Сбор группы в Иркутске в 10.00
Трансфер в посёлок Листвянка по живописному Байкальскому тракту.
Листвянка — это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу. Находится посёлок от Иркутска на расстоянии около 70 км. Где-то через час пути вы уже увидите Байкал!
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Включено в стоимость: проживание, групповой трансфер
Завтрак.
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) на катерах (3 часа).
Вы прикоснётесь к истории России, насладитесь живописными видами Байкала и окружающих его сопок. Катер прокатит вас по озеру, во время остановок вы сможете погулять по таинственным туннелям, пройтись по бесконечным рельсам железной дороги.
Возвращение в Листвянку.
Свободное время.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер, экскурсия на катерах вдоль КБЖД.
Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Паромная переправа к острову.
Заселение.
Свободное время. В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.
Отдых.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание.
Завтрак.
Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».
Обед на фоне красивой байкальской природы.
Возвращение в гостиницу.
Отдых.
Включено в стоимость:
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.
Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.
В первой половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение к Восточным Саянам.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер.
Групповой трансфер в Тункинский национальный парк с остановкой в посёлке на берегу Байкала-Култук.
Виды живописной природы, необъятные просторы, могущество Тункинской долины и величественные горы — вы насладитесь невероятными красотами нашего края уже начиная с дороги в Аршан!
Аршан — это приютившийся по соседству с раскинувшимися Саянами поселок, место, богатое минеральными источниками. По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.
Знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида. Вы сходите на знаменитые водопады, посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна».
По пути будет возможность посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры).
Вечером останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер, экскурсия, услуги гида.
Восхождение на пик Любви (высота 2124 м).
Тропа на пик Любви выходит из Аршана. Отправимся в путь в сопровождении опытного гида-проводника. Он поведает романтичную легенду этого пика, проведёт надежной тропой, а в конце ждёт награда — потрясающий вид на Тункинскую долину, раскинувшуюся где-то там, внизу.
Среднее время восхождения — 4-5 часов.
Альтернативный вариант восхождению на пик Любви — посещение целебных минеральных источников в Жемчуге. Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.
Возвращение в Иркутск.
Входят в стоимость: завтрак, групповой трансфер, сопровождение гида-проводника на Пик Любви / посещение горячих источников в п. Жемчуг, проживание.
В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу. За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений! Эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к Байкалу.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.
Во время тура мы будем останавливаться в п. Листвянка (2 ночи), на о. Ольхон (2 ночи), в г. Иркутск (2 ночи) и п. Аршан (1 ночь). Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|63 000
|75 000
|99 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|17 000
|27 000
|40 000
Объекты размещения уровня “Эконом” в Листвянке.
Гостевой дом “Байкальские просторы” расположен в 8 минутах ходьбы от озера Байкал и центра города. К услугам гостей паровая баня и общая полностью оборудованная кухня.
Номера выходят на балкон. Они оснащены шкафом для одежды, полотенцами и постельным бельем. В числе прочих удобств гостевого дома — терраса, принадлежности для барбекю и прачечная. Кроме того, гости могут воспользоваться гладильными услугами.
Гостевой дом “Байкал” находится в центре города. Перед сном есть возможность прогуляться вдоль главных достопримечательностей. Рядом с гостевым домом — Байкал Бизнес Центр, Дом-музей Волконского и Стадион "Труд". Среди развлечений на территории — площадка для пикника и площадка для барбекю.
Объекты размещения уровня “Стандарт” в Листвянке.
Гостевой дом "Малина" ждёт своих гостей на берегу озера Байкал. На территории оборудована общая кухня, где можно приготовить любимые блюда как дома.
Отель “Даурия” находится в 4 минутах ходьбы от пляжа. К услугам гостей бесплатный WiFi, паровая баня, а также номера в загородном стиле с видом на озеро. В каждом номере есть чайник. На территории отеля имеются принадлежности для барбекю.
Объекты размещения уровня “Комфорт” в Листвянке.
Номера отеля “Маяк” оформлены в лаконичном стиле и оснащены телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната. К услугам гостей паровая баня и сауна. В числе удобств панорамный конференц-зал на 180 мест.
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
Объекты размещения уровня “Эконом” на о. Ольхон.
