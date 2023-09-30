В юго-восточном предместье столицы есть живописное лесное урочище со множеством следов добычи камня — это Лыткаринские каменоломни. Здесь же встречаются пруды с родниковой водой и песчаные пригорки. Я познакомлю вас с этим малоизвестным и красивым местом, напоминающим Карелию или Финляндию. А также проведу к древнему ритуальному камню и расскажу об аномальной Соколиной горе.

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Описание

Что вас ожидает

Каменоломни под Лыткарино

Добыча песчаника велась в этих краях уже 17 веке. В лесу выбирали такие места, где из земли выглядывали макушки валунов, их откапывали и раскалывали на куски. Вы узнаете, на что шёл лыткаринский камень и чем он прославился. Увидите симпатичные пруды и болота, которые образовались на месте рукотворных ям и оврагов. А также посетите пещеру с сохранившимися валунами.

Велесов камень

Древнеславянские племена устраивали свои святилища на укромных лесных полянах, вокруг необычных природных объектов, вроде огромных деревьев или больших валунов. Пишут, что свой Велесов камень был даже на территории современного Московского Кремля. Один из таких исторических камней я покажу здесь, в Томилинском лесопарке.

Древнее городище

Присутствие Велесова камня вполне логично, учитывая находившееся по соседству крупное городище Соколова гора. В этих лесах скрыты остатки курганов — древних захоронений. Что притягивает здесь исследователей аномальных явлений? Я расскажу при встрече.

Организационные детали