Байкал и Саяны. Расширенный тур

Увидеть сердце Байкала - остров Ольхон

5
3 отзыва
Увидеть сердце Байкала — остров Ольхон, прикоснуться к истории и побродить по туннелям Кругобайкальской железной дороги, восхититься бескрайними просторами на вершине пика в горах — всё это и многое другое ждёт вас в новом, расширенном варианте тура «Байкал и Саяны»!
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Ближайшие даты:
2
июн
5
июн
7
июн
10
июн
12
июн
15
июн
17
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Минеральные источники Аршана
Минеральные источники Аршана
Посетим места, богатые минеральными источниками, по составу близкими к кавказскому Нарзану
Восхождение на пик Любви
Восхождение на пик Любви
Поднимемся на пик Любви и полюбуемся открывающимися панорамами с высоты птичьего полёта
Водопады и термальные источники
Водопады и термальные источники
При желании посетим термальные источники в Жемчуге вместо восхождения на пик Любви
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
Прогуляемся по таинственным туннелям и рельсам известной железной дороги
Волшебные пейзажи Ольхона
Волшебные пейзажи Ольхона
Остановимся в месте со сказочными пейзажами, будто только сошедшими с открытки
Прогулки на катере
Прогулки на катере
Промчимся на катере по водной глади озера и увидим острова с другого ракурса

Программа тура по дням

1 день

Трансфер в Листвянку и заселение в отель

Сбор группы в Иркутске в 10.00

Трансфер в посёлок Листвянка по живописному Байкальскому тракту.

Листвянка — это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу. Находится посёлок от Иркутска на расстоянии около 70 км. Где-то через час пути вы уже увидите Байкал!

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Включено в стоимость: проживание, групповой трансфер

Трансфер в Листвянку и заселение в отельТрансфер в Листвянку и заселение в отельТрансфер в Листвянку и заселение в отель
2 день

Экскурсия на КБЖД на катерах

Завтрак.

Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) на катерах (3 часа).

Вы прикоснётесь к истории России, насладитесь живописными видами Байкала и окружающих его сопок. Катер прокатит вас по озеру, во время остановок вы сможете погулять по таинственным туннелям, пройтись по бесконечным рельсам железной дороги.

Возвращение в Листвянку.

Свободное время.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер, экскурсия на катерах вдоль КБЖД.

Экскурсия на КБЖД на катерахЭкскурсия на КБЖД на катерахЭкскурсия на КБЖД на катерах
3 день

Дорога на Ольхон

Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Паромная переправа к острову.

Заселение.

Свободное время. В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Отдых.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание.

Дорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на Ольхон
4 день

Экскурсия на мыс Хобой

Завтрак.

Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.

Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».

Обед на фоне красивой байкальской природы.

Возвращение в гостиницу.

Отдых.

Включено в стоимость:

  • Проживание;
  • завтрак;
  • экскурсия;
  • обед-пикник;
  • групповой трансфер.
Экскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс Хобой
5 день

Прощание с Ольхоном

В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.

Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.

В первой половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение к Восточным Саянам.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер.

Прощание с ОльхономПрощание с Ольхоном
6 день

Навстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадам

Групповой трансфер в Тункинский национальный парк с остановкой в посёлке на берегу Байкала-Култук.

Виды живописной природы, необъятные просторы, могущество Тункинской долины и величественные горы — вы насладитесь невероятными красотами нашего края уже начиная с дороги в Аршан!

Аршан — это приютившийся по соседству с раскинувшимися Саянами поселок, место, богатое минеральными источниками. По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.

Знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида. Вы сходите на знаменитые водопады, посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна».

По пути будет возможность посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры).

Вечером останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер, экскурсия, услуги гида.

Навстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадамНавстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадам
7 день

Восхождение на пик Любви или посещение горячих источников в Жемчуге

Восхождение на пик Любви (высота 2124 м).

Тропа на пик Любви выходит из Аршана. Отправимся в путь в сопровождении опытного гида-проводника. Он поведает романтичную легенду этого пика, проведёт надежной тропой, а в конце ждёт награда — потрясающий вид на Тункинскую долину, раскинувшуюся где-то там, внизу.

Среднее время восхождения — 4-5 часов.

Альтернативный вариант восхождению на пик Любви — посещение целебных минеральных источников в Жемчуге. Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.

