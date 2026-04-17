30 минут от аэропорта г Магнитогорск и вы оказываетесь среди горно- степных панорам уральского хребта Крытытау и огромного озера Банное. Величественное озеро красиво в любой сезон.
Прогуливаясь по берегу, узнаем настоящее имя этого озера, поговорим об удивительных артефактах и археологических находках, приоткроем загадки древности и предания Башкирского Зауралья.
Прогуливаясь по берегу, узнаем настоящее имя этого озера, поговорим об удивительных артефактах и археологических находках, приоткроем загадки древности и предания Башкирского Зауралья.
Описание экскурсииЯкты- куль или 7 секретов озера — это о башкирском этносе и первых разработках русских на Южном Урале 30 минут от аэропорта г Магнитогорск и вы оказываетесь среди горно- степных панорам уральского хребта Крытытау и огромного озера Банное. Величественное озеро красиво в любой сезон. Прогуливаясь по берегу, узнаем настоящее имя этого озера, поговорим об удивительных артефактах и археологических находках, приоткроем загадки древности и предания Башкирского Зауралья. Будет возможность провести фотосессию в национальных костюмах на фоне озера, гор, а так же угоститься чаем на травах и традиционными сладостями.
Любой день, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Увидите и прогуляетесь по берегу озера Банное
- Подниметесь на подъемнике ГЛЦ «Магнитогорск-Металлург»
- Отправляясь на пешеходную прогулку по красивому ущелью хребета Крыктытау, увидим древний петроглиф
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
Кафе «Зеленая поляна»
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, по договоренности
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Отличная экскурсия! Всего 40 минут езды от Магнитогорска и ты из промышленного города перемещаешься в курортную зону с восхитительными горными пейзажами! Могу смело рекомендовать этк экскурсию всем любителям гор, красивой природы и т. п.
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9000 ₽ за человека