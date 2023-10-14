Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
Северные пейзажи, Велесов камень и мистическое городище - в 20 км от Москвы
Предлагаю прогуляться по одному из самых живописных уголков Подмосковья — Томилинскому лесопарку и Лыткаринским каменоломням.
Вместе мы пройдём по лесным тропам, заглянем в места старых выработок камня, выйдем к прудам с родниковой водой и песчаным холмам, а также поднимемся на Соколину гору и подойдём к легендарному Велесову камню.
Добыча песчаника велась в этих краях уже 17 веке. В лесу выбирали такие места, где из земли выглядывали макушки валунов, их откапывали и раскалывали на куски. Вы увидите симпатичные пруды и болота, которые образовались на месте рукотворных ям и оврагов. А также посетите пещеру с сохранившимися валунами.
Велесов камень
В местной лесной чаще спрятан массивный валун, который связывают с древними славянскими культами. Пишут, что свой Велесов камень был даже на территории современного Московского Кремля.
Древнеславянские племена устраивали свои святилища на укромных лесных полянах, вокруг необычных природных объектов, вроде огромных деревьев или больших валунов. Один из таких исторических камней я покажу здесь, в Томилинском лесопарке.
Соколина гора и следы древнего городища
На одной из местных возвышенностей находилось поселение древних племён, а рядом с ним многочисленные курганы. Место известно и как точка интереса для исследователей аномальных явлений.
Организационные детали
Встретим вас в Лыткарино — до него просто добраться и на машине, и на автобусе из Москвы
Будем двигаться в вашем темпе, делать остановки для фотографий или отдыха
Существенная часть маршрута проходит на природе, в связи с чем необходимо учитывать погодные условия и одеваться соответствующе, взять с собой репеллент
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Лыткарино, на автобусной остановке «Квартал 3А»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Лыткарино
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 492 туристов
Любой выходной день — перспектива временно отвлечься от рутинных забот, возможность быстро сменить обстановку. Приятное общение, новые впечатления, укрепление здоровья.
Прогулки я любил с детства, усидеть во дворе никогда не мог. читать дальшеуменьшить
Незаметно во мне рос интерес к изучению истории родного края. И вот уже много лет я собираю информацию о различных достопримечательностях, выезжаю, фотографирую! За годы собралось более 200 маршрутов.
Цель проведения экскурсий — это попытка обратить внимание на то, что находится вокруг нас, заинтересовать и побудить всех к дальнейшему участию в поездках, сохранении исторических материалов и воспоминаний. Даже в самом современном городе можно услышать немало интересных историй и увидеть массу достопримечательностей. Многое я и другие гиды нашей команды сможем вам рассказать и продемонстрировать за время нашей прогулки!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Людмила
О Боже, как же хорошо было погулять по лесу! Очень красиво, спокойно и интересно! Мы не спеша прошлись по шуршащим осенней листвой тропинкам, делали остановки в самых необычных местах, где читать дальшеуменьшить
огромные валуны представали нашему взору. Фотографии не передают масштаба этих "камешков", вызывающего восторг размерами отдельных экземпляров, их возрастом и загадкой появления здесь, всего в 15–20 км от Москвы. Рекомендую всем, кто хочет на денёк сменить городскую столичную обстановку, отдохнуть на природе, узнать много интересного от замечательного гида Александра! Спасибо!!!
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И
Ирина
Ответственный внимательный гид, интересное место, красивый лес. Александр с большим удовольствием рассказывает о лыткаринских каменоломнях, водит по всем достопримечательным камням, по составленной им самим карте. Рассказы о каменоломнях очень интересные, маршрут живописный и продолжительный. Завершается на Лыткаринском карьере, который действительно напоминает Карелию, как минимум на фото, так как я Карелию видела только на фото. Такие северные пейзажи. Экскурсия-поход очень понравились. Рекомендую.
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А
Аркадий
Добрый день! Хочу поблагодарить Александра за прекрасную прогулку по Томилинскому лесу! Замечательный гид! Много интересного рассказал о добыче камня в окрестностях Лыткарина, провёл по самым красивым уголкам этого просторного зелёного оазиса рядом с Москвой. Рад, что выбрал именно эту экскурсию для своего выходного дня, сделал немало классных снимков золотого леса и огромных валунов. Спасибо огромное!
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