Индивидуальная
до 5 чел.
В трендеМесто встречи Европы и Азии - история освоения Южного Урала
Начало: 1-я палатка
Расписание: Любой день с 10:00 — 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Якты-куль или 7 секретов озера Банное
Начало: Кафе «Зеленая поляна»
Расписание: Любой день, по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Узнать Магнитогорск за 3 часа
Дата посещения: 26 июл 2025
Всё было на высшем уровне. Как в информационном, так и зрительном. Большое спасибо Ольге за интересную экскурсию.
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Е
Узнать Магнитогорск за 3 часа
Были на экскурсии вдвоем с сыном 12 лет. Специально забронировали самое раннее время - с 8.30, т. к. далее необходимо
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А
Очень интересная и познавательная экскурсия, огромное спасибо экскурсоводу Екатерине!
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А
Узнать Магнитогорск за 3 часа
Экскурсия была познавательной, интересной и душевной!
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S
Увидели соцгород, квартал по ул Уральской, поселок Березки, поднялись на гору Магнитную, солнечные часы
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В
Как хорошо, когда экскурсию проводит профессионал своего дела, любящий свой город. Как интересно нам обо всем рассказали, показали памятники и уникальные здания, построенные более полувека назад, Мы бы еще ходили и слушали, но время пролетело незаметно.
С удовольствием приедем еще раз!
С удовольствием приедем еще раз!
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п
Магнитогорск как символ советской индустриализации
Экскурсия - просто ВАУ!!! Захватываете с первой минуты. Огромное спасибо Ольге за такой интересный и увлекательный маршрут и экскурсию. Увлекательное сочетание услышанного и увиденного. Просто восторг. Всем рекомендую!
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М
Отличная экскурсия, она подойдет всем, кто хочет ознакомиться с Магнитогорском! Гид показал основные городские достопримечательности, рассказал многое об истории города, порекомендовал отдельные места для самостоятельного изучения и скинул дополнительные видеоматериалы. Впечатление от экскурсии самое хорошее!
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М
Отличная экскурсия! Всего 40 минут езды от Магнитогорска и ты из промышленного города перемещаешься в курортную зону с восхитительными горными пейзажами! Могу смело рекомендовать этк экскурсию всем любителям гор, красивой природы и т. п.
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Н
Отличная экскурсия!
По времени была даже больше, чем указано. Екатерина отлично владеет информацией, все интересно, легко, понятно подается.
Благодаря экскурсии мнение о
По времени была даже больше, чем указано. Екатерина отлично владеет информацией, все интересно, легко, понятно подается.
Благодаря экскурсии мнение о
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Всего 25 отзывов в Магнитогорске
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Ответы на вопросы от путешественников по Магнитогорску
Самые популярные экскурсии в Магнитогорске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Магнитогорску в августе 2026
Сейчас в Магнитогорске можно забронировать 2 экскурсии от 4500 до 9000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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