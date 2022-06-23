Майский Байкал

Май на Байкале - это удивительное время, когда озеро просыпается и начинает освобождаться ото льда

5
3 отзыва
Май на Байкале – это удивительное время, когда озеро просыпается и начинает освобождаться ото льда.

Красивые плавающие льдины, необычайно прозрачная вода и бесконечные байкальские просторы удивляют и завораживают.

Встретить закат, в тишине прогуляться по берегу и почувствовать пробуждение природы – поездка на Байкал в мае станет для вас настоящей перезагрузкой!
Майский Байкал
Майский Байкал
Майский Байкал
Майский Байкал
Майский Байкал
Майский Байкал
Майский Байкал
Майский Байкал
Майский Байкал
Майский Байкал
Майский Байкал
Майский Байкал
Майский Байкал
Майский Байкал
Майский Байкал
Майский Байкал
Майский Байкал
Майский Байкал
Ближайшие даты:
30
апр

Что вас ожидает 🤩

Пробуждение Байкала
Пробуждение Байкала
Увидим как озеро просыпается и начинает освобождаться ото льда
Музей Тальцы
Музей Тальцы
Посетим увлекательные экспозиции знаменитого музея деревянного зодчества
Байкальская нерпа
Байкальская нерпа
Заглянем в уникальный музей озера и познакомимся с его обитателями

Программа тура по дням

1 день

Пос. Листвянка. Музей Тальцы. Байкальский музей

Встреча туристов в 09:30 в аэропорту и на ж/д вокзале Иркутска, знакомство с гидом и группой.

Отправление на первую встречу с Байкалом в п. Листвянка (70 км от Иркутска). По пути посещение музея деревянного зодчества под открытым небом – Тальцы.

На территории музея находятся более 40 историко-архитектурных памятников и 8000 экспонатов, имеющих большую историческую ценность. Здесь открываются прекрасные панорамы прибайкальской природы и реки Ангары.

Обед.

После обеда посещение Байкальского музея, единственного в мире музея, полностью посвященного великому озеру.

Вечером размещение в гостинице. Ужин.

Питание включено: обед и ужин. Завтрак – самостоятельно, за свой счет.

Пос. Листвянка. Музей Тальцы. Байкальский музейПос. Листвянка. Музей Тальцы. Байкальский музейПос. Листвянка. Музей Тальцы. Байкальский музейПос. Листвянка. Музей Тальцы. Байкальский музей
2 день

Остров Ольхон. Скала Шаманка

После завтрака нас ждет трансфер на остров Ольхон (расстояние около 300км.).

Наша дорога пройдет через небольшой горный перевал и красивые степи. 

На пароме пересекаем пролив Ольхонские ворота и оказываемся на острове. 

Размещение в отеле в п. Хужир, туристическом центре острова. 

После небольшого отдыха отправляемся на пешую прогулку к скале Шаманка. 

Невероятная красота и энергетика этого места завораживают и не оставляют равнодушными. 

Вы узнаете о древних легендах и столбах-сэргэ, украшенных разноцветными лентами.

Питание включено: завтрак и ужин. Обед– самостоятельно, за свой счет.

Остров Ольхон. Скала ШаманкаОстров Ольхон. Скала ШаманкаОстров Ольхон. Скала ШаманкаОстров Ольхон. Скала Шаманка
3 день

Мыс Хобой. Мыс Любви и падь Узуры

Завтрак на базе.

Сегодня у вас экскурсия по острову Ольхон. Вам откроется все природное многообразие острова, здесь степи сменяются хвойными лесами, а пологие берега превращаются в причудливые обрывы и скалы.

По пути вы увидите, как пробуждается Байкал, местами он еще покрыт льдом, а где-то уже видны отблески воды.

На мысе Хобой вам откроется обширная панорама Малого и Большого Байкала. С высоты вы увидите бескрайние просторы острова и почувствуете всю его неописуемую энергию.

После пикника на природе экскурсия продолжится на мысе Шунтэ (или мыс Любви) и в пади Узуры, где у вас будет возможность спуститься к берегу Большого Байкала.

Возвращение на базу. Ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.

Мыс Хобой. Мыс Любви и падь УзурыМыс Хобой. Мыс Любви и падь УзурыМыс Хобой. Мыс Любви и падь УзурыМыс Хобой. Мыс Любви и падь Узуры
4 день

Дорога домой

После завтрака сборы и отправление в Иркутск (сквер им. Кирова).

Время в пути займет около 6 часов.

Размещение в гостиницах Иркутска по предварительной заявке.

В пути: около 6 часов. 
Питание включено: завтрак. Обед и ужин самостоятельно, за свой счет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в пос. Листвянка и на о. Ольхон.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от вариантов размещения:

ДвухместноеДоплата за одноместное
28 9005 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) на ж/д вокзале и в аэропорту.
  • Трансферы по программе тура.
  • Размещение в гостинице в Листвянке, благоустроенные номера.
  • Пазмещение на о. Ольхон
  • Питание по программе:1 день – обед и ужин2 день – завтрак, ужин3 день – завтрак, обед-пикник, ужин4 день – завтрак.
  • 1 день – обед и ужин
  • 2 день – завтрак, ужин
  • 3 день – завтрак, обед-пикник, ужин
  • 4 день – завтрак.
  • Экскурсии по программе:в музей Тальцыв Байкальский лимнологический музейна мыс Бурханпо острову Ольхон.
  • В музей Тальцы
  • В Байкальский лимнологический музей
  • На мыс Бурхан
  • По острову Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно.
  • Питание в придорожных кафе
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.
  • Дополнительные трансферы, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату.
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь:

  • аптечку, в которой должны быть:
    • средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
    • лекарственные препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
    • при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
  • теплые вещи (ветровка, головной убор – обязательно);
  • дождевик;
  • кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
  • купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
  • репеллент от клещей;
  • солнцезащитный крем;
  • фонарик (по желанию).
Где и когда начинается и заканчивается тур?

Стандартное место и время встречи:

  • Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3, 09:30 ч утра местного времени (04:30 ч. утра по московскому);
  • Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа, 09:30 ч. утра местного времени (04:30 ч. утра по московскому).

Стандартное время отправления с Ольхона 12:30, прибытие в Иркутск после 19:00 (сквер им. Кирова).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть скидки в туре?

Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%

Рекомендуемый возраст участников: от 5 лет

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
23 июня 2022
Гиды Настя и Алексей просто супер. Все подскажут и помогут. Интересно рассказывают
И
22 июня 2022
Принимающая сторона без нареканий, хорошая организация путешествия. Особо спасибо гиду Анне Головченко. Прекрасный специалист, влюблена в своё дело, в Байкал.
Т
20 июня 2022
Спасибо нашему гиду Анне и всем кто так или иначе связан с организацией поездки! Все очень организовано и душевно!

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