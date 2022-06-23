Встреча туристов в 09:30 в аэропорту и на ж/д вокзале Иркутска, знакомство с гидом и группой.
Отправление на первую встречу с Байкалом в п. Листвянка (70 км от Иркутска). По пути посещение музея деревянного зодчества под открытым небом – Тальцы.
На территории музея находятся более 40 историко-архитектурных памятников и 8000 экспонатов, имеющих большую историческую ценность. Здесь открываются прекрасные панорамы прибайкальской природы и реки Ангары.
Обед.
После обеда посещение Байкальского музея, единственного в мире музея, полностью посвященного великому озеру.
Вечером размещение в гостинице. Ужин.
Питание включено: обед и ужин. Завтрак – самостоятельно, за свой счет.
После завтрака нас ждет трансфер на остров Ольхон (расстояние около 300км.).
Наша дорога пройдет через небольшой горный перевал и красивые степи.
На пароме пересекаем пролив Ольхонские ворота и оказываемся на острове.
Размещение в отеле в п. Хужир, туристическом центре острова.
После небольшого отдыха отправляемся на пешую прогулку к скале Шаманка.
Невероятная красота и энергетика этого места завораживают и не оставляют равнодушными.
Вы узнаете о древних легендах и столбах-сэргэ, украшенных разноцветными лентами.
Питание включено: завтрак и ужин. Обед– самостоятельно, за свой счет.
Завтрак на базе.
Сегодня у вас экскурсия по острову Ольхон. Вам откроется все природное многообразие острова, здесь степи сменяются хвойными лесами, а пологие берега превращаются в причудливые обрывы и скалы.
По пути вы увидите, как пробуждается Байкал, местами он еще покрыт льдом, а где-то уже видны отблески воды.
На мысе Хобой вам откроется обширная панорама Малого и Большого Байкала. С высоты вы увидите бескрайние просторы острова и почувствуете всю его неописуемую энергию.
После пикника на природе экскурсия продолжится на мысе Шунтэ (или мыс Любви) и в пади Узуры, где у вас будет возможность спуститься к берегу Большого Байкала.
Возвращение на базу. Ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
После завтрака сборы и отправление в Иркутск (сквер им. Кирова).
Время в пути займет около 6 часов.
Размещение в гостиницах Иркутска по предварительной заявке.
В пути: около 6 часов.
Питание включено: завтрак. Обед и ужин самостоятельно, за свой счет.
Тур предусматривает проживание в гостинице в пос. Листвянка и на о. Ольхон.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от вариантов размещения:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|28 900
|5 000
Рекомендуем иметь:
Стандартное место и время встречи:
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30, прибытие в Иркутск после 19:00 (сквер им. Кирова).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%
Рекомендуемый возраст участников: от 5 лет