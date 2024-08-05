Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа

Семидневное железнодорожное путешествие на комфортном круизном поезде.

Это будет незабываемое приключение на юг России, во время которого комфортный поезд станет для вас отелем на колесах и каждое утро будет привозить вас в новый город: Майкоп, Владикавказ, Грозный, Махачкала и Нальчик.
5
3 отзыва
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

До свидания, Москва

Самостоятельная посадка в туристический поезд №930/929 (номера вагона, места будут указаны в ваучере).

10:50 (только 21, 29 мая 2024) Отправление туристического поезда №930/929 с Казанского вокзала г. Москвы.

11:00 Отправление туристического поезда №930/929 с Казанского вокзала г. Москвы.

До свидания, МоскваДо свидания, МоскваДо свидания, МоскваДо свидания, Москва
2 день

Республика Адыгея

Завтрак в поезде.

12:50 Прибытие туристического поезда №930/929 на ж/д вокзал г. Майкоп, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер на панорамную площадку хребта Азиш-Тау, путевая информация об истории, культуре и современном развитии Адыгеи.

Посещение панорамной площадки хребта Азиш-Тау.

Экскурсия в Азишскую пещеру.

Большая Азишская пещера входит в пятерку лучших пещер Европы.

Посещение природного памятника Хаджохская теснина.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирного рынка.

Трансфер к термальным бассейнам.

В пути вы узнаете об обычаях, быте, кулинарных традиция хадыгов.

Купание в термальных бассейнах (купальные принадлежности, аренда полотенца за дополнительную оплату).

Ужин с национальными блюдами (с дегустацией адыгейского сыра) и участием артистов ансамбля национального танца.

Также будет представлена возможность приобрести сыр, мёд и работы мастеров народных художественных промыслов.

Трансфер на ж/д вокзал г. Майкоп.

21:10 Отправление туристического поезда № 930/929в г. Владикавказ.

Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяРеспублика АдыгеяРеспублика Адыгея
3 день

Республика Ингушетия

Внимание! При посещении пограничной зоны гражданам РФ необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт.

Иностранному гражданину для въезда в пограничную зону необходимо иметь при себе паспорт и оформленный в установленном законодательством Российской Федерации порядке пропуск (срок оформление услуги для иностранного гражданина – до 30 рабочих дней).

Завтрак в поезде.

10:10 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Владикавказ, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Владикавказу.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирного рынка.

11:00 Трансфер в Джейрахский район республики Ингушетия.

Остановка у башни Цуровых в с. Джейрах.

11:45-12:30 Трансфер на смотровую площадку Цей-Лоамского перевала.

Посещение смотровой площадки Цей-Лоамского перевала на высоте 2100 м.

Перевал Цей-Лоам —одно из лучших мест для истинных ценителей красоты природы и чистейшего горного воздуха.

Остановка для осмотра уникального замкового комплекса «Бишт».

Остановка у кафе «Легенды гор», чаепитие с национальными лепешками.

Трансфер к башенному комплексу «Эгикал».

Осмотр средневекового башенного комплекса «Эгикал».

Трансфер в г. Магас.

Ваше путешествие пройдет через живописное Ассинское ущелье, длина которого составляет 17 километров.

В поездке мы сделаем остановку у родника, и вы сможете попробовать чистейшую горную воду.

16:30 Поздний обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Магасу —столице Республики Ингушетия.

Вы увидите въездную арку Магаса «Аланские ворота» и посетите знаменитый музейно-выставочный комплекс «Башня Согласия».

Трансфер на ж/д вокзал г. Владикавказ.

22:00 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Грозный.

Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияРеспублика Ингушетия
4 день

Чеченская республика

Завтрак в поезде.

09:30 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Грозный, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер на озеро Кезеной-Ам (~ 2 часа).

По дороге будет две остановки на видовых площадках.

Прогулка у озера Кезеной-Ам.

По красоте и величию этот памятник природы сопоставим со знаменитыми Голубыми озерами Кабардино-Балкарии, а в путеводителях часто именуется «Кавказской Швейцарией».

Обед в кафе.

Свободное время для самостоятельных прогулок.

Посещение древнего селения Хой —одно из древнейших поселений чеченцев.

Сейчас на этой территории находится хойский историко-археологический комплекс.

Трансфер в г. Шали.

Посещение мечети «Гордость Мусульман».

Трансфер в г. Грозный.

Посещение комплекса высоток «Грозный Сити» и смотровой площадки на 29-ом этаже.

Ужин в кафе города.

Свободное время в центре города*.

*Альтернатива свободного времени — посещение Светомузыкальных фонтанов в период работы данного объекта (с 20:30 до 21:30).

Трансфер на ж/д вокзал г. Грозный.

23:30 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Махачкалу (посадка в поезд в 21:00).

Чеченская республикаЧеченская республикаЧеченская республикаЧеченская республика
5 день

Республика Дагестан

Завтрак в поезде.

04:51 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Махачкала, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер на смотровую площадку Махачкалы, по проспекту Р. Гамзатова.

Посещение смотровой площадки Тарки-тау.

Махачкала с рассказом об истории образования города.

Трансфер на Сулакский каньон.

Посещение смотровой площадки.

По пути мы остановимся для фотосессии на смотровой площадке самого крупного водоема на Северном Кавказе Чиркейского водохранилища.

Посещение Пещеры Нохьо.

Комплекс представляет собой три пещеры, смотровые площадки и лабиринты, общая протяжённость которых несколько сот метров.

Обед в ресторане «ГлавРыба» с элементами национальных блюд.

Свободное время для самостоятельных прогулок по территории базы отдыха «ГлавРыба».

Трансфер в г. Махачкалу (ориентировочное время в пути 2 часа).

