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Описание

Выйдите на берег Москвы-реки, поднимите глаза к горизонту… Эти сёла уже много веков назад стали привлекать великих князей и царей в качестве их любимого места отдыха. Правее блестят купола Николо-Угрешского монастыря – чудесное место, где можно найти умиротворение. Сегодня те, кому посчастливилось узнать про Лыткарино, маленький подмосковный городок всего в 15 км. от Москвы, регулярно приезжают сюда ради этих живописных окрестностей, красивого леса и возможности позагорать на золотом песке. Для зимы в Лыткарино оборудованы лыжные трассы.