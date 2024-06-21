Групповая экскурсия по экоферме и сыроварне в Луховицах

К козам и сырам - за настроением и здоровьем
Приглашаем на козью ферму с детсадом для козлят и сыроварню с уникальными аффинажными подвалами. Вы проследите весь путь создания сыра — от появления молока до созревания продукта. Пообщаетесь с мудрыми животными, попробуете вкусный сыр и познакомитесь с бытом русской деревни. Мы расскажем, чем полезно козье молоко, и поделимся смешными историями из жизни наших питомцев.
Групповая экскурсия по экоферме и сыроварне в Луховицах
Групповая экскурсия по экоферме и сыроварне в Луховицах
Групповая экскурсия по экоферме и сыроварне в Луховицах
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 15:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по ферме: козочки, козлики и свежее молоко

Вы познакомитесь с главными жительницами фермы — молочными козами — рекордсменками, шкодницами, тихонями, умницами и артистками, которые пойдут на что угодно, лишь бы привлечь ваше внимание.

Посетите отделение для козлят и узнаете, как они растут и общаются между собой. Если зоотехник разрешит, то малышей можно будет покормить из бутылочки.

Побываете на мужской территории, где чувствуется жёсткая иерархия. Убедитесь, что козлы — смелые, сильные и коммуникабельные животные.

На очереди — доильный зал, где доярки расскажут о процессе дойки и покажут оборудование. И куда же без дегустации молока! Вам рассказывали, что козье молоко обладает странным запахом? Будем вместе развенчивать мифы!

Сыроварня: синее зерно, дегустация и аффинажные подвалы

В отдельном здании на нескольких этажах располагается сыроварня. Вы увидите, как вымешивается сырное зерно. Если повезёт, рассмотрите уникальное зерно синего цвета, а мы расскажем, почему оно такое.

Путешествуя по всем этапам варения разных сыров (мягких, твёрдых, вымоченных в вине и т. д.), вы узнаете о сыропригодном молоке, появлении сыра в разных странах, самых известных в мире сортах и наших авторских рецептурах.

А спустившись в аффинажные подвалы, увидите столько сыра, что вряд ли забудете это изобилие. И, конечно, попробуете нашу продукцию.

Музей козы и прогулка по комплексу

Видели когда-нибудь более 400 фигурок козочек и козликов в одном месте? Тогда добро пожаловать в наш Музей козы. Стеклянные, фарфоровые, деревянные, соломенные, керамические, мраморные, верёвочные, пуховые, шерстяные, шёлковые и даже сахарные животные ждут вас. Мы расскажем, как появились эти экспонаты и какие из их авторов известны на весь мир.

После экскурсии вы по желанию прогуляетесь по уютной территории среди деревьев, спуститесь к речке и насладитесь природой и благоустройством нашего комплекса.

Организационные детали

  • Экоферма и сыроварня находятся на территории благоустроенного комплекса с парковкой, магазинами и всеми удобствами, а ещё отелем и гостевыми домиками (по желанию можно остаться на ночь — детали и цены уточняйте в переписке)
  • Если вы планируете пообедать у нас, пожалуйста, сообщите заранее — мы обсудим меню и приготовим для вас выбранные блюда (еда оплачивается дополнительно)
  • Экскурсию также можно провести для школьной группы — детали и цены уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00 и 15:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 250 ₽
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На экоферме в Луховицах
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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