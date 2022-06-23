1 день

Пос. Листвянка. Музей Тальцы. Байкальский музей

Встреча туристов в 09:30 в аэропорту и на ж/д вокзале Иркутска, знакомство с гидом и группой.

Отправление на первую встречу с Байкалом в п. Листвянка (70 км от Иркутска). По пути посещение музея деревянного зодчества под открытым небом – Тальцы.

На территории музея находятся более 40 историко-архитектурных памятников и 8000 экспонатов, имеющих большую историческую ценность. Здесь открываются прекрасные панорамы прибайкальской природы и реки Ангары.

Обед.

После обеда посещение Байкальского музея, единственного в мире музея, полностью посвященного великому озеру.

Вечером размещение в гостинице. Ужин.

Питание включено: обед и ужин. Завтрак – самостоятельно, за свой счет.