Мини-гостиница “Шаманка” расположена рядом с пляжем в поселке Хужир. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. До пляжа можно дойти всего за 6 минут.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном, постельное белье, полотенца и терраса с видом на озеро. Все номера оборудованы холодильником.
База отдыха "Алдартай" расположена в 600 метрах от центра поселке Хужир и в одном километре от озера Байкал. В каждом номере обустроен гостиный уголок и предоставляется постельное белье. Из техники и мебели предоставляется все самое необходимое для комфортного проживания.
На территории базы отдыха есть снэк-бар, где предоставляется большой выбор прохладительных напитков.
Объекты размещения уровня “Стандарт” на о. Ольхон.
Кемпинг-отель “Ольхон” с рестораном расположен в поселке Хужир. К размещению гостей предоставляются комфортабельные номера поделенные на различные категории. Каждый включает в себя удобные спальные места, необходимую мебель. Из некоторых окон открывается великолепный вид на гору или озеро. Гостям кемпинга предоставляются принадлежности для барбекю.
Отель “Байкал Терра” расположен в 150 м от озера Байкал. Номера оформлены в загородном стиле и оснащены шкафом для одежды и письменным столом. В некоторых номерах есть собственная ванная комната. Номера расположены в двух- и трехэтажных зданиях.
На территории работает кафе. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю. На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом.
Объекты размещения уровня “Комфорт” на о. Ольхон.
Четырехзвездочный отель “Вилла Малина” находится в 3-х минутах ходьбы от пляжа. В каждом номере есть гостиная зона. Из некоторых номеров виллы «Малина Ольхон Байкал» открывается вид на патио и бассейн. Во всех номерах есть собственная ванная комната и шкаф. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
К услугам гостей ресторан, бар и терраса. Стойка регистрации этого 4-звездочного отеля открыта круглосуточно. Личные вещи можно оставить в камере хранения багажа. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Объекты размещения уровня “Эконом” в Иркутске.
Хостел “Браво” находится рядом с международным аэропортом города. Номера с общей ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. Для гостей предоставляется бесплатный WiFi.\
Отель “Riverside” расположен в 4,1 км от Иркутского драматического театра. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Отель находится в 600 м от реки Ангары. В 150 м от мини-гостиницы находится автобусная остановка и круглосуточная охраняемая парковка.
Объекты размещения уровня “Стандарт” в Иркутске.
Отель “Матрешка” расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж.
Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут пообедать в ресторане на территории отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Ежедневно сервируется бесплатный завтрак.
Отель “Аэро” с рестораном и собственной бесплатной парковкой расположен в 5 км от Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов и Галереи В. Бронштейна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. Желающие могут забронировать семейные номера.
По утрам для гостей сервируются континентальный завтрак.
Объекты размещения уровня “Комфорт” в Иркутске.
Отель “Baikal Forest” расположен в 1,3 км от Иркутского музея декабристов. В номерах отеля есть кондиционер, рабочий стол, сейф, чайник, холодильник, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. В каждом номере предоставляются полотенца и постельное белье.
К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает ресторан, по запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — крытый бассейн и банкомат. По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.
Отель “Тайга” расположен в 1,9 км от зоны исторической застройки «130-й квартал». К услугам гостей бар, ресторан и бесплатная частная парковка.
В номерах есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с ванной. Предоставляются полотенца и постельное белье. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Объект размещения уровня “Эконом” в п. Аршан.
Гостевой дом “Аршан” с террасой расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общая кухня и детская игровая площадка. За дополнительную плату можно воспользоваться частной парковкой. Номера гостевого дома «Аршан» оснащены чайником. Во всех номерах предоставляется постельное белье.
Объект размещения уровня “Стандарт” в п. Аршан.
Отель “Иркут” расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. В этом 2-звездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гости могут забронировать семейные номера.
В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств некоторых номеров гостиницы «Иркут» — балкон с видом на горы. Гости пользуются общей ванной комнатой. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.
Объект размещения уровня “Комфорт” в п. Аршан.
Отель “Корона Плюс” с баром расположен в поселке Аршан. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Во всех номерах установлен шкаф для одежды. Ежедневно по утрам сервируют континентальный завтрак.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.