Взглянуть на уникальные монолиты, послушать их историю и искупаться в тёплой горной реке
Волконский дольмен — монолитная глыба песчаника весом более 50 тонн, и таких в мире больше нет! Мы прогуляемся по живописному ущелью, где находится дольмен, поговорим о дольменной культуре, а по пути полюбуемся горными грядами, вековыми деревьями и шумными минеральными источниками.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы посетим не только Волконский дольмен, но и два других менее известных мегалита, расположенных в зоне доступности. Я подробно расскажу вам о назначении дольменов, времени их постройки и людях, которые этим занимались.
Во время прогулки мы увидим сероводородный источник, который помогал строителям дольменов. Навестим в посёлке Головинка «тюльпанное дерево» и поймём, почему оно так называется. Посетим смотровую площадку с отличными видами и по вашему желанию искупаемся в тёплой горной реке Шахе.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в посёлке Головинка. Из Лоо до Головинки и обратно вы можете добраться на электричке или автобусе. Время в пути — 20-30 мин.
- От Головинки до объекта мы доберёмся на автомобиле. Время в пути 20 минут, трасса извилистая. Если вас обычно укачивает, не забудьте принять таблетки.
- Экскурсия подходит детям старше 10 лет
Дополнительные расходы
- Проход к Волконскому дольмену — 200 руб.
- Билет на электричку — 45 руб. в одну сторону
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в посёлке Головинка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадин — ваш гид в Лоо
Провёл экскурсии для 40 туристов
Меня зовут Мадин, я представитель коренного народа территории Большого Сочи. С радостью проведу вас по горам и долине реки Шахе. А также поделюсь событиями, происходившими здесь на протяжении истории.
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