По прибытию в г. Махачкалу посещение рынка для покупки сувениров и местных деликатесов.

Посещение одного из музеев города (Музей Дагестанский аул или Национальный музей республики Дагестан им. А. Тахо-Годи).

Прогулка с гидом по бульвару Стальского с рассказом о достопримечательностях и истории города.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и покупки сувениров.

Сбор группы у Кумыкского театра, трансфер на ж/д вокзал г. Махачкала.

21:21 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Нальчик.

Республика ДагестанРеспублика ДагестанРеспублика ДагестанРеспублика Дагестан
6 день

Кабардино-Балкарская республика

Завтрак в поезде.

07:00 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Нальчика, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер на поляну Азау по Баксанскому ущелью Приэльбрусья.

Подъем на гору Эльбрус по самой высокой в России канатной дороге до станции «Гара-Баши», расположенной на высоте 3847 метров.

Третья очередь канатной дороги на Эльбрусе от «Станции Мир» до «Станции Гара-Баши» включена в «Книгу рекордов России».

Внимание! Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и покупки сувениров. Трансфер в г. Нальчик.

Поздний обед, во время которого вы сможете попробовать блюда национальной кухни.

Познакомитесь с бытом, кухней и обычаями балкарского народа, и насладитесь выступлениями национальных музыкальных и танцевальных коллективов.

Свободное время для покупки сувениров и продуктов в дорогу.

Трансфер на ж/д вокзал г. Нальчика через центральную улицу города — пр. Ленина с краткой обзорной экскурсией по городу.

17:50 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Москву.

Кабардино-Балкарская республикаКабардино-Балкарская республикаКабардино-Балкарская республикаКабардино-Балкарская республика
7 день

Отдых в пути

Завтрак в поезде.

Отдых в поезде.

23:50 Прибытие туристического поезда № 930/929 на Казанский вокзал г. Москвы.

Отдых в путиОтдых в путиОтдых в путиОтдых в пути

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельном вагоне.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на заезды 29.05.2024 / 14.06.2024 / 30.06.2024 / 17.08.2024 / 25.08.2024 / 02.09.2024 / 10.09.2024 / 18.09.2024 / 26.09.2024 / 04.10.2024, руб:

Категория

4-местное купе

СВ

СВ

1-местное размещение

Люкс

Люкс

1-местное размещение

Для взрослых96 600127 940215 865150 535261 100
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)95 320126 700-150 535-
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)45 80045 800-45 800**-

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на заезд 01.08.2024, руб:

Категория

4-местное купе

СВ

СВ

1-местное размещение

Люкс

Люкс

1-местное размещение

Для взрослых95 960129 630219 260146 920260 000
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)94 690128 360-146 920-
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)45 00045 000-45 000**-

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на заезд 09.08.2024, руб:

Категория

4-местное купе

СВ

СВ

1-местное размещение

Люкс

Люкс

1-местное размещение

Для взрослых100 040129 000217 990155 420279 580
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)98 770127 730-155 420-
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)45 00045 000-45 000**-

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на заезды 13.05.2024 / 21.05.2024 / 06.06.2024, руб:


Категория		Четырехместное купеСВ

СВ

1-местное размещение

Люкс

Люкс

1-местное размещение

Для взрослых101 400138 250236 500150 600261 100
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)100 100136 970-150 600-
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)45 80045 800-45 800**-

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на заезд 22.06.2024, руб:


Категория		Четырехместное купеСВ

СВ

1-местное размещение

Люкс

Люкс

1-местное размещение

Для взрослых97 230141 920243 820146 730253 460
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)95 960140 640-146 730-
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)45 80045 800-45 800**-

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на заезд 08.07.2024, руб:


Категория		Четырехместное купеСВ

СВ

1-местное размещение

Люкс

Люкс

1-местное размещение

Для взрослых97 230130 900221 800182 890325 780
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)95 960129 630-182 890-
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)45 80045 800-45 800**-

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на заезд 16.07.2024, руб:


Категория		Четырехместное купеСВ

СВ

1-местное размещение

Люкс

Люкс

1-местное размещение

Для взрослых103 350130 900221 800172 950305 890
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)102 100129 630-172 950-
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)45 80045 800-45 800**-

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на заезд 24.07.2024, руб:


Категория		Четырехместное купеСВ

СВ

1-местное размещение

Люкс

Люкс

1-местное размещение

Для взрослых97 300130 900221 800151 400262 800
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)96 000129 630-151 400-
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)45 00045 000-45 000**-

**стоимость на 1 ребенка до 9 лет при размещении с 2-мя взрослыми.

Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе — 45 400 руб.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Туристический поезд

6 ночей

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне
ЛЮКС 5 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины +WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне - 18
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
Плацкарт9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне 54 места
Общий "Рускеальский экспресс"Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд - настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание по программе (подробнее в разделе «Важно знать»)
  • Услуги сопровождающего по всему маршруту
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Дополнительное питание в поезде
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 45 400 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В летний период взять с собой сменную обувь, купальники, полотенце для купания в море в Дербенте.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности на экскурсиях?

Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется.

Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещён.

Как организовано питание?
График питания по программе тура
1 день. МоскваНе включено
2 день. Республика АдыгеяЗавтрак, ужин
3 день. ИнгушетияЗавтрак и обед
4 день. Грозный, Чеченская республикаЗавтрак, обед и ужин
5 день. Республика ДагестанЗавтрак и обед
6 день. Кабардино-БалкарияЗавтрак и обед
7 день. В путиЗавтрак
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
5 авг 2024
Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
М
31 июл 2024
Спасибо! Успехов!
М
24 июл 2024
Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!

Тур входит в следующие категории Магаса

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