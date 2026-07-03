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Семейные развлекательные туры Магаса

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Магасе, цены от 34 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Треккинг в Ингушетии
Пешая
7 дней
-
10%
3 отзыва
Треккинг в Ингушетии
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
20 сен в 10:00
11 окт в 10:00
55 260 ₽61 400 ₽ за человека
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ (Ингушетия - Осетия)
8 дней
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ (Ингушетия - Осетия)
Тот случай, когда можно взять от тура всё
10 июл в 10:00
24 июл в 10:00
от 71 500 ₽ за человека
Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня
3 дня
Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня
Очень удобный, короткий, но максимально насыщенный тур
Сегодня в 10:00
17 июл в 10:00
от 34 700 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Можно с детьми»

Самые популярные туры этой рубрики в Магасе
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Треккинг в Ингушетии;
  2. Экскурсионно-термальный тур на Кавказ (Ингушетия - Осетия);
  3. Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня.
Сколько стоит тур в Магасе в июле 2026
Сейчас в Магасе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 34 700 до 71 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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