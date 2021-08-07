Все экскурсии в Магнитогорске
Доступно 1 экскурсия 🚌 в Магнитогорске на 2021 год, 20 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 500₽
за 1-3 чел.
Узнать Магнитогорск за 3 часа
История «стального сердца» России и его военное прошлое
Последние отзывы «Экскурсии Магнитогорска»
- ЕЕлена7 августа 2021Только самые положительные впечатления и рекомендации гида Ольги. Очень профессионально, четко, гармонично и заботливо)))Провели гораздо больше времени, чем ожидалось, время пролетело мгновенно. Благодарю!
- ААлёна3 августа 2021Ёмко и логистически структурировано
- MMarina26 июля 2021Ольга - отличный гид, хорошо знающий свой город и умеющий этой любовью "заразить" тех, кто выбрал для себя эту экскурсию. НАШИ ДРУЗЬЯ -МАГНИТОГОРЦЫ ИСКРЕННЕ УДИВЛЯЛИСЬ, ЧТО МОЖНО СМОТРЕТЬ В ИХ ГОРОДЕ ТРИ ЧАСА. Но нам и этого времени оказалось мало - знания гида, умение вызвать интерес к информации, отличный настрой - наше время пролетело незаметно. Приятный бонус от Ольги - вода, плед, печеньки в авто!:)
- ЕЕлена23 июля 2021Очень понравилась экскурсия! Полноценный рассказ об истории и современной жизни! Полный цикл от начала до настоящего времени! Ольга - умница! Позитивная и эрудированная! Рекомендую не только гостям, но и жителям города! Очень хочу попасть с Ольгой в Аркаим
- ЕЕлена6 июня 2021Если хочется атмосферности в поездке, то тогда выберите Ольгу! Интересно, без какого. - либо давления, всегда с вниманием к пожеланиям экскурсантов, а также точно и вовремя! Огромная благодарность!