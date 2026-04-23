Это тёплое и живое путешествие в мир Крайнего Севера.
Вы побываете в юрте-музее, прикоснётесь к быту северных народов, пообщаетесь с оленями и ездовыми собаками, загадаете желание по старинному обряду и согреетесь чаем после насыщенного дня.
Описание экскурсии
- Вы побываете в интерактивной юрте-музее и узнаете о жизни народов Крайнего севера, северных оленях и главном событии в их жизни — свадьбе, а также о сибирских хаски и легендарной гонке милосердия.
- Сможете взять в руки любой музейный экспонат и сделать памятные фото в национальной одежде.
- Встретитесь с ненецкой лайкой — редкой собакой-пастухом, незаменимым помощником человека на Севере.
- Зайдёте в вольеры и окажетесь среди стада ручных северных оленей и в дружелюбной стае хаски. Положительные эмоции и обнимашки гарантированы.
- Примете участие в традиционном ритуале загадывания желаний — дьяалама.
- После программы согреетесь горячим чаем в кафе.
- Посетите музей старинных карет и усадьбу Бабы-яги с выставкой пушных зверей.
- При желании самостоятельно покатаетесь на оленьих и собачьих упряжках, лошадях и в конных экипажах.
Организационные детали
- В стоимость включено посещение зоофермы с оленями и хаски, музея старинных карет, выставки пушных зверей, а также чаепитие.
- Дети до 3 лет включительно проходят бесплатно.
- Зимние катания на упряжках, лошадях и в экипажах оплачиваются дополнительно.
- Добраться из Лыткарино до Дзержинского можно на машине или автобусе.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|990 ₽
|Дети до 16 лет
|790 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ферме в Дзержинском
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Лыткарино
Наша оленья ферма находится в подмосковном Дзержинском. Здесь можно узнать о жизни народов севера, прокатиться на настоящих оленьих и собачьих упряжках. Все наши животные ручные, их можно покормить и погладить.
