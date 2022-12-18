Возможно продолжение экскурсии в виде пешей прогулки до Николо-Угрешского монастыря в Дзержинском
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Выйдите на берег Москвы-реки, поднимите глаза к горизонту… Эти сёла уже много веков назад стали привлекать великих князей и царей в качестве их любимого места отдыха. Правее блестят купола Николо-Угрешского монастыря – чудесное место, где можно найти умиротворение. Сегодня те, кому посчастливилось узнать про Лыткарино, маленький подмосковный городок всего в 15 км. от Москвы, регулярно приезжают сюда ради этих живописных окрестностей, красивого леса и возможности позагорать на золотом песке. Для зимы в Лыткарино оборудованы лыжные трассы.
По выходным с 08:00 до 16:00.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Музеи гости посещают по своему желанию после или до экскурсии.
Поездки на рейсовых автобусах каждый участник оплачивает самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лыткарино, улица Ленина, 2А (перед ДК «Мир»)
Завершение: Остановка общественного транспорта «Лыткарино, 6-й микрорайон»
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным с 08:00 до 16:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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