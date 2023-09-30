Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино

Северные пейзажи, Велесов камень и мистическое городище - в 20 км от Москвы

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В юго-восточном предместье столицы есть живописное лесное урочище со множеством следов добычи камня — это Лыткаринские каменоломни. Здесь же встречаются пруды с родниковой водой и песчаные пригорки. Я познакомлю вас с этим малоизвестным и красивым местом, напоминающим Карелию или Финляндию. А также проведу к древнему ритуальному камню и расскажу об аномальной Соколиной горе.
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
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Описание

Что вас ожидает

Каменоломни под Лыткарино

Добыча песчаника велась в этих краях уже 17 веке. В лесу выбирали такие места, где из земли выглядывали макушки валунов, их откапывали и раскалывали на куски. Вы узнаете, на что шёл лыткаринский камень и чем он прославился. Увидите симпатичные пруды и болота, которые образовались на месте рукотворных ям и оврагов. А также посетите пещеру с сохранившимися валунами.

Велесов камень

Древнеславянские племена устраивали свои святилища на укромных лесных полянах, вокруг необычных природных объектов, вроде огромных деревьев или больших валунов. Пишут, что свой Велесов камень был даже на территории современного Московского Кремля. Один из таких исторических камней я покажу здесь, в Томилинском лесопарке.

Древнее городище

Присутствие Велесова камня вполне логично, учитывая находившееся по соседству крупное городище Соколова гора. В этих лесах скрыты остатки курганов — древних захоронений. Что притягивает здесь исследователей аномальных явлений? Я расскажу при встрече.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в центре Лыткарино — до него просто добраться и на машине, и на автобусе из Москвы
  • В стоимость экскурсии не входят проездные билеты
  • Существенная часть маршрута проходит на природе, в связи с чем необходимо учитывать погодные условия и одеваться соответствующе, взять с собой репеллент

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Лыткарино, перед ДК «Мир»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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