«Российскому флоту быть!» — решил Пётр I, и вскоре со стапелей сошли первые фрегаты. Произошло это на реке Свирь в Лодейном Поле. Я познакомлю вас с городом, где родился флот, и покажу памятник его первенцу. А ещё отвезу в духовный треугольник, объединяющий необычные монастыри средневековой Руси. Расскажу о здешнем чудотворце и местах, где до сих пор проживают вепсы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Экскурсия начнётся в городе Лодейное Поле. Всего мы преодолеем около 150 км.
- Вспомним и обсудим фигуру знаменитого вепса Александра Свирского — первого чудотворца Всея Руси. Вы узнаете, чем монах заслужил подобное звание.
- Посетим духовный треугольник Лодейнопольского района: Александро-Свирский, Введено-Оятский и Покрово-Тервенический монастыри. Места эти не только сакральны, но и очень живописны.
- Вы увидите реку Свирь, где Пётр I спускал на воду первые фрегаты Балтийского флота, и познакомитесь с городом, план которого начертал М. Державин
- Посмотрите на фрегат «Штандарт» — уменьшенную копию первенца Балтийского флота, и услышите историю олонецкой верфи «Лодейная»
- Послушаете о 1000-дневном противостоянии на реке Свирь во времена Великой Отечественной войны
Организационные детали
- Если на маршруте вы захотите посетить краеведческий и другие музеи, билеты оплачиваются вами самостоятельно
- Экскурсия возможна с детьми от 6 лет (о необходимости детского кресла предупредите заранее)
- При желании я могу организовать для вас трансфер из Санкт-Петербурга. Возможно проведение экскурсии для большего числа людей.
Цена трансфера (в одну сторону):
— группа не более 4 человек: на комфортабельном авто Hyundai — 7000 руб. от ст. метро Дыбенко
— группа от 4 до 8 человек: микроавтобус от ст. метро Дыбенко — 12000 руб. (бронирование минимум за 10 дней)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Лодейном Поле
Проживаю в Лодейном Поле с 1970 года. Более 15 лет занимаюсь туристическими маршрутами и экскурсиями по Лодейнопольскому району на своём авто или транспорте гостей. Увлекаюсь рыбалкой, походами на природе, автотуризмом. Знаю историю района, как древнюю, так и современную. Имею лицензию гида-экскурсовода Ленинградской области и благословение (разрешение) на проведение экскурсий по святым местам Тихвинской епархии (Лодейнопольский и Тихвинский районы Ленобласти).Задать вопрос