичка, Песчаная и БабушкаВеликолепная экскурсия,очень насыщенная,и интересная! Гид Кристина,очень интересно и подробно рассказывает,создала все условия для удовлетворения нашего любопытства и для поддержания интереса.
- ИИрина12 января 2023Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»Не понравилось питание в поезде — каждый день абсолютно одинаковый сухой паёк. Завтраки съедобны. В вагон- ресторан без предварительной брони столика попасть невозможно. А столиков на такое количество туристов не достаточно.
- ССветлана11 января 2023Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»Спасибо. Было комфортно.
- ГГалина10 января 2023Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»Тут все четко, все прислали, на все ответили
- ЕЕлизавета7 октября 2022Хрустальный Байкал на Новый годОрганизация хорошая, ни убавить ни прибавить
- ММарина11 сентября 2022Хрустальный Байкал. Тур-комфортОрганизовано комфортное проживание, отличное питание. Сопровождала нас по Дагестану Валида, отличный гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Листвянке в июне 2024
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