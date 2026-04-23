Мои заказы

На зооферму в Дзержинском - к северным оленям и хаски

Заглянуть в настоящую юрту и подружиться с дружелюбными четвероногими
Это тёплое и живое путешествие в мир Крайнего Севера.

Вы побываете в юрте-музее, прикоснётесь к быту северных народов, пообщаетесь с оленями и ездовыми собаками, загадаете желание по старинному обряду и согреетесь чаем после насыщенного дня.
Описание экскурсии

  • Вы побываете в интерактивной юрте-музее и узнаете о жизни народов Крайнего севера, северных оленях и главном событии в их жизни — свадьбе, а также о сибирских хаски и легендарной гонке милосердия.
  • Сможете взять в руки любой музейный экспонат и сделать памятные фото в национальной одежде.
  • Встретитесь с ненецкой лайкой — редкой собакой-пастухом, незаменимым помощником человека на Севере.
  • Зайдёте в вольеры и окажетесь среди стада ручных северных оленей и в дружелюбной стае хаски. Положительные эмоции и обнимашки гарантированы.
  • Примете участие в традиционном ритуале загадывания желаний — дьяалама.
  • После программы согреетесь горячим чаем в кафе.
  • Посетите музей старинных карет и усадьбу Бабы-яги с выставкой пушных зверей.
  • При желании самостоятельно покатаетесь на оленьих и собачьих упряжках, лошадях и в конных экипажах.

Организационные детали

  • В стоимость включено посещение зоофермы с оленями и хаски, музея старинных карет, выставки пушных зверей, а также чаепитие.
  • Дети до 3 лет включительно проходят бесплатно.
  • Зимние катания на упряжках, лошадях и в экипажах оплачиваются дополнительно.
  • Добраться из Лыткарино до Дзержинского можно на машине или автобусе.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 13:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный990 ₽
Дети до 16 лет790 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ферме в Дзержинском
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Лыткарино
Наша оленья ферма находится в подмосковном Дзержинском. Здесь можно узнать о жизни народов севера, прокатиться на настоящих оленьих и собачьих упряжках. Все наши животные ручные, их можно покормить и погладить.

Входит в следующие категории Лыткарино

