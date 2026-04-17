Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 30 минут от аэропорта г Магнитогорск и вы оказываетесь среди горно- степных панорам уральского хребта Крытытау и огромного озера Банное. Величественное озеро красиво в любой сезон.



Прогуливаясь по берегу, узнаем настоящее имя этого озера, поговорим об удивительных артефактах и археологических находках, приоткроем загадки древности и предания Башкирского Зауралья. 5 1 отзыв

Екатерина Ваш гид в Магнитогорске Задать вопрос Групповая экскурсия 9000 ₽ за человека 5 1 отзыв 1.5 часа 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Якты- куль или 7 секретов озера — это о башкирском этносе и первых разработках русских на Южном Урале 30 минут от аэропорта г Магнитогорск и вы оказываетесь среди горно- степных панорам уральского хребта Крытытау и огромного озера Банное. Величественное озеро красиво в любой сезон. Прогуливаясь по берегу, узнаем настоящее имя этого озера, поговорим об удивительных артефактах и археологических находках, приоткроем загадки древности и предания Башкирского Зауралья. Будет возможность провести фотосессию в национальных костюмах на фоне озера, гор, а так же угоститься чаем на травах и традиционными сладостями.

Любой день, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Увидите и прогуляетесь по берегу озера Банное

Подниметесь на подъемнике ГЛЦ «Магнитогорск-Металлург»

Отправляясь на пешеходную прогулку по красивому ущелью хребета Крыктытау, увидим древний петроглиф Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы

Трансфер Место начала и завершения? Кафе «Зеленая поляна» Когда и сколько длится? Когда: Любой день, по договоренности Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.