Возвращение в Иркутск.

Входят в стоимость: завтрак, групповой трансфер, сопровождение гида-проводника на Пик Любви / посещение горячих источников в п. Жемчуг, проживание.

Восхождение на пик Любви или посещение горячих источников в ЖемчугеВосхождение на пик Любви или посещение горячих источников в ЖемчугеВосхождение на пик Любви или посещение горячих источников в ЖемчугеВосхождение на пик Любви или посещение горячих источников в ЖемчугеВосхождение на пик Любви или посещение горячих источников в Жемчуге
8 день

Завершение программы тура

В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу. За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений! Эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к Байкалу.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.

Завершение программы тура

Проживание

Во время тура мы будем останавливаться в п. Листвянка (2 ночи), на о. Ольхон (2 ночи), в г. Иркутск (2 ночи) и п. Аршан (1 ночь). Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Эконом — проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
  • Стандарт — варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
  • Комфорт — проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

Эконом СтандартКомфорт
63 00075 00099 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

ЭкономСтандартКомфорт
17 00027 00040 000

Варианты проживания

ГД "Байкальские просторы", ГД "Байкал"

2 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” в Листвянке.

Гостевой дом “Байкальские просторы” расположен в 8 минутах ходьбы от озера Байкал и центра города. К услугам гостей паровая баня и общая полностью оборудованная кухня.

Номера выходят на балкон. Они оснащены шкафом для одежды, полотенцами и постельным бельем. В числе прочих удобств гостевого дома — терраса, принадлежности для барбекю и прачечная. Кроме того, гости могут воспользоваться гладильными услугами.

Гостевой дом “Байкал” находится в центре города. Перед сном есть возможность прогуляться вдоль главных достопримечательностей. Рядом с гостевым домом — Байкал Бизнес Центр, Дом-музей Волконского и Стадион "Труд". Среди развлечений на территории — площадка для пикника и площадка для барбекю.

ГД "Байкальские просторы", ГД "Байкал"ГД "Байкальские просторы", ГД "Байкал"ГД "Байкальские просторы", ГД "Байкал"ГД "Байкальские просторы", ГД "Байкал"

ГК "Малина", ГД "Даурия"

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” в Листвянке.

Гостевой дом "Малина" ждёт своих гостей на берегу озера Байкал. На территории оборудована общая кухня, где можно приготовить любимые блюда как дома.

Отель “Даурия” находится в 4 минутах ходьбы от пляжа. К услугам гостей бесплатный WiFi, паровая баня, а также номера в загородном стиле с видом на озеро. В каждом номере есть чайник. На территории отеля имеются принадлежности для барбекю.

ГК "Малина", ГД "Даурия"ГК "Малина", ГД "Даурия"ГК "Малина", ГД "Даурия"ГК "Малина", ГД "Даурия"ГК "Малина", ГД "Даурия"ГК "Малина", ГД "Даурия"

Отель "Маяк", ГК "Крестовая падь"

2 ночи

Объекты размещения уровня “Комфорт” в Листвянке.

Номера отеля “Маяк” оформлены в лаконичном стиле и оснащены телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната. К услугам гостей паровая баня и сауна. В числе удобств панорамный конференц-зал на 180 мест.

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

Отель "Маяк", ГК "Крестовая падь"Отель "Маяк", ГК "Крестовая падь"Отель "Маяк", ГК "Крестовая падь"Отель "Маяк", ГК "Крестовая падь"Отель "Маяк", ГК "Крестовая падь"Отель "Маяк", ГК "Крестовая падь"Отель "Маяк", ГК "Крестовая падь"Отель "Маяк", ГК "Крестовая падь"Отель "Маяк", ГК "Крестовая падь"

БО "Шаманка", БО "Алдартай"

2 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” на о. Ольхон.

Мини-гостиница “Шаманка” расположена рядом с пляжем в поселке Хужир. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. До пляжа можно дойти всего за 6 минут.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном, постельное белье, полотенца и терраса с видом на озеро. Все номера оборудованы холодильником.

База отдыха "Алдартай" расположена в 600 метрах от центра поселке Хужир и в одном километре от озера Байкал. В каждом номере обустроен гостиный уголок и предоставляется постельное белье. Из техники и мебели предоставляется все самое необходимое для комфортного проживания.

