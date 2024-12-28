Лыткаринские каменоломни пока известны немногим, а ведь буквально в 20 км от Москвы есть живописное лесное урочище со множеством следов добычи камня.В этих местах образовались овражки, некоторые из которых заполнились

родниковой водой, образовав озёра. К счастью, далеко не весь песчаник вывезли из леса. Возвышающиеся посреди леса пригорки из огромных валунов по-прежнему радуют забредших в сосновый бор гостей. Можно сфотографироваться на их фоне, а потом говорить друзьям, что побывали в Карелии! Сохранился и местный загадочный Велесов камень рядом с древним городищем Соколова гора. Погулять по красивому лесу и прикоснуться к славянской истории можно во время данной прогулки.

Описание экскурсии

Программа экскурсии в Щербинке

Эта насыщенная экскурсия займет целый день и подарит вам множество впечатлений. Если у вас есть автомобиль, мы можем обсудить место встречи индивидуально. Для тех, кто предпочитает общественный транспорт, предлагаю начать с станции Щербинка Курского направления Московской железной дороги.

История Щербинки

На экскурсии я расскажу об истории одноимённой деревни и покажу вам «Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ», построенное в 1932 году. Этот испытательный полигон для железнодорожного транспорта до 1960 года был единственным в мире!

Усадьба Остафьево

Далее мы отправимся в Остафьево на автобусе, где вас ждет роскошное усадебное здание. Оно изначально строилось не для уединенного отдыха, а для бурных мероприятий: многочисленные двери главного корпуса, где проводились балы, и открытые галереи-колоннады для летних чаепитий. Хозяин усадьбы, Вяземский, хотел окружить себя друзьями и знакомыми, и здесь собирались яркие личности XIX века, включая Александра Пушкина, Константина Батюшкова и Дениса Давыдова.

В память о Пушкине Вяземский сохранил его вещи: жилет, перчатку, трость и букет под стеклянным колпаком, собранный в Остафьево. Также усадьбу неоднократно посещал Александр Грибоедов, а Карамзин жил здесь 12 лет и писал свою знаменитую «Историю государства Российского».

Усадьба Баскакова

Следующая остановка — усадьба Баскакова, которая находится буквально за поворотом. К сожалению, от барского дома сохранились только четыре колонны с лепниной. Я провел много времени, исследуя историю этого места, и готов поделиться с вами результатами своих изысканий о том, как усадьба выглядела раньше.

Музей-заповедник «Подолье»

После этого мы снова сядем в автобус и направимся в Подольск, выйдя на остановке «Дом-музей Ленина». В Историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье» у вас будет уникальная возможность увидеть, как развивался этот огромный город. Здесь представлена продуманная экспозиция «Подольск купеческий», рассказывающая о купеческих и мещанских династиях. Вы сможете увидеть предметы быта, подлинную мебель, семейные реликвии и архивные документы XIX – XX веков.

По соседству с музеем находятся два храма: скромная церковь Воскресения Словущего, построенная во времена основания села Подол, и великолепный Троицкий собор, возведенный в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

Усадьба «Ивановское»

Также в черте города находится музей в усадьбе «Ивановское». Большой господский дом классической архитектуры обращён фасадом к берегу Пахры. В центре среднего этажа расположен большой лепной зал «в два света», где проходили балы и приёмы, с камином в стиле Людовика XVI. Справа от здания можно увидеть развалины усадебного театра.

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы

В конце дня, на противоположной стороне городского округа, вы сможете увидеть церковь Знамения Пресвятой Богородицы, которую во всех источниках называют «Королевой подмосковных церквей». Этот храм был освящен в 1704 году «в присутствии Государя Петра Великого»!

Подольская плотина и смотровая площадка

Если у вас останутся силы и время, мы можем дойти до заброшенной пятиэтажной конструкции плотины, и я расскажу вам о проекте «Подольское море». Рядом находится холм городища Луковня, откуда открывается потрясающий вид на древнее Подмосковье. Вы не поверите своим глазам, находясь всего в пяти минутах от цивилизации!

Индивидуальный подход

Важно отметить, что место встречи и программа экскурсии обсуждаются индивидуально с каждым гостем, учитывая наличие личного автомобиля, прогноз погоды и ваши пожелания. Позвольте мне удивить вас и раскрыть настоящие жемчужины Подольска!