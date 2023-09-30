Северные пейзажи, Велесов камень и мистическое городище - в 20 км от Москвы
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Описание
Что вас ожидает
Каменоломни под Лыткарино
Добыча песчаника велась в этих краях уже 17 веке. В лесу выбирали такие места, где из земли выглядывали макушки валунов, их откапывали и раскалывали на куски. Вы узнаете, на что шёл лыткаринский камень и чем он прославился. Увидите симпатичные пруды и болота, которые образовались на месте рукотворных ям и оврагов. А также посетите пещеру с сохранившимися валунами.
Велесов камень
Древнеславянские племена устраивали свои святилища на укромных лесных полянах, вокруг необычных природных объектов, вроде огромных деревьев или больших валунов. Пишут, что свой Велесов камень был даже на территории современного Московского Кремля. Один из таких исторических камней я покажу здесь, в Томилинском лесопарке.
Древнее городище
Присутствие Велесова камня вполне логично, учитывая находившееся по соседству крупное городище Соколова гора. В этих лесах скрыты остатки курганов — древних захоронений. Что притягивает здесь исследователей аномальных явлений? Я расскажу при встрече.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в центре Лыткарино — до него просто добраться и на машине, и на автобусе из Москвы
- В стоимость экскурсии не входят проездные билеты
- Существенная часть маршрута проходит на природе, в связи с чем необходимо учитывать погодные условия и одеваться соответствующе, взять с собой репеллент
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Лыткарино, перед ДК «Мир»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.