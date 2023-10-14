Предлагаю прогуляться по одному из самых живописных уголков Подмосковья — Томилинскому лесопарку и Лыткаринским каменоломням. Вместе мы пройдём по лесным тропам, заглянем в места старых выработок камня, выйдем к прудам с родниковой водой и песчаным холмам, а также поднимемся на Соколину гору и подойдём к легендарному Велесову камню.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Каменоломни под Лыткарино

Добыча песчаника велась в этих краях уже 17 веке. В лесу выбирали такие места, где из земли выглядывали макушки валунов, их откапывали и раскалывали на куски. Вы увидите симпатичные пруды и болота, которые образовались на месте рукотворных ям и оврагов. А также посетите пещеру с сохранившимися валунами.

Велесов камень

В местной лесной чаще спрятан массивный валун, который связывают с древними славянскими культами. Пишут, что свой Велесов камень был даже на территории современного Московского Кремля.

Древнеславянские племена устраивали свои святилища на укромных лесных полянах, вокруг необычных природных объектов, вроде огромных деревьев или больших валунов. Один из таких исторических камней я покажу здесь, в Томилинском лесопарке.

Соколина гора и следы древнего городища

На одной из местных возвышенностей находилось поселение древних племён, а рядом с ним многочисленные курганы. Место известно и как точка интереса для исследователей аномальных явлений.

Организационные детали