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было добраться до летнего лагеря.

Ольга очень много и очень интересно рассказывала, отвечала на вопросы, подсказывала, с каких ракурсов у нас получатся лучшие фотографии. Было невероятно интересно, и мы просто не заметили, как пролетели 3,5 часа.

Если хотите не просто узнать Магнитогорск, но и влюбиться в него, - вам к Ольге))