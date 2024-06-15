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«Российскому флоту быть!» — решил Пётр I, и вскоре со стапелей сошли первые фрегаты. Произошло это на реке Свирь в Лодейном Поле. Я познакомлю вас с городом, где родился флот, и покажу памятник его первенцу. А ещё отвезу в духовный треугольник, объединяющий необычные монастыри средневековой Руси. Расскажу о здешнем чудотворце и местах, где до сих пор проживают вепсы.