На территории базы отдыха есть снэк-бар, где предоставляется большой выбор прохладительных напитков.

БО "Шаманка", БО "Алдартай"БО "Шаманка", БО "Алдартай"БО "Шаманка", БО "Алдартай"

Кемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра"

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” на о. Ольхон.

Кемпинг-отель “Ольхон” с рестораном расположен в поселке Хужир. К размещению гостей предоставляются комфортабельные номера поделенные на различные категории. Каждый включает в себя удобные спальные места, необходимую мебель. Из некоторых окон открывается великолепный вид на гору или озеро. Гостям кемпинга предоставляются принадлежности для барбекю.

Отель “Байкал Терра” расположен в 150 м от озера Байкал. Номера оформлены в загородном стиле и оснащены шкафом для одежды и письменным столом. В некоторых номерах есть собственная ванная комната. Номера расположены в двух- и трехэтажных зданиях.

На территории работает кафе. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю. На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом.

Кемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра"Кемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра"Кемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра"Кемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра"

Вилла "Малина", ТК "Сарайский"

2 ночи

Объекты размещения уровня “Комфорт” на о. Ольхон.

Четырехзвездочный отель “Вилла Малина” находится в 3-х минутах ходьбы от пляжа. В каждом номере есть гостиная зона. Из некоторых номеров виллы «Малина Ольхон Байкал» открывается вид на патио и бассейн. Во всех номерах есть собственная ванная комната и шкаф. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

К услугам гостей ресторан, бар и терраса. Стойка регистрации этого 4-звездочного отеля открыта круглосуточно. Личные вещи можно оставить в камере хранения багажа. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Вилла "Малина", ТК "Сарайский"Вилла "Малина", ТК "Сарайский"Вилла "Малина", ТК "Сарайский"Вилла "Малина", ТК "Сарайский"Вилла "Малина", ТК "Сарайский"Вилла "Малина", ТК "Сарайский"Вилла "Малина", ТК "Сарайский"Вилла "Малина", ТК "Сарайский"Вилла "Малина", ТК "Сарайский"Вилла "Малина", ТК "Сарайский"

Хостел "Браво", Отель "Риверсайд"

2 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” в Иркутске.

Хостел “Браво” находится рядом с международным аэропортом города. Номера с общей ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. Для гостей предоставляется бесплатный WiFi.\

Отель “Riverside” расположен в 4,1 км от Иркутского драматического театра. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Отель находится в 600 м от реки Ангары. В 150 м от мини-гостиницы находится автобусная остановка и круглосуточная охраняемая парковка.

Хостел "Браво", Отель "Риверсайд"Хостел "Браво", Отель "Риверсайд"Хостел "Браво", Отель "Риверсайд"Хостел "Браво", Отель "Риверсайд"Хостел "Браво", Отель "Риверсайд"Хостел "Браво", Отель "Риверсайд"

Отель "Матрешка", Отель "Аэро"

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” в Иркутске.

Отель “Матрешка” расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж.

Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут пообедать в ресторане на территории отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Ежедневно сервируется бесплатный завтрак.

Отель “Аэро” с рестораном и собственной бесплатной парковкой расположен в 5 км от Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов и Галереи В. Бронштейна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. Желающие могут забронировать семейные номера.

По утрам для гостей сервируются континентальный завтрак.

Отель "Матрешка", Отель "Аэро"Отель "Матрешка", Отель "Аэро"Отель "Матрешка", Отель "Аэро"Отель "Матрешка", Отель "Аэро"Отель "Матрешка", Отель "Аэро"Отель "Матрешка", Отель "Аэро"

Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"

2 ночи

Объекты размещения уровня “Комфорт” в Иркутске.

Отель “Baikal Forest” расположен в 1,3 км от Иркутского музея декабристов. В номерах отеля есть кондиционер, рабочий стол, сейф, чайник, холодильник, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. В каждом номере предоставляются полотенца и постельное белье.

К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает ресторан, по запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — крытый бассейн и банкомат. По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.

Отель “Тайга” расположен в 1,9 км от зоны исторической застройки «130-й квартал». К услугам гостей бар, ресторан и бесплатная частная парковка.

