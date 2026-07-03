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Треккинг в Ингушетии
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
20 сен в 10:00
11 окт в 10:00
55 260 ₽
61 400 ₽ за человека
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ (Ингушетия - Осетия)
Тот случай, когда можно взять от тура всё
10 июл в 10:00
24 июл в 10:00
от 71 500 ₽ за человека
Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня
Очень удобный, короткий, но максимально насыщенный тур
Сегодня в 10:00
17 июл в 10:00
от 34 700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Можно с детьми»
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