Е Елена 5 Только самые положительные впечатления и рекомендации гида Ольги. Очень профессионально, четко, гармонично и заботливо)))Провели гораздо больше времени, чем ожидалось, время пролетело мгновенно. Благодарю!

Отзыв на: Узнать Магнитогорск за 3 часа А Алёна 5 Ёмко и логистически структурировано

Отзыв на: Узнать Магнитогорск за 3 часа M Marina 5 Ольга - отличный гид, хорошо знающий свой город и умеющий этой любовью "заразить" тех, кто выбрал для себя эту экскурсию. НАШИ ДРУЗЬЯ -МАГНИТОГОРЦЫ ИСКРЕННЕ УДИВЛЯЛИСЬ, ЧТО МОЖНО СМОТРЕТЬ В ИХ ГОРОДЕ ТРИ ЧАСА. Но нам и этого времени оказалось мало - знания гида, умение вызвать интерес к информации, отличный настрой - наше время пролетело незаметно. Приятный бонус от Ольги - вода, плед, печеньки в авто!:)

Отзыв на: Узнать Магнитогорск за 3 часа Е Елена 5 Очень понравилась экскурсия! Полноценный рассказ об истории и современной жизни! Полный цикл от начала до настоящего времени! Ольга - умница! Позитивная и эрудированная! Рекомендую не только гостям, но и жителям города! Очень хочу попасть с Ольгой в Аркаим