В номерах есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с ванной. Предоставляются полотенца и постельное белье. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"

ГД «Аршан»

1 ночь

Объект размещения уровня “Эконом” в п. Аршан.

Гостевой дом “Аршан” с террасой расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общая кухня и детская игровая площадка. За дополнительную плату можно воспользоваться частной парковкой. Номера гостевого дома «Аршан» оснащены чайником. Во всех номерах предоставляется постельное белье.

ГД «Аршан»ГД «Аршан»ГД «Аршан»ГД «Аршан»

Гостиница Иркут

1 ночь

Объект размещения уровня “Стандарт” в п. Аршан.

Отель “Иркут” расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. В этом 2-звездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гости могут забронировать семейные номера.

В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств некоторых номеров гостиницы «Иркут» — балкон с видом на горы. Гости пользуются общей ванной комнатой. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.

По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.

Гостиница ИркутГостиница ИркутГостиница ИркутГостиница ИркутГостиница Иркут

Отель «Корона Плюс»

1 ночь

Объект размещения уровня “Комфорт” в п. Аршан.

Отель “Корона Плюс” с баром расположен в поселке Аршан. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Во всех номерах установлен шкаф для одежды. Ежедневно по утрам сервируют континентальный завтрак.

Отель «Корона Плюс»Отель «Корона Плюс»Отель «Корона Плюс»Отель «Корона Плюс»Отель «Корона Плюс»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки (кроме первого дня)
  • Групповые трансферы
  • Обед-пикник на четвёртый день
  • Услуги гида
  • Паромная переправа
  • Разрешение на посещение нац. парка
  • Термальные источники (при выборе вместо восхождения)
  • Экскурсии
Что не входит
  • Авиа- и ж,д билеты к месту начала тура
  • Сувениры и прочие расходы, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обязательно: паспорт, полис омс;
  • головной убор (кепка / шляпа / бандана);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности;
  • репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • герметичная упаковка для документов;
  • утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
  • бинокль;
  • сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.

Будет ли мобильная связь во время тура?

На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
28 ноя 2022
Организация на уровне, за все время путешествия не возникло никаких накладок с трансфером, размещением или экскурсиями, более того, туроператор бесплатно обеспечил комфортный трансфер в аэропорт, организатор Дарья с готовностью консультировала о времяпрепровождении и вне приобретенной путевки в Иркутске.
С
2 ноя 2022
Организация, что называется,"по-домашнему")) И встретят где нужно, и все пожелания учтут, и легенды-байки расскажут? Экскурсоводы местные, колоритные, пропитаные традициями края))
Отели на Байкале все хорошие, теплые, со своей натуральной едой?
С
19 окт 2022
Спасибо за интересный тур, отличную организацию. Природа Байкала и Аршан просто волшебная) все очень понравилось)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Листвянки

🚶Пешеходные🧒Можно с детьмиВодные развлечения🧳Многодневные туры🌄Восхождения

Похожие туры в Листвянке

Байкальский лёд | тур из Листвянки
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Байкальский лёд | тур из Листвянки
Добро пожаловать на лёд Байкала! Мы увидим гирлянды застывших пузырьков
Ваш отель в Листвянке
21 250 за всё до 3 чел.
Тур в Бугульдейку из Листвянки
14 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Тур в Бугульдейку из Листвянки
Ваш отель в Листвянке
20 900 за всё до 3 чел.
Байкальская Ривьера - Бухта Песчаная
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Байкальская Ривьера - Бухта Песчаная
Бухта Песчаная - одно из самых красивых и известных мест Байкала, находится на юго-западном побережье
поселок Листвянка
11 000 за 1 человека
Экскурсия в бухту Песчаную на хивусе к ледяным чудесам Байкала
7 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Экскурсия в бухту Песчаную на хивусе к ледяным чудесам Байкала
Р.П. Листвянка, ул. Горького 4а (напротив школы)
1 фев
2 фев
3 фев
4 фев
9 500 за 1 человека
На аэроходе к бухте «Песчаной»
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
На аэроходе к бухте «Песчаной»
Мы предлагаем для Вас дневную экскурсию в Бухту Песчаную из посёлка Листвянка
поселок Листвянка, стоянка СВП Хивус напротив гост
14 янв
15 янв
16 янв
17 янв
11 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Листвянке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Листвянке
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