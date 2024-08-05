3 день

Республика Ингушетия

Внимание! При посещении пограничной зоны гражданам РФ необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт.

Иностранному гражданину для въезда в пограничную зону необходимо иметь при себе паспорт и оформленный в установленном законодательством Российской Федерации порядке пропуск (срок оформление услуги для иностранного гражданина – до 30 рабочих дней).

Завтрак в поезде.

10:10 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Владикавказ, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Владикавказу.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирного рынка.

11:00 Трансфер в Джейрахский район республики Ингушетия.

Остановка у башни Цуровых в с. Джейрах.

11:45-12:30 Трансфер на смотровую площадку Цей-Лоамского перевала.

Посещение смотровой площадки Цей-Лоамского перевала на высоте 2100 м.

Перевал Цей-Лоам —одно из лучших мест для истинных ценителей красоты природы и чистейшего горного воздуха.

Остановка для осмотра уникального замкового комплекса «Бишт».

Остановка у кафе «Легенды гор», чаепитие с национальными лепешками.

Трансфер к башенному комплексу «Эгикал».

Осмотр средневекового башенного комплекса «Эгикал».

Трансфер в г. Магас.

Ваше путешествие пройдет через живописное Ассинское ущелье, длина которого составляет 17 километров.

В поездке мы сделаем остановку у родника, и вы сможете попробовать чистейшую горную воду.

16:30 Поздний обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Магасу —столице Республики Ингушетия.

Вы увидите въездную арку Магаса «Аланские ворота» и посетите знаменитый музейно-выставочный комплекс «Башня Согласия».

Трансфер на ж/д вокзал г. Владикавказ.

22:00 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Грозный.